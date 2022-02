–

En el pasado Festival de Oto帽o, copado por la danza solemne y magnificada de Dimitris Papaioannou o Peeping Tom, Pablo Messiez (Buenos Aires, 1974) estren贸 Cuerpo de baile, una pieza minimalista para cuatro int茅rpretes (Lucas Condr贸, Claudia Faci, Poliana Lima y Jos茅 Juan Rodr铆guez) en la que prima la sensaci贸n sobre el significado: solo hay palabras en 鈥渓enguas extranjeras鈥 y silabeos o balbuceos que recuerdan, indudablemente, a Samuel Beckett. Nos reunimos en Madrid para hacer un repaso al teatro pospand茅mico y hablar de este y otros proyectos futuros. A finales de marzo viajar谩 a Sevilla para estrenar en el Teatro Central.

驴Qu茅 hay de los trazos de la pandemia en Cuerpo de baile?

Mucho. El proyecto tuvo que ver con sentir que nos estaba pasando algo atroz que afectaba directamente a la escena, y personalmente yo no pod铆a pensar en volver al teatro como si no hubiera pasado nada, aunque estaba ya con otro proyecto, pero sent铆a que necesitaba volver a empezar, volver a pensar qu茅 ten铆a sentido de la escena tras su 鈥減rohibici贸n鈥 y su 鈥渋ntervenci贸n鈥, tras tanto tiempo sin p煤blico. Siendo cuerpo y mirada los elementos b谩sicos para poder hablar de 鈥渆scena鈥, he querido establecer el reencuentro desde ah铆. Tras una separaci贸n por un acto violento hay que reencontrarse y volver a mirarse y ver qu茅 ten铆a sentido antes y qu茅 no. Ah铆 empez贸 a salir en los ensayos la idea del aire, de la respiraci贸n, del contagio, de la sugesti贸n鈥 Lo primero que quer铆a hacer era mostrar a gente gritando, sent铆 que hab铆a que volver a Artaud y pasar por eso antes de volver a nada. No hay casi palabras porque sent铆a que ten铆amos que hacernos cargo de lo que hab铆a pasado y volviendo de a poco, balbuceando, o con palabras de otros. Aunque m谩s cerca del estreno s铆 que empec茅 a escribir m谩s escenitas, que sirven como nexo, pero creo que los necesitaba yo m谩s que la obra.

El teatro, en occidente, al separar m煤sica y danza, ha ido generando una relaci贸n con el p煤blico horrorosa, de gran pasividad

El teatro es, ante todo, entonces, escena. Ha dirigido conciertos, zarzuelas, obras escritas por usted y por otros鈥 pero el nexo com煤n es ese.

S铆, lo que llaman 鈥渁rtes vivas鈥, que en ingl茅s suena bien pero que en espa帽ol es raro, como en oposici贸n a las artes muertas. Es el mercado el que define g茅neros para vender: danza, teatro, m煤sica鈥 pero el soporte expresivo es el mismo. Hoy mismo vengo de dar un taller y habl谩bamos justo de eso, de que actuar para cine y teatro no tiene nada, nada que ver. Lo que define la actividad son sus medios de producci贸n y las cosas que hacen falta para que sucedan: lo importante no es que cantes, bailes o act煤es en la escena, sino que est谩s en la escena. El teatro, en occidente, al separar m煤sica y danza, ha ido generando una relaci贸n con el p煤blico horrorosa, de gran pasividad. Siempre digo que me da mucha envidia c贸mo la gente va a los conciertos, y con esto no me refiero a que me interesa el movimiento del cuerpo del p煤blico, sino la actividad del pensamiento, y entendiendo que la obra solo tiene sentido si se lo da quien mira. Pensar la obra como algo resuelto, desde la representaci贸n, es pensarla desde el equipo, y eso es un error. La cosa empieza cuando llega la gente, aunque suene muy obvio. Habr谩 que tener en cuenta ese lugar fundante de la necesidad del p煤blico para que la cosa exista.

Cuerpo de baile es una obra muy beckettiana: el silabeo, el balbuceo, la unidad m铆nima de sentido鈥 驴C贸mo afronta la relaci贸n entre palabra y gesto, tanto aqu铆 como en Los d铆as felices, obra de Beckett que llev贸 al Centro Dram谩tico Nacional en 2020?

Beckett, que es muy sabio, escribe para el cuerpo. Al principio uno lo lee y dice 鈥渄茅jame en paz, quiero hacer mi versi贸n鈥, pero luego entiendes que 茅l sab铆a que el teatro es, antes que nada, cuerpo. El trabajo con Beckett fue para m铆 revelador, porque era entrar con devoci贸n a un rito que contradec铆a mis ideas acerca del teatro. Cada vez que trabajo en una obra dejo que el cuerpo sea el resultado del int茅rprete con la palabra, y all铆 ya estaba todo escrito. Entender lo que Beckett escribi贸 y pasarlo por el cuerpo me hizo descubrir que hay varias v铆as de entrada a lo mismo, y problematizar las diferentes formas de entrar al ensayo y la escena. Por ejemplo, yo nunca hago trabajo de mesa y aqu铆 fue inevitable hacerlo, estaba continuamente contradiciendo mis ideas y fue alucinante.

Thomas Ostermeier cuenta que a los 30 uno solo quiere adaptar a Brecht y a los 50 a Beckett, 驴sent铆a la pulsi贸n de llegar a 茅l hace tiempo?

Desde luego. Yo empec茅 a hacer teatro por Beckett. Con 16 a帽os, la primera vez que me met铆 a actuar, hice escenas de Esperando a Godot. Llevaba tiempo esper谩ndolo, y hacer Los d铆as felices fue la posibilidad de reencontrarme con su obra. Leer en orden la obra de Beckett es una clase de dramaturgia, porque se percibe una b煤squeda de la precisi贸n clara y sostenida sin desv铆os. En la primera obra en la que trabaj茅 con Fernanda Orazi nos dec铆amos 鈥渃uando seamos mayores haremos Los d铆as felices鈥. Justo en 2019 le铆 un libro de entrevistas y ah铆 me enter茅 de que 茅l hab铆a escrito la obra para Jill Esmond y ella no pudo hacerlo porque estaba embarazada. As铆 que el personaje que describe como personaje de mediana edad estaba pensado para alguien joven. Al enterarme llam茅 a Fernanda y le dije 鈥溌a estamos en la edad de hacerlo! Incluso nos hemos pasado鈥. Y los ensayos fueron maravillosos.

Ah铆 cuid贸 much铆simo los gestos.

Lo que m谩s me interesa del teatro es la relaci贸n, y el poder entregarse totalmente a ello. Beckett da mucho pie a ello, no confund铆a literatura con teatro y cada obra est谩 contada desde el espacio. Siempre procuro que la relaci贸n con la obra sea entenderla como aut贸noma, y no llenarme con informaci贸n, pero en este caso, a lo mejor por fan, s铆 que me le铆 de todo.

La relaci贸n con los objetos estaba muy presente en Los d铆as felices, pero tambi茅n en Cuerpo de baile, con la activaci贸n manual del espacio sonoro. 驴Pensaba la m煤sica como aut贸noma al cuerpo?

Fue un poco a ciegas, por impulsos. Mira, el origen de Cuerpo de baile son los Cuatro cuartetos de Eliot, al principio me interesaba mucho la cuesti贸n del tiempo y quer铆a cuatro cuerpos que encarnaban esos textos y que tuviera que ver con la danza. Luego el texto de Eliot dej贸 de resonar, y sent铆 que tampoco quer铆a trocearlo, y leyendo cosas de 茅l y de la escritura de los Cuartetos le铆 que 茅l estaba muy interesado entonces en la obra tard铆a de Beethoven, as铆 que llev茅 a los ensayos el cuarteto de cuerda opus 132, que me parece que tiene algo muy potente, tambi茅n por la duraci贸n (20 minutos), y luego le铆 que es una obra que compuso 茅l despu茅s de recuperarse de una enfermedad mortal como canto de agradecimiento. Son cinco partes y tiene estas tres partes que van generando variaciones y partes 鈥渃on una fuerza renovada鈥 que son las que meto en la obra. Trabajamos con los Cuatro cuartetos grabados con la voz de Eliot, bailando su palabra, pero el texto desapareci贸 y apareci贸 enseguida la cosa del aire, de ver lo que pasaba al respirar en el cuerpo. Y un d铆a de vacaciones en Fuerteventura escucho la canci贸n Copo Vazio en un disco de Gilberto Gil, y pens茅 鈥渆sto es, esto es lo que quiero transmitir鈥. As铆 que la construcci贸n fue muy impulsiva; otro d铆a caminando por la calle me encontr茅 el cuadro de Degas que aparece en una esquina del escenario, y justo estaba leyendo muchas cosas de Cage y Bacon sobre el azar como compa帽ero de trabajo, de soltar la voluntad de control y dejar de hacer obras para 鈥渄ecir cosas鈥 y dejarse hablar por los materiales con los que te vas cruzando. El despliegue de material fue muy heterog茅neo, lo primero que vi era que hab铆a claramente cinco partes, e intent茅 que el azar eligiera el orden de las partes, tirando al aire los t铆tulos escritos en un papel, pero al final eso lo utilic茅 m谩s como algo que cuestionara mis propias decisiones m谩s que algo definitivo.

El teatro es claramente la posibilidad de lo extra-cotidiano

Ya que habla del azar, 驴qu茅 piensa de lo convencional?

Por lo pronto, el teatro es claramente la posibilidad de lo extra-cotidiano. Esto se vio mucho en la cuarentena, cuando empezamos a consumir ficciones a lo loco y la cuota de entretenimiento estaba totalmente satisfecha o saturada por las pantallas. Que haya habido un deseo de teatro deja claro que el teatro no es necesariamente entretenimiento, y tal y como lo tiene capturado el mercado como 鈥渓ugar al que uno va a entretenerse鈥 supone dejar de lado su primera funci贸n, lo que le da la especificidad al teatro, que es la cuesti贸n de la copresencia en un espacio. Esas ficciones que hacen de ese espacio en donde podr铆a suceder cualquier cosa un uso id茅ntico al de cualquier ficci贸n realista de la tele reducen la especificidad del medio, es como utilizar un libro como posavasos. Con respecto a lo convencional, es cierto que el teatro trabaja con convenciones, pero lo que a m铆 me interesa es intentar entender cu谩l es su materia principal, y de acuerdo con lo que respondamos, poner en foco eso y que eso sea lo que organice, y ahora mismo creo que es la copresencia, aunque puede que en unos a帽os sea otra cosa. Antes lo pensaba todo a partir del tiempo, pero con la supresi贸n del espacio esc茅nico por la pandemia yo sent铆a un cierto desencanto, y me he dado cuenta de que realmente el medio manda, y que hay que honrar al medio que uno elige, porque le est谩s dedicando muchas horas de vida; cuanto m谩s plena sea la relaci贸n, m谩s potente ser谩 esa tercera cosa que aparezca.

Hay una tendencia muy fuerte en el teatro contempor谩neo que es la de la proyecci贸n de im谩genes, o incluso el trabajo con la imagen en directo. Usted no acostumbra a hacerlo. 驴Es una elecci贸n pol铆tica?

Es una elecci贸n, s铆, porque la imagen genera una competencia rara con la escena, como en la Medea de Simon Stone. Yo solo he utilizado im谩genes en La verbena de la paloma, y eso me dio la posibilidad de poner capas, de darle sentido a los espacios, pero fue una cosa contextual.

Por otra parte, Todo el tiempo del mundo se 鈥渁dapt贸鈥 a la televisi贸n en Escenario 0 de HBO.

S铆, y Carlos Marqu茅s-Marcet y yo lo trabajamos juntos, incluso la puesta en escena.

En cuanto al proceso de escritura, empez贸 a publicar mucho despu茅s de hacer teatro y tan solo El texto infinito no ha sido representado.

Bueno, ese libro tiene su origen en mi retorno al psicoan谩lisis, que lo retom茅 en Madrid despu茅s de muchos a帽os, y se relaciona con escribir por el hecho de escribir, pero luego el texto fue generando una especie de demanda, y es un texto que sigue creciendo, que no doy por cerrado nunca. Para m铆 estuvo buen铆simo tener ese v铆nculo con la escritura que no fuera pensada como escena. En cuanto a la publicaci贸n, no s茅 si tiene mucho sentido como proyecto continuado, es un poco grandilocuente, porque es casi como un diario. Es un texto que me gener贸 un goce particular en el trabajo con las palabras y con el ritmo, que est谩 presente en la obra nueva que estoy escribiendo.

Cuando escribe una obra, 驴piensa en el espacio o concibe el texto como algo totalmente aut贸nomo?

No, no pienso en el espacio, y el texto es un material m谩s. Yo te dir铆a que soy director, no autor, aunque me gusta escribir, los textos que escribo son para dirigirlos. Cuando las escribo lo hago como si estuviera ya ensayando.

La obra es una pregunta sobre los mecanismos de la creencia y qu茅 posibilita que las haya

驴Lleg贸 a la escritura despu茅s de la direcci贸n?

S铆, mucho despu茅s, cuando estaba ya en Madrid. Solo hab铆a escrito una versi贸n de Frankie y la boda de Carson McCullers, pero haciendo pasar la obra como intertexto porque no me dejaron comprar los derechos, y esa fue mi primera obra escrita, una especie de argentinada que se llam贸 Antes. Cuando llegu茅 a Madrid empec茅 a escribir 煤nicamente para tener obras que hacer. En la adolescencia me encantaba leer teatro, pero ahora soy bastante mal lector de este tipo de textos. En cambio, me obsesiona el problema de la transposici贸n. Al llegar a Madrid me cruc茅 con Marianela de Gald贸s y de all铆 naci贸 Los ojos, quiz谩s la primera obra m铆a que todav铆a me gusta. Hasta entonces confund铆a los textos como testimonios, y al final acced铆 a publicar mi obra escrita, pero bajo el t铆tulo Las palabras de las obras, como una v铆a de separaci贸n de la obra acabada, porque lo que m谩s me interesa, y con lo que m谩s disfruto, es con la direcci贸n. Adem谩s, el nivel de exposici贸n es menor, porque vivo la direcci贸n como una entrega a otro. Montar obras propias s铆 que me genera m谩s angustia, y no siempre tengo el estado de 谩nimo como para ponerme ese traje.

驴Hace veinticinco a帽os se hubiera definido como actor?

S铆, desde luego. La primera vez que dirig铆 ten铆a treinta y dos a帽os, y empec茅 a actuar a los dieciocho.

Pero lo ha dejado.

Bueno, hace poco hice una sustituci贸n en Las canciones y me pas贸 que antes de actuar me parec铆a un infierno y despu茅s estaba en el cielo. Cuando estaba en el instituto y estudiaba interpretaci贸n no s茅 por qu茅 tuve que dirigir una escena y la profesora me dijo 鈥減ero vos sos mucho mejor director que actor鈥, y ese comentario me sent贸 fatal.

Estuve en un ensayo abierto de su nueva obra, La voluntad de creer, que hizo en El Pozo. En ese ensayo part铆a de Ram贸n Massats y de Ordet, 驴c贸mo va el proyecto?

Estoy muy contento de haber hecho ensayos abiertos, me gustar铆a hacerlo mucho m谩s: abrir un espacio, que la gente llegue, y luego que la obra vaya llegando a un sitio que nunca se considere definitivo. Ese ensayo al que fuiste puso en crisis muchas cuestiones, aunque para bien. El elenco estaba muy dispuesto a probar cosas frente al p煤blico, pero luego pens谩bamos 鈥溌縠n qu茅 lugar quieres poner a la gente, en el lugar de los que vienen a ver lo bien que lo haces o en el de una mirada que te da sentido?鈥. Y luego hay cosas de los ensayos que no tiene mucho sentido hacerlas delante del p煤blico, claro, aunque s铆 me gustar铆a que siempre estuviera presente en el proceso, tambi茅n para quitarle ese halo de romanticismo al artista. Te quita la tonter铆a.

La responsabilidad que hay en la mirada, en el sentido de que formar parte de un sitio es estar en relaci贸n, y esa relaci贸n siempre es alterable

La obra es una pregunta sobre los mecanismos de la creencia y qu茅 posibilita que haya creencias. Empezamos a trabajar con unas escenas de Ordet, me encanta la precisi贸n extrema en los cuerpos del cine de Dreyer, que al final te interpela de un modo tan directo y emocional, esa pel铆cula es el ejemplo del veros铆mil tenso que no se quiebra. Pero cuando probamos la escena de la resurrecci贸n, nos sali贸 una cosa muy graciosa, tanto que yo pens茅 鈥渆stamos forzando a Dreyer y nos ha salido Berlanga鈥. De repente se cruz贸 El desencanto de Jaime Ch谩varri y eso ha habilitado una actuaci贸n s煤per opinada, muy expresiva pero muy veros铆mil. Ese material que llevo a los ensayos acaba teniendo mucho impacto sobre la obra. Al final, va a ser una obra en la que se hable mucho, contada en tiempo futuro.

Para acabar, una pregunta muy amplia: 驴cu谩l es la relaci贸n del teatro con lo que se entienda como 鈥渞ealidad鈥?

Para empezar, es una posibilidad de pensarla y de pensarnos. Eso es en gran medida lo que me interesa del teatro. Es una especie de laboratorio o espacio en donde recordamos el poder de la palabra como constructora de realidades, como herramienta para cambiar cosas. Y tambi茅n la responsabilidad que hay en la mirada, en el sentido de que formar parte de un sitio es estar en relaci贸n, y esa relaci贸n siempre es alterable: el lugar que tenemos no es un lugar fijo, e ir al teatro nos recuerda eso, que nuestra mirada construye, que las cosas no est谩n dadas.