–

De parte de Nodo50 August 7, 2021 325 puntos de vista

El jueves 5 de agosto de 2021 se ha celebrado, en sesiones de ma帽ana y de tarde, la 5潞 reuni贸n del Despido Colectivo de Emergia, y ya tenemos que tener claras algunas cuestiones.

En cuanto a la estructura, CGT considera, desde el primer momento y lo reiteramos, que la estructura tiene que estar desafectada del ERE, ya que si el ERE es exclusivamente, como nos pretenden colar, por la finalizaci贸n del servicio de Loyalty 驴qu茅 narices pinta la estructura all铆? No estamos conformes con esto y por eso solicitamos en todas las reuniones su desafecci贸n inmediata. Estos despidos no son por causas productivas y esconden una causa econ贸mica que no se ha presentado como tal para, entre otras cuestione, no facilitar a las oragnizaciones sindicales la documentaci贸n que corresponder铆a.

Por otra parte, si hay departamentos y campa帽as de operaciones donde se est谩 solicitando personal, como se ha constatado que est谩 sucediendo, desde CGT nos preguntamos porque existe un comit茅 de direcci贸n de la empresa oscuro que es el que decide si se contrata o no. Mientras no se cubren las necesidades, por el pu帽etero comite oscuro de jefes, seguimos sacando Emergia adelante las personas que estamos currando, d铆a a d铆a, con llamadas hasta las orejas, con los cascos calientes aguantando la bronca de los clientes, viendo crecer las llamadas en espera. Encima como est茅s 15 segundos en aux ya est谩n llam谩ndote para decirte que te pongas en disponible que hay gente en espera, esos lo vivimos todas las personas que estamos al tel茅fono en Emergia al pie del ca帽贸n, pero oye, como ya nos han dicho, no tenemos el perfil para trabajar ni la inteligencia necesaria para entender como funciona el dimensionamiento de un servicio, eso lo hace el oscuro comit茅 este y t煤 (y yo) a coger llamadas.

La empresa, en vez de reubicar, propone que en el mercadeo que supone este 鈧琑鈧 que avalemos los despidos a cambio de dar a la gente que dejan sin trabajo 24 d铆as por a帽o trabajado hasta un m谩ximo de 12 meses de salario.

En la CGT consideramos que Emergia tiene capacidad de reubicaci贸n y est谩n teniendo que darnos la raz贸n. Ya reconocen la posibilidad de reubicaciones, Bankinter en C贸rdoba, 17 puestos (15+2 coordinadores), 10 personas para Caser Proactiva en Madrid y 7 para Telef贸nica en Emergia Canarias, (teletrabajo) esto desafecta a 34 personas, los criterios para la reubicaci贸n se nos traer谩n a la mesa para poder estudiarlo. A d铆a de hoy se lleg贸 a un total de 86 personas desafectadas, esto significa que de las 422 inciales a煤n quedan 336 personas en el ERE, 336 motivos por los que seguir luchando.

El lunes 9 de agosto, ma帽ana y tarde, la pr贸xima reuni贸n. La lucha sigue.