En Per煤 se acaba de frustrar un nuevo intento de golpe institucional. El 7 de diciembre, tres partidos de oposici贸n, de derecha y de extrema derecha, presentaron una moci贸n para discutir la destituci贸n del presidente Pedro Castillo por 鈥渋ncapacidad moral permanente鈥. Para ser aceptada, la propuesta habr铆a tenido que reunir los votos favorables de al menos 52 parlamentarios, pero en cambio fue as铆: solo hubo 46 s铆es, no 76 y cuatro abstenciones. La ronda de reuniones que realiz贸 el maestro Castillo entre el viernes 3 y el lunes 6 con los representantes de siete partidos, a quienes dirigi贸 una invitaci贸n a la unidad y al trabajo com煤n, dio sus frutos.

A la derecha le hubiera gustado destituirlo en base a un gui贸n ya visto, acus谩ndolo de haber nombrado ministros 鈥渃oludidos con el terrorismo鈥, de haber cabildeado para ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas, de presunta corrupci贸n y de haber restablecido relaciones con una de las principales obsesiones del imperialismo, la Venezuela bolivariana.

Hablamos con Anah铆 Durand, joven ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sobre la situaci贸n en Per煤 y los programas a favor de las mujeres propuestos por el Gobierno de Castillo. Militante de izquierda desde sus quince a帽os e integrante del partido Nuevo Per煤, profesora universitaria, Durand ha sido durante mucho tiempo consultora de Unicef en el tema de g茅nero y pueblos ind铆genas, consultora de la Unesco en educaci贸n intercultural y del PNUD en pol铆ticas sociales.

鈥斅緾u谩l es la situaci贸n pol铆tica en el Per煤?

鈥擡stamos en un momento de crisis a varios niveles, la situaci贸n es compleja, el clima es tenso. El r茅gimen que impuso el fujimorismo en 1992 est谩 en crisis. Su deterioro dio lugar a una prolongada crisis pol铆tica que llev贸 a la sucesi贸n de cinco presidentes en cuatro a帽os. Por otro lado, una extrema derecha, bien inervada en los ganglios del poder, primero neg贸 los resultados electorales que atribu铆an la indudable victoria a Pedro Castillo, y luego organiz贸 el intento de destituci贸n del presidente por 鈥渋ncapacidad moral鈥, seg煤n la 鈥渧acancia presidencial鈥. Un gui贸n ya visto.

La tensa situaci贸n refleja la negativa de los grupos de poder a permitir los cambios que demanda el pueblo y por los que vot贸 Castillo como presidente. Hay sectores golpistas que no est谩n muy interesados en el marco democr谩tico y grupos que presionan por una resistencia callejera violenta. Y creo que, en medio de todo esto, est谩 el pueblo que vive las consecuencias de la pandemia, que necesita trabajo, salud, derechos, y en esa direcci贸n va el trabajo que est谩 haciendo el Gobierno para que la gente pueda vivir con dignidad.

鈥擯er煤 es conocido por ser un pa铆s conservador en la regi贸n. 驴Cu谩les son las propuestas y los avances del Gobierno de Castillo en materia de igualdad de g茅nero?

鈥擟omo parte del Gobierno de Castillo y como Ministerio, vemos nuestra misi贸n basada en tres ejes principales. En primer lugar, recuperar el rol del Estado como garante de los derechos de las mujeres y de la poblaci贸n vulnerable. En esta l铆nea, tratamos de recuperar la capacidad del Estado para sancionar cuando la ley no se aplica, como en el caso de los albergues privados para menores sin familia, donde se han producido abusos, y en la lucha contra la violencia de g茅nero. Estamos tratando de incrementar nuestra presencia en el territorio, llegando a los rincones m谩s desatendidos del pa铆s, donde no existe un estado de derecho.

El segundo eje es el eje econ贸mico. Estamos trabajando en un conjunto de leyes para la independencia econ贸mica de la mujer. Los datos confirman que, adem谩s de la brecha hist贸rica que presentan las mujeres en t茅rminos de igualdad en salud, educaci贸n, desarrollo profesional y participaci贸n pol铆tica, se debe considerar la fuerte conexi贸n entre dependencia econ贸mica y violencia de g茅nero.

Por eso estamos instalando un sistema nacional de protecci贸n social, en el que el Estado asume el trabajo de cuidado de los ni帽os, de los adultos mayores y de las personas con discapacidad, hoy en d铆a asumido por la mujer, para permitirle trabajar y expresarse en otros 谩mbitos de la vida. Tambi茅n estamos preparando el programa Mujeres Emprendedoras, un programa de microcr茅ditos desde una perspectiva de la econom铆a social y solidaria.

Finalmente, el tercer eje tiene que ver con la democracia y la participaci贸n. Es decir: con la inclusi贸n de las mujeres de las organizaciones sociales o comunitarias en la formulaci贸n de pol铆ticas y en la implementaci贸n de programas. En nuestro pa铆s tenemos una larga tradici贸n de organizaciones sociales, a las que apelamos para lograr este tercer eje.

Tenemos, por ejemplo, un programa que llamamos Dialogando Juntas, con el que reunimos a mujeres de diferentes organizaciones de varias regiones del pa铆s para presentarles el programa del Ministerio y recopilar sugerencias y preguntas tambi茅n sobre la violencia de g茅nero. Hemos involucrado a organizaciones populares como las Ollas Comunes, que actuaron durante la pandemia para distribuir comidas a las familias, u otros actores que act煤an contra la violencia de g茅nero, para que apoyen y participen en la acci贸n del Estado.

鈥斅縌u茅 escenarios se abren tras el fracaso del proyecto para destituir al presidente?

鈥擫a de la 鈥渧acancia presidencial鈥 que permite la destituci贸n del presidente por incapacidad moral es una figura muy ambigua en la Constituci贸n actual. Los sectores golpistas que operan en el Congreso han querido usarla para deshacerse de un presidente leg铆timamente elegido. Como dije antes, en lugar de elaborar su propia derrota, gritaron fraude. Intentaron imponer esta narrativa terminando en el rid铆culo, pero continuaron en el intento de desactivar la voluntad popular. Lamentablemente, encuentran un fuerte apoyo en algunos medios, cuyos due帽os son muy cr铆ticos con el Gobierno, y en esos grandes grupos econ贸micos que obviamente est谩n trabajando para no perder sus privilegios.

En esta ocasi贸n, no dieron en el blanco, tambi茅n gracias al gran esfuerzo de di谩logo que realiz贸 el mandatario en su ronda de consultas con varios l铆deres pol铆ticos. La amenaza, sin embargo, es permanente. La vacancia por razones morales debe regularse mucho mejor. El Congreso no fue elegido para destituir presidentes constantemente como se viene haciendo en los 煤ltimos cuatro a帽os, porque esto genera inestabilidad, no permite que el Ejecutivo gobierne. Este nuevo intento desestabilizador debe ser un llamado de atenci贸n para el Per煤 y para toda Am茅rica Latina. La democracia y la voluntad popular deben protegerse contra una derecha y una extrema derecha que quieren desactivarla.

鈥擫a derecha, la extrema derecha y los grandes grupos econ贸micos se han unido en este nuevo intento de golpe institucional. 驴Cu谩l es el nivel de unidad de las fuerzas que apoyan a Pedro Castillo?

鈥擟reo que ha habido una defensa de este Gobierno, comenzando por los sectores progresistas que lo apoyan. Fue decisivo el apoyo del Frente Nacional por la Democracia, que est谩 impulsando diversas movilizaciones y tambi茅n es muy activo en las calles y con las organizaciones populares. En el 谩mbito pol铆tico, estamos convocando a las fuerzas de izquierda. Creo que es fundamental no adoptar actitudes que puedan aislarnos y, por el contrario, hacer prevalecer un esp铆ritu de unidad. La estabilizaci贸n del Gobierno, necesaria para lograr los cambios solicitados por el pueblo, pasa por la unidad y articulaci贸n de la izquierda, y aqu铆 les hablo de Nuevo Per煤, Per煤 Libre, Frente Amplio.

鈥擡ste a帽o ha habido varias elecciones en Am茅rica Latina. Durante la campa帽a electoral en Per煤 surgi贸 el apoyo mutuo de la extrema derecha peruana y venezolana, confirmado por la presencia de Leopoldo L贸pez en Lima. 驴Cu谩l es su visi贸n del paisaje regional y c贸mo encaja el Per煤 en este panorama?

鈥擟reo, retomando la expresi贸n del ex vicepresidente boliviano Garc铆a Linera, que en nuestro continente en disputa, en la sucesi贸n de reflujos y flujos, en este momento est谩 el regreso de una ola progresista, que choca con sectores de la extrema derecha, a diferencia de lo que ocurri贸 anteriormente cuando a disputar el poder a estos Gobiernos progresistas se encontraban sectores de centro o de la socialdemocracia.

Como vemos en Per煤, Chile, Colombia, estos sectores de extrema derecha primero se oponen a la victoria de los Gobiernos progresistas desautorizando los resultados, luego tratan de evitar que ejerzan el poder, que implementen sus programas. Como nos sucedi贸 con el intento de destituci贸n del presidente, desestabilizan las instituciones desde adentro y llevan a cabo una campa帽a ideol贸gica frontal contra los intereses de los sectores populares.

En el caso peruano, se trata de prevenir la masificaci贸n del gas o una redistribuci贸n m谩s equitativa de los recursos mediante una reforma tributaria. Temas fundamentales para mejorar las condiciones de vida de las personas. En medio de este enfrentamiento, para lograr estos cambios necesarios, es fundamental proponer un nuevo horizonte constituyente, abandonar la Constituci贸n de Fujimori y votar por una Carta Magna que d茅 respuesta a los interrogantes de la sociedad.

鈥擡n Am茅rica Latina, el uso del poder judicial con fines pol铆ticos, conocido como Lawfare, ha golpeado en Brasil, Ecuador, Argentina e incluso Per煤. 驴Qu茅 opinas de esto?

鈥擡sta es una pr谩ctica muy da帽ina para la regi贸n, porque transpone al Poder Judicial temas que corresponden al pol铆tico, y esto siempre tiene costos para la democracia.

Como hemos visto en el caso de Lula en Brasil o Argentina, sectores del poder judicial y de la Fiscal铆a pueden comprometerse con determinados intereses pol铆ticos y econ贸micos. En Per煤, por un lado, el Poder Judicial ha revelado casos de corrupci贸n que involucran a presidentes, desde Fujimori hasta Alan Garc铆a, Alejandro Toledo, y esto es positivo porque tuvo que chocar con el poder pol铆tico.

En otros aspectos, el Lawfare tambi茅n ha trabajado para atacar el proyecto de izquierda. Existe una delgada l铆nea divisoria que debemos observar con cautela. Por mi parte, los aspectos judiciales no deben intervenir en la disputa pol铆tica, deben evitarse los excesos de protagonismo de los jueces y debe definirse claramente el escenario en el que deben resolverse los conflictos pol铆ticos.

