“La pobreza no nos empuja a la prostitución, son los hombres pobres los que nos instrumentalizan”

La activista Amelia Tiganus publica su primer libro, 鈥楲a revuelta de las putas鈥, y habla de cu谩l es la propuesta que recoge en este ensayo para abolir el sistema prostitucional, del que ella form贸 parte durante cinco a帽os.

鈥淯n reto de las abolicionistas [del sistema prostitucional] es ser capaces de explicar el abolicionismo y bajarlo a tierra鈥, dice Amelia Tiganus. Y a帽ade entre risas: 鈥淎lgunas lo hacemos muy bien. Aqu铆 mi humildad se ha ido a la mierda鈥. Ya lo avisa en su libro, La revuelta de las putas. De v铆ctima a activista, donde escribe que lleva 鈥渆n la piel la chuler铆a del proletariado y su manera de andar, sentarse y estar鈥. Algo de eso hay, pero m谩s que chuler铆a, y se est茅 de acuerdo con ella o no, lo que destilan sus palabras es claridad.

Subraya que el libro, publicado en septiembre por la editorial Ediciones B, no es una recopilaci贸n de memorias, sino 鈥渦n ensayo te贸rico, pol铆tico鈥 en el que hace 鈥渦n an谩lisis global de una instituci贸n patriarcal y de un sistema prostitucional. De una multinacional criminal鈥. A veces se expresa as铆 de contundente, otras veces tiene comentarios para casi todo, por lo que sus frases se alargan y acogen digresiones y matices, entre comas y pausas. Tiganus habla desde su experiencia, pero trata de hacerlo de forma universal, de politizar lo que ha vivido. Su libro, por tanto, no es una autobiograf铆a, pero s铆 recoge historias de su infancia en Ruman铆a, descripciones de su trabajo como prostituta 鈥揺jerci贸 en el Estado espa帽ol en distintos burdeles durante cinco a帽os鈥, y reflexiones y an茅cdotas de su recorrido como activista por la abolici贸n de la prostituci贸n. Estas reflexiones siempre le sirven para explicar los conceptos, como su radiograf铆a de los puteros o de la construcci贸n de la prostituta. Todo el ensayo se dirige hacia una propuesta que, seg煤n explica la activista, lleva trabajando desde hace cinco a帽os 鈥渁plic谩ndola a peque帽a escala. Y funciona鈥.

Arranquemos por la base鈥 驴qu茅 es abolir la prostituci贸n?

Abolici贸n no es lo opuesto a regulaci贸n, reglamentaci贸n, derechos o prosex. Estamos acostumbradas a pensar en dicotom铆as, o esto o esto, y de la misma forma que el feminismo no es lo opuesto al machismo, sino otro camino, el abolicionismo no es lo opuesto al reglamentarismo sino otro camino. Lo opuesto al regulacionismo ser铆a el prohibicionismo, que en la historia del patriarcado han ido de la mano. La prostituci贸n ha estado o prohibida o regulada seg煤n intereses. Muchas veces ha sido la propia iglesia la que la ha regulado porque entend铆a que era un mal menor que garantizaba que las buenas mujeres no sufrieran agresiones sexuales.

Hace unos d铆as, el presidente del Gobierno, Pedro S谩nchez, dijo que quer铆a abolir la prostituci贸n, pero no especific贸 nada m谩s. En el libro t煤 s铆 hablas de claves y de otras leyes, como la de extranjer铆a. 驴Qu茅 opinas, entonces, de la propuesta?

Creo que es bueno que el presidente haya puesto sobre la mesa esta palabra, la abolici贸n de la prostituci贸n, para generar un debate social que se salga de los c铆rculos que hasta ahora ten铆amos plena conciencia de ello. Nuestro gran reto ahora, hablo por las abolicionistas, es conseguir que estas medidas abolicionistas est茅n acordes a nuestra agenda pol铆tica.

驴Cu谩les son esas medidas? 驴Sirve la misma agenda para todo tipo de prostituci贸n o deber铆amos distinguir?

Esto no tiene que ver con deseos y necesidades individuales, sino con c贸mo legislamos para que no aumente la desigualdad entre los sexos y entre las clases sociales. A partir de ah铆 la agenda abolicionista exige derechos para las mujeres. Cada vez hay m谩s mujeres desesperadas que no encuentran otra salida para sobrevivir, que solo se les deja el lugar de chuparles la polla a los se帽ores, porque les sobra el dinero que a nosotras nos falta. Ese dinero est谩 mal repartido, y lo sabemos las feministas. Entendemos por derechos una ayuda econ贸mica, como ser铆a la renta b谩sica, que sabemos que no soluciona nada, sino que es una base m铆nima para poder agarrarse a algo. Pero tambi茅n exigimos el acceso a una vivienda digna, con terapia, asesoramiento jur铆dico, acompa帽amiento psicosocial, trabajo genuino, todo esto en pol铆ticas p煤blicas. Porque esto no es cuesti贸n de oeneg茅s, de buenismo. No es eso, es que este sistema nos arroja a ese lugar de la vida.

El segundo eje de nuestra agenda pol铆tica es que se persigan todas las formas de proxenetismo. Y entendemos que la tercer铆a locativa, es decir, alquilar espacios a terceros y de esta forma lucrarse con la prostituci贸n ajena, tiene que estar penada por ley 鈥損or no estar penada tenemos m谩s de 1700 prost铆bulos a lo largo y ancho de nuestra geograf铆a y cada vez proliferan m谩s pisos鈥. Aqu铆 no hablo de mujeres que en su vida quieran cobrar por sexo鈥 Nadie se va a meter en la cama de nadie, en con qui茅n follan, en cu谩nto dinero ten铆an antes en la cartera y cu谩nto despu茅s.

Entonces, 驴no podemos considerar que las prostitutas autogestionadas est茅n ejerciendo un trabajo?

El problema es que, si consideramos esto un trabajo, entonces s铆 se meter铆a en nuestra cama Hacienda. Y justamente nos llaman [a las abolicionistas] puritanas, nos dicen que nos metemos en la cama de la gente. Y no. Tambi茅n entendemos que habr铆a que penalizar el rufianismo. Muchas mujeres est谩n doblemente explotadas por aquellos llamados empresarios de alterne, empresarios de locales de sexo o agencias de escorts, y luego son v铆ctimas de sus parejas. Tambi茅n har铆a falta una reforma del C贸digo Penal porque, en el 2015, el Partido Popular 鈥揺sta gente que va a misa y luego al puticlub鈥 despenaliz贸 lo que se llama el proxenetismo no coercitivo, es decir, el consentido. 驴C贸mo podemos dejar sobre los hombros de las propias v铆ctimas de explotaci贸n sexual esa carga del consentimiento? El consentimiento much铆simas veces es sin贸nimo de sometimiento. Porque a las mujeres, para sobrevivir, no nos queda otro remedio que someternos. A este sistema y a toda esta basura que hay para nosotras. Es un desajuste de poder. Otro punto, el que m谩s desacuerdos genera en una parte, es que hay que multar a los puteros. 驴Por qu茅? Porque entendemos que abusan de su situaci贸n de poder, de los privilegios que les da el patriarcado. Anteponen sus deseos sexuales a la condici贸n humana de las mujeres. Esto tiene que ver con los derechos humanos, no es un capricho.

Hablas de facilitar ayudas econ贸micas, pero en el libro cuentas c贸mo en algunas comunidades donde ya se hace, como en Navarra, los propios proxenetas las piden por las mujeres y se las quedan. 驴C贸mo se controla esto?

Cuando hablamos de estos tres ejes siempre tienen que formar parte de una ley integral. No pueden ir por partes. Si reformamos el C贸digo Penal y perseguimos todas las formas de proxenetismo, es un paso adelante, pero la situaci贸n seguir铆a siendo la misma porque las mujeres seguir铆an sin los derechos que he mencionado. Ahora, gracias entre comillas a la llamada ley mordaza, s铆 se multa a los puteros, esos hombres de este pa铆s que no quieren escuchar un no, que no quieren aprender a relacionarse con las mujeres de igual a igual, negociando el placer, negociando incluso el buen trato, el reconocer al otro. Pero el gran problema es que tambi茅n se multa a las mujeres. Hay que descriminalizar a las mujeres en prostituci贸n. Lo 煤ltimo que se les puede hacer en esa situaci贸n de abandono absoluto, exclusi贸n y crueldad es, adem谩s, multarlas. Y, adem谩s, la ley mordaza no multa al putero porque entiende que es un agresor sexual que abusa de su poder y que vulnera los derechos humanos de las mujeres. No, porque esta ley est谩 creada por el PP, que tiene una visi贸n prohibicionista, que no pone en el centro del an谩lisis los derechos humanos, la igualdad o el feminismo, sino que simplemente no quiere que [la prostituci贸n] se vea.

驴Y qu茅 hacemos con la ley de extranjer铆a?

Resulta que si reformamos 鈥損orque no s茅 si es muy posible derogarla de golpe, pero s铆 en un futuro鈥 la ley de extranjer铆a, porque es una de las que m谩s vulnera los derechos humanos de personas migradas de Europa y del mundo, sin tener una ley integral abolicionista del sistema prostitucional, lo que estar铆amos favoreciendo es que lleguen m谩s mujeres, les salga m谩s barato para los proxenetas y que lo 煤nico que les estemos dando es la esquina o la rotonda o el puticlub o el piso para servir sexualmente a nuestros maridos, hermanos, polic铆as, m茅dicos, profesores, jueces, fiscales鈥 La reforma tiene que formar parte de esta ley integral. Si pudi茅ramos saber cu谩ntas mujeres hay, porque no lo sabemos, cu谩les son las repercusiones sobre la salud f铆sica y psicol贸gica de las mujeres鈥 脷ltimamente estoy escuchando por parte de la izquierda, y no solo, medidas destinadas a la salud y el bienestar social de las personas, como pueden ser cerrar los locales de juegos, que es muy acertado, o prohibir la publicidad de alimentos perjudiciales, tambi茅n en nombre de la salud. 驴Y a qui茅n le importa la salud de las mujeres m谩s vulneradas y empobrecidas de este planeta? 驴De qui茅n estamos hablando cuando hablamos de las mujeres prostituidas? Qu茅 casualidad que elijamos a las mujeres del sur global, que incluye al este de Europa, y especialmente a Ruman铆a, como gran exportador de mercanc铆a, que somos nosotras, las mujeres y las ni帽as.

Sobre la tercer铆a locativa que se recupera en la 鈥榣ey del solo s铆 es s铆鈥 propuesta por el Ministerio de Igualdad, hay quien dice que habr铆a que matizarla, porque si una prostituta ejerce en su piso de alquiler, puede que a la persona arrendadora se le acuse de proxenetismo, o a quien les lleva en el taxi.

Eso es una falacia. Si yo en mi piso pago un alquiler de 500 euros, 驴a qui茅n le importa qui茅n viene y qui茅n sale de mi casa realmente? El problema es cuando me cobran 3.000 euros porque saben que ejerzo la prostituci贸n y abusan de eso y se lucran con la prostituci贸n ajena. O el taxista, si te cobra un precio 煤nico, que es lo que pasa cuando trabajan con los prost铆bulos, que no ponen ni si quiera el contador porque nosotras no sabemos si el viaje val铆a 5 euros o 20 euros, eso s铆. Pero mientras cada casero cobre lo acorde a lo que vale un alquiler o el taxista cobre lo que vale el viaje sin abusar y sin lucrarse de la prostituci贸n, no hay problema.

En tu libro hablas tambi茅n de que ahora mismo mucha prostituci贸n se gestiona a trav茅s de aplicaciones y p谩ginas web. 驴Es m谩s dif铆cil atajar la prostituci贸n ah铆?

No, no es tan dif铆cil de controlar, es que no hay inter茅s. Ahora mismo es muy f谩cil que haya quien se lucre a trav茅s de servidores y p谩ginas donde las mujeres se anuncian y se les cobra un pastizal. Esto est谩 ligado tambi茅n con los foros de puteros, donde se punt煤a a las mujeres. Y un mal comentario ya sabemos lo que significa para los negocios. Entonces, muchas veces, los que moderan los foros exigen a las mujeres prostituidas una mamada para quitar el comentario. Es atroz caer en esa espiral y que adem谩s nadie te crea porque van con el discurso de t煤 te lo has buscado.

驴De qu茅 foros estamos hablando?

Forocoches o Putalocura.com son de los m谩s conocidos, pero est谩n proliferando. En Bilbao hay uno donde se dan consejos para que su parienta 鈥揳s铆 la llaman, porque la mayor铆a de los hombres tienen un compromiso con una mujer o varias鈥 no les pille. 鈥淟l茅vate tu gel de ducha para que no huelas a otro distinto鈥, 鈥減on bien la OTA para que no te llegue la multa y que te diga 鈥樎縫ero qu茅 hac铆as en tal calle si se supone que estabas trabajando?鈥欌. Hay una complicidad machirula mis贸gina tremenda para ver c贸mo nos utilizan a todas y nos enga帽an y tienen una doble vida.

Cuando se habla de abolicionismo, quienes se definen como proderechos o regulacionistas suelen se帽alar que no se habla de abolir tambi茅n el matrimonio como sistema, como la otra cara del problema. 驴Qu茅 opinas?

En el libro lo abordo desde mi subjetividad y conocimientos te贸ricos. Cuando me convert铆 en una buena mujer, cuando me cas茅, me di cuenta de c贸mo se me miraba de otra forma. Y muchas mujeres que son criadas para el matrimonio, aunque no se den cuenta porque lo viven con total normalidad, no son capaces de criticar lo bastante esta instituci贸n patriarcal. Yo creo que cada vez hay m谩s mujeres j贸venes que se suman al abolicionismo y que llevan integrada esa parte tambi茅n, no solo de criticar el matrimonio, sino de deslegitimarlo. Abolir, si busc谩ramos un sin贸nimo, ser铆a deslegitimar con todos los recursos posibles. Yo creo que el abolicionismo 鈥搎ue surgi贸 en la mente de las mujeres que ten铆an el est贸mago lleno y donde caerse muertas, porque es lo que permite poder pensar鈥, ahora se est谩 trasladando a las clases populares. Y me parece injusto decir 鈥渓uch谩is por eso, pero por lo otro no鈥. Es que hay much铆simas causas muy justas en este mundo y muchas luchas y podemos apoyarlas, pero no podemos estar en todas.

En el libro tambi茅n describes c贸mo se construye una puta y lo haces desde tu infancia y las agresiones que sufriste en Ruman铆a.

Cuando conceptualic茅, porque es un concepto m铆o, este t茅rmino de la fabricaci贸n de las putas, me hac铆a gracia porque la gente lo banaliza todo como si estuvi茅ramos hechas de otra pasta. Pero no, oye, ninguna ni帽a sue帽a con ser puta. Y muchas veces escuchaba que es la pobreza la que nos empuja a la prostituci贸n. Reflexionando sobre ello pens茅 que no todas las mujeres pobres acaban en la prostituci贸n. Es verdad que desde el origen del patriarcado se fundan estas dos instituciones claves para dominar y controlar la capacidad sexual y reproductiva de las mujeres, que son el matrimonio y la prostituci贸n. Y ese origen s铆 tuvo que ver con la clase, porque los padres que no ten铆an propiedades y no pod铆an casar a sus hijas en concepto de hacer negocio, pues las prostitu铆an para sobrevivir. Pero no todas las mujeres pobres acaban ah铆. Sin embargo, todas las que s铆 lo hacen hemos sufrido la violencia sexual. La pobreza no nos empuja a la prostituci贸n, son los hombres pobres los que nos instrumentalizan para as铆 obtener algo de poder de los hombres ricos. Es un intercambio. Es la misma l贸gica que cuando se implement贸 el patriarcado.

Hablas tambi茅n del trauma que provocan esas agresiones.

Hay un gran desconocimiento de qu茅 pasa en la mente humana cuando te agreden sexualmente. Hay quien dice 鈥渜u茅 va, esta no tiene trauma鈥, porque te ven fuerte. Justamente esa desconexi贸n que hay entre las emociones y el propio cuerpo es una se帽al del trauma. Mucha gente da por hecho que una mujer que ha sufrido violencia sexual rechaza de ra铆z tener cualquier encuentro con los hombres. Y ese puede ser un extremo del trauma, pero es el menos presente. El hecho de acabar repitiendo hasta la saciedad, compulsivamente, aquello que nos da帽贸, es la respuesta m谩s com煤n. El sistema aprovecha ese trauma, porque la propia sociedad nos expulsa y nos margina. A los proxenetas entonces les es muy f谩cil vendernos la salvaci贸n. Cuando vemos a nuestros maltratadores como personas que nos cuidan y nos salvan de algo, salir de ah铆 es mucho m谩s dif铆cil. Es equivalente a cualquier relaci贸n de malos tratos. En la pareja lo hemos podido ver. Ahora hace falta verlo en la prostituci贸n.

Escribes una frase que me gusta mucho relacionada con el tema de la clase: 鈥淒icen que las putas somos clase trabajadora, pero somos las hijas de la clase trabajadora鈥. Me recuerda a Flora Trist谩n cuando dice que las mujeres son las obreras del proletariado.

S铆, porque 煤ltimamente estoy escuchando mucho eso: 鈥淟as putas somos la clase trabajadora鈥. S铆, pero somos la clase trabajadora que no tenemos trabajo. Me horroriza que hombres de izquierdas, sindicalistas, comunistas, anarquistas no sean capaces de ver d贸nde est谩 el problema. No ya cuando los hombres de clases sociales altas abusan de sus compa帽eras, de su propia clase, sino cuando los de las clases bajas se van con esos de la mano para abusar sexualmente de las mujeres de su propia clase. Eso me revienta, no lo soporto. Deja de manifiesto c贸mo en la izquierda est谩 impregnado el machismo m谩s atroz que les impide ver d贸nde est谩 el problema.

En el libro cuentas que en la firma de tu c贸mic, Amelia. Historia de una lucha, apareci贸 un chico, acompa帽ando a una amiga que le hab铆a llevado hasta all铆, que te explic贸 sus visitas a un burdel. Le llamas el putero arrepentido. En ese momento le explicas lo que siempre cuentas y dices que sientes que has pasado de puta a sacerdotisa. 驴Qu茅 le dir铆as al putero que nos lea? Porque alguno nos leer谩, seguro.

S铆, son cuatro hombres de cada diez, o sea que鈥

Pero las cifras son poco fiables y no est谩n muy actualizadas, estar铆a bien que se hicieran estudios m谩s recientes.

Sobre todo porque tengo la sensaci贸n de que son m谩s. Pero como no hay estudios recientes sobre ello, lo dejamos en el 煤ltimo que tenemos. Se consumen cinco millones de euros al d铆a [en prostituci贸n en el Estado espa帽ol] y est谩n incluidos en el c谩lculo del PIB, forman parte de la econom铆a global. Y si introducimos el dinero que mueve tambi茅n la pornograf铆a en esta industria de la explotaci贸n sexual, mueve m谩s dinero que las drogas y las armas.

Ped铆 esa cifra al Instituto Nacional de Estad铆stica y dijeron que no me la pod铆an dar.

Claro, saben que est谩n con la mierda debajo de la alfombra.

Y volviendo al putero que nos lea, 驴qu茅 le dir铆as?

Digo lo que se puede o lo que鈥 [risas]

Lo que quieras que salga publicado.

Espera, que tengo que regular mis emociones ahora mismo. Creo que hay hombres que consumen prostituci贸n porque no se han parado a pensarlo y lo tienen naturalizado. Y cuando se dan cuenta le dan un sentido a aquel vac铆o emocional que ellos mismos sintieron cuando fueron de putas, empujados por las din谩micas de grupo. Luego hay hombres a los que les da igual porque se sienten muy c贸modos ah铆, porque no les cuesta ning煤n esfuerzo cumplir con los estereotipos del macho de verdad. Pero a los que les cuesta m谩s es posible que sea m谩s f谩cil que tomen conciencia y digan, 鈥渕ira, yo me quito esto de encima鈥. Esos hombres que no consumen, que son mayor铆a, y los que lo han hecho pero han tomado conciencia, tienen que se帽alar y, sobre todo, cuestionar a los que seguir谩n. No es suficiente con que no te vayas de putas, con que te arrepientas, tienes que posicionarte. Y, sobre todo, se帽alar a quienes ensucian el nombre de los hombres.

Tambi茅n haces una propuesta abolicionista concreta para llegar a la revuelta de las putas, 驴puedes resumirla?

Es un llamamiento a las mujeres que no est谩n ni van a estar en prostituci贸n jam谩s: que se bajen al suelo prostitucional, pero no para corear todas somos putas sino para darnos la mano y que podamos empoderarnos en el feminismo y crear un orgullo. Yo hablo de que la industria de la explotaci贸n sexual tiene muy f谩cil crear el orgullo de la puta. Los seres humanos necesitamos formar parte de algo y ser valoradas, aunque esa valoraci贸n nos la d茅 quien nos explota y maltrata, pero es una necesidad de supervivencia. M谩s all谩 de la postura que podamos tener sobre la prostituci贸n, hace falta que las mujeres conozcan el feminismo y puedan tener herramientas para analizar el marco econ贸mico, pol铆tico, sociocultural para as铆 liberarse tambi茅n de la carga de la culpa. Y que sean las mujeres en prostituci贸n las que, acompa帽adas, sin ser juzgadas 鈥損orque muchas veces escucho 鈥渁y, est谩 en prostituci贸n, hay que sacarla, por favor鈥 鈥 articulen un discurso de qu茅 es lo que quieren, pero conociendo todo. En este mundo resulta que las mujeres hemos nacido para satisfacer a los hombres. De hecho, nos han dividido en dos.

Pero conozco a mujeres, algunas con estudios, algunas nacidas aqu铆, feministas, que se prostituyen por cuenta propia. Y lo hacen porque quieren. Por una necesidad relativa. Ganan m谩s por menos tiempo de trabajo y pueden estudiar a la vez, por ejemplo. O, simplemente, trabajar menos horas y por su cuenta.

No voy a meterme en el debate de lo que a una le puede venir o dejar de venir bien. El problema no es ese, y esas seguir谩n pudiendo hacerlo. Esto no es algo personal. Si es lo que prefieren y lo desean, adelante. Antes dije que hay que descriminalizar a las mujeres. Una mujer en esa situaci贸n, que lo elige, incluso va a tener herramientas jur铆dicas para que, si el putero de repente le exige algo que ella no quiere 鈥損orque eso es lo que les pone a los puteros, que las putas pongamos l铆mites para romperlos鈥, ella tendr铆a la ley en la mano para denunciar a ese putero y 茅l estar铆a sancionado y ella no. Porque las mujeres jam谩s van a ser perseguidas o multadas en un marco de una ley abolicionista del sistema prostitucional. Pero tambi茅n tiene que ver con que los seres humanos tenemos que ser vistos para ser reconocidos, entonces a las mujeres solo se nos ve en cuanto que somos objetos sexuales y despertamos deseo sexual en los hombres. Hablando de modelos y referentes, las mujeres somos pobres no solo por la feminizaci贸n de la pobreza, sino tambi茅n por la falta de referentes, y las chicas adolescentes de hoy en d铆a reciben ese mensaje constantemente por internet y redes sociales. Entonces estamos vendiendo un modelo de empoderamiento totalmente acorde al capitalismo neoliberal, que tiene en su ra铆z el modelo patriarcal: que las mujeres hemos nacido para servir a los hombres, sexualmente, para cuidar, criar, parir.

