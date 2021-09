–

De parte de Nodo50 September 13, 2021 86 puntos de vista

La llegada del m谩ximo goleador de la selecci贸n Colombia al Rayo Vallecano ha despertado el inter茅s, tanto de la opini贸n p煤blica como de la prensa deportiva colombiana. La raz贸n es que la afici贸n del equipo madrile帽o es abiertamente antifascista, antirracista y comprometida con los intereses de la clase obrera

脫scar Sotelo Ortiz

@oscarsopos

Luego de jugar por dos temporadas en el equipo Galatasaray de Turqu铆a, el colombiano Radamel Falcao Garc铆a ha firmado con el Rayo Vallecano, equipo madrile帽o que en esta temporada vuelve a la primera divisi贸n del f煤tbol espa帽ol y que se encuentra reforzando su plantilla para mantenerse en la categor铆a.

Adem谩s del Tigre, la escuadra del popular barrio de Vallecas ha anunciado la contrataci贸n del defensa Nikola Maras, del centrocampista Unai L贸pez, del delantero Sergi Guardiola y del arquero colombiano Iv谩n 鈥渓a ara帽a鈥 Arboleda.

Con 36 a帽os y en el ocaso de su carrera, Falcao vuelve al f煤tbol espa帽ol despu茅s de ocho a帽os de ausencia. El balompi茅 ib茅rico a煤n recuerda la 茅poca en la que el Tigre jug贸 en el Atl茅tico de Madrid, club donde anot贸 70 goles en 91 partidos y donde consigui贸 ganar una Copa del Rey, una Europa League y una Supercopa de Europa.

Titulares

La llegada del m谩ximo goleador de la selecci贸n Colombia al club de Vallecas ha despertado el inter茅s, tanto de la opini贸n p煤blica como de la prensa deportiva colombiana, que se han visto sorprendidos con la contrataci贸n que se cerr贸 a 煤ltima hora en el mercado de pases.

鈥淟a particular hinchada del Rayo Vallecano a la que Falcao espera alegrar鈥 o 鈥淟a curiosa historia del Rayo Vallecano, equipo donde jugar谩 Falcao鈥, han sido algunos de los titulares con los que la prensa en Colombia ha intentado identificar al desconocido equipo. Si bien dichos contenidos no ocultan que es un club que emerge de un barrio obrero y que su hinchada 鈥渦ltra鈥 es 鈥渋zquierdista鈥, no profundizan en las particularidades que convierten a la afici贸n rayista en una de las tribunas futboleras m谩s comprometidas con los intereses de la clase obrera y en una de las expresiones m谩s s贸lidas del antifascismo en Europa.

Ya sabemos lo que van a decir nuestros haters al leer este art铆culo: 鈥淚nstrumentalizan a Falcao en algo extradeportivo鈥. Desde nuestra perspectiva, el f煤tbol, como todos los deportes, responde a contradicciones econ贸micas y pol铆ticas que van desde la inocultable pasi贸n que despierta en los pueblos, hasta la actual mercantilizaci贸n totalitaria que contamina a todo el universo futbolero. Pero s铆, eso hacemos. No es nuestra culpa que el mejor jugador colombiano en el 煤ltimo periodo aterrice en Vallecas y que la afici贸n de ese equipo est茅 comprometida con las causas justas de la gente que lucha.

Un poco de historia

Para profundizar sobre el Rayo Vallecano, en particular su historia y su afici贸n, es necesario precisar una consideraci贸n cr铆tica sobre el f煤tbol. En tiempos donde el deporte (y en especial el f煤tbol) se convierte en una mega industria despiadada de transacciones estrafalarias, en 茅pocas de aficiones cada vez m谩s marginalizadas, pero al mismo tiempo m谩s despolitizadas, es un imperativo recuperar la esencia popular del balompi茅. En otras palabras, es utilizar las gafas cr铆ticas y construir un relato diferente sobre la pelota (historia), la pasi贸n (la gente) y el juego (f煤tbol).

Desde esa ecuaci贸n leemos al Rayo Vallecano, pues es una experiencia que combina estos tres elementos desde una trayectoria in茅dita. Fundado en la primera mitad del siglo XX en el por entonces municipio de Vallecas, el Rayo se afili贸 en 1931 a la Federaci贸n Obrera de F煤tbol espacio donde jug贸 hasta el inicio de la Guerra Civil Espa帽ola. Al ganar el franquismo la confrontaci贸n, en 1939 el equipo se integr贸 en la Federaci贸n Castellana de F煤tbol.

Con la desaparici贸n del municipio de Vallecas y su anexi贸n a Madrid en 1950, el Rayo Vallecano tuvo no solo que enfrentarse a帽o tras a帽o a la dura realidad deportiva de ganar categor铆as profesionales, sino tambi茅n a ser parte de una vecindad futbolera con dos gigantes del f煤tbol, tanto en lo estrictamente competitivo como en lo econ贸mico: el Real y el Atl茅tico de Madrid.

Dirigencia empresarial, afici贸n popular

En los a帽os sesentas, en medio de la dictadura franquista y con flujos migratorios que se asentaron en Vallecas, el pueblo del barrio madrile帽o se radicaliz贸 en un profundo sentimiento antifascista, que por supuesto, perme贸 la realidad del Rayo Vallecano y a su afici贸n.

La construcci贸n del Nuevo Estadio de Vallecas en 1976; la llegada a la primera divisi贸n de la liga finalizando la d茅cada de los setenta, 茅poca donde se conoci贸 como el 鈥渕atagigantes鈥; descensos prolongados durante varios periodos y ascensos cortos sin pena ni gloria; la conversi贸n en 1991 como sociedad an贸nima deportiva donde pas贸 a manos del empresario Jos茅 Mar铆a Ruiz-Mateos, miembro del Opus Dei y acusado por la afici贸n como estafador; y finalmente la compra por parte del empresario Mart铆n Presa, tambi茅n resistido por la afici贸n por ser la materializaci贸n del capitalismo salvaje madrile帽o, son el resumen de la historia m谩s reciente del Rayo Vallecano.

Algo es cierto en toda esta historia. La llegada de Falcao es vista como un esfuerzo del presidente Mart铆n Presa por lograr resultados deportivos y contestar a la afici贸n que exige su renuncia. 驴Culpa del jugador colombiano?, por supuesto que no.

Los Bukaneros

Gracias a la tradici贸n antifascista que se escribi贸 en la historia de Vallecas, del Rayo y de su afici贸n, en 1992 se fund贸 el colectivo Bukaneros, como una asociaci贸n que reconoce en todo este trasegar hist贸rico un principio 鈥渆n la lucha y defensa de nuestro equipo, nuestro barrio y nuestra forma de entenderlo, siempre limpia de racismo y fascismo, valores tan alejados de nosotros como de lo que el Rayo Vallecano representa鈥.

Considerados como 鈥渦ltras鈥, categor铆a que en Am茅rica Latina se puede acercar al de 鈥渂arrista鈥, los Bukaneros se han convertido en una de las aficiones m谩s combativas y significativas en la lucha antifascista. Sus acciones no se limitan a asistir al estadio y 鈥渁lentar鈥 al equipo, sino m谩s bien a intervenciones pol铆ticas donde hacen gala de su fuerza y de sus principios ideol贸gicos.

Muchos son los ejemplos: En 2013 cortaron la luz del Nuevo Estadio de Vallecas en un partido contra el Real Madrid para protestar no solo por la precaria situaci贸n laboral de la clase trabajadora en el club, sino tambi茅n para sentar una posici贸n de cr铆tica frente al f煤tbol-espect谩culo y la mercantilizaci贸n del juego.

En 2017, se resistieron a la contrataci贸n del delantero Roman Zozulya, por sus v铆nculos con la extrema derecha, profesar la ideolog铆a nazi y financiar grupos paramilitares en Ucrania. Una fotograf铆a publicada por el mismo Zozulya, donde aparece el retrato de Step谩n Bandera, un nacionalista ucraniano y colaborador nazi en la Segunda Guerra Mundial, fue raz贸n suficiente para que los Bukaneros convirtieran el fichaje del atacante en uno de los m谩s ef铆meros en la historia del Rayo Vallecano. Desde luego, se oponen con beligerancia a la actual presidencia de Mart铆n Presa.

Contra el racismo y el f煤tbol negocio

Pues bien, a este equipo obrero y antifascista llega el experimentado Tigre Falcao, quien es reconocido en el mundo del deporte por su profesionalismo, tanto en las canchas como por fuera de ellas. Inevitablemente tendr谩 que ganarse a esta particular afici贸n, que desde ya estremece a nuestro timorato mundo deportivo con la consigna: 鈥淐ontra el racismo, la represi贸n y el f煤tbol negocio. Rayo, nunca caminar谩s solo鈥.

Para Falcao, como persona creyente que es, quiz谩s le sean 煤tiles las palabras del padre Camilo Torres, cuando sin vacilaciones afirmaba: 鈥淓l deber de todo cristiano es ser revolucionario y el deber de todo revolucionario es hacer la revoluci贸n鈥.