En el momento de escribir estas l铆neas, Alfredo Cospito cumple 80 d铆as en huelga de hambre, iniciada el 19 de octubre de 2022, en protesta por su situaci贸n en prisi贸n.

Alfredo es un anarquista insurreccionalista de Torino (norte de Italia), con d茅cadas de militancia a sus espaldas, lo que le ha ocasionado sufrir la represi贸n del Estado italiano desde muy joven, pasando por prisi贸n en los ochenta cuando estuvo preso por declararse insumiso al servicio militar.

En el a帽o 2012, particip贸 en el atentado contra Roberto Adinolfi, un directivo de la empresa nuclear y armament铆stica Ansaldo Nucleare quien recibi贸 un disparo en la pierna reivindicado por Federaci贸n Anarquista Informal, por lo que en 2014 fue condenado a 11 a帽os de prisi贸n.

En 2016, el Estado italiano llev贸 a cabo la operaci贸n Scripta Manent, deteniendo a 32 anarquistas por distintos atentados reivindicados por la FAI, que concluy贸 con condenas de c谩rcel y cierres de publicaciones y webs, como la de la hist贸rica Cruz Negra Anarquista. En esta operaci贸n, Alfredo fue condenado a 20 a帽os de prisi贸n por un ataque explosivo contra una Escuela de Cadetes de los Carabineros en Tur铆n, acci贸n que fue realizada por la noche, por lo que no hubo ning煤n herido.

En julio de 2022, la Corte Suprema de Casaci贸n, equivalente al Tribunal Supremo espa帽ol, recalific贸 el delito como masacre contra la seguridad del Estado, delito que tiene prevista como pena la cadena perpetua o ergastolo ostativo aunque no haya habido da帽os personales.

Desde el a帽o 2014, Alfredo ha cumplido su condena en reg铆menes de Alta Seguridad, pero en mayo de 2022, fue trasladado al r茅gimen 41 bis. Este r茅gimen, sufrido en estos momentos por unos 750 presos y similar al r茅gimen FIES de las c谩rceles espa帽olas, es conocido como carcere duro y fue creado en los a帽os de plomo para aislar a los presos de grupos armados anticapitalistas y, posteriormente, se ha aplicado a miembros de las mafias. La inclusi贸n en el 41 bis supone el aislamiento, la ausencia de sociabilidad y de cualquier actividad para los internos y una sola hora de visita por mes con cristal integral y telefonillo que es grabada por los carceleros. A los presos les est谩 prohibido recibir peri贸dicos y libros, gran parte del correo es intervenido y bloqueado a causa de su contenido, est谩 prohibido comprar peri贸dicos y hay una fuerte limitaci贸n de los objetos que se puedan poseer al interior de la celda (libros, ropa, comida, papel y bol铆grafo, etc).

Es la c谩rcel dentro de la c谩rcel, como se ha calificado aqu铆 al r茅gimen FIES, y del que solo se puede salir mediante el arrepentimiento y la colaboraci贸n con la Polic铆a y la Justicia.

M谩s de 80 d铆as de huelga de hambre

Ante este ataque del Estado italiano, Alfredo se ha dispuesto a plantar cara hasta las 煤ltimas consecuencias y el 19 de octubre de 2022 inici贸 una huelga de hambre que a 8 de enero a煤n contin煤a y que proseguir谩 porque seg煤n sus palabras 鈥Estoy condenado a un limbo sin fin, esperando el final de mis d铆as. No lo tolero y no me rendir茅. Continuar茅 mi huelga de hambre por la abolici贸n del 41 bis y la cadena perpetua hasta mi 煤ltimo suspiro芦.

En estos momentos, la salud de Alfredo es cr铆tica. Ha perdido 32 kilos y tiene muy bajos los niveles de potasio, lo que afecta a las contracciones del coraz贸n. Su m茅dica de confianza puede visitarle una vez a la semana y comunica que est谩 fuerte y con la moral alta.

En el exterior, la solidaridad es constante y de m煤ltiples formas: desde concentraciones, pintadas y pancartas, hasta ataques explosivos contra intereses italianos pasando por declaraciones en el Parlamento italiano y manifiestos de juristas. A su vez, distintos presos han iniciado huelgas de hambre y otras formas de protesta en su apoyo.

芦No me rendir茅 a vuestros barrotes, uniformes y armas. Me tendr茅is siempre como un irreductible y fiero enemigo. No estoy solo. Nunca estar茅 solo. Lxs anarquistas nunca estar谩n solxs. Miles de proyectos en la cabeza, una esperanza en el coraz贸n que contin煤a viviendo cada vez m谩s fuerte y siempre m谩s compartida禄.

Para una informaci贸n actualizada, recomendamos la web lucharcontrael41bis.noblogs.org

