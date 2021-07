–

Uno de los m谩s destacados cient铆ficos cubanos se pronuncia sobre los hechos del pasado domingo 11 de julio y abre su propio blog.

Eso escribi贸 Jos茅 Mart铆 en 1895 y es la mejor expresi贸n posible para presidir nuestras batallas de ideas de hoy.

Con esta nota me estoy sumando a la batalla de ideas en las redes inform谩ticas. Hab铆a participado (por d茅cadas) en muchos otros espacios: las asambleas, la UJC, el Partido, el Parlamento, la televisi贸n, la prensa escrita, e incluso libros. Pero sucede ahora que el campo de batalla principal est谩 en las redes inform谩ticas y hay que combatir ah铆 tambi茅n.

Reconozco que mi generaci贸n es la de la circulaci贸n de ideas en papel, y no est谩 muy habituada (ni entrenada) a los espacios virtuales. Pero es una generaci贸n de revolucionarios que acumula experiencias de otras muchas batallas, las cuales hay que poner en las manos de los j贸venes combatientes de hoy.

Esas experiencias sirven, entre otras cosas, para distinguir lo esencial de lo perif茅rico, e identificar las constantes hist贸ricas dentro de los fen贸menos coyunturales.

Por ello insto a los revolucionarios de mi generaci贸n que transita, a veces con esfuerzo, entre el l谩piz y la computadora, a usar m谩s la segunda.

Tambi茅n sucede que, por el tiempo acumulado, conocemos a muchas personas, dentro y fuera de Cuba, a las que hay que llegar con nuestras ideas.

Lo que sucede hoy en Cuba no es un problema 鈥渄e Cuba鈥: es un peligro para el mundo, el cual se expresa hoy en Cuba.

Es el mensaje principal que quisiera subrayar en este comentario.

El peligro viene de las clases adineradas y de los c铆rculos de poder de los Estados Unidos (f铆jense que no digo 鈥渄el pueblo estadounidense鈥), y ese peligro se ve muy claro desde Cuba, porque estamos muy cerca, en la geograf铆a y en la experiencia hist贸rica diferente. Pero el peligro es para toda la humanidad, si no lo atajamos a tiempo.

Sucede que un pa铆s (los Estados Unidos) hace leyes para decidir como se debe gobernar en otro pa铆s. Sucede que ese pa铆s pone bases militares en muchos otros pa铆ses, fuera de su territorio (m谩s de 1000 instalaciones en m谩s de 100 pa铆ses). Sucede que ese pa铆s, le da atribuciones a sus tribunales para juzgar sobre reclamo de propiedades en otro pa铆s. Sucede, m谩s aun, que ese pa铆s controla una enorme maquinaria de medios de informaci贸n que dicta c贸mo se debe pensar en cualquier otro pa铆s, y para ello no vacila en utilizar manipulaciones y mentiras. Sucede que ese gobierno emite certificaciones sobre el comportamiento y la aceptabilidad de otros gobiernos, muchos de los cuales han sido leg铆timamente electos por sus poblaciones. Sucede que ese gobierno ignora resoluciones de las Naciones Unidas (como la que ha expresado 29 veces 隆! la necesidad de poner fin al Bloqueo a Cuba)

Recordaba en estos d铆as una serie televisiva de ciencia ficci贸n que vi cuando era ni帽o en los a帽os 50 en cuyo argumento una civilizaci贸n extraterrestre colonizadora inventaba una tecnolog铆a para controlar el pensamiento de los pobres terr铆colas, que no encontraban como liberarse de eso. Lo ve铆amos como ficci贸n y entretenimiento en los viejos televisores. No pod铆amos imaginar que 60 a帽os despu茅s ver铆amos ese mismo conflicto, ya no en un serial de ficci贸n, sino en los noticieros del d铆a. Hoy esas tecnolog铆as est谩n en los medios de comunicaci贸n, y no hacen falta extraterrestres porque los c铆rculos de poder hegem贸nico del capitalismo globalizado est谩n ya aqu铆, y bien cerquita por cierto.

驴A d贸nde va la humanidad si no le ponemos freno a todo eso? 驴Podr谩 la cultura de humanismo, justicia y conocimiento, sembrada y cultivada durante siglos por los seres humanos rectificar el camino?

Ya ha sucedido antes. En 1937 el Congreso Internacional de Escritores par la Defensa de la Cultura, en plena guerra civil espa帽ola, alert贸 del peligro para el mundo que significaba el ascenso del fascismo.

El intelectual y revolucionario cubano Pablo de la Torriente Brau escribi贸 esto en una carta a su amigo Juan Marinello: 篓鈥Me voy a Espa帽a , a la revoluci贸n espa帽ola, en donde palpitan hoy las angustias del mundo entero de los oprimidos..鈥

Esas angustias palpitan hoy en Cuba, al ver la arremetida perversa e inculta del imperialismo norteamericano contra nuestra Patria y contra la obra de justicia social construida por la Revoluci贸n.

Entonces a todos los que en el mundo preguntan hoy 驴qu茅 est谩 sucediendo en Cuba? hay que rectificarles la pregunta, y pedirles que se pregunten 驴a d贸nde el capitalismo global y el imperialismo est谩n llevando a la humanidad? El peligro es para todos, y sabemos de d贸nde viene.

Me dicen que los mensajes en los 篓blogs篓 deben ser breves. Entonces contin煤o la batalla en el siguiente.

