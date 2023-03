Foto: Mar铆a Galindo subida encima de la mesa durante su intervenci贸n en el Encuentro Internacional Feminista 2023. (Suigeneris)

Intervenci贸n de la activista feminista boliviana Mar铆a Galindo en el Encuentro Internacional Feminista 鈥榃e call it feminism. Feminismo para un mundo mejor鈥, organizado por el Ministerio de Igualdad

Les cambio el derecho al voto por el derecho a la redefinici贸n radical de lo que se entiende por pol铆tica.

Les cambio el derecho al matrimonio igualitario por la abolici贸n del matrimonio.

Les cambio el derecho a la inscripci贸n del delito de feminicidio en el c贸digo penal por el derecho a no ser asesinadas.

Y les sugiero que si les preocupa la trata de personas, especialmente a las espa帽olas y europeas ac谩 presentes, luchen por la abolici贸n de la Ley de Extranjer铆a y no por la criminalizaci贸n de las trabajadoras sexuales. Y por si acaso esa lucha no puede darse en el contexto de sus sistemas pol铆ticos nacionales porque esas cosas no se deciden ac谩.

Este pre谩mbulo no es ret贸rico, sino un llamado a preguntarnos alevosamente: 驴qu茅 hacer? No qu茅 hacer con los derechos, sino qu茅 hacer con la pol铆tica.

Agradezco la invitaci贸n que me hacen, estoy aqu铆 porque no puedo despreciar ning煤n espacio de habla, pues vengo de un pa铆s que en el mapa mundial no existe, donde adem谩s soy paria y mi trabajo est谩 sujeto a pol茅micas y persecuciones continuas.

No puedo negar que me ha extra帽ado la invitaci贸n viniendo de un Ministerio.

En esta mesa de Derechos Humanos me encuentro desubicada.

Mi trabajo no se enmarca dentro de lo que llaman Derechos Humanos.

Y mientras lo digo me pregunto; 驴a qu茅 le llaman Derechos Humanos?

Le llaman Derechos Humanos muchas veces a ese conglomerado de luchas peligrosas y subversivas, a las que por su fuerza no pueden borrar, pero que tambi茅n por su peligrosidad para el orden social constituido prefieren catalogar como luchas por los derechos humanos.

Prefieren premiarlas y domesticarlas. Con la etiqueta de Derechos Humanos intentan despolitizarlas, suavizarlas y expulsarlas del campo al que realmente pertenecen, que es el campo de la invenci贸n de nuevas formas y ra铆ces de pol铆tica.

Mi oficio no es la lucha por los derechos humanos, sino la invenci贸n de pr谩cticas pol铆ticas feministas masivas

Mi oficio no es la lucha por los derechos humanos, sino la invenci贸n de pr谩cticas pol铆ticas feministas masivas, desde abajo y desde fuera del estado, y que tienen la fuerza de construir una gigante empat铆a social antifascista. Es a eso a lo que me dedico, y es eso lo que me embarra de pies a cabeza, pero tambi茅n es eso lo que me permite estar marcando huella hist贸rica en mi pa铆s.

Tengo la capacidad de hacerme entender con una sociedad entera y sumar esperanzas luchando por cosas muy concretas y peque帽as que el Estado y los partidos pol铆ticos desprecian como peque帽eces y que yo nombro como pol铆tica concreta.

Considero que la comprensi贸n de los feminismos como la lucha por los derechos es una trampa agotada en la que no hay que caer.

No es que a los Derechos Humanos les faltan los derechos de las mujeres para completarse.

No es que en clave interseccional a los derechos de las mujeres les faltan los derechos de las mujeres expulsadas del universo blanco heterosexual.

El problema no son los derechos para las trabajadoras sexuales, las trabajadoras del hogar o las mal llamadas migrantes. Migrantes que no son otra cosa que exiliadas de econom铆as neoliberales donde no hay trabajo. Migrantes que no son otra cosa que expulsadas de territorios de saqueo ecocida de donde solo puedes huir.

El problema no es sumar derechos a los Derechos Humanos para que sean m谩s humanos.

Agendar derechos sector por sector y universo por universo en una suerte de relato 茅pico de b煤squeda de reparto o ampliaci贸n de derechos por parte de los Estados es perder tiempo hist贸rico, energ铆a vital, creatividad pol铆tica y capacidades que es urgente gastar en otro proyecto y en otro lado.

Y como si fuera poco seguir hablando de derechos es aburrir a la gente y ser c贸mplice de provocar la apat铆a social generalizada por la ausencia de ilusiones movilizadoras.

No hay pol铆tica, hay privatizaci贸n de la pol铆tica.

No hay democracia, hay machocracia.

No hay democracia, hay democracia basura donde no se decide nada con el voto.

No hay elecciones, hay escenarios de marketing electoral.

No hay estados nacionales soberanos, hay un proyecto supraestatal colonial capitalista al que se supeditan los estados. Donde los gobiernos son meros administradores.

Por eso hay que hablar de pol铆tica y no de derechos.

Pero si quieren hablar de derechos, hay que decir que son ret贸ricos, porque no es lo mismo enunciarlos que ejercerlos.

Si quieren hablar de derechos, hay que decir que es una discusi贸n chantajista: te los doy, te los quito, o te los recorto y mutilo.

Si te dan derechos, no puedes cuestionar la estructura sist茅mica que te los otorga. Porque los derechos te colocan en el lugar de cliente del sistema y no de sujeto.

Si quieren hablar de derechos hay que decir que se segmentan por orden de prioridad e importancia, y que quienes estamos a la cola esperando los nuestros estamos ya cansadas de tanta postergaci贸n hist贸rica.

Si quieren hablar de derechos hay que decir que el capitalismo nos ha quitado la soberan铆a sobre nuestros cuerpos, por lo que habr铆a que hablar de recuperar lo perdido y no de obtener lo nuevo.

El problema no son los derechos que faltan sino su definici贸n misma, su pretensi贸n de universalidad en un mundo pluriversal.

No se traguen el cuento de que universal quiere decir para todos, todes y todas.

Universal quiere decir europeo, blanco, imperial, colonial y de una 煤nica matriz civilizatoria entendida como modelo de sociedad y modelo de democracia 煤nico que debemos acatar y copiar.

Universal quiere decir europeo, blanco, imperial, colonial

Resulta que hasta los Derechos Humanos sirven de instrumento de medici贸n colonial.

Por eso se puede criticar a Maduro y Ortega, 鈥搎ue est谩 muy bien que se los denuncie y critique鈥, pero no se puede denunciar lo que hace Israel o EEUU.

Las violaciones a los derechos humanos cometidas en Europa o por Estados europeos no cuentan como barbarie, no cuentan como violaci贸n. No son denunciables como dictadura racista, dictadura capitalista o dictadura extractivista ecocida.

Aqu铆 el problema son los due帽os y las due帽as de los Derechos Humanos y lo que declaran humano respecto de lo que declaran animal, lo que declaran leg铆timo y digno de vida respecto de lo que declaran da帽os colaterales.

Estamos en Europa con un mar Mediterr谩neo convertido en una fosa com煤n donde, como lo hicieron ya en el siglo XVI, son despojados de su condici贸n de humanos masas humanas sin que nadie o muy pocos se atrevan a decir algo a riesgo de ser criminalizados como Helena Maleno, acusada de tr谩fico de personas por intentar salvar vidas en el mar.

Los organismos de Derechos Humanos emiten un discurso que es perverso, que es una m谩scara para tapar la muerte, que es una hipocres铆a necesaria para que nadie se atreva a tomar conciencia de lo que se est谩 haciendo realmente.

Se est谩 matando en el Per煤, y ese no es un problema nacional de ingobernabilidad, sino que es para que el orden colonial mundial pueda seguir su curso y esas muertes sirvan en toda la regi贸n para seguir controlando la extracci贸n de materias primas en las condiciones que los Estados alem谩n, chino, ruso o norteamericano lo impongan. Imposiciones donde el Estado espa帽ol juega un papel de guarda de seguridad de la puerta de la discoteca.

El problema no son los derechos, sino los mundos y proyectos pol铆ticos.

Estoy aqu铆 desubicada.

Huelo a aj铆 picante.

Mi pasaporte huele a coca铆na; sustancia ilegalizada para que en Colombia, M茅xico o Bolivia eso nos cueste una narcoguerra sangrienta cuya 煤nica soluci贸n posible es la legalizaci贸n de las drogas y la despenalizaci贸n de la hoja de coca que se niegan a discutir, porque nuestras muertes no valen en la contabilidad de violaciones a los Derechos Humanos.

Huelo a litio.

Huelo a Amazonia incendiada.

El olor a oro y plata del siglo XVI no se me han quitado a煤n del cuerpo.

Estoy aqu铆 desubicada,

No quiero hacer lobby en Ginebra por los derechos X, J o P.

No quiero buscar una audiencia con los due帽os de los Derechos Humanos para decir que somos humanos y humanas aunque vengamos de Bolivia, Hait铆 o cualquier otro destino borrado del mapa de lo humano.

Me dedico a pensar y construir un proyecto despatriarcalizador, anticapitalista y anticolonial

No quiero que se jacten con mi lesbianismo tercermundista y me brinden apoyo internacional que consiste en palmaditas en la espalda a cambio de que se sientan m谩s civilizadas.

Me dedico a pensar y construir un proyecto despatriarcalizador, anticapitalista y anticolonial, que rebalsa todo discurso de derechos; sean estos de mujeres, de animales, de trans o de maricas.

Pueden acusarme de perder la perspectiva de lo posible.

Yo les acuso de aburrirme.

Disculpen que les falte el respeto tem谩tico de esta forma.

Aunque dicen que hablamos el mismo idioma no parece que nos entendi茅ramos.

En estos escasos diez minutos que me dan es todo lo que puedo decirles.

Para terminar, un pedido: deseo que le cambien el nombre a la Declaraci贸n Universal de los Derechos Humanos.

Me gustar铆a que la nombren de esta forma: Declaraci贸n Ret贸rica de los Derechos de los que los Europeos consideran como Humanos.

El proyecto no es tomar el poder.

Ante el poder no te empoderas.

Ante el poder te rebelas.

El proyecto es hacer la revoluci贸n.

Muchas gracias.

Publicado en CTXT