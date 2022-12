–

De parte de Nodo50 December 14, 2022 126 puntos de vista

Cada d铆a hay de media un millar de denuncias por acoso escolar. La investigadora Noem铆 Pereda, especialista en victimolog铆a, explica que en Espa帽a, hist贸ricamente, se consiente la violencia en general, tambi茅n contra la infancia.

El 96 por ciento de los casos identificados como sospechosos de acoso que recibi贸 el n煤mero de atenci贸n telef贸nica del Ministerio de Educaci贸n (900 018 018) en sus dos primeros a帽os de funcionamiento (2017 y 2018) no fueron denunciados a la inspecci贸n educativa. Amnist铆a Internacional (AI) denuncia en su 煤ltimo informe sobre el acoso escolar que miles de casos permanecen ocultos, ya que ni se registran oficialmente ni hay herramientas para que padres, madres y profesorado puedan detectarlo. Eso a pesar de que la reciente ley establece un marco para luchar contra el acoso escolar o bullying. Cada d铆a hay de media un millar de denuncias por acoso escolar: lesiones, amenazas, trato degradante鈥 Organizaciones como AI, Save The Children y UNESCO hablan de cifras que oscilan entre el medio mill贸n y los tres millones de ni帽os y ni帽as afectadas en Espa帽a por este tipo de maltrato. Noem铆 Pereda es profesora de Victimolog铆a en la Universidad de Barcelona. Investiga con la GReVIA (Grupo de Investigaci贸n en Victimizaci贸n Infantil y Adolescente) la violencia contra la infancia y la adolescencia. Pereda, profesora titular de la Universidad de Barcelona, se ha centrado en el estudio e investigaci贸n de la victimolog铆a del desarrollo, el trauma psicol贸gico y los factores de riesgo y de protecci贸n. Ha trabajado en numerosos proyectos de investigaci贸n en el campo de la victimolog铆a del desarrollo financiados por la Organizaci贸n Mundial de la Salud, el Gobierno de Espa帽a y otros organismos p煤blicos y oeneg茅s. Es autora de m谩s de 40 art铆culos cient铆ficos que exploran los efectos de la violencia en ni帽os, ni帽as y adolescentes.

驴Qu茅 sucede en una criatura cuando sufre bullying?

Afecta a su desarrollo y a c贸mo entiende el mundo. El bullying o acoso escolar implica sucesos y actos violentos repetidos que implican una ley del silencio. Estas formas de violencia en la infancia tienen una repercusi贸n relevante en la vida de la v铆ctima. Su cerebro se est谩 desarrollando y hay una interferencia en el correcto desarrollo de esa criatura. Va m谩s all谩 de la pena, del aislamiento y de la tristeza鈥 Afecta a temas cognitivos, a su desarrollo acad茅mico y a c贸mo va a percibir el mundo. El mundo se convierte en un sitio amenazante, hostil y peligroso. Repercute en toda la parte cerebral y tiene, adem谩s, consecuencias de tipo social. 驴Qu茅 aprende un ni帽o que sufre bullying? Se ha demostrado en numerosos estudios que acaban teniendo un rol de v铆ctima ofensor. Empiezan sufriendo acoso pero, en muchos casos, acaban ejerciendo violencia contra otros ni帽os y ni帽as m谩s vulnerables, m谩s peque帽os. Esto ocurre porque aprenden que la violencia es la forma de relacionarse y que el m谩s fuerte es el que gana, manda y el que controla el grupo y es, adem谩s, el m谩s popular. El bullying no tiene efectos solo en la v铆ctima sino a nivel social y por eso la escuela debe intervenir inmediatamente.

驴Somos una sociedad que tolera la violencia contra la infancia?

La tolerancia social hacia la violencia contra la infancia es uno de los principales factores que permite que se siga produciendo. En Twitter cada cierto tiempo hay alguien que defiende como una pr谩ctica educativa pegarle a un ni帽o y son cientos las respuestas a favor. Uno de los principales factores de riesgo para que en una sociedad se produzca violencia contra la infancia es precisamente esta tolerancia hacia la violencia. En Espa帽a ha habido una gran tolerancia hist贸rica hacia la violencia en general. Estamos muy atrasados respecto a un marco de mentalidad, de planteamiento social. Vamos a necesitar un tiempo para que sean vistos como v铆ctimas. Muchas veces se esconde la violencia tras la autoridad y el castigo como si fuera algo educativo. Jam谩s es educativo. Jam谩s va a aprender la lecci贸n que t煤 crees que le est谩s dando. Uno de los principales retos que tenemos es conseguir este cambio de planteamiento social. Y antes hay que reconocer los derechos de la infancia.

驴C贸mo acabar entonces con esto en una sociedad que es violenta con la infancia?

Esta idea de violencia como algo aceptable lo transmitimos generaci贸n tras generaci贸n. Se tiende a pensar que es un 鈥減roblema de ni帽os鈥 sin asumir que es un problema de personas adultas que educamos a los ni帽os en una sociedad altamente violenta. Aprenden a relacionarse as铆. Es muy dif铆cil que evitemos que usen la violencia cuando nosotras la usamos con ellos y ellas. Y no es ya que los agresores hayan sufrido esta violencia y eso les convierta en agresores. No hace falta. Es la sociedad. Es el caldo de cultivo en el que crecen, es la tolerancia generalizada hacia la violencia. Simplemente con la sociedad en la que vivimos ya es suficiente鈥 no es una opini贸n. Hay suficiente evidencia para poder afirmarlo.

驴Es posible recuperarse de este tipo de violencia?

No es f谩cil recuperarse de experiencias de violencia continuada durante la infancia. Depende de diferentes variables: su forma de entender lo ocurrido, no culparse a s铆 mismo, su autoestima, su capacidad de hacer frente a lo sucedido, hay tambi茅n variables sociales y familiares, grupo de amigos, o si tiene alg煤n tutor de resiliencia para recuperar la confianza en los dem谩s, en si mismo, en el futuro, 鈥 Y otra cosa importante: depende de si tiene acceso a recursos profesionales especializados o a organizaciones que puedan trabajar con las v铆ctimas. Son muchas variables para que este ni帽o o ni帽a se recupere. La m谩s importante es que se detecte lo antes posible. Depende del tiempo, de si se detecta pronto (esto es muy importante), de si tiene un entorno familiar c谩lido, si cuenta con apoyo de la escuela鈥 si se le deriva pronto a una profesional o entidad especializada鈥 Entonces es mucho m谩s sencillo que se pueda recuperar.

驴Funciona de forma parecida la violencia en parejas adolescentes?

La violencia en parejas adolescentes tendr铆a un efecto similar. Nos encontrar铆amos con que si es continuada tendr铆a tambi茅n un efecto o impacto. Pero ya estamos hablando de adolescentes. Los efectos son menos profundos y modifica menos su forma de entender el mundo. No tiene un efecto tan profundo, lo que no quiere decir que no sea grave. La violencia en la infancia provoca un da帽o muy profundo.

Si tiene un entorno que le ha salvaguardado, le ha mostrado lo que es una pareja sana鈥 puede recuperarse bien. El problema es cuando acontece en la infancia, que es cuando se est谩 desarrollando. Si recibe inputs violentos cuando se est谩 desarrollando durante tanto tiempo va a cambiar su forma de verse y de entender el mundo y la sociedad鈥

驴Afecta de igual modo a ni帽os y ni帽as? 驴Influye el patriarcado en este tipo de violencias?

El patriarcado s铆 que influye, sobre todo en el bullying hom贸fobo donde el objetivo es un ni帽o o ni帽a por su orientaci贸n sexual. Todo el tema orientado a vejaciones sexuales tambi茅n tiene que ver con esto. El patriarcado tiene influencia porque es en este sistema en el que la violencia est谩 aceptada porque define de alg煤n modo al m谩s fuerte y al que tiene 茅xito. Si transmitimos este mensaje los ni帽os cometen m谩s actos de violencia. Desde luego si transmiti茅ramos el mensaje de que la violencia es inaceptable y no se puede tolerar, no tendr铆amos este escenario ni estas cifras de acoso.

Respecto a temas de g茅nero, se sabe que afecta de igual modo, aunque hay alguna diferencia en la forma que toma este acoso o bullying. El acoso f铆sico es m谩s usado por los ni帽os y en las ni帽as son frecuentes los casos de bullyng relacional, la exclusi贸n, el aislamiento. Las burlas o tocamientos de 铆ndole sexual, por el desarrollo, son m谩s propios de ni帽os鈥 Estas diferencias las muestran muchos estudios. Tantos ni帽os como ni帽as son v铆ctimas y son verdugos.

驴Qu茅 podemos hacer desde las familias, la sociedad y la escuela?

Familia y escuela necesitan darle la importancia que tiene a estas situaciones de violencia. Necesitamos que la familia no minusvalore esto cuando las criaturas lo cuentan en casa. La familia tiene que ser muy sensible y tener comunicaci贸n abierta. La escuela requiere formaci贸n. Los y las profesionales deben estar formados. La figura del coordinador de bienestar y protecci贸n que se ha propuesto con la 煤ltima ley es fundamental. Entendemos que no todas las personas del centro educativo pueden estar formadas, pero tiene que haber alguien.

No podemos infravalorar estas situaciones de acoso. Es serio y sus efectos son muy graves. Provoca da帽o emocional a largo plazo, afecta al desarrollo, genera ideaciones suicidas incluso鈥 Necesitamos tomar esto muy en serio y crear figuras que sepan sobre este tema y aprendan a identificarlo y a ver las alertas. Todas somos garantes de la protecci贸n de la infancia y la escuela debe ser un espacio seguro. Que est茅n formados y sepan detectar, derivar y notificar cuando sea necesario.

驴Sirven leyes como la que se ha aprobado en 2021, la Ley Org谩nica de protecci贸n integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.?

Las leyes son como los protocolos porque nos sirven de marco. Pero si no hay una pedagog铆a detr谩s, si no hay recursos para dotar a los coordinadores de bienestar de formaci贸n etc茅tera鈥 No basta con un marco te贸rico o legislativo鈥 Hay que dotarlas de recursos. Valoro positivamente que la LOPIBI (Ley org谩nica de protecci贸n de la infancia y la adolescencia) se haya aprobado pero m谩s all谩 de los documentos necesitamos a gente cambiando esa forma de pensar y actuar.

Leer m谩s: