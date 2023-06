–

Andrea Speck ha sido reconocida en el Estado espa帽ol como persona con g茅nero indeterminado. Aunque la sentencia pionera que lo posibilita solo alcanza a quienes vienen de pa铆ses de la Uni贸n Europea donde ya se ha reconocido la tercera opci贸n, las personas no binarias con nacionalidad espa帽ola ya est谩n usando el documento legal para reclamar su reconocimiento civil.

Una sentencia pionera en el estado espa帽ol reconoce la existencia de Andrea Speck (genderqueer) como persona de g茅nero indeterminado en el Registro de Extranjer铆a. Que Speck ya tuviera este reconocimiento en su pa铆s de origen 鈥擜lemania 鈥 ha sido clave para reclamar la incorporaci贸n de una tercera opci贸n administrativa a las ya existentes de hombre y mujer. A pesar de sus particularidades, la sentencia est谩 movilizando varias acciones en pro del reconocimiento de las identidades no binarias que quedaron fuera de la ley trans.

Andrea Speck es activista trans nobinarie. Trabaja en formaci贸n y educaci贸n en no violencia, estrategias para el cambio social, g茅nero y justicia de g茅nero desde una perspectiva transfeminista y queer. Tambi茅n aborda el trauma y autocuidado en el activismo.

En primer lugar, Andrea, enhorabuena por el logro social que supone esta sentencia. Estamos hablando de un documento legal que reconoce existencias negadas por sistema. 驴C贸mo es el d铆a a d铆a cuando esto no se produce y c贸mo te cambia la vida algo as铆?

En el d铆a a d铆a, cuando tengo que relacionarme con las Administraciones, me recuerdan que no existo. Casi siempre tienen esas casillas: hombre/mujer, masculino/femenino. No hay otra opci贸n y es un campo obligatorio. Esto obviamente todav铆a no ha cambiado. Solamente en la prensa se ha dicho que se a帽adir谩 una tercera opci贸n a los formularios del Registro de Extranjer铆a pero no han comunicado c贸mo lo van a hacer ni a mi abogada ni a m铆. Espero no tener que volver a los tribunales. Por otra parte, hay que pelearse con las otras Administraciones para que tambi茅n lo hagan. La sentencia ha sido una victoria importante pero de una manera que abre una puerta para un grupo muy limitado de personas: las que venimos de pa铆ses de la Uni贸n Europea donde ya se nos ha reconocido la tercera opci贸n. Para las personas con nacionalidad espa帽ola todav铆a queda la lucha. Tener el privilegio de un pasaporte alem谩n con la x me ha abierto ciertas puertas, pero he sido muy consciente de que esto suced铆a tambi茅n para evitar problemas. No va a cambiar nada r谩pidamente porque todo el mundo est谩 conectado de una manera binaria. El reconocimiento legal lo veo como un primer paso importante para decir que existimos. Si existimos legalmente tienen que buscar soluciones.

En la ruta cr铆tica hasta conseguir este logro, 驴qu茅 factores han sido claves para el reconocimiento y cu谩les han supuesto una mayor traba?

Cuando empezamos, lo hicimos con dos l铆neas de argumentaci贸n. La primera fue el derecho a la identidad de g茅nero y la otra 鈥攜 esta es con la que hemos ganado鈥 la libre circulaci贸n dentro de la Uni贸n Europea. Que el estado civil que tengo en Alemania tenga que ser reconocido. Esto implica que ya tengo derecho internacional. Mi estado civil de Alemania lleg贸 conmigo a Espa帽a y Espa帽a no tiene nada que decidir al respecto. Ahora s铆, la sentencia se vuelve de utilidad para las personas de nacionalidad espa帽ola, pero bajo otras argumentaciones. Por ejemplo, la discriminaci贸n por nacionalidad.

芦Es muy dif铆cil imaginar un mundo postpatriarcal con fronteras o c谩rceles禄 锘緾lic para tuitear

Se me viene a la cabeza la importancia del reconocimiento de la nacionalidad en estos casos. 驴Qu茅 relaci贸n existe para ti entre la estructura binaria y la existencia de las fronteras tal y como hoy las conocemos?

Es muy complejo. Para m铆 todo lo que tiene que ver con patriarcado, estado, frontera鈥 tiene relaci贸n con el binarismo. Sin binarismo no hay patriarcado. Tambi茅n el racismo es muy importante en estos contextos. Todo est谩 muy entrelazado y es muy dif铆cil imaginar un mundo postpatriarcal con fronteras o c谩rceles. Con el sistema punitivo penal y todo esto. De alguna manera son distintas expresiones de este sistema patriarcal y capitalista.

驴C贸mo es la situaci贸n en Alemania?

En Alemania esta tercera opci贸n existe desde 2013, como resultado del movimiento intersexual que ha sido muy potente all铆 desde hace muchos a帽os. Al inicio permit铆an solo dejar en blanco el campo sexo. Desde 2018 tambi茅n existe la opci贸n 鈥渄iverso鈥 como resultado de la acci贸n de una persona intersex que fue al Constitucional diciendo 鈥測o s铆 tengo sexo, no es binario鈥. Entonces tuvieron que a帽adir esa tercera opci贸n ya positiva. Lo interesante de esa sentencia es que el Constitucional dijo 驴existe la opci贸n de eliminar el campo sexo del registro civil? El Gobierno no lo hizo. Cree que es demasiado radical, pero constitucionalmente se daba esta alternativa y adem谩s se especific贸 claramente que, si se manten铆a este campo sin g茅nero, ten铆a que existir una opci贸n positiva para las personas intersexuales. Ahora est谩n intentando limitar bastante esa tercera opci贸n. Se est谩 debatiendo una ley de autodeterminaci贸n con todos los problemas que hemos visto ya en el debate de la ley trans aqu铆 en Espa帽a. Espero que, cuando esta salga, las personas no binarias lo tengamos m谩s f谩cil a la hora de optar por la tercera opci贸n. Somos muy pocas las que hemos conseguido una x en el pasaporte.

Estamos hablando de que Interior a帽ada una tercera casilla a las opciones hombre/mujer. Que en la casilla puedas se帽alar que eres de g茅nero indeterminado, x o 鈥攕eg煤n la sentencia鈥 una expresi贸n equivalente. 驴Qu茅 opci贸n ser铆a desde tu punto de vista m谩s deseable desde la justicia social?

Yo me siento bien con el indeterminado porque significa que en el Registro Civil se hab铆a dejado el campo en blanco. En el certificado de nacimiento no tengo nada en el campo sexo. Es una opci贸n que a m铆 me gusta. No quiero definirme en este asunto para el Estado. Solo van a ser tres casillas en lo referente al g茅nero por lo que hay que buscar un t茅rmino paraguas para todas las identidades que no sean las de hombre o mujer: puede ser 鈥渋ndeterminado鈥, puede ser 鈥渄iverso鈥, puede ser 鈥渘o binario鈥. A m铆 me da bastante igual aunque la opci贸n m谩s ut贸pica es la de eliminar este campo por completo del Registro de Extranjer铆a y el Civil. Dudo mucho que esto se llegue a hacer.

驴C贸mo recibiste lo que sucedi贸 con la ley trans? 驴Qu茅 argumentos sociales hay, seg煤n tu punto de vista, al fondo del no reconocimiento de las identidades no binarias en la ley?

Hicieron el primer estudio sobre las realidades de las personas no binarias. Esto fue importante pero nos quedamos fuera de ley. Irene Montero se disculp贸 tras la aprobaci贸n pero, vale, 驴qu茅 han hecho por nuestro reconocimiento? Tengo mucho m谩s enfado con alguna parte del movimiento trans que nos han abandonado porque ya tienen su ley. Es un movimiento trans bastante binario. Ya no hablan de la ley trans, solamente est谩n celebrando que ya hay ley. Esto s铆 me duele. Por otra parte, estuvo el documento del PSOE y Carmen Calvo que fue bastante tr谩nsfobo y puso al activismo queer como nuevo enemigo del feminismo. 驴Hab茅is realmente le铆do la teor铆a queer? Yo entiendo que muchas mujeres de este feminismo de los 80 y algo hayan construido su identidad sobre el hecho biol贸gico de ser mujer pero tambi茅n hay privilegios. Me refiero al feminismo institucional porque en el feminismo de la calle, que es el que conozco m谩s, veo mucha menos transfobia. Desde lo institucional hay una lucha por la hegemon铆a del movimiento feminista y las mujeres trans, junto a las personas no binarias, somos de una manera utilizadas en esta lucha. Les da igual c贸mo nos sentimos y lo que nos pasa.

Has hablado antes de un movimiento trans binario鈥

S铆, claro. La ley trans no nos menciona en ninguna parte a las personas no binarias. Es una ley que ha conseguido la despatologizaci贸n y, en la pr谩ctica, es una ley que s铆 recoge la autodeterminaci贸n de g茅nero, pero en t茅rminos binarios. Para el movimiento trans no binario la lucha posiblemente va a tener que darse en los tribunales.

Hubo un bum de lo queer en movimientos feministas y transfeministas con todo lo que eso supon铆a para la incorporaci贸n de tantas identidades que no encajaban en los binarismos. Sin embargo, en los 煤ltimos a帽os, lo queer ha recibido muchas cr铆ticas y ha pasado a ser algo casi residual. 驴Qu茅 ha pasado?

S铆, yo no lo veo mucho tampoco en Espa帽a. Hay una cr铆tica que viene de que 鈥queer鈥 es un t茅rmino anglosaj贸n y tiene su origen en esta cultura y es verdad, 驴no? Que los textos de las teor铆as queer son en gran parte del mundo anglosaj贸n y, bueno, realmente tambi茅n de Francia. Esto lleva a preguntar c贸mo aplicarlo en el contexto espa帽ol o c贸mo aplicarlo en Am茅rica Latina donde los contextos son otros. Tambi茅n es dif铆cil hablar de una teor铆a queer. Es un conjunto de teor铆as con muchas contradicciones tambi茅n. Claro, ahora se habla mucho de lo no binario y para m铆 que me nombro como gendqueer es un poco descafeinado porque esta referencia a la teor铆a queer es para m铆, aparte de resistencia al sistema patriarcal binario de g茅nero, a los procesos de construcci贸n de normas: c贸mo tenemos que ser no solamente respecto al g茅nero. Creo que ahora se usa mucho m谩s no binario que queer o genderqueer y esto es un poco una despolitizaci贸n tambi茅n tipo 鈥渧ale鈥 Encajamos鈥 Existimos en una tercera casilla鈥, pero realmente se puede acomodar en este sistema de g茅nero y yo no quiero esto realmente. Veo esa tercera opci贸n, lo queer y lo no binario como abrir grietas en este sistema de g茅nero para destruirlo y esto conlleva un largo camino. Para m铆, de esto habla la teor铆a queer y no solamente del aspecto g茅nero, sino de c贸mo se construyen normas y exclusiones. Esto nos hace cuestionarnos tanto que exige mucho y para muchas personas es demasiado. Es replantearte todo el tiempo qui茅n eres, c贸mo funciona la sociedad, c贸mo tambi茅n participamos en reconstruir la marginaci贸n de otras personas鈥 Nadie est谩 libre de esto.

Eres superviviente de trauma complejo. En un art铆culo donde abordas tu propia historia, dices que casi todas las personas no binarias que conoces m谩s de cerca est谩n luchando con su propio trauma complejo. Te preguntas 鈥溌縠s casualidad que casi todas las personas no binarias de mi entorno tengan trauma complejo, aunque a ninguna de ellas las conozco de un contexto terap茅utico?鈥. 驴Qu茅 es un trauma complejo y c贸mo te respondes esa pregunta si es que has llegado a hacerlo?

El trauma complejo o trauma del desarrollo viene de muchos a帽os de no tener apoyo emocional, de mucho abandono emocional ya desde la infancia. Quiz谩s no hay un evento supergrave de violencia, pero est谩n las peque帽as cosas todo el tiempo: que no te ven, que no te entienden, que no te apoyan. Esto lleva a un trauma complejo no solamente a personas no binarias ya que, por lo general, hay mucho da帽o emocional en el 谩mbito familiar. El trauma complejo trae problemas de confianza, de autoestima, dificultad a la hora de establecer relaciones, sentimientos de culpabilidad por la sensaci贸n de que no consigues nada. No te sientes queride y, claro, en las personas trans en general o no binarias en particular se a帽ade a todo esto el tema del g茅nero desde temprano. Posiblemente aumenta el sentimiento de no sentirte queride no solo en la familia sino tambi茅n en el instituto o en el colegio y esto hace mucho m谩s probable el que se tenga un trauma complejo. Hay investigaciones que hablan sobre ni帽os, ni帽as, ni帽es no conformes con el g茅nero que tienen peores relaciones con lo padres, m谩s probabilidad de sufrir abusos psicol贸gicos, f铆sico o sexual. Hablamos mucho de educaci贸n en igualdad y de romper los roles de g茅nero en la educaci贸n pero las investigaciones nos dicen que, aunque sea de manera inconsciente, progenitores reproducen estos estereotipos de g茅nero y las personas trans y no binarias nos quedamos muy fuera.

El reconocimiento de los traumas y las violencias que reciben las personas no binarias implica reconocer que el binarismo es una norma violenta.

Claro y violenta para todas las personas, hasta para las no binarias. Esto me parece importante decirlo. Nosotras las personas trans, las personas no binarias o las no conformes con el g茅nero sufrimos m谩s, pero tambi茅n los hombres cis sufren violencia en su socializaci贸n. Yo momento fui le铆do como chico y para m铆 ha sido psicol贸gicamente superviolento. El libro Gender trauma. Healing cultural, social, and historical gendered trauma, de Alex lantaffi, habla del sistema binario de g茅nero o cisg茅nero como trauma colectivo y trauma hist贸rico para toda la sociedad. Cuando vemos al patriarcado como reproductor de traumas todo el tiempo, tambi茅n vemos que esto tiene consecuencias en todas las estrategias de cambio. Hablar de educaci贸n se queda muy corto en este sentido. Voy a hacer una comparaci贸n dif铆cil. Espa帽a nunca ha superado la Guerra Civil y la dictadura porque no ha habido un proceso que aborde este trauma colectivo. En otros pa铆ses no ha sido as铆: han hecho, por ejemplo, comisiones de la verdad. Nada es perfecto pero han trabajado su trauma colectivo. El cispatriarcado o sistema binario de g茅nero es un trauma hist贸rico y colectivo. Necesitamos procesos de sanaci贸n desde la colectividad. Eso no significa que cada persona tenga que buscarse a una psic贸loga. Va de preguntarnos c贸mo trabajamos este trauma que llevamos cis, trans y no binaries de manera colectiva.

Varias voces se est谩n acercando al hecho de que nuestros espacios seguros o aquellos que intentan generar relato y cuerpo para sobrevivir al sistema-norma, a pesar de recibir en sus espacios a personas que cargan con bastante violencia y trauma, siguen reproduciendo inercias bin贸micas, b茅licas, patriarcales. 驴Qu茅 consideras que podr铆a servirnos en este sanar colectivo? 驴Cu谩les ser铆an las principales trabas?

Para m铆 es importante que reconozcamos el trauma. En el feminismo o el transfeminismo hablamos poco de los traumas que llevamos por ser trans, mujer cis, lesbiana鈥 Es necesario que reconozcamos primero la presencia del trauma y el hecho de que hay que sanarlo de manera colectiva y crear espacios donde podamos hacerlo. El feminismo de los 70, 80 ten铆a muchos m谩s focos de concienciaci贸n y de apoyo mutuo que se han perdido. Se trata de trabajar opresiones, no solamente de manera te贸rica y pol铆tica, sino tambi茅n a nivel emocional. Otro problema es que toda la parte masculina se queda fuera y, claro, si realmente queremos sanar el trauma de manera colectiva se hace necesario incluir el trauma que llevan muchos hombres cis. Para llegar a esto tambi茅n deben reconocer su participaci贸n en la violencia a nivel individual y colectivo. Esto es lo que han hecho algunas comisiones de la verdad. Tambi茅n cuestionar el binarismo de 鈥渘osotras las v铆ctimas鈥 y reconocer que tambi茅n hemos ejercido violencia en relaciones, colectivos, etc. No es tan f谩cil hablar de ello pero estos binarismos nunca existen casi. En el trabajo pol铆tico nos enfocamos en los resultados y perdemos el proceso y los cuidados. Esto no significa que un colectivo tenga que ir a terapia, se trata de ver qu茅 pasa con la gente despu茅s de una asamblea: 驴qu茅 necesitas?, 驴c贸mo est谩s?, 驴c贸mo podemos apoyarte?

驴Cu谩les son, seg煤n tu mirada, las sabidur铆as en lo referente a tus vivencias como genderqueer que pueden rescatarse para la construcci贸n de nuevas narrativas y realidades vitales?

Cuando vives como persona genderqueer nobinaria en este mundo binario te das cuenta de muchas micro opresiones todo el tiempo. Te quedas fuera del mundo. En este 煤ltimo a帽o en el que estuve luchando mucho con el estr茅s postraum谩tico por temas de abusos en la infancia, el apoyo mutuo entre personas no binarias y poder hablar con ellas de esto me ha ayudado un mont贸n. Tambi茅n confiar, que es dif铆cil cuando tienes trauma complejo, en esas redes de apoyo porque muchas personas no tenemos familia. Me quedo con esta idea de que necesitamos de cuidados que no solamente vengan del 谩mbito familiar y que se basen en el afecto desde lo voluntario, no desde la sangre.

驴Qu茅 alianzas est谩n encontrando en esto de abrir brechas en un mundo binario?

El apoyo del movimiento transfeminista est谩 claro. Por parte del movimiento LGBTIQ鈥 Vale, normalmente solamente se dice LBGTI [r铆e], esto ya me dice algo. La Q y la A, que son las dos letras con las que yo me identifico, se quedan muy fuera. S铆, hay algo de apoyo de los colectivos LGBTI pero tampoco creo que lo entiendan mucho. En parte del feminismo s铆 veo bastante apoyo. En Sevilla, la Asamblea Feminista Unitaria y otros colectivos de feminismo migrante como Mujeres supervivientes s铆 nos est谩n apoyando. Algunos colectivos de derechos humanos, tambi茅n. Por otra parte, las personas trans m谩s j贸venes son m谩s no binarias que transbinarias, pero estas no son quienes est谩 en las grandes organizaciones.

驴Qu茅 repercusi贸n ha tenido la sentencia y qu茅 acciones ha desencadenado?

Yo no me esperaba tanta repercusi贸n y tanto inter茅s medi谩tico. Ha sido un poco 鈥溌uau!鈥 y tambi茅n estresante. Poner la cara ha sido dar visibilidad a las realidades no binarias. No s茅 si antes hemos tenido tanta visibilidad en los medios mainstream en el Estado espa帽ol. Al menos la gente sabe que existimos. De otro lado, s茅 que en Madrid la Asociaci贸n No Binaries Espa帽a ya ha presentado solicitud en el Registro Civil. En Sevilla, mi abogada tiene a m谩s personas en su despacho que tambi茅n lo quieren hacer. Hay gente de nacionalidad espa帽ola que se est谩 animando a seguir el mismo camino y es un poco tambi茅n la idea de la campa帽a que hemos iniciado, 隆Tercera opci贸n ya!: animar a mucha gente no binaria a solicitar el cambio registral de sexo por 鈥渋ndeterminado鈥, 鈥渘o binario鈥濃 Ir por los tribunales porque la v铆a parlamentaria nos ha dejado fuera y quiz谩s la presi贸n en tribunales, aunque implique un camino muy largo, pueda activar la v铆a parlamentaria porque vean que ya no nos callamos. Lo importante es que esta vez el liderazgo lo tenemos las personas no binarias. Que no nos dejamos representar por otras personas.

Por mi parte, Andrea, eso ser铆a todo. 驴Hay algo que quieras decir que no te haya preguntado?

Siempre hablamos de no binario que es un t茅rmino paraguas y hay tantas identidades diversas debajo del paraguas鈥 Por ejemplo, hay personas de g茅nero fluido que est谩n fluyendo entre no s茅 cu谩ntas opciones, es que depende de la persona. 驴C贸mo gestionamos esta fluidez en este sistema de sexo binario? Las personas de g茅nero fluido, por ejemplo, no resultan legibles en muchos 谩mbitos. Su identidad no es fija, no lo es. Tambi茅n es importante registrar a la poblaci贸n migrante que viene de otras culturas con otras identidades que podemos poner debajo del paraguas no binario. Pero realmente esta es una palabra moderna que tampoco refleja a esas identidades tradicionales no binarias.

El sistema binario tambi茅n es eso, 驴no? Como una tumba fija en vida que no transita, no cambia, no es org谩nica鈥

Claro, pasa como con el movimiento queer que es una no identidad que ya se est谩 cuestionando a s铆 misma todo el rato. Tambi茅n est谩 la gente que cambia de t茅rmino. Cambiar el c贸mo te identificas es habitual. Cuando ya te sales de ese esquema fijo, te armas otro mundo. Justo hoy he mirado la investigaci贸n del a帽o pasado sobre personas no binarias y sus orientaciones sexuales son muy distintas: solamente un por ciento se define como heterosexual y un diez por ciento como asexual. La alosexualidad es una norma superfuerte y no me sorprende que en las personas no binarias haya muchas m谩s personas asexuales que en lo general. Cuando empiezas a cuestionar una cosa tan b谩sica en esta sociedad como es el sistema binario de g茅nero, no te quedas en eso. Esto es lo radical para m铆 de lo queer, de lo no binario, de lo genderqueer鈥 Empiezas en un punto y te cuestionas muchas otras cosas.

