March 3, 2023

El compromiso internacional en la reactivaci贸n de las conversaciones de paz entre el gobierno de Turqu铆a y el Partido de los Trabajadores del Kurdist谩n (PKK) ser铆a visto positivamente por la parte kurda, dijo el copresidente de la Uni贸n de Comunidades del Kurdist谩n (KCK) y miembro fundador del PKK (Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n), Cemil Bayik, al Instituto Kurdo por la Paz en una entrevista exclusiva.

Dado que las condiciones de seguridad en los bastiones monta帽osos del PKK en el Kurdist谩n iraqu铆 (Bashur) proh铆ben una reuni贸n en persona, el copresidente de la KCK respondi贸 a las preguntas enviadas por escrito.

A continuaci贸n se presenta la primera mitad de la entrevista, centrada en din谩micas pol铆ticas concretas y en la actualidad relacionada con Turqu铆a, Siria y el movimiento kurdo. La segunda parte de la entrevista, en la que se analizan tendencias globales y marcos filos贸ficos m谩s amplios, se publicar谩 pr贸ximamente.

-Se acercan las elecciones en Turqu铆a, y los votantes kurdos est谩n en condiciones de decidir el resultado. 驴C贸mo ve las elecciones? 驴Para qu茅 diferentes resultados se est谩 preparando, y c贸mo podr铆a responder en cada caso?

-El 6 de febrero, dos fuertes terremotos sacudieron Turqu铆a, en particular sus regiones kurdas. Seg煤n datos oficiales, m谩s de 40.000 personas han perdido la vida hasta el momento. Pero algunas estimaciones sugieren que el n煤mero de muertos podr铆a alcanzar los cientos de miles.

Los pueblos de Turqu铆a est谩n pagando un alto precio por el hecho de que el gobierno del AKP destine todos los recursos de Turqu铆a a la guerra contra los kurdos y el PKK. Despu茅s de ver la destrucci贸n que caus贸 el terremoto y c贸mo marc贸 la agenda de los pueblos de Turqu铆a, nosotros, como movimiento, pensamos que ser铆a correcto hacer una nueva evaluaci贸n de la situaci贸n y actuar en consonancia con las necesidades morales y humanitarias, y no con la pol铆tica. Por esta raz贸n, tomamos la decisi贸n de hacer una pausa en la actividad militar. He anunciado personalmente esta decisi贸n a todas nuestras fuerzas y a la opini贸n p煤blica en nombre de la Copresidencia del Consejo Ejecutivo de la Uni贸n de Comunidades del Kurdist谩n. Nuestras fuerzas no emprender谩n ninguna acci贸n en las ciudades de Turqu铆a a menos que sean atacadas. La actitud del gobierno del AKP-MHP hacia esta decisi贸n afectar谩 y determinar谩 sin duda la direcci贸n de los acontecimientos.

En cuanto a las elecciones, lo m谩s probable es que el gobierno del AKP-MHP no las celebre en la fecha prevista. En realidad, el AKP ha perdido. Nunca ha habido tanta corrupci贸n, robo y hurto en la historia de Turqu铆a como ahora. Los hijos, yernos, hijas, parientes y compa帽eros de Erdogan son todos corruptos. El pueblo lo sabe. La econom铆a de Turqu铆a est谩 casi en bancarrota. La inflaci贸n es la m谩s alta de los 煤ltimos 40 a帽os. La pobreza y el desempleo est谩n en un nivel extremo y la inestabilidad pol铆tica sigue aumentando. Adem谩s, el AKP est谩 en desacuerdo con la pol铆tica mundial. Erdogan ha enfrentado a todos con su nacionalismo fan谩tico y su mentalidad otomana. Por lo tanto, es casi seguro que el AKP caer谩 del poder en las pr贸ximas elecciones.

El nacionalismo es el 煤nico argumento que tienen. Cuando una sociedad se enfrenta a la opresi贸n y la persecuci贸n, cuando hay hambre, cuando hay corrupci贸n a todos los niveles, no creo que se deje influir por la propaganda nacionalista. No habr谩 tanto apoyo al gobierno AKP-MHP como antes.

El Bloque del Trabajo y la Libertad, formado bajo el liderazgo del HDP (Partido Democr谩tico de los Pueblos), ser谩 decisivo en las elecciones. Tanto la Alianza Popular como la Alianza Nacional lo saben muy bien. Ni la Alianza Popular ni la Alianza Nacional podr谩n ganar sin el apoyo del HDP. Esto sigue siendo cierto tanto si se aplazan las elecciones como si no. Creo que el HDP apoyar谩 a quien muestre un enfoque positivo y coherente hacia la soluci贸n democr谩tica de la cuesti贸n kurda y la democratizaci贸n de Turqu铆a. Est谩n en condiciones de determinar el resultado de las elecciones.

-Turqu铆a afirma que el PKK est谩 presente en el noreste de Siria y que utiliza este territorio para amenazar la seguridad nacional turca. 驴Puede responder a estas acusaciones? 驴Cu谩l es su relaci贸n con el noreste de Siria?

-El PKK no tiene fuerzas militares en Siria, como afirma Turqu铆a, ni utiliza el territorio de Siria para amenazar la seguridad de Turqu铆a. Esto es mentira. Es un intento del Estado turco de justificar su ocupaci贸n. Es cierto que el PKK fue al norte y al este de Siria para proteger a kurdos, 谩rabes, cristianos y a toda la humanidad del ISIS. Tambi茅n es cierto que el PKK pag贸 un gran precio en su resistencia contra el ISIS, y que al detener a este grupo terrorista, obtuvo grandes ganancias para toda la humanidad.

Durante la batalla de Kobane, muchos documentos e im谩genes revelaron c贸mo el gobierno del AKP alberg贸, entren贸 y equip贸 a las bandas del ISIS y c贸mo atacaron al pueblo sirio, especialmente a los kurdos. Erdogan afirm贸 entonces con confianza: 鈥淜obane ha ca铆do, caer谩鈥. Pero gracias a la resistencia del PKK, las YPG y las YPJ (Unidades de Protecci贸n del Pueblo y de las Mujeres), as铆 como al apoyo de las fuerzas de la Coalici贸n Internacional, liderada por Estados Unidos, Kobanei no cay贸. Al contrario, fue liberada y se asest贸 un duro golpe a los inhumanos matones del ISIS. Despu茅s de la derrota del ISIS, el PKK retir贸 sus fuerzas del norte y este de Siria (Rojava), dejando s贸lo un n煤mero limitado de compa帽eros enfermos, ancianos y heridos.

Nuestras relaciones con el norte y el este de Siria se remontan a casi medio siglo. Nuestro l铆der Apo (Abdullah 脰calan) permaneci贸 en Siria durante 20 a帽os. Durante ese tiempo, estableci贸 relaciones con muchos segmentos de la sociedad. Estableci贸 una gran confianza y prestigio no s贸lo entre los kurdos de Rojava, sino tambi茅n entre las comunidades 谩rabes y cristianas de la regi贸n. Esto se puede ver en los millones de firmas, marchas, m铆tines y las demandas de las comunidades 谩rabes y cristianas por la libertad de nuestro l铆der Apo.

Consideramos un deber de honor proteger a los pueblos sirios contra los matones del ISIS apoyados por el Estado turco. No hay nada m谩s natural que el pueblo sirio ame, simpatice y apoye al PKK.

El Estado turco ve esta situaci贸n como una amenaza y por lo tanto amenaza con lanzar una tercera operaci贸n terrestre despu茅s de los ataques en Afrin, Ser锚kaniy锚 (Ras al-Ain) y Gire Sp卯 (Tal Abyad). Sabemos muy bien que el AKP tiene ambiciones expansionistas.

Erdogan basa estas ambiciones abiertas y encubiertas en el hecho de que Turqu铆a es la segunda fuerza m谩s grande de la OTAN. De hecho, act煤a como el ni帽o mimado de la OTAN. Turqu铆a manipula a la OTAN y aprovecha las tensiones entre Estados Unidos y Rusia para sus propios intereses. Como resultado, ha intervenido en todas partes, desde el norte de 脕frica hasta Siria y Rojava, pasando por Irak y el sur del Kurdist谩n (Bashur). Su r茅gimen amenaza a Oriente Medio en su conjunto, no s贸lo a los kurdos. En mi opini贸n, supone incluso un desaf铆o para la pol铆tica mundial.

-Si Turqu铆a intenta una invasi贸n, 驴c贸mo podr铆a afectar esto a la din谩mica militar y pol铆tica relacionada con la cuesti贸n kurda? 驴Y c贸mo responder铆a usted?

-Si el Estado turco lanza una nueva invasi贸n contra el norte y el este de Siria, el impacto y las consecuencias de la misma definitivamente no se limitar谩n a los kurdos y a Rojava.

Preveo que un nuevo ataque no tendr谩 tanto 茅xito como las dos operaciones anteriores que Turqu铆a ha llevado a cabo. Los pueblos del norte y este de Siria han aprendido mucho de estos acontecimientos. Es posible ver en sus declaraciones que se est谩n preparando para una invasi贸n de este tipo. Los kurdos no tienen otra opci贸n que la resistencia organizada y el 茅xito. Creo que, bas谩ndose en estas experiencias, los pueblos de la regi贸n no dejar谩n pasar la ocupaci贸n.

Una nueva ofensiva crear谩 una nueva din谩mica pol铆tica y militar para los kurdos. La divisi贸n del Kurdist谩n en cuatro Estados-naci贸n separados no significa que no existan relaciones pol铆ticas y sociales ni unidad espiritual entre los kurdos. En este contexto, una nueva invasi贸n provocar谩 una nueva valoraci贸n de la situaci贸n y unificar谩 a los kurdos tanto pol铆tica como militarmente. Tambi茅n es posible que esto se refleje en el 谩mbito internacional y que la comunidad internacional se posicione con m谩s fuerza a favor de los kurdos. En resumen, puede surgir un nuevo potencial de resistencia en el Kurdist谩n.

Como resultado, al intentar aplastar a los kurdos de Rojava, el Estado turco puede encontrarse con un problema kurdo mayor. Puede que se desespere a煤n m谩s ante una resistencia kurda m谩s fuerte, o puede que se vea obligado a aceptar la voluntad de los kurdos de encontrar una soluci贸n como 煤ltimo recurso.

-Hasta ahora, Turqu铆a no ha obtenido 鈥渓uz verde鈥 para una nueva ofensiva de Estados Unidos y Rusia, las dos potencias garantes del alto el fuego posterior a 2019 en el norte de Siria. Adem谩s, Erdogan intenta normalizar las relaciones con Siria para atacar a la Administraci贸n Aut贸noma (AANES). 驴C贸mo ve las posiciones de Estados Unidos y Rusia en el norte de Siria, y sus acercamientos a Turqu铆a, en general? 驴C贸mo ve el proceso de normalizaci贸n turco-sirio?

-Rusia tiene un tratado de 50 a帽os con el Estado sirio, si no me equivoco. Su relaci贸n es estrat茅gica. De hecho, actualmente s贸lo Rusia tiene derecho a tener fuerzas militares en territorio sirio, seg煤n el derecho internacional. El poder de Rusia en el Mediterr谩neo y su influencia en Oriente Pr贸ximo dependen de sus relaciones con Siria. Por esta raz贸n, Rusia ha apoyado a Siria con todo su poder y recursos. Ha prestado un gran apoyo militar y econ贸mico, y la ha defendido en plataformas internacionales.

Estados Unidos quiso primero influir en Siria organizando y movilizando a las fuerzas islamistas moderadas. Intent贸 entrenar, equipar y preparar a estas fuerzas pseudo-islamistas junto con Turqu铆a en suelo turco. Sin embargo, este proyecto fracas贸. Estas fuerzas eran incoherentes y Estados Unidos perdi贸 la confianza en ellas. La relaci贸n que el Estado turco desarroll贸 con estos grupos fue muy diferente. Ya estaban ideol贸gicamente pr贸ximos entre s铆. El Estado turco trat贸 de organizarlos e influir en ellos m谩s desde abajo. Por esta raz贸n, este proyecto termin贸 en fracaso para Estados Unidos. No obstante, Estados Unidos sigue en contacto con algunos de estos grupos en el norte de Siria, en Idlib y en otras regiones. Estados Unidos gan贸 influencia en Siria tras desarrollar relaciones con las Fuerzas de Autodefensa (Fuerzas Democr谩ticas Sirias 鈥揊DS). Y como potencia de la OTAN, tambi茅n mantiene relaciones con Turqu铆a, que ocupa una zona muy extensa del norte de Siria. La conclusi贸n aqu铆 es que la situaci贸n actual y el futuro de Siria no ser谩n ni como s贸lo Rusia quiere que sean, ni como s贸lo Estados Unidos quiere que sean.

La relaci贸n de Rusia con Turqu铆a siempre ha sido problem谩tica. La relaci贸n y las pol铆ticas actuales de Turqu铆a y Rusia est谩n m谩s alineadas. No debe subestimarse la tendencia del gobierno del AKP-MHP a favorecer a Rusia. La ruptura de Turqu铆a con la OTAN se ve como una d茅bil posibilidad. Pero aun as铆, Turqu铆a utiliza su pertenencia a la OTAN como baza, por as铆 decirlo, incluso contra la propia OTAN. En otras palabras, para obtener m谩s concesiones de Estados Unidos y Europa, les recuerda que existe la opci贸n rusa. Sin duda, se trata de una pol铆tica sin principios. Rusia se acerca a Turqu铆a del mismo modo que Turqu铆a se acerca a Rusia. Sus relaciones con el Estado del AKP se basan exclusivamente en un pu帽ado de intereses alineados.

Estados Unidos, por su parte, est谩 atento a lo que quiere hacer el Estado del AKP y a la direcci贸n de sus pol铆ticas. Dado que Turqu铆a es un miembro importante de la OTAN, Estados Unidos sigue una pol铆tica de excesiva indulgencia hacia Turqu铆a. Aunque muchos de los arrebatos pol铆ticos del gobierno de Erdogan no coinciden con los intereses de Estados Unidos y Europa, el gobierno del AKP est谩 mimado, por as铆 decirlo. Utiliza esta relaci贸n para obtener concesiones.

Erdogan y el gobierno del AKP se encuentran en una situaci贸n muy dif铆cil, en todos los sentidos. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, Turqu铆a necesita un soplo de aire fresco. Erdogan no puede encontrar el 茅xito con su pol铆tica hacia Siria. De lo contrario, no estar铆a buscando un acuerdo con Siria. Hay que evaluar y comprender si se trata de un intento de chantajear a Estados Unidos y Europa. Pero a煤n m谩s que eso, Erdogan y el AKP quieren arreglar las relaciones con Siria porque tienen dificultades.

En Siria, el Estado de Erdogan-AKP ha apoyado al m谩ximo a grupos como ISIS y Jabhat al-Nusra. El asesinato del l铆der del ISIS, Al Baghdadi, en Idlib, a pocos kil贸metros de la frontera turca, es prueba de ello. Estos grupos son un problema. El gobierno de Erdogan-AKP no puede renunciar completamente a ellos, ni quiere continuar su estrategia a trav茅s de estos grupos. Parece dif铆cil que el Estado sirio normalice sus relaciones con Turqu铆a cuando este pa铆s ocupa gran parte del territorio sirio y apoya a tantas milicias extremistas. Por otra parte, en la medida en que el Estado turco mejore sus relaciones con Siria, las milicias bajo su control ser谩n un gran problema. Por lo tanto, el predicamento del AKP es dif铆cil.

En cualquier caso, el Estado sirio no har谩 muchas concesiones a Turqu铆a en esta cuesti贸n. Turqu铆a no s贸lo ha ocupado territorio sirio, sino que tambi茅n se lo ha anexionado. No es correcto esperar que Siria, un Estado soberano, desarrolle relaciones normales con Turqu铆a en estas circunstancias. Erdogan intentar谩 gestionar el proceso hasta las elecciones. Se mire como se mire, Siria es un problema para 茅l.

-En 煤ltima instancia, 驴qu茅 tipo de soluci贸n se necesita para evitar el conflicto en el noreste de Siria? 驴Qu茅 estar铆a dispuesto a hacer para promover dicha soluci贸n?

-Ser铆a m谩s acertado pensar en la soluci贸n para Siria en general, y no s贸lo para el noreste de Siria. Hay tantos conflictos e intervenciones en Siria que no ser谩 f谩cil encontrar una oportunidad en un futuro pr贸ximo. Lo que se necesita es una Siria nueva y democr谩tica.

El norte y el este de Siria llevan m谩s de diez a帽os gobern谩ndose sobre la base del modelo de autonom铆a democr谩tica. All铆, todos los pueblos, creencias y culturas viven una vida democr谩tica y libre. Este estilo de vida democr谩tico y el estatus de autonom铆a democr谩tica deben protegerse y desarrollarse. Para ello, el Estado sirio debe realizar una transformaci贸n democr谩tica. La aceptaci贸n de la AANES no debilitar谩 a Siria, sino que fortalecer谩 la Siria democr谩tica.

Pero si Siria no se democratiza, si se comporta como si los acontecimientos de m谩s de diez a帽os nunca hubieran ocurrido, si no cambia su mentalidad, esto ser谩 sin duda un problema. Los pueblos del noreste de Siria proteger谩n su vida libre democr谩tica y su estatus aut贸nomo. Han pagado un gran precio por ello. Por ello, todas las fuerzas que desean la democratizaci贸n de Siria deben apoyar las creencias, culturas y comunidades que conviven democr谩tica y libremente en el norte y el este de Siria.

En Siria, donde conviven comunidades multiconfesionales, multiculturales y multi茅tnicas, rechazamos toda forma de nacionalismo, ya sea religioso, 茅tnico o cultural. Acogemos con satisfacci贸n y apoyamos todos los esfuerzos para lograr una soluci贸n sobre esta base.

-Estados Unidos incluye al PKK en la lista de organizaciones terroristas y proporciona otras formas de apoyo pol铆tico y militar a Turqu铆a en su guerra contra los grupos armados kurdos y los civiles. 驴C贸mo responde usted a estas acusaciones de terrorismo y otras designaciones legales?

-En primer lugar, debo decir que es una gran injusticia que Estados Unidos incluya al PKK en la lista de organizaciones terroristas. Estados Unidos sabe muy bien que no es un movimiento terrorista. Olv铆dense del terrorismo: ni siquiera es un movimiento nacionalista. El PKK es un movimiento que desea la coexistencia democr谩tica y libre de todas las creencias, culturas y comunidades, crea un paradigma para ello y s贸lo lucha por ello.

Esto es as铆 a pesar de las pol铆ticas genocidas contra los kurdos. A los kurdos se les niega la existencia como pueblo. Incluso, los p谩jaros tienen una lengua propia, pero la lengua kurda no se acepta, se niega. Se requiere verdadera empat铆a para comprender lo que significa ignorar a este nivel a un pueblo con una poblaci贸n de decenas de millones de personas, negar incluso su lengua materna.

A pesar de ello, el pueblo kurdo, bajo la direcci贸n del PKK, nunca ha ca铆do en el fango del nacionalismo. 驴Puede un movimiento as铆 ser terrorista? Por el contrario, habr铆a que decir y hacer algo contra el Estado turco por su negativa a renunciar a sus pol铆ticas de negaci贸n y aniquilaci贸n contra los kurdos. Y para ser muy claros: el Estado turco no deber铆a poder hacer todo esto con el apoyo de su principal aliado, Estados Unidos.

-Existen acusaciones de que el PKK ha utilizado la violencia indiscriminada y otras t谩cticas que violan las leyes de la guerra. 驴Puede responder a estas acusaciones?

-Llevamos casi medio siglo luchando por la libertad de nuestro pueblo. Durante estos largos y dif铆ciles a帽os de lucha, ha habido algunas acciones que no aprobamos, que no reflejaban suficientemente nuestra conciencia, moralidad y valores. No son nada comparadas con las acciones cotidianas del Estado turco. No obstante, puedo afirmar sin temor a equivocarme que hemos cuestionado y exigido responsabilidades por todos los incidentes y acciones incompatibles con las leyes de la guerra, la conciencia y la moral, y la realidad del PKK.

Es una gran injusticia compararlos con los miles de pueblos que el Estado turco quem贸 y destruy贸, las millones de personas que ha desplazado y exiliado, o las armas qu铆micas y sustancias prohibidas que sigue utilizando contra la guerrilla, o las decenas de miles de asesinatos que siguen sin resolverse al d铆a de hoy. El Estado turco combate al pueblo kurdo de una forma que nada tiene que ver con el derecho internacional. Ha llevado a cabo innumerables conspiraciones, provocaciones y asesinatos contra el pueblo kurdo, empresarios, patriotas, mujeres, j贸venes, personas de fe, representantes de organizaciones pol铆ticas y de la sociedad civil. Incluso, ha intentado culpar de muchas de estas pr谩cticas criminales a nuestra organizaci贸n.

Por esta raz贸n, nuestro l铆der Apo propuso una Comisi贸n de la Verdad y la Justicia. Pidi贸 que comisiones independientes e imparciales, tanto nacionales como internacionales, investigaran todos los cr铆menes. Sin embargo, el Estado turco nunca ha aceptado esta propuesta. Tampoco ha permitido ninguna otra iniciativa o enfoque.

El PKK respeta las reglas de la guerra. Firmamos dos convenciones con el Grupo de Llamamiento de Ginebra de la ONU, en la d茅cada de 1990. Estas convenciones las firman tanto las fuerzas no estatales como los Estados. Una de ellas proh铆be el uso de menores en combate. La otra proh铆be el uso de minas terrestres o antipersona. Nos hemos comprometido a respetar el derecho internacional. Sin embargo, sabemos muy bien que el Estado turco comete cada d铆a ante los ojos del mundo muchos cr铆menes contra las convenciones internacionales. El Estado turco no ve l铆mites ni inconvenientes en cometer cr铆menes contra los kurdos vali茅ndose de su posici贸n estrat茅gica y geopol铆tica, y anteponiendo las ventajas de ser miembro de la OTAN a todos los contratos y acuerdos.

-驴C贸mo ha afectado al conflicto el apoyo estadounidense a la guerra de Turqu铆a? 驴C贸mo ha afectado a la din谩mica pol铆tica y la estabilidad en Turqu铆a y el Kurdist谩n?

-Estados Unidos ha proporcionado al Estado turco apoyo militar, material, pol铆tico y psicol贸gico ilimitado en su guerra contra el pueblo kurdo y su lucha por la libertad. Sin ello, Turqu铆a no habr铆a podido continuar su guerra ni cometer cr铆menes de guerra con tanta libertad. Estados Unidos, la UE, la OTAN y otras potencias internacionales han ayudado a Turqu铆a a cometer cr铆menes y a eludir su responsabilidad. Todos los intentos y solicitudes realizados ante las plataformas pertinentes sobre estas cuestiones han sido rechazados de inmediato. Por desgracia, vemos que una vez m谩s se priorizan los intereses interestatales por encima de la existencia y la libertad de un pueblo.

Estamos en febrero. El 15 de febrero es el d铆a en que nuestro l铆der Apo fue entregado al Estado turco por una conspiraci贸n internacional y encarcelado en la isla de Imrali. Han pasado 24 a帽os desde entonces. Nuestro l铆der Apo quer铆a llegar a Europa para ver si pod铆a resolver el problema kurdo por m茅todos democr谩ticos. Pero el sistema internacional, encabezado por Estados Unidos, lo rechaz贸 y se neg贸 a aceptarlo. Fue un apoyo abierto al Estado turco contra los kurdos. Sembr贸 las semillas de una guerra interminable entre kurdos y turcos. Sin embargo, nuestro l铆der Apo evit贸 grandes peligros desarrollando un paradigma para la soluci贸n de la cuesti贸n kurda y la democratizaci贸n de Turqu铆a, libre de toda forma de nacionalismo.

El AKP abord贸 las propuestas de nuestro l铆der Apo 煤nicamente desde una perspectiva t谩ctica. Por desgracia, Estados Unidos y la UE no desempe帽aron un papel positivo durante este tiempo. No presionaron al Estado turco ni se comprometieron positivamente con las propuestas de soluci贸n de nuestro l铆der Apo ni con los altos el fuego unilaterales que ha acordado en repetidas ocasiones.

Tenemos derecho a exigir que las potencias que han apoyado al Estado turco asuman ahora la responsabilidad de lo que han hecho y se enmienden desempe帽ando un papel en una soluci贸n pac铆fica. Estados Unidos debe asumir su responsabilidad. Ha llegado el momento de encontrar una soluci贸n a la cuesti贸n kurda. Nuestro l铆der Apo puede desempe帽ar un papel facilitador a todos los niveles.

-En Estados Unidos crece la opini贸n de que una soluci贸n pac铆fica de la cuesti贸n kurda en Turqu铆a podr铆a ser beneficiosa para la estabilidad y la seguridad regionales. 驴En qu茅 circunstancias estar铆a dispuesto a apoyar un nuevo esfuerzo hacia una soluci贸n negociada? 驴Qu茅 pasos estar铆a dispuesto a dar para hacerla realidad? 驴Qu茅 medidas necesitar铆a ver por parte del gobierno turco? 驴Qu茅 necesitar铆a ver de la comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos?

-Sin duda lo consideramos un avance positivo. La cuesti贸n kurda es un problema regional. Afecta directamente a los cuatro Estados de Oriente Medio: Turqu铆a, Irak, Ir谩n y Siria, y por tanto a Oriente Medio en general. De hecho, ser铆a m谩s exacto decir que el problema kurdo no es un problema regional, sino internacional. En este sentido, la tendencia hacia una soluci贸n que se est谩 desarrollando gradualmente en Estados Unidos es muy valiosa para la soluci贸n de la cuesti贸n kurda.

La soluci贸n de la cuesti贸n kurda traer谩 democracia y libertad a los cuatro pa铆ses donde viven los kurdos, es decir, la democratizaci贸n de Oriente Medio. Esto tendr谩 un impacto internacional. La cuesti贸n kurda no tiene soluci贸n militar. Una soluci贸n puramente militar no es posible ni para el Estado turco ni para el PKK. 40 a帽os de guerra lo han demostrado. En este contexto, es muy valioso que un funcionario de la administraci贸n del Sr. Biden declarara el verano pasado que 鈥渘o hay soluci贸n militar鈥 al conflicto. El problema ha cerrado ahora el c铆rculo hacia una soluci贸n democr谩tica. Toda la din谩mica pol铆tica de Turqu铆a as铆 lo exige.

Si existe una voluntad seria de soluci贸n en la opini贸n p煤blica turca (que se est谩 desarrollando), en el Estado turco y en el 谩mbito internacional, especialmente en Estados Unidos, la parte kurda est谩 dispuesta y preparada.

Nuestro l铆der Apo se ha concentrado en una soluci贸n m谩s que nadie, desarrollando una perspectiva, sugerencia, opini贸n y proyecto tras otro. Una vez dijo: 鈥淪i me dan una semana, resolver茅 el problema kurdo, estoy dispuesto a resolverlo鈥. El problema es la falta de una voluntad similar por la otra parte: el Estado turco.

Si hay inter茅s internacional en una soluci贸n, ser铆a imposible no ver avances positivos. Es precisamente en este punto donde Estados Unidos y la comunidad internacional pueden y deben desempe帽ar un papel constructivo. El Estado turco no necesita dar demasiados pasos. Creo que si la parte turca deja de lado sus anteriores actitudes y entendimientos t谩cticos y superficiales, presenta una voluntad seria de paz y de soluci贸n a alto nivel, y comienza a negociar con nuestro l铆der Apo, se podr谩 alcanzar una soluci贸n. Las peticiones y demandas mutuas y el proceso de negociaci贸n pueden desarrollarse sobre esta base.

Es cierto que tenemos expectativas de la comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos. Hay razones comprensibles para ello: dado que Estados Unidos apoya al Estado turco en su guerra contra los kurdos y el PKK a todos los niveles, no hay ning煤n problema de confianza entre ellos y Turqu铆a en esta cuesti贸n. Como ya he mencionado, el Estado turco no podr铆a haber continuado esta guerra durante 40 a帽os sin Estados Unidos. Lo sabemos muy bien y el Estado turco tambi茅n. En este sentido, el papel de Estados Unidos y de la comunidad internacional es importante. Deben presionar a Turqu铆a, animarla a abandonar su estrategia de guerra y fomentar una soluci贸n pol铆tica democr谩tica. Este ser铆a un paso muy importante hacia una soluci贸n.

FUENTE: Kurdish Peace Institute / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina