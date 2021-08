–

Que el mundo es un lugar ancho lo sabe bien Patricia Villa (Madrid, 1972), maestra rural con el coche siempre en movimiento por esos campos y monta帽as de Castilla y Le贸n. Villaseca de Laciana, Bo帽ar, Olleros de Sabero. Tierras que sienten de cerca la esencia castellana en trance de desaparici贸n. Y sin embargo, esta profesora en educaci贸n f铆sica mantiene viva la esperanza. Y lo hace por una causa resistente a cualquier tempestad: el valor de sus gentes, de una cultura profunda y un saber enraizado en los viejos conocimientos de la vida. 鈥淓n la escuela rural, p煤blica, libre y participativa est谩 el germen de la mejor ense帽anza鈥, recita durante la entrevista hasta en tres ocasiones. 鈥淎qu铆 no hay colegios concertados porque no son rentables鈥, a帽ade.

Durante m谩s de una d茅cada, Villa trabaj贸 en centros rurales agrupados de la zona de Ponferrada, aulas unitarias donde conviven ni帽os y ni帽as de diferentes edades y la naturaleza id铆lica de los valles de Babia y Laciana. Para ella significaba despertarse a las seis y media de la ma帽ana. A veces, con nieve en el camino. Cien kil贸metros de viaje para llegar a Villaseca o a Olleros. Escuelas mod茅licas enredadas en bosques de la infancia que en algunos casos todav铆a desprenden los aromas de las viejas minas leonesas clausuradas. 鈥淎prendes de los cr铆os. Ellos te proponen visitar la fuente de no s茅 qu茅, o ir a la mina no s茅 cu谩l, ya cerrada. Y nos vamos todos juntos, ni帽os, ni帽as, maestros y maestras. Y por el camino te van contando, mira aqu铆 hay una historia鈥. Son cosas que han escuchado a los mayores y ellos repiten鈥, explica. Con sus clases noveladas, Villa revive lo mejor y lo peor de ser maestra en estas peque帽as aldeas. 鈥淟a escuela rural est谩 vinculada a la tierra. Es todo muy natural y muy agradecido. Todo pivota alrededor de ellas. Por eso, cuando se cierra un centro, el pueblo siente que se muere y la gente se indigna鈥, lamenta. La maestra tambi茅n es part铆cipe de las incertidumbres.

驴Qu茅 diferencias hay entre la escuela rural y la urbana?

En la escuela rural est谩 el germen de la mejor ense帽anza. Para empezar, la ratio de alumnos por aula es mucho m谩s peque帽a que en la ciudad y puedes atender sus necesidades como lo demandan porque los centros est谩n mejor dotados de material que los urbanos. Y si hablamos de un colegio rural agrupado (CRA), donde hay clases unitarias, ver谩s c贸mo unos ni帽os aprenden de otros. Yo estuve en uno, en Olleros de Sabero, en la vieja cuenca minera leonesa donde hace 30 a帽os viv铆a mucha gente pero hoy se ha despoblado por falta de alternativas laborales, pero tambi茅n porque muchos padres piensan que la educaci贸n en las ciudades es mejor para el futuro de sus hijos. Yo no lo creo as铆. Soy profesora de educaci贸n deportiva y puede asegurarte que en el colegio de Bo帽ar (Le贸n) contamos con un material para trabajar que en muchos centros de Madrid no lo tienen.

El aprendizaje pr谩ctico, la relaci贸n con el entorno, 驴es una ense帽anza fundamental en la escuela rural?

Claro, claro. Son ni帽os muy vivos, que salen del aula mucho, que conocen muchas plantas y animales porque conviven con ellos. Entienden la ganader铆a, a las gallinas y a los p谩jaros. A estos cr铆os no tienes que ense帽arles lo que es la comida saludable porque comen sus propias lechugas, lo que dan sus huertos, su leche, sus huevos. Aprenden lo que siempre hicieron sus abuelos. Dar clase en el mismo aula a chicos y chicas con distintas edades, y ver c贸mo aprenden unos de otros, se ayudan, cooperan, juegan juntos y hasta celebran fiestas preciosas es muy bonito.

La escuela es el lugar en torno al que gira la vida de muchos pueblos.

Es que la escuela rural est谩 vinculada a la tierra. Es todo muy natural y muy agradecido. Es donde se organizan las fiestas y representaciones, muchas relacionadas con las cosechas y la naturaleza. En agosto organizamos la fiesta de la casta帽a. Los ni帽os y ni帽as las meten en los tambores viejos de las lavadoras y all铆 las asan. Es todo un acontecimiento popular. En Bo帽ar, tuvimos un proyecto que consist铆a en vincular las fiestas con el entorno. Las actividades que se realizan no tienen nada que ver con las que hay en las ciudades, donde muchos padres apuntan a sus hijos a actividades para tener tiempo para ellos. En realidad, son centros de socializaci贸n donde se apuntala el valor colectivo. Todo pivota alrededor de ellas. Por eso, cuando se cierra un centro, el pueblo siente que se muere y la gente se indigna.

驴Ha vivido alg煤n cierre?

Uno. Y es trist铆simo, aunque en Castilla y Le贸n intentan mantenerlos abiertos aun con solo cuatro o cinco alumnos.

驴Recuerda su primer d铆a de trabajo?

S铆, claro. Fue estupendo. Y me sorprend铆 por la enorme cultura que tienen los chavales y por la rapidez con la que pillan las cosas. Tienen una sabidur铆a como de personas mayores. Se les nota que pasan muchas horas al d铆a con los abuelos y con los vecinos. Saben cosas sobre las que muchos chicos de su edad que viven en la ciudad no tienen ni idea. En un pueblo todos cuidan de sus peque帽os y les transmiten una cultura general muy sabia.

Vaya escuela de la vida para usted, 驴no?

Mucho. Como tienes mucha libertad para realizar actividades fuera del colegio, son ellos los que te hacen rutas y te descubren cosas muy bonitas. Son ellos los que proponen visitar la fuente de no s茅 qu茅, o ir a la mina no s茅 cu谩l, que ya est谩 cerrada. Y nos vamos todos juntos, ni帽os, ni帽as, maestros y maestras. Y por el camino te van contando, mira aqu铆 hay una historia鈥. Son cosas que han escuchado a los mayores y ellos repiten. Aprendes mucho de ellos y eso es muy bonito.

驴Se ha arrepentido alguna vez de haber tomado la decisi贸n de dejar la ciudad?

No, para nada. Nac铆 en Madrid pero tengo ascendencia familiar de Le贸n y siempre tuve muy claro que quer铆a volver a esta tierra. Y tuve opciones de trabajar en Madrid porque all铆 estoy muy bien posicionada en las listas, pero no vuelvo. Aqu铆 estoy muy bien pese a que lo tengo m谩s dif铆cil para trabajar porque soy interina y en Castilla y Le贸n piden muchos requisitos que dan puntos para obtener una plaza.

驴No le importa desplazarse todos los d铆as, como ha hecho durante a帽os, a lugares como Villaseca de Laciana, a 100 kil贸metros de su casa; o a Bo帽ar, que est谩 a 50 kil贸metros?

No, porque soy feliz. Cuando estuve en esos pueblos me levantaba a las seis de la ma帽ana, me montaba en mi Fiat Stylo y a la carretera. Me daba igual que nevara. Iba siempre a trabajar. Bueno, en realidad nos obligaban. En el aula unitaria de Villaseca no faltaba ni un cr铆o. Llegaban con la nieve hasta la cintura. En Bo帽ar era distinto porque ven铆an en autob煤s desde varios pueblos de los alrededores y cuando nieva, muchos no pueden llegar al colegio y se quedan en casa. Pero los viajes no son tan duros como parece porque el paisaje es muy bonito. Pasas por los valles de Babia y Laciana y se te hace llevadero. Siempre me lo he tomado con filosof铆a.

驴Y qu茅 desventajas encuentra un maestro rural respecto a lo que puede encontrar en un centro urbano?

A m铆 me cuesta encontrarlas. Quiz谩 el transporte. No lo digo por el gasto econ贸mico sino por la carretera. Ten en cuenta que Castilla y Le贸n es muy grande y hay grandes extensiones que est谩n despobladas. En invierno, nieva. La mayor铆a concursa para trabajar cerca de su casa y en esta comunidad aut贸noma piden muchos requisitos para obtener plaza. Llevo 12 a帽os de interina y cada a帽o tengo que esperar a ver a d贸nde me mandan. Imagina que me sale plaza en Palencia. Pues no podr铆a ir cada d铆a desde Le贸n sino que tendr铆a que trasladarme a vivir all铆. Por el momento he tenido suerte y recorrer 100 kil贸metros para llegar al colegio no me supone esfuerzo. Tardaba una hora y cuarto, menos de lo que en Madrid emplea mucha gente para llegar a su puesto de trabajo.

Doce a帽os en la escuela rural dan para mucho.

Bueno, el 煤ltimo a帽o he trabajado en un colegio grande de Le贸n. Pero s铆, es toda una experiencia. Cuando daba clases en Villaseca de Laciana hasta romp铆 aguas y casi doy a luz en el colegio. Ser铆a por el estr茅s y los viajes. No lo s茅. El m茅dico ya me hab铆a advertido de que ten铆a que descansar pero coincidi贸 con la evaluaci贸n y no quer铆a faltar. As铆 que tuvimos que ir al m茅dico de Villablino. All铆 me preguntaron d贸nde quer铆a tenerlo, si en Ponferrada o en Le贸n, como les dije que en Le贸n me dijeron si quer铆a ir en coche o en ambulancia. Yo prefer铆 viajar en coche y all铆 me met铆 con la jefa de estudios y el director del centro que estaba de los nervios. Para tranquilizarlo, nos pusimos a hacer la evaluaci贸n (risas). Al final todo sali贸 muy bien y dos horas despu茅s tuve una hija estupenda.

驴Cree en la educaci贸n p煤blica?

S铆, por supuesto. En la que no creo es en la concertada. Pienso que no deber铆a de existir. O p煤blica o privada. Punto. 驴Por qu茅 tengo que pagar con mis impuestos a personas que ejercen de maestros sin opositar? 驴Y qui茅n elige a esas personas para que puedan trabajar? Si es un colegio privado que hagan lo que quieran pero que funcionen as铆 los concertados no lo entiendo. En la escuela rural no existe la educaci贸n concertada porque no es rentable y es d贸nde se ve con claridad que la p煤blica funciona muy bien porque tiene financiaci贸n. Soy partidaria de la escuela libre y participativa.

Los mejores resultados en Espa帽a del Informe internacional para la evaluaci贸n de estudiantes (PISA) siempre proceden de las escuelas y los colegios rurales.

Y dentro de Espa帽a, de Castilla y Le贸n. Y dentro de Castilla y Le贸n, de la escuela rural.

Son ustedes como Finlandia.

S铆 (risas). Son chavales que van bien en el instituto y despu茅s en la universidad. Son pocos, les gusta aprender, se ayudan entre ellos y la metodolog铆a es buena. Si a eso a帽adimos que las maestras y maestros tambi茅n est谩n preparados, pues el resultado tiene que ser positivo. Cuanto m谩s rural, m谩s libertad de c谩tedra y mejor.

驴Se considera una trabajadora esencial?

Si, por supuesto. Sin educaci贸n no hay posibilidad de progresar en este mundo.