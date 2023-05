–

Fidel Narv谩ez fue c贸nsul de Ecuador en Londres durante ocho a帽os en la etapa de Rafael Correa. Durante ese tiempo, se encarg贸 de establecer el primer contacto con Julian Assange para la publicaci贸n de los cables diplom谩ticos referentes a su pa铆s. El 19 de junio de 2012, el fundador de Wikileaks llam贸 a la puerta de la embajada en busca de refugio y Narv谩ez no dud贸 ni un instante en mediar para que se lo concedieran. Durante los cinco a帽os siguientes, ambos entablaron una estrecha relaci贸n truncada por la llegada a la presidencia de su pa铆s de Len铆n Moreno, y el giro radical que imprimi贸 a la pol铆tica internacional de Quito. Narv谩ez fue obligado a abandonar el puesto y, desde entonces, participa activamente en la campa帽a internacional contra la extradici贸n del periodista australiano a Estados Unidos, que se arriesga a ser condenado a 175 a帽os de c谩rcel por espionaje. Acaba de visitar a su amigo en la prisi贸n londinense de Belmarsh, un centro donde los brit谩nicos recluyen a los m谩s execrables criminales de la Tierra, y habla de la dif铆cil situaci贸n personal que atraviesa y de los precedentes que ha instaurado su obsesiva persecuci贸n. 鈥淓l primero es la extraterritorialidad de las draconianas leyes norteamericanas. El segundo es la criminalizaci贸n del periodismo. Y el tercero es la advertencia de lo que a uno le puede ocurrir si indaga, descubre y publica los cr铆menes de lesa humanidad cometidos por Estados Unidos. 鈥淓n mi opini贸n, este 煤ltimo punto ya lo han logrado porque la reputaci贸n de Assange ha sido destrozada鈥, asegura.

Ha tenido la oportunidad de visitar recientemente a Julian Assange. 驴C贸mo se encuentra?

Estoy muy preocupado por mi amigo. Porque claro, Julian Assange es Julian Assange: es resiliente, es un luchador, es alguien que nunca va a rendirse en primera instancia, pero tambi茅n es un ser humano. Y un humano tiene l铆mites. Tenemos que entender que sus siete a帽os en la embajada de Ecuador en Londres fueron un encierro pese a que estaba protegido y recib铆a un trato amable. Al menos durante los cinco primeros a帽os. Un encierro tiene efectos muy fuertes, f铆sicos y mentales, sobre cualquier persona. A todo eso hay que sumar que desde 2019 se encuentra en la prisi贸n de Belmarsh, popularmente conocida como el Guant谩namo brit谩nico. As铆 la llaman. Una c谩rcel donde se recluye a los prisioneros considerados de mayor peligrosidad del Reino Unido y en la que est谩n sometidos a un r茅gimen de seguridad muy duro, con muchas limitaciones.

驴De qu茅 tipo?

Para comunicarse con sus abogados, para recibir visitas, para poder acceder a documentos. Por poner un ejemplo, te dir茅 que las audiencias de extradici贸n se realizaron en una corte situada en el otro extremo de la ciudad. Comenzaban a las 9 de la ma帽ana y para que llegara a tiempo lo levantaban a las 5 de la madrugada, le hac铆a pasar por varios filtros de cacheo, donde b谩sicamente lo desnudaban para luego meterle en un cami贸n g茅lido que durante una hora y media o dos horas daba vueltas por Londres. En la corte, escuchaba la audiencia dentro de una caja de vidrio, como si fuera un animal.

En su opini贸n, 驴qu茅 trascendencia tiene la persecuci贸n y encarcelamiento de Julian Assange?

Nos indica esencialmente que no somos libres. Si Julian Assange es extraditado o encarcelado, significar谩 que no somos libres. En este momento, no existe injusticia m谩s flagrante delante de nuestros ojos. Todas las organizaciones de derechos humanos se oponen a su extradici贸n a Estados Unidos. Incluso los medios de comunicaci贸n, con los cuales tuvo fuertes encontronazos, se oponen. Los 煤nicos que insisten en ello son el Pent谩gono, el complejo industrial militar y el establishment pol铆tico militar de Estados Unidos. Y, obviamente, sus lacayos brit谩nicos. Si finalmente es extraditado, ellos ganan.

Parece un aviso sobre cu谩l es el l铆mite a la libertad de informaci贸n.

Efectivamente. Instaura varios precedentes. El primero es la extraterritorialidad de las draconianas leyes norteamericanas. Eso es algo terrible. El segundo es la criminalizaci贸n del periodismo. Y el tercero es la advertencia de lo que a uno le puede ocurrir si indaga, descubre y publica los cr铆menes de lesa humanidad cometidos por Estados Unidos. En mi opini贸n, este 煤ltimo punto ya lo han logrado independientemente de si extraditan o no a Assange, de si lo liberan ma帽ana mismo. El precedente ya lo han sentado porque la reputaci贸n de Julian ha sido destrozada.

驴Y qu茅 puede hacer la comunidad internacional ante una vulneraci贸n de derechos humanos como la que se est谩 cometiendo con Assange?

No hay que abandonarlo. Hay que sumar apoyos. Hoy tuvimos una reuni贸n donde hemos escuchado a mucha gente con ganas de escribirle una carta, de escribir a sus diputados, de hablar con alg煤n medio de comunicaci贸n y difundir la verdad de lo que sucede en sus redes sociales. O cuando escuchen a alguien que lo est谩 denostando, decirle por qu茅 no buscan una informaci贸n mejor, m谩s fidedigna.

Pero los grandes medios de comunicaci贸n que un d铆a difundieron a toda p谩gina los cables de Wikileaks hoy no parecen muy interesados por el destino de su fundador. 驴Le resulta parad贸jico?

A los grandes medios de comunicaci贸n les resulta inc贸modo hablar de Julian por varias razones. La primera porque su reputaci贸n est谩 tan deteriorada que la gente no quiere tenerle cerca. Ni siquiera se ponen al tel茅fono cuando tienes algo que contarles sobre el trato inhumano que sufre. Y dos, porque denunciar lo que est谩n haci茅ndole es desafiar a Estados Unidos. Podemos aspirar a que publique un editorial o a que reproduzcan un comunicado pero no esperamos militancia de los medios tradicionales a favor de una causa que tiene como fondo la vulneraci贸n de los derechos humanos. No lo van a hacer.

Usted vivi贸 este proceso en primera l铆nea como diplom谩tico de la embajada de Ecuador en Londres. 驴Qu茅 presiones sufrieron durante los a帽os de asilo de Assange?

La solicitud de asilo de Julian cogi贸 por sorpresa a todo el mundo, pero, una vez que fue evidente que el Gobierno de Ecuador se jugaba todo con tal de proteger sus derechos, las presiones no se hicieron esperar. El d铆a que se filtr贸 que Assange ya se encontraba en la embajada y que Ecuador hab铆a decidido protegerlo, los brit谩nicos amenazaron con invadir nuestra embajada en Londres. No s贸lo lo hicieron por escrito sino de facto, en los hechos. El mismo d铆a que recibimos la amenaza, la embajada fue sitiada por un centenar de polic铆as que estuvieron amedrentando a quienes est谩bamos all铆 durante toda la noche para evitar que anunci谩ramos nuestra decisi贸n de conceder asilo a Assange al d铆a siguiente. Eso nos da una idea del nivel de importancia que otorgaban a esta protecci贸n y, al mismo tiempo, de la falacia del discurso que estos pa铆ses utilizaron contra Julian sobre un supuesto mal comportamiento sexual en Suecia. Nunca en la historia del Reino Unido se invirtieron tantos recursos econ贸micos, pol铆ticos y log铆sticos para investigar el mal uso de un preservativo.

Ecuador siempre denunci贸 que la trama urdida contra Assange fue planificada por Estados Unidos.

Sabemos por los cables de Wikileaks y por las revelaciones de Edward Snowden que Estados Unidos, y tambi茅n Reino Unido, utilizaron la desinformaci贸n para desprestigiar a Assange. Qu茅 duda cabe que si destru铆an su reputaci贸n le restaban apoyos a nivel internacional y allanaban el camino a los mecanismos legales para su extradici贸n. Con una persona como 茅l, que hab铆a revelado los cr铆menes de guerra y otros actos atroces cometidos por Estados Unidos, no se acaba de una estocada sino de varias. Con Assange se practic贸 casi un linchamiento medi谩tico al que fue sum谩ndose la gente casi por inercia porque si el New York Times publicaba algo sobre 茅l es que ten铆a que ser cierto. Hay un libro muy importante que es El juicio de Julian Assange, escrito por el relator de la ONU contra la Tortura, Nils Melzer, que es devastador porque accede a documentos que dejan en evidencia que la polic铆a sueca, el poder judicial sueco y el pol铆tico coludieron el supuesto abuso sexual para desprestigiarlo.

Pero Ecuador aguant贸 la presi贸n asfixiante de Reino Unido y Estados Unidos.

Una de las claves principales de aguantar aquello fue el liderazgo pol铆tico que Ecuador ten铆a en ese momento. Es indudable que la figura de Rafael Correa result贸 fundamental, pero creo que mucho m谩s meritorio fue la reacci贸n mayoritaria del pueblo ecuatoriano a favor de la concesi贸n del asilo y el respaldo que concedi贸 a un cuerpo diplom谩tico que tradicionalmente siempre ha sido proestadounidense. Y ah铆 es donde surge otro liderazgo fundamental, como el del canciller Ricardo Pati帽o. Sin duda, creo que Correa y Pati帽o fueron dos figuras clave, aunque no puedo olvidar al personal que trabajaba en la embajada de Ecuador en los momentos m谩s tensos del conflicto.

En 2019, ya con Len铆n Moreno en la presidencia de Ecuador, ceden y entregan a Assange a los brit谩nicos. 驴Lo esperaba?

Aunque demor贸 su entrega dos a帽os, Moreno desprotegi贸 a Julian desde el mismo instante en el que lleg贸 a la presidencia de Ecuador. Empezaron deshaci茅ndose de m铆 en 2018, porque me identificaban como una de las personas m谩s cercanas a Assange. Para entonces, la embajada hab铆a dejado de ser un refugio para Julian para convertirse en un lugar hostil, casi como una prisi贸n, con el objetivo de que saliera de all铆 por su propia cuenta. Decretaron su aislamiento durante casi ocho meses, le cortaron las comunicaciones con inhibidores y le prohibieron recibir visitas con la 煤nica excepci贸n de sus abogados. Cuando vieron que nunca saldr铆a por su propio pie, implantaron una especie de 鈥榩rotocolo鈥 de convivencia con normas y castigos que banalizaban la instituci贸n del asilo pol铆tico, que es un derecho humano. Todo dise帽ado para destruirlo psicol贸gicamente. Y cuando se dieron cuenta de que eso tampoco funcionaba, confabularon con brit谩nicos y estadounidenses su captura dentro de la embajada. Algo que, en la pr谩ctica, era un secuestro.

驴C贸mo se produjo?

Bueno, no lo conozco al detalle pero evidentemente no fue como el gobierno de Len铆n Moreno lo present贸. No fue una decisi贸n ineludible en vista del comportamiento irresponsable que ten铆a dentro de la embajada, como dijeron. Ni mucho menos. Ahora sabemos que el operativo de entrega que se mont贸 ven铆a coordin谩ndose con muchos meses de anticipaci贸n en reuniones con brit谩nicos y en acercamientos con los norteamericanos. Eso est谩 absolutamente probado. Est谩 publicado en las memorias de uno de los responsables de ese operativo, un pol铆tico brit谩nico que trabajaba en el Ministerio de Asuntos Exteriores. En su diario cuenta c贸mo se reuni贸 con el embajador del Ecuador y su llamada al canciller para tratar la salida de Assange. Luego est谩 el tema de c贸mo lo llevaron a cabo. Sabemos que d铆as antes del arresto, varios agentes brit谩nicos entraron en la embajada de manera encubierta. En el momento en que recibieron la luz verde, el embajador fingi贸 entregarle una comunicaci贸n a Assange donde se le informaba de la finalizaci贸n del asilo y se le ped铆a que saliese de all铆 por su propia cuenta, algo que Juli谩n rechaz贸. A partir de ah铆, todo se precipit贸. Los agentes que ya estaban dentro del edificio lo arrastraron por la fuerza a la calle.

El gobierno de Moreno declar贸 que ten铆an la garant铆a de que los brit谩nicos no le extraditar铆an a Estados Unidos. 驴Qui茅n minti贸?

Minti贸 Len铆n Moreno. Lo 煤nico que dijeron los brit谩nicos es que su legislaci贸n no permite la extradici贸n de personas a pa铆ses donde existe la pena de muerte o donde puedan sufrir un trato inhumano. Y supuestamente, los propios estadounidenses aseguraron que no van a pedir pena de muerte para Julian Assange, lo cual puede ser cierto, pero es una degradaci贸n de la protecci贸n del asilo porque el asilo no equivale solamente a garantizar que no le enviar谩n de la silla el茅ctrica, sino a proteger todos sus derechos, su derecho a la libertad. Por lo tanto, es una tomadura de pelo porque no hay diferencia entre los 175 a帽os de c谩rcel que piden y la silla el茅ctrica. Es cadena perpetua. Est谩s muerto. Te mataron.