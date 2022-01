“El Gobierno más progresista de la historia está convalidando la mayor estafa inmobiliaria de la historia”

–

Por Jes煤s Bastante

La plataforma Recuperando lleva m谩s de 15 a帽os reclamando la devoluci贸n de las propiedades inmatriculadas por la Iglesia cat贸lica: creen que 鈥減or primera vez la Conferencia Episcopal admite apropiaciones鈥 pero que el acuerdo con el Gobierno 鈥渟irve para legalizar la apropiaci贸n de casi 100.000 bienes鈥.

鈥淓l Gobierno m谩s progresista de la historia est谩 convalidando la mayor estafa inmobiliaria de la historia鈥. Recuperando, la coordinadora que integra a las plataformas que luchan por la recuperaci贸n del patrimonio incautado por la Iglesia, han mostrado su malestar ante el 鈥渋nasumible y escandaloso apa帽o鈥 鈥揷omo califican al acuerdo firmado ayer entre Gobierno y Conferencia Episcopal鈥 que, en su opini贸n, 鈥渟irve para legalizar la apropiaci贸n de casi 100.000 bienes inmatriculados por los obispos a su nombre鈥.

En declaraciones a elDiario.es, desde la plataforma denuncian que, con decisiones como la de ayer, edificios emblem谩ticos como la mezquita de C贸rdoba, el tesoro mud茅jar de Arag贸n o el arte prerrom谩nico asturiano, 鈥渋ntegrantes del valioso legado cultural鈥 del Estado, seguir谩n en manos de la Iglesia.

鈥淵a denunciamos que nos estaban dejando de lado, y que hab铆a alg煤n tipo de negociaci贸n oculta. Los hechos nos han dado la raz贸n鈥, sostiene Jorge Garc铆a, uno de los responsables de la plataforma. Otro de sus portavoces, Antonio Manuel Rodr铆guez, denuncia que, con este pacto, el Ejecutivo legitima las tesis de los obispos, que s贸lo conceden 鈥渓a migajas鈥, menos de un 3% de los 35.000 bienes apropiados entre 1998 y 2015 gracias a una ley de Jos茅 Mar铆a Aznar.

鈥淓l Gobierno incumple as铆 su compromiso program谩tico, expresado solemnemente en el Congreso de los Diputados por el presidente S谩nchez en su investidura, cuando anunci贸 que promover铆a una reforma legislativa para 鈥榬evertir las inmatriculaciones鈥 practicadas por la Iglesia cat贸lica, por haberse ejecutado en virtud de una normativa claramente inconstitucional鈥, recalca la plataforma, que insiste en que 鈥渆l Gobierno ha negociado en la m谩s absoluta opacidad con los obispos la salida en falso de un problema de Estado que afecta gravemente a la legalidad constitucional y representa una amnist铆a fiscal para decenas de miles de fincas, plazas, cementerios, ermitas, viviendas, huertos y monumentos, que seguir谩n en manos de la Iglesia pese a no haber aportado pruebas documentales de propiedad鈥.

La palabra 鈥渄evoluci贸n鈥

Pese a todo, Recuperando apunta que 鈥減or primera vez, la Iglesia admite que se apropi贸 de casi mil bienes que no eran suyos鈥, aunque en ning煤n momento del comunicado conjunto aparece el t茅rmino 鈥渄evoluci贸n鈥. Esto 鈥減one de relieve a las claras que el privilegio inmatriculador que ha usado durante d茅cadas le proporcionaba una ventaja sin garant铆as jur铆dicas y manifiestamente arbitraria鈥. Los obispos se han limitado a explicar tras la reuni贸n y en un v铆deo publicado este martes que entregaron al Gobierno un documento en el que se帽alaban 鈥渆rrores鈥 en el listado enviado por el Ejecutivo al Congreso de los Diputados.

#V脥DEO La Iglesia revela en un informe 1.000 bienes inmatriculados que no le constan. Te lo explicamos馃憞 pic.twitter.com/zxCFxcj6ds鈥 Of. Informaci贸n CEE (@prensaCEE) 25 de enero de 2022

La plataforma contin煤a reclamado 鈥渓a nulidad de todas las inscripciones episcopales por inconstitucionalidad manifiesta sobrevenida鈥, algo que, 鈥渃on el pacto Gobierno-Iglesia de ayer, parece muy lejano鈥, opina Rodr铆guez. Paralelamente, las organizaciones patrimonialistas reclamar谩n 鈥渦na reforma legislativa de la Ley de Patrimonio Hist贸rico para identificar qu茅 bienes del legado cultural tienen la consideraci贸n de dominio p煤blico y deber铆an, por tanto, ser protegidos de manera especial y salir fuera del tr谩fico mercantil鈥, tal y como sucede en Francia o Portugal.

Finalmente, los representantes de la plataforma lamentan 鈥渓a exclusi贸n en las negociaciones de todas las asociaciones patrimonialistas que, desde hace 15 a帽os, vienen trabajando para la recuperaci贸n del patrimonio inmatriculado indebidamente por la Iglesia. Y anuncia que seguir谩 reclamando un soluci贸n justa y constitucional a este expolio patrimonial sin precedentes鈥.

Para Jorge Garc铆a, se trata de 鈥渦n pacto al margen de la soberan铆a nacional鈥, en el que el Gobierno 鈥渉a optado por las conversaciones con la Iglesia, con opacidad鈥. Al tiempo, recuerda: 鈥淣os fijamos exclusivamente en el listado elaborado a partir de 1998, pero en el 78 ya est谩bamos en democracia, y en esos 20 a帽os no hay listado ni nada, suma y sigue. Nos podr铆amos remontar al 46, y la cuadratura del c铆rculo ser铆a perfecta鈥.

A su vez, denuncia c贸mo 鈥hay 122 bienes que han vendido, que se inmatricularon de manera irregular, con la potestad de la autocertificaci贸n, y luego se ha vendido鈥, tal y como adelant贸 elDiario.es. Esta salida no arregla nada, y es m谩s, descubre todas las verg眉enzas que llevamos denunciando tiempo鈥. Para el responsable de Recuperando 鈥渆ste es un apa帽o que no nos convence, es precisa una modificaci贸n legislativa, que se negocie con luz y taqu铆grafos, no esta componenda鈥, concluye.

