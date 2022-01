–

January 3, 2022

Miguel de Unamuno muri贸, repentinamente, como qued谩ndose dormido, sin dolor, con una babucha chamuscada. Esa es la versi贸n oficial que llega recubierta por palabras de presuntos grandes historiadores e intelectuales hasta nuestros d铆as. Relato que cuestiona Manuel Mench贸n (M谩laga, 1977), cineasta y ensayista, a trav茅s de Palabras para un fin del mundo (2020) y La doble muerte de Unamuno (Capit谩n Swing, 2021), libro coescrito junto a Luis Garc铆a Jambrina. 鈥淧odemos afirmar que la versi贸n oficial de la muerte de Unamuno es falsa y por lo tanto, hay que seguir investigando. 驴Por qu茅 se crea un relato si no es para sustituir a otro?鈥, enuncia Mench贸n.

El 31 de diciembre de 2021 se han cumplido 85 a帽os desde que Miguel de Unamuno muriese en extra帽as circunstancias en su casa de Salamanca. La posibilidad de que fuese asesinado cobra cada vez m谩s fuerza.

No sabemos si asesinaron a Miguel de Unamuno, pero podemos asegurar que el relato de su muerte es propagand铆stico. Parte del 贸rgano de Prensa y Propaganda de Falange, en concreto. Podemos afirmarlo porque el receptor de sus 煤ltimas palabras, y es algo que no se nos hab铆a contado, no era ni amigo ni alumno ni disc铆pulo, sino el Jefe de Prensa y Propaganda de Falange en Huelva, el se帽or Bartolom茅 Arag贸n. Esto se hab铆a ocultado hasta ahora. Adem谩s es importante saber que quienes portan el cad谩ver de Unamuno son cuatro miembros destacados del mismo 贸rgano falangista, a las 贸rdenes de Mill谩n-Astray: V铆ctor de la Serna (escritor y periodista), Miguel Fleta (tenor), Antonio de Obreg贸n (cineasta) y Salvador D铆az Ferrer (periodista).

驴Y los v铆nculos entre Mill谩n-Astray y Arag贸n?

Los hemos encontrado. Cuando Mill谩n-Astray llega a la pen铆nsula para sumarse a los golpistas, participa en un acto multitudinario en Huelva cubierto por el peri贸dico de Falange que dirig铆a Bartolom茅 Arag贸n. Adem谩s, se da la casualidad de que Mill谩n-Astray firma la ficha de Falange en la ciudad de Huelva.

Un peri贸dico nada amigable con don Miguel.

Este peri贸dico que dirige Arag贸n manipula las declaraciones que hace Unamuno. Cuando, supuestamente, don Miguel hace una donaci贸n forzada al Movimiento de 5.000 pesetas, que no se ha demostrado que lo hiciera, Bartolom茅 Arag贸n pone que hab铆an sido 50.000. Tanto en el titular como en el cuerpo, lo que nos dice que no es una errata. Y por si fuera poco, Arag贸n ten铆a formaci贸n como economista, por lo que pod铆a discernir entre 5.000 y 50.000 pesetas de la 茅poca. No queda ah铆 la cosa. Es importante rese帽ar que Arag贸n, previamente al golpe militar, ten铆a amistad con Torres L贸pez, que durante la guerra ser谩 jefe de Prensa y Propaganda de Salamanca, y con Rodr铆guez Aniceto, que es censor y colaborador de prensa extranjera. Ambos bajo el mando de Mill谩n Astray.

Prensa a la que Unamuno termin贸, tambi茅n, por dejar de lado.

Todos los peri贸dicos que llegaban a Salamanca quer铆an entrevistar a Unamuno. Escogen a periodistas de derechas de medios de derechas. Lo hacen porque luego han de pasar por la traducci贸n que hace el propio equipo de Prensa y Propaganda de Falange. Ponen lo que les da la gana en boca de Unamuno. A partir de ese momento, cuando deja de dar entrevistas, solo podemos fiarnos de sus cartas.

鈥淟a norteamericana Margaret T. Rudd entrevist贸 a la empleada dom茅stica Aurelia y al propio Bartolom茅 Arag贸n, dejando claro en su libro que la muerte de Unamuno es un relato propagand铆stico鈥

Todo es un constructo casi cinematogr谩fico, 驴no?

Si la muerte est谩 en el centro y hay un par茅ntesis que lo abre y otro que lo cierra, lo abre el que lo ve morir y preserva sus 煤ltimas palabras y lo cierra un funeral falangista para la prensa. El relato oficial dice que Unamuno grit贸 鈥淒ios no puede abandonar a Espa帽a, Espa帽a se salvar谩 porque tiene que salvarse鈥. Alguien que muere por una hemorragia intracerebral no puede hablar. Y Arag贸n tambi茅n dijo que le hab铆a visto quedarse dormido. Es contradictorio. La supuesta frase final es muy parecida al lema que utilizaban en los actos de Falange: 鈥淒ios por la salvaci贸n de Espa帽a鈥. En definitiva, la muerte de Unamuno es un relato de Prensa y Propaganda de Falange. Pero 驴Para ocultar qu茅?

驴Sabemos qu茅 pas贸 dentro de la casa cuando muri贸 Unamuno? Llega un m茅dico reputado, amigo suyo y dictamin贸 que, efectivamente, hab铆a muerto. Pero ah铆 todo vuelve a estar descuadrado.

Sabemos qu茅 pas贸 dentro de la casa y no se ha tenido en cuenta hasta ahora. La primera biograf铆a de don Miguel en espa帽ol es la de Salcedo, escrita durante el franquismo, donde aparece un documento manipulado. Esta es la versi贸n que llega, la m谩s extendida. Pero un a帽o antes, la investigadora norteamericana Margaret T. Rudd, hab铆a entrevistado a la sirvienta de Unamuno, que estaba en la casa cuando todo ocurri贸. Ella narra qu茅 pasa cuando Unamuno se queda a solas con Bartolom茅 Arag贸n. Es m谩s, Rudd entrevist贸 al propio Arag贸n. Ya entonces la investigadora deja caer en el libro, que hasta hoy no ha sido publicado en espa帽ol pero lo har谩 proximamente gracias a la Universidad de Salamanca, que la muerte de Unamuno es un relato propagand铆stico. Tambi茅n describe a Arag贸n como un hombre muy violento y muy fascista.

A d铆a de hoy, entonces 驴Qu茅 sabemos de lo que pas贸 aquella tarde de fin de a帽o?

En primer lugar, sabemos que Bartolom茅 Arag贸n visitaba por primera vez a Unamuno. Nunca antes hab铆a estado all铆. Llama la atenci贸n que elijas un 31 de diciembre por la tarde para hacer una primera visita a un intelectual. Arag贸n llevaba en Salamanca desde noviembre, as铆 que pod铆a haber elegido otro d铆a. Segundo, no iba a ser 茅l quien fuera a visitarlo, iba a ir el que en ese momento era Rector [Madruga Jim茅nez], que sustitu铆a a Unamuno en la Universidad de Salamanca. Madruga finalmente no acude porque tiene que acudir a un funeral. Esto est谩 cotejado. Lo curioso es que se pida cita para visitar a Unamuno dando el nombre de su amigo Madruga. En la casa no hab铆a nadie, los nietos y las hijas est谩n viendo belenes. La sirvienta cocina en la planta de arriba y escucha gritos de Unamuno. Esto lo cotej贸 Rudd entrevistando a la propia Aurelia, la empleada dom茅stica. Cuando baja a ver qu茅 ha pasado vuelve el silencio y cree que don Miguel simplemente se ha enfadado. La situaci贸n se repite pero ahora Bartolom茅 Arag贸n se帽ala: 鈥溌o no le he matado! 隆Yo no le he matado!鈥. Seg煤n Arag贸n, Unamuno se hab铆a levantado del sill贸n para gritar la famosa frase. Creo que el falangista pudo decir esto para justificar los chillidos que hab铆a o铆do la sirvienta.

鈥淟a hemorragia intracerebral tiene que ser presenciada por el m茅dico o realizarse autopsia para ser dictaminada como tal, adem谩s puede causarse sin dejar se帽ales externas a trav茅s de una fuerte contusi贸n, una rotura de v茅rtebras o una jeringuilla con ox铆geno en la aorta鈥

O se qued贸 dormido como un tierno abuelo hasta la muerte o sufri贸 hemorragia bulbar, entonces.

Es incompatible. En caso de hemorragia intracerebra lo normal es que se te nuble la mirada, que fallases al intentar hablar y que quien est谩 contigo se de de cuenta que algo no va bien. Desde luego no parece que te est茅s quedando dormido como afirma el relato de propaganda.

Extra帽o. Lo que escribe el m茅dico es de muy alta extra帽eza. El juez ten铆a que dar fe con el certificado del m茅dico.

Y adem谩s desapareci贸 el informe m茅dico, como otros tantos documentos. Cualquier hemorragia intracerebral tiene que ser presenciada por el m茅dico para ser dictaminada como tal. Si, como m茅dico, no has presenciado la muerte, pero crees que es la raz贸n, tanto hoy como en esa 茅poca, hab铆a que hacer una autopsia judicial. 驴Por qu茅? Porque es una hemorragia que puede causarse sin dejar se帽ales externas a trav茅s de una fuerte contusi贸n, una rotura de v茅rtebras, una jeringuilla con ox铆geno en la aorta鈥

Y no solo eso, es que se帽ala una causa de poca frecuencia en pacientes con hemorragias intracraneales.

Las hemorragias bulbares representan un 7% de las hemorragias intracraneales. La cerebelosa representa un 52%, por ejemplo. Hubiera sido m谩s sencillo que, teniendo hipertensi贸n, pusiera que le hab铆a dado un infarto o ictus, sin tanto detalle. Esa es la clave. El doctor est谩 intentando decir que hay que hacer una autopsia que no ha hecho y deja evidencia de que no la ha hecho diciendo algo que es imposible de hacer sin abrir el cr谩neo.

驴Un gui帽o? 驴Una falsa pista?

Unamuno ten铆a varios hijos que estudiaron medicina. Algo que hoy es extraordinario y en ese momento, m谩s. Esto es de primero de medicina. Uno de ellos era oftalm贸logo. Estudian todo el cerebro porque hay cegueras que son cerebrales. Un especialista en el tema est谩 dando un veredicto imposible o errado. Algo quer铆a decir con ello.

Y tambi茅n, seg煤n Bartolom茅 Arag贸n, Adolfo N煤帽ez le manda a por medicinas. Pero Unamuno ya no ten铆a vida.

Es que Arag贸n da muchas versiones. Si hab铆a muerto, 驴por qu茅 iba a ir a por medicinas? Si le manda a por medicinas, 驴por qu茅 luego nunca regresa a la casa?

Un m茅dico muy cercano a Unamuno y al asesinado alcalde Casto Prieto.

El m茅dico Adolfo N煤帽ez no solo era amigo de Unamuno y del represaliado Casto Prieto, es que era concejal republicano. Tambi茅n era muy activo en la vida social de Salamanca. Los tres formaban parte de la instituci贸n cultural Casino de Salamanca. Uno era presidente, otro secretario y el 煤ltimo, tesorero. Estaban muy unidos. Con el golpe militar no fusilan a N煤帽ez porque es incorporado al cuerpo m茅dico militar. C贸mo no iba a tener Franco a uno de los mejores cirujanos. A Adolfo N煤帽ez le ponen una sanci贸n de 75.000 pesetas en diciembre de 1936, una barbaridad. No se ha encontrado el porqu茅 de la multa. Si ya est谩 con los golpistas, 驴por qu茅 se la ponen? El expediente del m茅dico desapareci贸 un a帽o antes [1942] de que 茅l muriese tras una larga enfermedad [1943]. Solo queda la carpetilla del archivo.

驴Y qu茅 raz贸n dan?

Que hab铆a humedades. Por supuestas riadas y humedades han desaparecido muchos documentos鈥

Entonces, 驴fue asesinado o no?

Una hemorragia intracraneal puede provocarse de muchas maneras. Pero el m茅dico no pod铆a saberlo. Sin dejar pistas f铆sicas tambi茅n est谩 el envenenamiento, la asfixia… Sin an谩lisis del cuerpo es imposible dictaminar. La clave es que s铆 se dictamina.

鈥淓l propio Bartolom茅 Arag贸n realiza una gran quema de libros en Huelva donde arden t铆tulos del bilba铆no. A Unamuno le pasa de todo. Encerrado en su casa desde el enfrentamiento del 12 de Octubre, manipulan continuamente sus escritos en prensa y sus entrevistas鈥

Miguel de Unamuno, desde el d铆a 12 de octubre, hab铆a estado recluido en su casa, arrestado de facto, aunque no oficialmente. M谩s de dos meses encerrado y habiendo sufrido represi贸n.

Le proh铆ben libros. El propio Bartolom茅 Arag贸n realiza una gran quema de libros en Huelva donde arden t铆tulos del bilba铆no. A Unamuno le pasa de todo. Manipulan continuamente sus escritos en prensa y sus entrevistas. Dicho por 茅l. El 13 de octubre, el Jefe Provincial de Falange, tras el acto en el Paraninfo de Salamanca, escribe a la familia Unamuno un telegrama urgente diciendo que se ha enterado de lo ocurrido: 鈥淢e he enterado de un grave incidente con ocasi贸n del acto del Paraninfo. Tu padre dijo unas cosas que suscitaron protestas crudas y violentas de los asistentes con Mill谩n-Astray a la cabeza. Ser铆a doloroso que a tu padre pudiera sucederle alg煤n incidente desagradable鈥. Se le retira el t铆tulo de alcalde vitalicio sin aviso. El 14 de octubre todo el profesorado de la Universidad de Salamanca le retira su apoyo como Rector.

Acto celebrado en Bilbao el 29 de septiembre de 2021, D铆a de Unamuno, presentado por Jon Kortazar y con la participaci贸n de Luis Garc铆a Jambrina y Manuel Mench贸n, autores de ‘La doble muerte de Unamuno’ (Capitan Swing) Foto: Aritz Tabuyo



Y vuelve a la carga el fundador de la Legi贸n, que ya le hab铆a amenazado de muerte unos d铆as antes ante el p煤blico y Carmen Polo.

El 18 de octubre, en la primera aparici贸n p煤blica de Mill谩n-Astray, este da un discurso amenazando a los intelectuales: 鈥溌y de aquellos intelectuales que marchen por las sendas tenebrosas!. Y los que empleen los caminos sutiles, los disfraces, los juegos de palabras desde los que se lanzan flechas ponzo帽osas y se esconde el pecho. 隆Esos ser谩n fulminados!鈥. Lo normal hubiera sido una arenga militar a los requet茅s a los que se dirig铆a…

Y Franco firma la definitiva destituci贸n de Unamuno como Rector.

El 22 de octubre ya Unamuno no pod铆a ir a la universidad. El 23 asesinan a Salvador Vila, disc铆pulo de don Miguel y rector de la Universidad de Granada. Amigo 铆ntimo por el que Unamuno hab铆a mediado para que lo liberasen. Solo un d铆a despu茅s de la firma de Franco.

Contra Vila no hab铆a cargos de peso.

No. Es m谩s, su bi贸grafa, Mercedes del Amo, siempre hab铆a apuntado al acto del 12 de octubre como hecho fundamental para asesinar a Salvador Vila.

Sigue, si quieres, con la cronolog铆a.

Esperan al 8 de diciembre para ejecutar a Atilano Coco porque es el D铆a de la Inmaculada Concepci贸n y 茅l era un pastor protestante.

Es terror铆fico para Unamuno.

Lo hacen para que don Miguel se vaya enterando.

Pudo ser orquestado por fases. Primero, el miedo.

Una hija del propio intelectual oy贸 a los militares decir que si se montaba en alg煤n coche deb铆an abrir fuego. Legalmente no estaba en arresto domiciliario, pero no era posible que saliera. Adem谩s, el 1 de noviembre de 1936, el padre Tusquets, confesor de Carmen Polo y Franco, en abierto y en la radio le acusa de mas贸n. 鈥淵o acuso, y acuso sin ret贸ricas, con pruebas a Unamuno, en cuya ayuda intervino toda la Francmasoner铆a liberal y socialista de Francia鈥, dice. Si hasta los golpistas masones fueron asesinados… 驴c贸mo iba a salir a la calle Unamuno despu茅s de eso?

驴Por qu茅 no lo mataron sin m谩s miramientos? No les costaba hacerlo鈥 como con Lorca.

No lo asesinan a todas luces porque el caso de Lorca se extendi贸 internacionalmente. En ese momento Unamuno era candidato a premios como el Nobel y Franco no quer铆a perder apoyos fuera. Por eso mismo el 12 de octubre, tras el tumulto que se forma por el discurso de Unamuno, tienen que protegerlo. Mill谩n-Astray ordena a don Miguel dar la mano a Carmen Polo para que no le disparen los falangistas presentes. Una humillaci贸n para Unamuno, porque all铆 mandaba el rector. Se o铆an ruidos de armas. Hubiera sido un esc谩ndalo. Hay que dimensionar.

鈥淯namuno fue represaliado hasta su muerte, hicieron desaparecer toda su dimensi贸n pol铆tica y fue enterrado con honores falangistas mientras se prohib铆an sus libros鈥

Y Unamuno no pis贸 nunca m谩s Salamanca.

De hecho le env铆a una carta al director de ABC de Sevilla el 11 de diciembre donde explica que est谩 disfrazadamente encerrado. De cara a la prensa, no pod铆a aparecer que el intelectual estaba en contra de los golpistas. 驴C贸mo iba a salir a la calle, si hab铆a sido acusado de mas贸n? Lo hubiera matado cualquier fascista.

La represi贸n no es solo la muerte.

Amputaron una parte de su persona. Mataron a sus amigos, prohibieron sus obras, fue recluido. S铆, Unamuno fue un intelectual represaliado hasta su muerte. Hicieron desaparecer toda su dimensi贸n pol铆tica. Parte de su persona fue borrada. Fue enterrado con honores falangistas, como uno de los suyos, pero prohib铆an sus libros. Se le consideraba hereje m谩ximo por parte de la Iglesia. 鈥淢aestro de herejes鈥, llegan a decir.

驴Tenemos una foto fija del momento?

Exacto. Es un gran problema, porque debemos recordar que Salamanca tarda solo dos d铆as en caer. Al d铆a siguiente del golpe militar, tras un ba帽o de sangre en la Plaza Mayor de la ciudad, siendo Unamuno alcalde honorario y tras haber sido capturado su amigo Casto Prieto, 茅l se dirige a la poblaci贸n desde el balc贸n del propio Ayuntamiento para decir: 鈥淓stoy ac谩 como elemento de continuidad. La Rep煤blica ac谩 me trajo y aqu铆 me ten茅is con gesto de paz, como Fray Luis de Le贸n鈥. Para evitar m谩s derramamiento de sangre.

Y como da ese discurso, parece que apoya el golpismo.

Pero no se ha contado que al d铆a siguiente, con alcalde militar al frente, ya no acude. Pero claro, los sublevados hab铆an empezado la guerra diciendo que iban a poner orden en la Rep煤blica. Dec铆an que eran republicanos.

Le convierten en golpista.

Le convierten en un misil contra el republicanismo. El propio Aza帽a ataca a Unamuno al creer que est谩 contra ellos. Lo ven como una traici贸n. Aza帽a destituye a Unamuno como Rector, pero este, que no se llevaba bien con el l铆der de la Rep煤blica, acude al d铆a siguiente a su puesto en la Universidad de Salamanca. Franco lo restituir谩 legalmente. Unamuno hab铆a ca铆do en la mentira. Considera que los golpistas le han tomado el pelo.

Y se refuerza la idea.

Es cierto que podr铆a considerarse que, al estallar la guerra, Unamuno era equidistante porque estaba en contra del marxismo y el fascismo, pero no estaba en contra de la democracia.

鈥淟a versi贸n oficial la escribe Bartolom茅 Arag贸n la misma noche en la que Unamuno falleci贸. Est谩 tan en shock y est谩 tan compungido que se recluye en su hotel a relatarlo por escrito, incluyendo un inverosimil poema autoeditado por Don Miguel 30 a帽os antes鈥

驴Desapareci贸 Bartolom茅 Arag贸n?

La versi贸n oficial la escribe Bartolom茅 Arag贸n la misma noche en la que Unamuno falleci贸. Est谩 tan en shock y est谩 tan compungido que se recluye en su hotel a relatarlo por escrito. Loscertales, Rector que hab铆a impulsado la destituci贸n de Unamuno, enemigo a nivel acad茅mico, va al hotel la noche del 31 de diciembre y le entrega el papel. Delirante.

Y hay un supuesto poema de don Miguel en la habitaci贸n. Un poema desconocido donde Unamuno parece saber cu谩ndo va a morir.

Es un dato que a帽ade m谩s tarde en otra de sus contradictorias versiones. Bartolom茅 Arag贸n ten铆a ese poema, supuestamente, en la habitaci贸n del hotel siendo un libro de poemas que se hab铆a autoeditado Unamuno como 30 a帽os antes (en 1906). Arag贸n naci贸 en 1909. Era imposible. Un relato pat茅tico y cutre. El 10 de enero se va al frente. Un supuesto compungido amigo con una posici贸n estable en la retaguardia de la Universidad, 驴se va al frente a pasar fr铆o?

驴Y qu茅 concluyes?

驴Qu茅 es lo que sustenta la muerte oficial de Unamuno? Vemos la extra帽a dictaminaci贸n del m茅dico, la ocultaci贸n de la identidad real de Bartolom茅 Arag贸n, c贸mo roban el cuerpo de Unamuno de casa para que falangistas del cuerpo de Prensa y Propaganda porten el ataud, c贸mo organizan la foto… porque en Salamanca era imposible sacar esa foto sin haber erigido un dispositivo premeditadamente, no hay posibilidad de poner una c谩mara en esa altura. Tambi茅n es importante el cambio de horas en los documentos oficiales para que legalmente pudiera realizarse el entierro a plena luz del d铆a y pudiesen hacer las fotos propagand铆sticas del funeral.

驴Crees que es posible que se reconozca o por lo menos se investigue?

Podemos afirmar que la versi贸n oficial de la muerte de Unamuno es falsa y por lo tanto, hay que seguir investigando. 驴Por qu茅 se crea un relato si no es para sustituir a otro? 驴Por qu茅 ning煤n unamun贸logo ha investigado a la 煤ltima persona que estuvo con don Miguel? El 12 de octubre de 1936 conduce a la muerte de Miguel de Unamuno. 驴Por qu茅 un apestado como Unamuno tras el encontronazo con Mill谩n-Astray recibe honores falangistas?