Bruno Latour (1947-2022) fue uno de los pensadores franceses m谩s vers谩tiles e influyentes. Un aut茅ntico intelectual. Formado en filosof铆a y en antropolog铆a, sus propuestas en materia de ecolog铆a pol铆tica se convirtieron en una referencia de autoridad. H谩bil (y entusiasta) conocedor de los procesos de investigaci贸n cient铆fica, alborot贸 la visi贸n convencional de la ciencia basada en el dualismo naturaleza y sociedad, abordando distintos asuntos: la transformaci贸n de la lucha de clases marxista, la interrelaci贸n entre lo humano y lo que no lo es, la sociedad como proceso en constante construcci贸n, el fin de la modernidad鈥 al tiempo que hac铆a apolog铆a de lo colectivo, y de concretar el compromiso ecologista. El periodista Nicolas Truong (Par铆s, 1967), que acaba de publicar sus largas conversaciones con el fil贸sofo en el libro Habitar la Tierra (Arcadia), profundiza para CTXT en su pensamiento.

Su teor铆a m谩s conocida, la 鈥渄el actor-red鈥, resulta un planteamiento metodol贸gico y epistemol贸gico que propone estudiar la realidad desde un mapeo de las relaciones que son simult谩neamente materiales (entre cosas) y semi贸ticas (entre conceptos) y que, a su vez, involucran a personas, sus ideas y tecnolog铆as, a las que hay que analizar en su conjunto. 驴Esta es la aportaci贸n m谩s importante de Latour, un pensador de enorme influencia, sobre todo entre los j贸venes?

En el 煤ltimo periodo de su trayectoria es cuando hizo entender al gran p煤blico, sobre todo, como dices, a los m谩s j贸venes, la que considero que es su mayor aportaci贸n, la idea de que vivimos en un mundo distinto, nuevo. La densidad de su pensamiento hace de dif铆cil acceso sus libros, por eso me concedi贸 estas entrevistas en las que habla de 谩mbitos que a 茅l le preocupaban y le interesaban: el derecho, la religi贸n, la ciencia, la t茅cnica y las tecnolog铆as鈥 pero, a mi juicio, su gran contribuci贸n es hacernos entender que estamos en una tierra nueva.

驴Qu茅 nos falta para ser realmente modernos?

Ese es uno de los pensamientos parad贸jicos de Latour, que dec铆a que nunca hemos sido modernos. No lo somos porque, aunque lo pens谩bamos, no es posible vivir de manera independiente a la naturaleza. Los modernos trazaron una diferencia radical entre el hombre y la naturaleza, pero Latour demostr贸 que eso resultaba una falacia. Galileo explic贸 lo que implicaba para el hombre mirar hacia el cielo, el sol y el universo, y los exhort贸 a que lo hicieran; Latour afirm贸 que se trata de lo contrario, de bajar los ojos y mirar la tierra. No al planeta, no al globo terr谩queo, sino a la peque帽a pel铆cula de tierra en la que vivimos. Tenemos que vivir preocupados por ese pedazo de tierra, porque somos los seres vivos quienes crean sus condiciones de vida. Y aqu铆 enlazamos, de nuevo, con esa idea que transmiti贸, especialmente a las j贸venes generaciones, de que el mundo hab铆a cambiado, hasta el punto de que ya no era el mismo. La formul贸 de manera muy singular pero tambi茅n colectiva.

Latour es uno de los m谩s estimulantes pensadores de lo colectivo. De hecho, una de sus afirmaciones m谩s sugerentes es la de que 鈥渓a sociedad no existe鈥, sino que hay que construirla continuamente, como si fuera una asociaci贸n, entre todos.

S铆, trabajaba siempre en grupo. En el Instituto de Estudios Pol铆ticos cre贸 muchos grupos de trabajo e investigaci贸n, consideraba que hac铆an falta distintas perspectivas y el compromiso de todos para cambiar las cosas, para conocerlas. Entend铆a esta nueva ecolog铆a desde lo colectivo, pero trabajaba en grupo tambi茅n porque estaba convencido de que la figura del fil贸sofo que divulga sus conocimientos de manera vertical ya no ten铆a sentido; de lo que se trata, a su juicio, es de crear un intelecto colectivo. En esto se parec铆a mucho al soci贸logo Pierre Bourdieu. Eran muy cr铆ticos el uno con el otro, pero ambos apostaron por lo colectivo. El 茅xito de Bruno Latour viene de su manera de entender y explicar la ecolog铆a, y lleg贸 a ella habiendo estudiado filosof铆a y viniendo de una familia burguesa que se dedicaba al negocio del vino. Los fil贸sofos trataron de reducir el mundo a un principio, a una s铆ntesis; las religiones, a un solo dios; los medios de comunicaci贸n, a un titular. Pero el mundo no se puede reducir a una sola cosa. Esto lo vio muy claro Latour, que conoc铆a su complejidad y la multitud de matices que se derivan de las relaciones entre quienes lo forman. Para explicar esto, escribe su libro Nunca fuimos modernos. Ensayo sobre antropolog铆a sim茅trica, donde opta por un realismo constructivista en el que los hechos cient铆ficos se elaboran en el laboratorio, dado que se parte de hechos experimentales. Lo que hace Latour es aplicar a los cient铆ficos los mismos m茅todos que etn贸logos y antrop贸logos utilizan para conocer los pueblos africanos, demostrando que la ciencia es algo muy particular que tiene controversias, que requiere de bricolaje, que las cosas m谩s mundanas tambi茅n suceden en los laboratorios y que, fruto de la interacci贸n de todas esas variables, surgen las verdades cient铆ficas. Se da cuenta de que vivimos estableciendo v铆nculos muy fuertes con objetos y cosas que no son humanas: animales, aparatos, etc. 脡l admiraba la tecnolog铆a, la ve铆a como una aliada. Pero siempre acababa en el mismo punto: la tierra que habitamos ya no es la que conocimos. Por eso retoma el concepto de Gaia, para personificar la Tierra, para evidenciar que es imposible la no interdependencia entre sujeto y objeto. No fue el amor a los grandes espacios naturales lo que le llev贸 a la ecolog铆a, sino el estudio de ese intercambio entre lo humano y lo no humano. La pandemia no hizo m谩s que evidenciar lo que 茅l llevaba a帽os anunciando: que no es posible la separaci贸n entre cultura y naturaleza, como pensaban los fil贸sofos modernos con ese error de perspectiva.

Imbricado en la idea de que, iniciada la era del Antropoceno, 鈥測a no habitamos la misma tierra鈥, Latour asegur贸 que el reto del pensamiento pol铆tico reside 铆ntegramente en la cuesti贸n ecol贸gica. 驴Todo se reduce, pues, a una cuesti贸n ecol贸gica?

En efecto, as铆 lo pensaban Latour y otros pensadores como el antrop贸logo Descola, cuyo trabajo sobre los pueblos ind铆genas de la Amazon铆a conoc铆a bien Latour. Todos los conflictos a los que nos enfrentamos hoy tienen que ver, de una manera u otra, con la habitabilidad del planeta. Pero no s贸lo en zonas lejanas, desertific谩ndose a marchas forzadas. Pensemos en los grav铆simos conflictos de Sainte-Soline, en el centro-oeste de Francia, donde miles de ciudadanos protestaron contra la construcci贸n de infraestructuras de almacenamiento de agua porque se opon铆an a que un bien como el agua quede en manos de la agroindustria. Fue un conflicto muy violento, con m谩s de doscientos heridos, dos personas en coma, y otra que est谩 a煤n entre la vida y la muerte. Es el primer gran conflicto europeo que tiene que ver con la adaptaci贸n al calentamiento global; no se trata de una autopista que da帽a la biodiversidad, no se trata de elegir entre la energ铆a nuclear o la e贸lica, se trata de escoger un modelo ecol贸gico.

驴Por qu茅 la ecolog铆a es, seg煤n Latour, la nueva lucha de clases y qu茅 la distingue de la lucha de clases cl谩sica?

脡l apostaba por el surgimiento de una nueva clase social, una clase geosocial, ecol贸gica, del mismo modo que en el XIX aparecieron socialistas o liberales. Esa nueva clase recompondr铆a la lucha cl谩sica, porque para defender un r铆o, ejemplo que pon铆a Latour, esa nueva clase podr铆a aliarse con socios que quiz谩s eran enemigos en la antigua lucha social. La lucha de clases, hoy, es una cuesti贸n de habitabilidad del planeta, m谩s all谩 de la pobreza o la desigualdad. Latour supo ver que las fuerzas de producci贸n son fuerzas de destrucci贸n. En eso se distingue de la lucha de clases cl谩sica. Tanto los liberales como los marxistas defienden las fuerzas productivas. En esa lucha entre burgueses y proletarios, Marx ve铆a la resoluci贸n en el control por las clases obreras de las fuerzas de producci贸n. Latour sabe que la cuesti贸n no es el reparto del fruto de las producciones, ni qui茅n tiene las fuerzas de producci贸n, sino el hecho de que las fuerzas de producci贸n destruyen, y que hay que neutralizarlas. 脡l me dec铆a que a veces no escrib铆a porque sab铆a que el simple acto de utilizar su ordenador y su teclado repercut铆a en el deshielo. 鈥淪i escribo se funde un glaciar en alguna parte del mundo鈥, me dec铆a. Era muy consciente del nivel de interrelaci贸n de las cosas. Constantemente, tanto 茅l como sus colaboradores y disc铆pulos demostraban estos v铆nculos. Por ejemplo, el bol铆grafo con el que est谩s tomando notas de lo que digo, Latour lo hubiera vinculado a una mina situada en alg煤n pa铆s lejano, a la generaci贸n de pl谩stico que causa su producci贸n, etc. En el consumo, siempre hay interdependencias que repercuten degradando el planeta. Un r铆o contaminado no s贸lo compromete a los animales que viven a su alrededor, a los humanos, tambi茅n a las plantaciones de soja en Brasil, a la generaci贸n de residuos, etc. Por eso toda cuesti贸n pol铆tica a d铆a de hoy es ecol贸gica. No es qui茅n controla la producci贸n sino la producci贸n misma lo que destroza el planeta. Este es un pensamiento revolucionario. La cuesti贸n es c贸mo prosperar al tiempo que se mantienen las condiciones habitables del planeta. Es todo un reto.

驴De d贸nde sacar 鈥渓a fuerza de no ceder ante la angustia ni la cat谩strofe鈥 en lo que respecta a la emergencia clim谩tica?

Tienes raz贸n, cuando escuchamos noticias sobre el cambio clim谩tico, oscilamos entre el miedo y el aburrimiento, quiz谩s porque los medios de comunicaci贸n sienten una fascinaci贸n por enumerar las cat谩strofes, les 鈥渆ncanta鈥 hablar de la desaparici贸n de especies, de la formaci贸n de islas de residuos de pl谩stico, pero no entran a fondo en qu茅 causa todo ello. Latour desconfiaba de las manifestaciones o movilizaciones del tipo 鈥渟alvemos el planeta鈥; el planeta es algo muy abstracto, 茅l prefer铆a que cada cual se movilizara por aquello que conoc铆a bien, por las zonas verdes de sus barrios, contra la gentrificaci贸n de los mismos, en protestar por la construcci贸n de grandes centros comerciales鈥

Es decir, centrar la lucha y no dispersarla.

S铆, Latour era pragm谩tico y concreto. Defendamos este r铆o. Este parque. Este barrio. De este modo, la gente se involucra mucho m谩s.

驴Por eso rescata los cuadernos de quejas de la Revoluci贸n Francesa, para incitar a cada ciudadano a describir c贸mo, d贸nde y de qu茅 vive, pero no quedarse en la queja?

S铆, exacto. Lo primero que tiene que hacer un ciudadano es saber de qu茅 vive, cu谩les son los v铆nculos que establece, c贸mo es el lugar en el que est谩. Hay que encontrar una causa con la que comprometerse en lo personal y defenderla desde lo colectivo. Y hacerlo a partir del amor, del amor hacia una arboleda, un r铆o, un barrio鈥 no olvidemos que la crisis ecol贸gica es una crisis de la sensibilidad, porque hemos perdido la sensibilidad hacia la vida.

驴La hemos perdido o la hemos sustituido por lo inerte?

S铆, es un matiz interesante鈥 hemos cosificado la naturaleza, la hemos transformado en objeto y hemos pensado que los objetos no ten铆an relaci贸n con nosotros, pero los objetos nos definen, la t茅cnica es una relaci贸n entre lo humano y lo que no lo es. La televisi贸n, por ejemplo, nosotros vemos el mundo a trav茅s de ella. Hemos primado lo muerto sobre lo vivo.

驴C贸mo establecer una relaci贸n viva entre lo humano y lo que no lo es?

La sociedad no existe, de esto ya hemos hablado. La social no es la esencia de la sociolog铆a, sino la ciencia de las asociaciones. A Latour le gustaba lo colectivo porque remit铆a a los colectores; cada cual debe aportar algo a lo com煤n; para que una sociedad se sostenga debe haber asociados, asociados de forma permanente, porque la sociedad no existe por s铆 misma, se mantiene por asociaciones, no solo entre seres humanos, no solo entre hombres y mujeres, humanos y no humanos, tambi茅n entre los animales, y entre los objetos, y todo ello produce interrelaciones que pasan por lo vivo, como dices. El problema es que damos por hecha la sociedad, y Latour es contrario a ello, porque es algo que est谩 por hacerse continuamente, por eso se puede reinventar, modificar, cambiar. Se le reprocha cierto relativismo, pero es un fil贸sofo relacionista, no reduccionista. Hay que pasar de lo abstracto a lo concreto; si no lo hacemos, si no somos conscientes de nuestras interdependencias con lo no humano, nos convertimos en un virus para el planeta. Las propuestas de Latour est谩n llenas de optimismo, de entusiasmo, porque conf铆a en la posibilidad de cada uno de nosotros de conciliar sus potencias y posibilidades para cambiar las cosas. Podemos cambiar el mundo, no hay ninguna fatalidad. Elegimos el modo de producci贸n, cambiarlo est谩 en nuestra mano.

A veces parece imposible pensar una alternativa al capitalismo鈥

El capitalismo no es un destino fatal, no es nuestro destino final, podemos bifurcarnos

Podemos salir del capitalismo. Lo hemos creado, nos hemos dado nuestras condiciones de vida, se trata de interesarnos por esta peque帽a pel铆cula de tierra en la que vivimos y que hay que cuidar. En todo caso, hemos entrado en el capitalismo, por tanto, antes no est谩bamos ah铆. Hoy en d铆a hay numerosas propuestas de antropolog铆a anarquista que recuerdan las formas de sociedades igualitarias que han subsistido compartiendo bienes, funcionando durante cientos de a帽os. El capitalismo no es un destino fatal, no es nuestro destino final, podemos bifurcarnos. Latour lo pensaba. No ser谩 f谩cil, pero tampoco imposible. En la l铆nea de la historia, el capitalismo no es tan importante. Hay muchos ecolugares que est谩n experimentando desde hace a帽os otras formas de vida, Latour los conoci贸. Hay que rescatar a los socialistas ut贸picos, hacer propuestas, inventar nuevos modos de vida com煤n, otras formas de hacer, de producir, de gobernarse, apostar por comunidades en las que vivir de manera m谩s arm贸nica, con autonom铆a libertaria. Las peque帽as experiencias por las que nadie apostaba, como las mutuas, las mutualidades, han terminado consolid谩ndose.

Habr谩 que leer m谩s a Gramsci, Kropotkin, Simone Weil o Anselmo Lorenzo鈥

Yo empezar茅 por el 煤ltimo, que no conozco.

