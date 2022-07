Pablo Iglesias durante una intervenci贸n en Al Rojo Vivo en 2019.

Las grabaciones del excomisario Jos茅 Manuel Villarejo filtradas en estos d铆as est谩n suponiendo un terremoto pol铆tico para los cimientos de la democracia espa帽ola. No tanto porque aporten una informaci贸n desconocida pues, desde hace a帽os, han sido varios los medios y los periodistas dignos de tal nombre que han denunciado las pr谩cticas de creaci贸n y difusi贸n de noticias falsas contra la dirigencia de Podemos. Sin embargo, los audios est谩n ayudando a desenmascarar qu茅 hay detr谩s de la fachada del Estado, as铆 como del pseudo-periodismo que campa a sus anchas en las televisiones, cadenas de radio y prensa espa帽ola.

Escuchar a Mar铆a Dolores de Cospedal, toda una ministra de Defensa y entonces n煤mero dos del Partido Popular, pedir informes de dudosa procedencia para incriminar a un partido pol铆tico rival, es escandaloso. Como tambi茅n lo es o铆r al director de La Sexta, Antonio Garc铆a Ferreras, participar en una reuni贸n donde, entre muchas risas y camarader铆a, se habla abiertamente de fabricar cuentas bancarias y documentos para acusar a Pablo Iglesias de financiaci贸n ilegal usando, de paso, a Venezuela como coco con el que azuzar el miedo de manera rastrera. El tono canallesco con el que Ferreras se jacta de haber destrozado la carrera pol铆tica de Juan Carlos Monedero no deja lugar a dudas sobre la conciencia y el orgullo de su funci贸n pol铆tica.

Asombra el desparpajo, aunque el contenido de los audios no sonar谩 a nuevo para los militantes de la izquierda que saben lo que es el seguimiento pol铆tico o los montajes policiales, ni para los independentistas catalanes que protagonizaron portadas hace un mes por el mismo motivo, v铆ctimas de la llamada Operaci贸n Catalunya. Que los audios no sorprendan a quienes ya intuimos o sabemos c贸mo funciona nuestra democracia del 鈥渁tado y bien atado鈥 no significa que no sean un esc谩ndalo digno de la mayor de las denuncias. En cualquier pa铆s serio de Europa, una guerra sucia de esta magnitud ser铆a motivo de ca铆da de gobiernos, periodistas o funcionarios p煤blicos. En Espa帽a, apostamos, tras el esc谩ndalo inicial se correr谩 un tupido velo y todo pasar谩 sin pena ni gloria.

Seg煤n se desprende de los audios, la naturalidad con la que el poder pol铆tico y periodistas al servicio del poder econ贸mico acuerdan con sectores de las cloacas del Estado estrategias de acoso jur铆dico-medi谩tico contra sus adversarios pol铆ticos habla de unas din谩micas que parecen habituales. Si se a帽ade que tambi茅n participan polic铆as y otros funcionarios de inteligencia en activo, a los que pagamos con nuestros impuestos para mayor inri, el tema es todav铆a m谩s grave.

Desconocemos si se trata de reuniones puntuales o se han dado a lo largo del tiempo, pero todo hace pensar que podemos estar ante la punta de un iceberg cuya profundidad compromete las supuestas reglas democr谩ticas del Estado espa帽ol. En todo caso, es un asunto que no puede despacharse afirmando que las cloacas del Estado y las acciones fuera de la ley, coordinadas por quienes tienen que hacerla respetar, son una anomal铆a. Los audios muestran el funcionamiento 煤ltimo o 鈥減reventivo鈥 de los aparatos del Estado cuando ven peligrar su statu quo.

Ser铆a ingenuo creer que la guerra sucia contra las fuerzas pol铆ticas de la izquierda que tienen un proyecto de Estado o una concepci贸n de la democracia distinta al orden existente, es nueva. Se trata de una praxis que podemos encontrar a lo largo de la historia en m煤ltiples pa铆ses pero que en el caso del Estado espa帽ol actual adopta unas caracter铆sticas espec铆ficas. Una de ellas es la insoportable impunidad, al producirse en un Estado que arrastra los lodos de haber cerrado en falso la dictadura franquista, esto es, al haber apostado por una transici贸n a la democracia basada en la amnesia y la amnist铆a. Con ello se permiti贸 la continuidad de elementos de la dictadura en poderes clave como las Fuerzas Armadas, la polic铆a o el 谩mbito judicial que, una vez en democracia, siguieron operando con la misma l贸gica de patrimonializaci贸n del Estado.

Salvando las distancias que otorga el contexto pol铆tico nacional a cada caso, este acoso y derribo lo conocen bien los l铆deres de todas las fuerzas de la izquierda de Am茅rica Latina que en los 煤ltimos a帽os han padecido, como pocos, un golpismo de nuevo tipo bajo la estrategia del lawfare o guerra judicial. El lawfare es distinto a la mera judicializaci贸n de la pol铆tica y puede resumirse en el uso de la ley y del poder judicial para neutralizar o eliminar a un enemigo pol铆tico, usando a los medios de comunicaci贸n como brazo ejecutor imprescindible de las campa帽as de descr茅dito del l铆der pol铆tico objetivo, al que se le inventan causas generalmente vinculadas con la corrupci贸n, con la participaci贸n de sectores de la inteligencia del Estado vinculados con Estados Unidos (EEUU).

No es casual, por tanto, que hayan sido varios presidentes latinoamericanos los primeros en solidarizarse estos d铆as con Iglesias. Saben bien de qu茅 va el juego. Igual que lo han hecho otros funcionarios de distinto rango perseguidos en sus pa铆ses por los poderes judiciales al servicio de los poderes econ贸micos, v铆ctimas tambi茅n del lawfare. Tampoco es casual que el lawfare se haya desplegado principalmente en Am茅rica Latina. Hablamos de la regi贸n del mundo que, gracias a la ola de gobiernos de una plural izquierda iniciada hace un par de d茅cadas, conform贸 un bloque geopol铆tico contrahegem贸nico en la principal 谩rea de expansi贸n e influencia de EEUU. Una correlaci贸n de fuerzas desfavorable para sus intereses geoestrat茅gicos que EEUU decidi贸 combatir con esta t谩ctica. De hecho, el lawfare, t茅rmino proveniente del 谩mbito militar, tiene en la reconfiguraci贸n geopol铆tica del continente su raz贸n 煤ltima de ser.

Esta acci贸n de EEUU para lograr una nueva correlaci贸n pol铆tica regional hac铆a que la traslaci贸n del an谩lisis del lawfare a Europa fuera m谩s dif铆cil pues la variable extranjera no parec铆a evidente en los casos de persecuci贸n judicial a los miembros de Podemos. Sin embargo, estos han sufrido, como los l铆deres latinoamericanos, la creaci贸n de causas sin sustento, la acci贸n de jueces ideol贸gicamente sesgados, las mentiras medi谩ticas, la animadversi贸n de los poderes econ贸micos y las condenas de culpabilidad a priori para manchar su honra pol铆tica.

Todas esas pr谩cticas remit铆an al modus operandi del lawfare latinoamericano, pero sin un componente que ha sido crucial para entender c贸mo y por qu茅 el lawfare ha operado en aquellas latitudes: la injerencia estadounidense. Hasta que han llegado estos audios en los que el excomisario Villarejo menciona de pasada unas siglas clave como responsables de pasar una informaci贸n fabricada sobre la presunta financiaci贸n de Venezuela a Podemos: la DEA, es decir, la Administraci贸n de Control de Drogas de EEUU. Como sabemos, EEUU lleva a帽os inventando acusaciones contra el presidente venezolano Nicol谩s Maduro por supuesto 鈥渘arcoterrorismo y tr谩fico de drogas鈥 con tanto sustento como los papeles hechos con Photoshop que demostrar铆an las transferencias del Gobierno venezolano a la cuenta fake de Pablo Iglesias en Islas Granadinas. Quiz谩s es ya tiempo de afirmar con rotundidad que estamos ante un lawfare made in Spain que, viendo el nivel chapucero que despliegan sus operadores, recuerda a la TIA de Mortadelo y Filem贸n, pero con mucha menos gracia.