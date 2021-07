–

De parte de Nodo50 July 6, 2021 35 puntos de vista

Dean Spade es profesor de Derecho en la Universidad de Seattle y fundador del Sylvia Rivera Law Project, que ofrece asesor铆a legal a personas trans, intersexuales o no binarias sin recursos econ贸micos. Tambi茅n es activista contra la expansi贸n del sistema penal y policial.

La obra de Spade est谩 centrada en desentra帽ar los principales problemas que tiene el activismo de base que, en los 煤ltimos a帽os y con la pandemia, ha crecido enormemente en Estados Unidos. A estas formas organizativas le dedica su 煤ltimo libro, Ayuda mutua: Construyendo solidaridad durante esta crisis (y la pr贸xima) 鈥揹e pr贸xima aparici贸n en castellano鈥. Una vida 鈥渘ormal鈥 (Ed. Bellaterra) 鈥損ublicado en el 2015鈥 es un ensayo sobre c贸mo la violencia institucional, el racismo, o la criminalizaci贸n del consumo de drogas influyen sobre las vidas de las personas LGTBI, temas que no suelen ser abordados por el activismo mainstream o desde la reforma legal.

En Espa帽a est谩 a punto de aprobarse una nueva ley trans que implica la autodeterminaci贸n de g茅nero y algunas pol铆ticas de apoyo a las personas trans, 驴que impacto tienen estas leyes a la hora de transformar la vida de la gente?

Una de las cosas con la que lidiamos en movimientos sociales es la cuesti贸n de c贸mo no centrarnos solo en producir leyes, o en introducir cuestiones como los discursos de odio sobre grupos marginados, porque hace que pongamos mucho el foco en el poder del Estado. Es como si solo el gobierno pudiese resolver todos nuestros problemas. Adem谩s, refuerza la idea de que lo que dicen las leyes se reflejar谩 autom谩ticamente en la vida de las personas, y la realidad es que hay una gran brecha. Esta brecha surge por las diferencias en el interior de los grupos, dentro de las ciudades o regiones, entre barrios, o por diferencias de c贸mo los funcionarios del gobierno y otros actores ven a las personas trans con discapacidades, a las inmigrantes o a las personas trans de clase alta. Todas estas diferencias dentro de un grupo hacen que la aplicaci贸n de la ley les impacte de manera diferente, porque las leyes son implementadas por personas y tendr谩n diferentes prioridades bajo diferentes administraciones o bajo diferentes partidos.

Otra preocupaci贸n es que cuando se legisla o se cambian las leyes, los gobernantes dicen: 鈥淎hora este grupo de personas es igual鈥, o 鈥淎 partir de ahora, ser谩 tratado bien鈥. Dicen haber resuelto los problemas y se intenta desmovilizar a nuestros movimientos. Nuestro trabajo es decir que nada se habr谩 resuelto hasta que nuestra gente pueda sobrevivir, y la ley no es la herramienta ideal para eso. Lo que realmente necesitamos es una poblaci贸n fuertemente movilizada y movimientos interseccionales radicales en constante resistencia, que busquen realmente el bienestar de las personas bajo las condiciones a las que se enfrentan en el capitalismo o el neoliberalismo.

Creo en el trabajo de reforma legislativa de los movimientos sociales, pero no deber铆a tener un papel central, y adem谩s debemos tener un papel cr铆tico.

驴Qu茅 tipo de leyes necesitan las personas trans o cu谩les ser铆an realmente transformadoras?

Deber铆amos buscar una reforma legal basada en aliviar los peores sufrimientos que enfrentan las personas trans, las que se encuentran en las situaciones m谩s complicadas y peligrosas o que est谩n realmente al margen: las personas trans que est谩n en prisi贸n, las que se enfrentan a la deportaci贸n, las m谩s pobres o las m谩s criminalizadas o las personas trans con discapacidad. Observar sus vidas y pensar si las reformas legales que se est谩n considerando van a abordar sus problemas, porque de lo contrario, acabamos creando leyes que lo que hacen es perfeccionar el sistema que las mantiene marginadas. Si al final la justicia es algo a lo que solo se puede acceder si se tiene un empleo con estatus, o si no se est谩 criminalizado y se tiene papeles, o lo que sea. Eso significa que tenemos que fijarnos en el impacto material de las leyes. Queremos evitar leyes que sean solo simb贸licas, que no ofrezcan ayudas, que solo sirven a las personas de alto estatus o que lo tienen m谩s f谩cil, que en realidad es lo que hacen la mayor铆a de leyes.

Queremos pensar en soluciones legales que vayan m谩s all谩 de tener escrita la palabra 鈥渢rans鈥 en ellas. Por ejemplo, en Estados Unidos, cualquier ley que ayude a reducir el n煤mero de polic铆as ser谩 bueno para las personas trans, porque la polic铆a las persigue; o cualquier ley que ayude a reducir las sanciones penales por ser pobre o consumir drogas, porque as铆 es como la mayor铆a de ellas terminan en la c谩rcel. Aparentemente, esas leyes no son para las personas trans, pero en el fondo ser铆an las m谩s beneficiosas. Deber铆amos centrarnos en ellas. Por ejemplo, en Estados Unidos, hace d茅cadas que se han aprobado leyes para endurecer las penas por atacar a personas trans por ser trans (delitos de odio). No hay evidencia de que impidan la violencia, y generalmente sirven para incrementar la financiaci贸n a la polic铆a y a los fiscales, y cualquier cosa que potencie a la polic铆a y a los fiscales es malo para las personas trans. Tenemos que pensarlo bien: 驴c贸mo podemos saber si la ley es realmente buena? Analizando si es buena para las personas trans que se encuentran en las situaciones m谩s peligrosas.

驴Entrar铆an aqu铆 las leyes que penalizan el trabajo sexual?

Exactamente. Esta es una de las formas m谩s importantes de criminalizar a las personas trans. Si podemos descriminalizar el trabajo sexual y reducir el impacto de la polic铆a en la vida de las trabajadoras sexuales, esa ser铆a una reforma legal que ayudar铆a de verdad a las personas trans.

En su 煤ltimo libro habla del apoyo mutuo, 驴se puede combinar con la acci贸n legal o estamos perdiendo el horizonte de d贸nde intervenir?

Si queremos un cambio que sea liberador, tenemos que hacer una presi贸n importante y sostenida desde los movimientos sociales, necesitamos que participe mucha gente. A veces el problema con la reforma legal es que se lleva adelante 煤nicamente desde algunas ONG, e involucra solo a algunas personas de 茅lite. No es una estrategia muy participativa. Y lo que veo tanto en EE.UU. como en otras partes del mundo es que, aunque tengas buenas leyes, si no tienes una manera de sostener la presi贸n a partir de la movilizaci贸n, no necesariamente se aplicar谩n. El verdadero motor del cambio social para las personas trans y para todo cambio social debe ser la movilizaci贸n de base, por lo que necesitamos organizaciones trans fuertes, pero tambi茅n debemos estar conectados con otras organizaciones m谩s amplias de trabajadoras sexuales, de descriminalizaci贸n o de organizaci贸n de los pobres.

Las redes de apoyo mutuo ahora mismo son lugares donde mucha gente se une a los movimientos sociales. Es donde la gente com煤n viene y participa m谩s que en acciones para cambiar la ley. El trabajo legislativo, cuando proviene de la movilizaci贸n de base, tiene m谩s calidad, porque sabe cu谩les son los problemas materiales cotidianos de las personas vulnerables y, probablemente, tambi茅n c贸mo se aplican las leyes existentes, porque si est谩s haciendo trabajo de apoyo mutuo, conoces de primera mano el problema y c贸mo funciona actualmente el sistema legal. No c贸mo figura en la redacci贸n de la ley, sino qu茅 le pasa a la gente en concreto con sus caseros, o con sus trabajos, o qu茅 les dicen cuando van a servicios sociales y qu茅 puede significar realmente el cambio de nombre en el DNI en su vida cotidiana.

Usted forma parte del movimiento anti policial en Estados Unidos, 驴qu茅 est谩 pasando?

El a帽o pasado hubo una movilizaci贸n asombrosa social y antipolicial en todo el pa铆s. Tras las muertes de George Floyd y Breonna Taylor, se han producido disturbios en todas partes. Esto ha llevado a la petici贸n de desfinanciar a la polic铆a (defund the police). Hace d茅cadas que trabajo para la abolici贸n de la c谩rcel y de la polic铆a, y estas ideas nunca hab铆an llegado al mainstream como ahora.

En much铆simas ciudades, la gente ha estado luchando en ayuntamientos y otras instituciones para, literalmente, acabar con el presupuesto de la polic铆a, o reducirlo. Ha sido una lucha muy dif铆cil porque en los 40 o 50 a帽os anteriores los presupuestos policiales han aumentado cada a帽o. Es uno de los desarrollos pol铆ticos m谩s emocionantes que he visto en mi vida. Las personas queer y trans y tambi茅n las feministas son una parte importante de estas luchas porque saben que la polic铆a no hace que estemos m谩s seguras. Esto es importante, porque a menudo se usa la excusa de la seguridad de las mujeres para pedir m谩s polic铆a. Donde yo vivo, en Seattle, la polic铆a tiene hasta pegatinas del arco铆ris, o han contratado a un polic铆a gay o trans. As铆 que es realmente importante tener queer, trans y feministas y especialmente personas racializadas diciendo: 鈥淓sto no resuelve nuestros problemas, lo rechazamos鈥.

驴Qu茅 contribuye a reducir la violencia o qu茅 hace que estemos m谩s seguras?

Sabemos que la polic铆a solo a帽ade m谩s violencia a cualquier situaci贸n 鈥揺ncierran a la gente, te pegan y puede que hasta te violen鈥︹. Si te pasa algo, la polic铆a llega cuando ya ha sucedido todo. No hace nada para evitar que pase, y cuando aparecen, pueden que te hagan da帽o. Adem谩s, quiz谩s castiguen a quien lo hizo, pero nada cambia 鈥搎ue no lo vuelvan a hacer, por ejemplo鈥, por lo que no estar谩s m谩s segura que antes.

Desde los movimientos sociales, estamos planteando otro tipo de preguntas: 鈥溌縌u茅 hace realmente que la gente est茅 segura?鈥. Una de las cosas que hace que la gente tenga m谩s seguridad es que tengan acceso a vivienda, a alimentos, a un sistema de salud p煤blico. Cuando nos fijamos en las mujeres trans asesinadas en los Estados Unidos, muchas no ten铆an un sitio seguro donde vivir, lo cual les llevaba a situaciones de peligro o ejerc铆an trabajo sexual de maneras poco seguras, porque no ten铆an recursos para hacerlo de otra forma. Si queremos seguridad de verdad, tenemos que transferir el dinero de los presupuestos de polic铆a a vivienda, sanidad, cuidados infantiles, etc., a cubrir las necesidades b谩sicas.

La segunda cuesti贸n que ocupa a muchas feministas, movimientos queer y trans es qu茅 condiciones tiene esta persona que son particularmente poco seguras. Nos preguntamos, 驴qu茅 necesita la gente de nuestra comunidad? 驴que les acerquemos con el coche a los eventos o traerlos despu茅s? 驴Necesitamos que la comunidad ofrezca formaciones sobre violencia dom茅stica, sobre c贸mo apoyar a nuestras amistades cuando est谩n viviendo situaciones violentas鈥? 驴Qu茅 puede hacer el activismo de base para cambiar las condiciones de vida que hacen que algunas personas de nuestra comunidad sean tan vulnerables?

驴Est谩 relacionado esto con lo que se denomina justicia transformadora o reparadora?

Mucha gente en nuestras comunidades ya hace trabajo de justicia transformadora, que supone pensar cuando pasa algo malo 驴qu茅 podemos hacer? Por ejemplo, si estamos en un c铆rculo social donde una persona asalta sexualmente a otras, 驴c贸mo podemos hacer para que pare? 驴Qu茅 necesita esa persona, qu茅 tipo de presi贸n hay que ejercer, para que pare? 驴Necesita apoyo? 驴Por qu茅 lo hace? 驴Tiene problemas con las drogas? 驴Necesita apoyo de salud mental? 驴Lo hace porque tiene que cambiar sus ideas sobre el g茅nero y la sexualidad, ideas que emanan de una cultura t贸xica? 驴Y qu茅 necesitan las personas que han sido agredidas para seguir siendo parte de la comunidad y sentir que tienen apoyo? Ya que no se puede deshacer el da帽o causado, 驴puede haber alguna manera de sanar y curarse, de restaurar su bienestar?

La polic铆a y los juzgados no ofrecen nada esto. As铆 que tiene m谩s que ver con c贸mo respondemos para que deje de pasar y que todas las personas implicadas est茅n mejor, en lugar de aplicar un castigo. El castigo nunca disminuye el da帽o causado. De hecho, si una persona viola a otra y la mandas a prisi贸n, puede que siga violando all铆. Eso no resuelve ninguna de las causas que hay de fondo.

En Espa帽a vemos un cierto feminismo que est谩 muy encauzado a la introducci贸n de nuevos delitos o incluso que piden un aumento de penas, aunque creemos que no es mayoritario.

En Estados Unidos le llamamos 鈥渇eminismo carcelario鈥, y no queremos un feminismo que se construya sobre la petici贸n de m谩s polic铆a y m谩s c谩rcel. Vivimos un per铆odo, que empez贸 en los 70 y contin煤a desde entonces, en el que la polic铆a y las prisiones est谩n creciendo much铆simo. Uno de los motivos por los que crece es el de 鈥減roteger a las mujeres鈥. As铆, el gobierno empez贸 a financiar programas para afrontar la violencia dom茅stica y sexual, pero solo si estaba vinculado a decir que la soluci贸n eran m谩s detenciones y m谩s gente en prisi贸n. Despu茅s de aplicar esto durante 40 o 50 a帽os no vemos que se reduzca. En el caso de la violencia sexual, incluso la aumenta, porque la polic铆a es una fuente importante de violencia sexual.

Queremos enterrar el feminismo carcelario, y centrarnos en un feminismo que va a las causas de la violencia contra las mujeres, las personas queer y trans, y que quiere acabar con la violencia en lugar de apoyar m谩s polic铆a. Y nos preguntamos 驴por qu茅 la mayor铆a de personas que sufren violencia en el hogar no la denuncian? Muchas no quieren que sus seres queridos vayan a la c谩rcel o saben que la polic铆a no les va a creer porque son pobres, no tienen papeles o porque tienen miedo de la polic铆a, porque son queer o trans, y han recibido agresiones policiales o las ha recibido alguien de su comunidad.

La soluci贸n tiene que ver con creer que las personas, incluso aquellas que han causado dolor, son parte de nuestra comunidad, y hay que pedirles responsabilidades, pero tambi茅n devolverles su lugar. El objetivo es ayudarles a que cambien su comportamiento en lugar de expulsarles. 驴Qu茅 hace falta para que asumamos que la gente no es solo aquello tan horrible que hizo? Usemos soluciones comunitarias para hacer que cese el da帽o.

Son las mujeres de color, inmigrantes o con discapacidad las que han tenido que encontrar estas estrategias. Nunca han podido llamar a la polic铆a, porque saben que, si viene, les van a hacer m谩s da帽o. Este trabajo pr谩ctico ha surgido del feminismo.

En las protestas de los 煤ltimos tiempos en Estados Unidos ha habido grandes manifestaciones encabezadas por el lema: 鈥淏lack Trans Live Matter鈥, 驴c贸mo se est谩n produciendo estas alianzas entre luchas?

La manera en la que Black Lives Matter est谩 creciendo ha llevado a que la gente organice agrupaciones en todo el pa铆s durante los 煤ltimos a帽os y antes incluso del 2020 este ha sido un movimiento verdaderamente interseccional. Tienen gente trans, negra, queer, feminista, de apoyo a la causa Palestina鈥 Uno de los objetivos ha sido mostrar las historias de las mujeres negras, de las personas negras con discapacidad鈥 La solidaridad que hay dentro del movimiento ha sido muy org谩nica y siempre ha habido un mont贸n de gente trans en lugares de liderazgo en todos los niveles.

Este momento supone una transformaci贸n en Estados Unidos desde aquellos movimientos civiles con pol铆ticas y estrategias que buscaban la respetabilidad, y que han sido hist贸ricamente m谩s patriarcales y m谩s heterosexuales, menos interseccionales. El movimiento Black Lives Matter surge ya desde las mujeres queer, ha sido m谩s confrontativo e inherentemente m谩s queer y trans. Es un momento impresionante y, adem谩s, llega en el mismo per铆odo del renacer de la resistencia ind铆gena en Standing Rock, de los movimientos feministas ind铆genas, que son muy inclusivos con lo trans y lo queer鈥 Estamos en un momento de emergencia de los movimientos de base, que son muy interseccionales.

驴Qu茅 opina de la aparente alianza que se est谩 produciendo entre cierto feminismo anti trans y algunas derechas o fundamentalistas cristianos?

Por desgracia, todav铆a estamos viviendo la reacci贸n contra el feminismo que comenz贸 en los a帽os 80. En Estados Unidos estamos asistiendo a momentos de reacci贸n anti trans muy espec铆ficos. Hay una cantidad sorprendente de leyes que se centran en dificultar o impedir el acceso de los j贸venes trans a la atenci贸n sanitaria y al deporte. A pesar del per铆odo de las pol铆ticas trans y los esfuerzos de las reformas legales que se han producido desde finales de los 90 hasta hoy, en realidad, no hemos conseguido tanto.

Hay una ley federal, de ley de delitos de odio que le da dinero a la polic铆a y luego hay algunas cosas peque帽as que se consiguieron con Obama, pero la mayor铆a de las personas trans todav铆a viven en la marginalidad. Tambi茅n ha habido algunas mejoras en la identidad recogida en los DNI, pero todav铆a hay muchos obst谩culos para la supervivencia. Sin embargo, en los 煤ltimos cinco a帽os ha habido m谩s apariciones de personas trans en la televisi贸n mainstream. As铆 que, a pesar de que no ha habido cambios importantes en el d铆a a d铆a de las personas trans, s铆 que ha habido una reacci贸n violenta muy significativa de la derecha, que se ha recrudecido.

Alrededor de 2013, comienza un per铆odo en el que muchas leyes estatales intentan criminalizar a煤n m谩s a las personas trans por usar los ba帽os (con los que se sienten c贸modos) y ahora se est谩n intentando aprobar muchas leyes estatales diciendo que los j贸venes trans no pueden recibir atenci贸n sanitaria espec铆fica. Tambi茅n les intentan impedir practicar deportes en las escuelas de acuerdo con su g茅nero. Por ejemplo, que las chicas trans no puedan hacer deporte con otras chicas.

Se da una reacci贸n, en forma de guerra cultural, y es interesante c贸mo ha coincidido con la acci贸n de las TERF (feminismo anti trans), que me recuerda a la d茅cada de 1980 cuando los activistas de derechas contra la pornograf铆a se aliaron con las feministas antisexo que estaban en contra del trabajo sexual, de la pornograf铆a y a favor de la censura. Siento que se repite esa coalici贸n. El hecho de que esas personas se consideren feministas, y est茅n dispuestas a alinearse con la derecha que trata de proteger el patriarcado y el control sobre los cuerpos de las mujeres y del cuerpo queer y trans, es impactante para m铆.