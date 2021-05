–

De parte de Nodo50 May 31, 2021 45 puntos de vista

Noticias de Navarra

Idoia Zabalza, Ferm铆n Rodr铆guez y Eneko Etxeberria Javier Bergasa

Idoia Zabalza, Ferm铆n Rodr铆guez y Eneko Etxeberria no se sienten reconocidos por la ley de v铆ctimas. Los cr铆menes contra sus hermanos siguen sin poder esclarecerse.

A Idoia, Ferm铆n y Eneko les cambi贸 la vida cuando ten铆an 21, 20 y 17 a帽os respectivamente. Muy a su pesar, son conocidos por ser hermanos de Mikel, Germ谩n y Jos茅 Miguel, muertos dentro de lo que la Ley Foral 16/2019 ahora avalada por el Tribunal Constitucional denomina 鈥渁ctos de motivaci贸n pol铆tica provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios p煤blicos鈥. Los tres dicen que quedan a la espera de c贸mo se materializa la ley, aunque Ferm铆n Rodr铆guez adelanta su intenci贸n de no participar en su despliegue. Esperar, infinitivo al que de forma cruel est谩n atados desde hace d茅cadas.

Conocido el aval del Constitucional a la ley de abusos policiales, 驴cu谩l es su respectivo estado de 谩nimo?

Thank you for watching

鈥Ferm铆n Rodr铆guez: Mi 谩nimo es pr谩cticamente igual que antes del aval. El Tribunal Constitucional ha avalado una ley que a m铆 ya me parec铆a que era muy pobre. Una ley que no nos permite el acceso a la verdad, a la justicia y que blinda el anonimato de los agresores. En el momento en que se帽ales a alguien como un agresor puede recurrir y ah铆 se acaba el expediente. La Ley no solamente no nos equipara con otras v铆ctimas, sino que certifica que somos v铆ctimas de segunda. Nosotros siempre vamos a ser v铆ctimas de segunda clase.

No es su pretensi贸n, 驴no? En teor铆a, supone un reconocimiento.

鈥F.R: Yo no lo veo as铆. El reconocimiento que yo quiero es que el Estado me reconozca que me ha agredido. Mientras el Estado no se responsabilice de aquellos hechos, no tiene por qu茅 asumir culpas, eran otros gobiernos, pero mientras el Gobierno no me reconozca eso, todo lo que se construya despu茅s tiene los pies de barro. Yo no comprendo la euforia que est谩 teniendo este aval en ciertas asociaciones memorialistas, y alg煤n foro. Todo lo contrario, me est谩n volviendo a poner como una v铆ctima de segunda clase y me est谩n diciendo que nunca voy a tener aceso a la verdad ni a la justicia. La ley en su base ya es muy muy pobre.

Idoia Zabalza: Lo que se viene teorizando en relaci贸n con las v铆ctimas es que tenemos que tener derecho a la verdad, a la justicia y a la reparaci贸n, y esta ley se queda solamente con la 煤ltima parte, y como ha dicho Ferm铆n niega el derecho a la justicia y a la verdad, puesto que no se pueden crear comisiones de la verdad ni hacer lo que denominaban juicios paralelos, y no se puede acusar a nadie sin que eso pueda tener otra repercusi贸n que se vuelva en tu contra. Pero quiero pensar que es positivo que haya reconocido oficialmente que hay v铆ctimas, y espero que aqu铆 no, pero igual en otras instancias pueda tener un recorrido mayor. Esta ley, al no haber comisiones de la verdad, ni profundizar ni investigar en los casos, creo que va a generar algunas dificultades en establecer qui茅nes son v铆ctimas y qui茅nes no. A m铆 eso me apena un mont贸n, pues seguramente habr谩 v铆ctimas que quedar谩n no ya de segunda, sino de tercera categor铆a. Pero quiero pensar que es positivo que oficialmente se reconozca aunque sea sin verdad ni justicia, que el Estado ha creado v铆ctimas.

Eneko Etxeberria: En 2018 cuando se estaba tramitando la ley, unos cuantos familiares ya hicimos una comparecencia en este sentido: nos parec铆a que no satisfac铆a todo lo que corresponde a cualquiera que ha sufrido una vulneraci贸n de derechos humanos. Si ha habido una violaci贸n de un derecho humano, universales para todas las personas, reconocidos en tratados internacionales, una persona y sus familia tienen el mismo derecho que cualquier otra a la verdad, la justicia, la reparaci贸n y no repetici贸n.

Instan a pasar de las buenas palabras a dar todos los pasos posibles para romper el muro donde se encuentran.

E.E: Tres casos que tenemos aqu铆, los tres nos encontramos con la ley de secretos oficiales de 1968. 驴Usted se imagina en Alemania una ley de Hitler en vigor? Lo que hace falta es voluntad pol铆tica. Muchas veces las bonitas palabras no valen, lo dije al final de la comparecencia. Lo que hace falta aqu铆 es tambi茅n ponerse a ello, voluntad pol铆tica para que todos esos informes que hay, solicitados, se puedan sacar a la luz. Para reconocer, lo primero hay que conocer.

Ese conocimiento pleno llevar谩 al reconocimiento pleno.

鈥E.E: Claro, t煤 no puedes reconocer algo si no sabes qu茅 ha sucedido. En mi caso, todav铆a, estamos para poder recuperar el cuerpo de mi hermano, al que le hicieron desaparecer.

Idoia dijo que tal vez un d铆a caiga una ficha de domin贸.

鈥I.Z: De momento el Estado se blinda. Eso de momento no tiene ning煤n viso de que vaya a cambiar. Tambi茅n porque eso significar铆a revisar muchas cosas de a帽os atr谩s, y el Estado no est谩 dispuesto a eso, aunque s铆 es verdad que la sensibilidad aqu铆 es muy diferente, pero el Estado es mucho Estado.

-E.E: Yo suelo decir que los gobiernos pasan pero el Estado permanece.

鈥F.R: Es una asignatura pendiente que tiene el Estado y la democracia espa帽ola, la asunci贸n de lo que ha hecho. Reconocer sus errores y actuar en consecuencia. Yo recuerdo hace a帽os cuando Willy Brandt, en nombre del Estado alem谩n, como representante, pidi贸 perd贸n al pueblo jud铆o por lo que hab铆a hecho el Estado alem谩n en tiempos de Hitler. Poco ten铆a que ver con 茅l, pero asum铆a que 茅l era el Estado y que ese Estado ten铆a que reconocer la barbaridad que hab铆a hecho.

El mi茅rcoles entrevistaron a Felipe Gonz谩lez en Antena 3. Presidente cuando muri贸 Mikel. Adolfo Su谩rez lo era cuando fallecieron Ferm铆n y Jos茅 Miguel. 驴Creen que en vida de Gonz谩lez puede haber alg煤n cambio?

鈥I.Z: (Niega con la cabeza) Pues no, eso es por ejemplo un escollo muy grande. Han sido los que han propiciado todas estas vulneraciones y todav铆a tienen un peso en lo que es la trayectoria de algunos partidos, su papel en la Transici贸n. Son figuras emblem谩ticas del Estado y es uno de los escollos, que todav铆a estas personas, aun habiendo propiciado u orquestado, por ejemplo en el caso de Mikel, que muri贸 a consecuencia de las torturas, que eran algo sistem谩tico; no solamente permitido, sino premiado. Son emblemas a los que les deben esa lealtad.

En el caso de Mikel y sobre todo en el de Germ谩n, el impacto y la indignaci贸n por sus muertes pudo dar a entender que romper铆a el muro de silencio. No fue as铆.

鈥F.R: Yo empec茅 la 煤ltima comparecencia, el 14 de abril diciendo que yo no me pod铆a imaginar que teniendo 20 a帽os en 1978, con 63 a帽os siguiese pidiendo verdad y justicia. Yo pensaba que aquello ten铆a que reventar alg煤n d铆a, y no ha reventado. A niveles populares la gente conoce mucho m谩s el tema, no solamente la que lo vivi贸, de mi generaci贸n, sino gente mucho m谩s joven, y para eso ayud贸 el documental, y ha ayudado mucho todo el trabajazo que han hecho en Sanfermines 78 Gogoan. Pero yo no pensaba que iba a estar 43 a帽os despu茅s volviendo a pedir verdad, justicia y reparaci贸n.

鈥E.E: 43 a帽os en tu caso, 35 a帽os en el caso de Idoia, y 41 a帽os en el m铆o, y estamos todav铆a aqu铆. Y que conste que estamos donde estamos por el trabajo enorme que han hecho las familias y el entorno, en un ejercicio de memoria. En el informe que sac贸 el Gobierno vasco sobre la desaparici贸n de mi hermano, la C谩tedra Unesco de la UPV/EHU lo dec铆a bien claro, que la iniciativa era del entorno familiar. Es m谩s, la actuaci贸n judicial, tanto del juez como de la Fiscal铆a y dem谩s, no solo es que no haya ayudado, es que siempre ha intentado poner trabas y trabas.

鈥I.R: Eso es com煤n en todos los casos.

鈥F.R: Lo suscribo totalmente, toda la actuaci贸n de la judicatura va encaminada a proteger a los agresores.

鈥I.R: Ah铆 tiene el caso de los audios, que de forma inaudita no son aceptados como prueba, solamente porque uno de ellos no se ha reconocido. No hay ninguna voluntad de volver a investigar. No es competencia de nadie en este momento. Ni compete al fiscal, ni al juez, ni al delegado del Gobierno, o sea, nadie tiene competencia de seguir con la investigaci贸n de los casos. Solamente somos nosotros, los afectados, los que tenemos que proseguir.

Para su coste y sufrimiento a帽adido.

鈥E.E: Es que de oficio no se ha trabajado nunca.

鈥F. R: El sumario por la muerte de Germ谩n se cerr贸 en 1982, diciendo que no pod铆a seguir porque no ten铆a la documentaci贸n que estaba pidiendo al Ministerio del Interior, que se neg贸 a facilitar el famoso informe de Mart铆n Villa. Nosotros hemos ido al juzgado y lo hemos entregado, y te dicen ahora que eso ya est谩 juzgado. Perdone, ustedes cerraron el caso provisionalmente a la espera de pruebas, y te la estoy dando.

驴Hay alguna novedad en torno a la querella argentina?

鈥F.R: No, la jueza Servini tom贸 declaraci贸n a Mart铆n Villa en septiembre del a帽o pasado, y tiene que resolver si le procesa o no, pero tambi茅n est谩 en el aire.

驴Cu谩l es su relaci贸n con el paso del tiempo?

鈥F. R: Esa es una muy buena pregunta. Te acostumbras a estar en este tipo de limbo, aunque siempre est茅s peleando, pero el tiempo cansa, y agota. A m铆 ya me agota, y erosiona muchas relaciones, de amistad, familiares, y erosiona muchas cosas. No acabamos de cerrar las heridas y las heridas siguen siendo sangrantes y siguen siendo dolorosas. Yo no s茅 qu茅 pasar铆a si en el hipot茅tico caso de que se solucionase esto. A estas alturas ya me da lo mismo que metan el c谩rcel a nadie. Yo no soy como ellos, yo no quiero meter en la c谩rcel a un t铆o de 85 a帽os, pero quiero que oficialmente me digan estos se帽ores fueron los que la liaron en Sanfermines en el 78. Y con eso me vale.

鈥I.Z: En nuestro caso, igual es algo diferente, parecido al de Eneko, hemos estado en el ostracismo durante mucho tiempo. En los homenajes que nunca se han dejado de hacer a Mikel, solamente estaban los vecinos y el entorno m谩s cercano. Hemos vivido a帽os y a帽os en los que sab铆amos que hab铆a gente que cuando te conoc铆a lo primero eras hermana de tal, y sin embargo nadie te quer铆a preguntar nada. Muchas veces por respeto, por no hacer da帽o. Hemos vivido en esa soledad, en ese fr铆o, mogoll贸n de tiempo.

鈥E.E: Yo 41 a帽os despu茅s todav铆a no he podido ni recuperar a mi hermano. Cuando hicieron desaparecer a Jos茅 Miguel ten铆a 17 a帽os, y voy a cumplir 58. Mi pregunta 煤ltimamente siempre es la misma: Esta carga que me han hecho pasar 驴se la tengo que traspasar a mi hijo?

鈥I.Z: El Estado siempre cierra filas. Se vio en el caso de Mikel cuando desapareci贸, y ahora hemos vuelto en nuestro caso otra vez a vivir lo mismo. El Parlamento de Navarra por unanimidad pide investigar, y sin embargo, se ha encontrado otra vez con el bloqueo en instancias del Estado, donde ya no vas a poder entrar.

鈥E.E: Y quien tiene la potestad para levantar secretos oficiales no se nos olvide que es el Consejo de Ministros.

El exvicepresidente Iglesias fue a ver el documental sobre Mikel.

鈥I.Z: Y eso por ejemplo es inaudito.

驴Qu茅 traducci贸n ha tenido?

鈥I.Z: Ninguna. Que asistiera es algo que a nivel personal lo valoras en lo que tiene de sentido de la justicia, pero es inaudito que siendo en ese momento vicepresidente del Gobierno solamente se pueda quedar en palabras bonitas.

驴Y ahora qu茅?

鈥F.R: Yo no voy a presentar ninguna demanda en la futura comisi贸n de la ley avalada. No voy a participar, porque me parece injusta y que no debo participar, pero la gente que quiera participar est谩 en todo su derecho y tiene todo mi apoyo. Yo no lo voy a hacer, porque considero que moralmente no lo debo hacer, pero quien quiera hacerlo tiene todo mi respeto.

鈥I.Z: En el caso de mi familia s铆 vamos a participar.

鈥E.E: Yo tambi茅n, m谩s que todo, si puede servir para abrir camino para otros casos que est谩n ah铆, y qu茅 veremos c贸mo funciona la comisi贸n para ver lo primero qui茅n puede ser considerado v铆ctima.

鈥F.R: Depende de qui茅n interprete esa ley no entrar铆amos ninguno. La ley es tan interpretativa y depende tanto de qui茅n la interprete, que podr铆amos no entrar ninguno.

La compensaci贸n econ贸mica es un elemento de justicia.

鈥F.R: La misma compensaci贸n que se da a las v铆ctimas del terrorismo de ETA.

鈥I.Z: Estoy a favor de reparar, y reparar tambi茅n es econ贸micamente, pero una reparaci贸n econ贸mica puede servir al que se ha quedado desvalido, sin recursos, al que le ha quedado una huella, pero nosotros tenemos la vida hecha.

Pero les corresponde.

I.Z: Que s铆, que nos corresponde, pero 驴qu茅 contrasentido es ese? Econ贸micamente 驴qu茅 nos va a reparar?

https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/politica/2021/05/29/ley-victimas-politicas-ahora-avalada/1150536.html

Te puede interesar: