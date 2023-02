–

Tomemos, por ejemplo, el sabotaje del gasoducto Nord Stream. Propaganda. Inmediatamente se culp贸 a los rusos, lo que es casi inconcebible. 驴Por qu茅 iban los rusos a sabotear su mayor inversi贸n de capital? 驴Y con qu茅 fin? Si quer铆an impedir que el gas fluyera hacia Europa, bastaba con girar una palanca. En primer lugar, la idea es descabellada. Si preguntas qu茅 pa铆s ten铆a la capacidad y la motivaci贸n para destruir el gasoducto, es inmediatamente obvio. Estados Unidos, ni siquiera era un secreto. No par谩bamos de decir: 鈥淭enemos que detener este gasoducto鈥. El presidente Biden dijo: 鈥淰amos a ponerle fin鈥. Nadie m谩s pudo hacerlo. Tal vez Polonia trabajando para Estados Unidos, pero nadie m谩s. Pero esto simplemente no se puede decir. Y es interesante la forma en que se maneja. Hubo una avalancha de art铆culos en la prensa hace un par de semanas diciendo que ahora hay cierto escepticismo sobre si Rusia sabote贸 el gasoducto. Eso es propaganda brillante. La idea de que Rusia sabote贸 el gasoducto es descabellada. Pero ahora establecemos la suposici贸n, la presuposici贸n, de que Rusia fue responsable, no nosotros. Ni siquiera hablamos de eso. Pero para demostrar lo libres y abiertos que somos, incluso permitimos cierto escepticismo sobre esta idea tan idiota.

Eso es propaganda sofisticada, no trivial. Supongo que la mayor parte del mundo se r铆e y se burla de esto, porque 驴qui茅n m谩s podr铆a haber saboteado el gasoducto? Pero es un ejercicio de propaganda muy impresionante. Echemos la culpa a los rusos. Es una t茅cnica que a veces se llama la t茅cnica del 鈥渓adr贸n, ladr贸n鈥. Si te pillan con la mano en el bolsillo de alguien, no niegues que se est谩 produciendo un robo porque es demasiado obvio, se帽ala a otro sitio y di 鈥溌adr贸n, ladr贸n!鈥, y quiz谩 todo el mundo corra hacia all铆 y no se d茅 cuenta de que tienes la mano en su bolsillo. Esa es una t茅cnica de propaganda bastante est谩ndar, y se est谩 utilizando muy brillantemente ahora, como en el caso que acabo de mencionar. Como habr谩s visto, Seymour Hersh sali贸 con una larga investigaci贸n del sabotaje del gasoducto, dando un mont贸n de detalles sobre lo que deber铆a haber sido entendido como obvio en primer lugar. Y la mayor parte del mundo entendi贸 que era obvio. Ser谩 silenciado y vilipendiado. Puedes estar seguro de ello. Lo llamar谩n antiamericano o amante de Putin, ya sabes, una u otra t茅cnica de demonizaci贸n. Pero la cuesti贸n es bastante simple. Y creo que la mayor parte del mundo lo entiende muy bien.

Fragmento de una intervenci贸n de Noam Chomsky en el podcast The Duran, publicado el 9 de febrero de 2023.

Fuente: ctxt