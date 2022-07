–

La activista saharaui Elghalia Djimi habla sobre la obligaci贸n de contar y recoger los testimonios de todas las mujeres saharauis que han sufrido violencias en el territorio ocupado del S谩hara Occidental, as铆 como de las alianzas y las resistencias que se forjan con el sufrimiento y de la necesidad de justicia.

Los cuerpos, como armazones vitales sobre los que apoyarnos y valernos, van acumulando historias all铆 donde el mundo exterior los atraviesa. El cuerpo de Elghalia Djimi narra la historia de una activista que ha conocido en primera persona las violencias que surcan su tierra, el S谩hara Occidental, pero tambi茅n las resistencias que su pueblo ha forjado con el paso de los a帽os. Fue vicepresidenta de la organizaci贸n Sahrawui Association of Victims of Grave Human Rights Violations Committed by Moroccan State y actualmente es miembro y cofundadora de la Instancia Saharaui Contra la Ocupaci贸n Marroqu铆 ISACOM. Adem谩s, es parte del Comit茅 de Familias de Saharauis Desaparecidos y del Espacio de Mujeres en los Territorios Ocupados (EMSTO).

Djimi naci贸 en Agadir en 1961 donde fue criada por su abuela hasta que esta fue detenida-desaparecida en 1984. Ella misma fue v铆ctima de desapariciones forzosas en tres ocasiones, en 1981 y despu茅s entre 1987 y 1991, tras participar en iniciativas contra la ocupaci贸n marroqu铆 en el S谩hara Occidental. Ha sido hostigada y detenida en multitud de ocasiones en los a帽os posteriores. Durante los casi cuatro a帽os que estuvo desaparecida, sufri贸 diferentes tipos de tortura por parte del Gobierno de Marruecos. Por esa misma raz贸n, y en busca de hacer por fin justicia, trabaja desde 1998 registrando las violaciones de derechos humanos que el pueblo saharaui ha sufrido en los territorios ocupados del S谩hara Occidental. Recientemente ha participado con el Instituto Hegoa (UPV/EHU) en un trabajo de investigaci贸n que ha documentado las violaciones de derechos humanos contra las mujeres en el territorio saharaui ocupado. Porque, al final, la historia de un cuerpo remite a la de otros cuerpos.

Est谩s estos d铆as en Bilbao con otras defensoras de los derechos humanos, 驴qu茅 hab茅is trabajado?, 驴te sirve reunirte con compa帽eras de otros territorios que sufren o han sufrido situaciones similares?

Ha sido un curso muy intenso e interesante porque hubo muchas defensoras valientes de los derechos humanos procedentes de diferentes pa铆ses como Am茅rica Latina y el S谩hara Occidental. Este encuentro nos da una buena oportunidad para explicar a nuestras compa帽eras de Am茅rica Latina nuestro sufrimiento y tambi茅n nuestra resistencia bajo la ocupaci贸n marroqu铆. Hemos podido hablar de nuestros ciudadanos que est谩n en campamentos para refugiados, pero tambi茅n de aquellos que est谩n bajo la ocupaci贸n y en la di谩spora porque la mayor铆a de ellas no conoc铆an nada sobre el conflicto saharaui-marroqu铆. Hay un embargo medi谩tico sobre nuestra causa y todas las compa帽eras hemos apreciado este intercambio de realidades.

M谩s all谩 de que eres consciente de todas las formas de violencia que han sufrido las mujeres saharauis, sistematizarlas y publicarlas no habr谩 sido f谩cil, en cierta manera puedes revivir lo sufrido.

Es nuestro deber vivir esos sufrimientos hasta que, por fin, logremos la independencia y entonces podamos hacer una cura psicol贸gica entre todos. Hasta el momento resistimos, combatimos y luchamos sin esta cura que deber铆a ayudarnos. Solamente nuestra determinaci贸n y la creencia en la legalidad y justicia de nuestra causa nos acompa帽a en este camino. Vale la pena sacrificarnos para ayudar al pueblo saharaui, expresarnos sobre su futuro pol铆tico y dar una oportunidad a toda su poblaci贸n de vivir en su tierra en un entorno de paz, estabilidad y desarrollo continuo.

El informe 鈥楺ue salga todo a la luz. Violaciones de derechos humanos de las mujeres en el S谩hara Occidental ocupado (1975-2021)鈥, elaborado por el Instituto Hegoa (UPV/EHU), junto con el apoyo de activistas e investigadoras saharauis, recoge los testimonios de 81 mujeres de entre los 12 y los 73 a帽os que denuncian haber sido v铆ctimas directas o indirectas de la violencia ejercida por Marruecos en el S谩hara Occidental. De media, tal y como se explica en el documento, cada mujer saharaui entrevistada ha sufrido desde la ocupaci贸n marroqu铆 m谩s de seis tipos de violaciones de los derechos humanos. Seg煤n la investigaci贸n, el 90 por ciento de las entrevistadas aseguran haber sido sometidas a diferentes tipos de torturas y otros tratos o penas degradantes, entre las que identifican golpes con objetos, escarnio p煤blico, golpes sin objetos, vendaje de ojos y utilizaci贸n de capuchas, quemaduras o cortes o colgamientos en posiciones extremas. En cuanto a las consecuencias de las torturas, el 91 por ciento afirma sufrir impactos f铆sicos como, por ejemplo, dolor cr贸nico, alteraciones del sue帽o, heridas de diverso tipo, alteraciones alimentarias y discapacidad f铆sica o sensorial. Algunos de los da帽os psicol贸gicos que las v铆ctimas se帽alan son el miedo, la depresi贸n, la p茅rdida de autoestima y la verg眉enza. 鈥淓l 78 por ciento de las mujeres ha denunciado los hechos ante distintas instancias de la administraci贸n marroqu铆. A pesar de las denuncias presentadas y del alto nivel de identificaci贸n de los victimarios directos, la impunidad es total: no se ha realizado ning煤n juicio contra miembros de las fuerzas de seguridad marroqu铆es o de colonos marroqu铆es implicados en las violaciones de derechos humanos鈥, a帽ade el informe.

驴Te ha sorprendido alg煤n resultado de la investigaci贸n?

No estoy tan sorprendida por la situaci贸n como mis compa帽eras. Sin embargo, las conclusiones de esta investigaci贸n son nuevas para nosotras porque, aunque trabajemos siempre sobre el tema de las violaciones de los derechos humanos, jam谩s hemos hecho un trabajo especialmente sobre la situaci贸n de las mujeres con estad铆sticas, porcentajes y gr谩ficos. Todo eso es una novedad, pero es tambi茅n lo que pide el trabajo acad茅mico. Es algo que nos da un nuevo impulso para mejorar nuestro trabajo.

La investigaci贸n va sobre mujeres y se sabe que la violencia contra las mujeres es un arma de guerra, 驴tambi茅n en el caso saharaui?

Es verdad que compartimos esas violaciones de los derechos humanos con nuestras compa帽eras de Am茅rica Latina. Creo que es habitual que en todas las partes del mundo donde hay conflictos, haya tambi茅n abuso sexual contra las mujeres. Nosotras, por ejemplo, est谩bamos en centros secretos de desaparecidos donde nuestros guardias que eran hombres viv铆an d铆a y noche con nosotras. Eran espacios peque帽os y sin puertas en los que de vez en cuando se daban abusos. Hablamos, entonces, de un aspecto que acompa帽a siempre a los conflictos armados, incluido en el S谩hara Occidental.

Has estado detenida, desaparecida, hostigada, 驴te ayuda contar tu testimonio?

S铆, me ayuda mucho contarlo. De hecho, suelo contarlo cada vez que tengo ocasi贸n porque creo que, debido al embargo medi谩tico y militar impuesto sobre nuestro territorio, es parte de nuestro deber como activistas hacerlo. La mayor铆a de los pa铆ses no saben nada de lo que pasa con nosotros y nosotras, por eso tenemos la determinaci贸n no solo de hablar de lo que sufrimos, sino tambi茅n de lo que vivimos como parte de la resistencia. Con el sufrimiento hay tambi茅n una resistencia extraordinaria en estos centros secretos, lejos de los ojos de los guardias. Cuando encontr谩bamos el momento adecuado, siempre conmemor谩bamos nuestras fiestas nacionales o ayud谩bamos a las otras a aprender, ya que la mayor铆a no sab铆an ni leer ni escribir. Las mujeres saharauis hacemos muchas cosas que demuestran que no somos solamente v铆ctimas, sino tambi茅n mujeres valientes que creen en un futuro mejor, un futuro de convivencia, de paz y de desarrollo. Hay que combatir los d铆as y las noches de sufrimiento con este deseo, este sue帽o, en mente.

驴Qu茅 ser铆a para ti la justicia y la restauraci贸n?

La justicia es una reivindicaci贸n que hacemos y que nos corresponde por derecho, pero hasta el momento no hemos recibido ning煤n acercamiento en este sentido, ni tampoco de reconciliaci贸n porque el proceso que est谩 llevando Marruecos es totalmente superficial. No ha analizado con objetividad todas las violencias que se han perpetrado en el S谩hara Occidental. Con el tema de los desaparecidos, por ejemplo, la informaci贸n que nos hac铆an llegar era tan solo el nombre de la persona desaparecida junto con el centro secreto en el que supuestamente hab铆a muerto. Es el caso de mi madre. No nos explicaban d贸nde estaba la tumba, siguen sin hacerlo, no hay exhumaci贸n, no hay una devoluci贸n del cad谩ver para enterrarlo de acuerdo con nuestras costumbres religiosas. Entonces nuestro derecho al duelo, a la justicia, no lo hemos logrado todav铆a. Es verdad que Marruecos nos dio algo de dinero como reparaci贸n econ贸mica y material, pero nuestra principal demanda es la no repetici贸n de estos hechos. Nosotras vivimos cada d铆a en las calles de El Aai煤n los ataques, las vejaciones, las torturas que aseguran que van a parar, pero que luego no es cierto. No han trabajado de una forma ser铆a sobre lo ocurrido en el S谩hara Occidental y es por eso que como defensoras de los derechos humanos y v铆ctimas tenemos que esforzarnos para hablar de estos temas con nuestros colaboradores como, por ejemplo, las investigadoras de Hegoa que nos han ayudado a hacer el informe.

驴Se siguen sucediendo estos episodios de violencia?

S铆, es siguen sucediendo, aunque no de la misma manera. Desde la invasi贸n en el 75 se dan estos cr铆menes contra la humanidad como las desapariciones forzosas, por ejemplo. Actualmente no ocurren estas desapariciones masivas que duraban tantos a帽os, sin embargo, hay otras violencias que son igualmente graves como la tortura psicol贸gica y f铆sica en las calles y durante las manifestaciones. Todav铆a se llevan a cabo detenciones arbitrarias con condenas desproporcionadas que van de los cuatro a帽os hasta la cadena perpetua. Todo esto se da adem谩s en un territorio que no nos es propio, en el que no hay prensa internacional o independiente. Tampoco tenemos una delegaci贸n en el territorio de las Naciones Unidas y la que se encomend贸 en 1991 para la implementaci贸n del refer茅ndum, no tiene la capacidad ni la competencia para registrar y reportar las violaciones contra nosotros. Por lo tanto, la tarea que llevan a cabo las activistas es muy grande y muy peligrosa. Las represalias contra nosotras, contra nuestras familias, contra nuestros hijos son habituales llegando al punto en el que no pueden encontrar un trabajo u optar a becas universitarias porque se las deniegan. El activismo es un trabajo que considero casi como un deber nacional, pero en el que hay muchas trabas.

El Gobierno espa帽ol ha cambiado su postura hist贸rica respecto a la situaci贸n del S谩hara Occidental apoyando al reino de Marruecos. 驴Qu茅 opinas sobre este dr谩stico giro de posicionamiento?

No me sorprende este cambio de postura. Existe una tradici贸n sistem谩tica por parte del gobierno espa帽ol de colaborar con Marruecos como ya lo hizo el 14 de noviembre de 1975 a trav茅s del Acuerdo Tripartito de Madrid. En 茅l ofrec铆a el territorio del S谩hara Occidental a dos pa铆ses vecinos: Marruecos al norte y Mauritania al sur. Es una verg眉enza, es un crimen contra la humanidad que un pa铆s colonizador ofrezca un pueblo a otros dos pa铆ses vecinos sin preguntar siquiera su opini贸n al respecto. Ahora, 47 a帽os m谩s tarde, el Gobierno espa帽ol se pronuncia nuevamente sobre el pueblo saharaui y da la soberan铆a a Marruecos, a un r茅gimen criminal, que atenta no solo contra nosotros, sino tambi茅n contra los inmigrantes que usan Marruecos y el S谩hara como territorio de tr谩nsito y que viven en condiciones lamentables. Todo el mundo ha visto la masacre de decenas de inmigrantes que han llevado a cabo en la frontera con Espa帽a. Teniendo esto en cuenta, nadie deber铆a colaborar con un pa铆s as铆, mucho menos ofrecerle un pueblo. Marruecos utiliza el apoyo de Espa帽a a modo de legitimaci贸n para sus actos sobre el S谩hara Occidental. Considero esa complicidad como otro crimen m谩s contra la poblaci贸n saharaui.

驴Os sent铆s abandonadas por la sociedad espa帽ola?

No, todo lo contrario. Quiero agradecer a las organizaciones de todos los puntos de Espa帽a su trabajo porque tenemos una muy buena relaci贸n, adem谩s de la buena acogida que tienen nuestros ni帽os y ni帽as aqu铆. No necesitemos ayuda humanitaria como tal pues tenemos un territorio lleno de fuentes de materias primas, lo que necesitamos es un apoyo pol铆tico de la sociedad espa帽ola, as铆 como del resto. Sin olvidar tambi茅n la voluntad por parte de la comunidad internacional de resolver el conflicto en el S谩hara Occidental d谩ndole la 煤ltima palabra al pueblo saharaui. Necesitamos un refer茅ndum para sentirnos por una vez en nuestra vida libres de poder elegir nuestro futuro pol铆tico, independientemente del resultado.

驴Mantienes la esperanza?

En el S谩hara Occidental tengo la sensaci贸n de estar en una c谩rcel muy grande con jardines y en la que hay mucha vigilancia por parte de los polic铆as. A pesar de ello, mantenemos siempre la esperanza y el coraje para continuar esta lucha pac铆fica que es, por otro lado, muy peligrosa, pero la paz, la estabilidad y la convivencia entre los pueblos saharaui y marroqu铆 merecen el sacrificio.

