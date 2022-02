–

De parte de Nodo50 February 5, 2022 45 puntos de vista

Villaverde Bajo es un barrio de calles estrechas y edificaciones humildes y 鈥渆l s贸tano de Madrid鈥, en palabras de denuncia de sus vecinos hace algunos a帽os; un distrito del sur de la capital desdejado por las administraciones, muy golpeado por la crisis. All谩 naci贸 y reside Silvia Gonz谩lez Iturraspe (Madrid, 1989), joven l铆der vecinal con quien conversamos sobre el vecinalismo del siglo XXI, sus preocupaciones y sus desaf铆os, de las casas de apuestas a la gentrificaci贸n y la turistificaci贸n. Medio siglo despu茅s de un despertar barrial que, durante el tardofranquismo, hizo de las asociaciones escuelas de democracia, transformadoras de movilizaciones locales por el asfaltado de las calles o la tra铆da de agua corriente en pedagog铆as de la injusticia estructural del capitalismo, la movilizaci贸n vecinal 鈥揹efiende Gonz谩lez鈥 puede seguir siendo la primera piedra de la emancipaci贸n general.

Silvia, usted es responsable de Igualdad de la FRAVM y de la Confederaci贸n Estatal de Asociaciones Vecinales. 驴Cu谩les son sus l铆neas de trabajo? 驴Qu茅 puede hacer el asociacionismo vecinal por la igualdad entre hombres y mujeres?

Las asociaciones vecinales han participado hist贸ricamente en la conmemoraci贸n de fechas como el 25-N o el 8-M, ya desde antes de esta nueva ola feminista. Y aterrizan esas conmemoraciones a la escala m谩s peque帽ita, la de barrio. Por otro lado, como el movimiento vecinal tiene presencia en pr谩cticamente todos los barrios de todas las ciudades espa帽olas, sirve muchas veces de punto de detecci贸n y primera atenci贸n de v铆ctimas de violencia machista: vecinas que no saben cu谩l es la v铆a institucional para pedir ayuda acuden a nosotros y nosotros las derivamos a los recursos oficiales. Venimos a ser una especie de puntos violeta informales.

Hemos ido hacia una Administraci贸n que cada vez subcontrata y privatiza m谩s, y eso redunda en una falta de implicaci贸n de la ciudadan铆a en el dise帽o de la ciudad

Hist贸ricamente, las asociaciones vecinales han sido vectores de socializaci贸n democr谩tica y progresista. Vecinos que pod铆an no tenerlos adquir铆an valores de izquierda a trav茅s de la movilizaci贸n por los servicios p煤blicos del barrio. 驴Siguen si茅ndolo?

Aunque las tem谩ticas que nos mueven hoy son muy distintas de las que mov铆an al movimiento vecinal de los a帽os setenta, creo que s铆. Las asociaciones vecinales siempre se han llamado escuelas de ciudadan铆a. Son lugares a los que uno acude por algo que le afecta en primera persona, pero en los que despu茅s toma conciencia de las razones estructurales por las que eso ha ocurrido en su ciudad, en su barrio. Y cuando a uno lo han ayudado con su problema, despu茅s puede decidir ayudar a otros con el suyo.

Las reivindicaciones de hace cincuenta a帽os eran muy prosaicas: aquella era una Espa帽a de barrios sin asfaltar, carentes de agua corriente y otros servicios p煤blicos elementales, con grandes bolsas de chabolismo鈥 Medio siglo despu茅s, esas cuestiones est谩n b谩sicamente resueltas. 驴Cu谩les ser铆an las grandes demandas generales del vecinalismo espa帽ol del siglo XXI?

En primer lugar, la participaci贸n ciudadana. Hemos ido derivando hacia una Administraci贸n que cada vez subcontrata y privatiza m谩s, y eso redunda en una falta de implicaci贸n de la ciudadan铆a en el dise帽o de la ciudad. Por otro lado, hay una necesidad de reactivaci贸n o de adaptaci贸n de la ciudad ya consolidada; de esa ciudad que cubr铆a las necesidades de los a帽os setenta u ochenta, pero en la que, por ejemplo, el envejecimiento de su poblaci贸n hace problem谩tico que en muchos edificios no haya ascensores o eficiencia energ茅tica. Y otra cuesti贸n que nos preocupa son las dificultades crecientes para el acceso a vivienda digna, agravadas por los procesos de gentrificaci贸n y turistificaci贸n. El centro se convierte en un gran hotel, sin vecinos, y la gente que viv铆a all谩, desahuciada por las grandes inmobiliarias, migra a los barrios y expulsa a la que vive en ellos a otros barrios todav铆a m谩s alejados; a la periferia de la periferia. En el caso de la gente mayor, gente que lleva toda la vida viviendo en un barrio, que tiene all谩 sus amistades, su familia, esto es un drama. Regular los precios del alquiler es fundamental.

Nadie trabaja un ocio alternativo y saludable para los barrios. Los cines han cerrado, no hay oferta cultural, no hay teatros鈥

Una demanda hist贸rica del movimiento vecinal es la reducci贸n de la brecha de atenci贸n municipal entre los barrios centro, t铆picamente mimados por las administraciones, y los perif茅ricos, frecuentemente desatendidos. 驴Estamos yendo para atr谩s en eso? 驴Esa brecha que fue reduci茅ndose vuelve a aumentar bajo el modelo neoliberal?

Nunca hubo un equilibrio territorial, pero s铆: la brecha se profundiza. Lo vemos claramente en Madrid. Yo soy del barrio de Villaverde, en el sur de la ciudad, y all谩 vemos c贸mo somos los olvidados de los grandes proyectos de ciudad. Lo fuimos incluso en la legislatura anterior, centrada una vez m谩s en el desarrollo del norte: Castellana, Madrid Puerta Norte鈥

Una lacra del d铆a, que afecta directamente a los barrios espa帽oles, son las casas de apuestas. Usted ha impartido conferencias sobre ello. 驴Qu茅 se est谩 haciendo contra ello desde el movimiento vecinal; qu茅 se puede hacer; c贸mo vive, en general, esta cuesti贸n?

Desde el movimiento vecinal se puso mucho el foco en las apuestas presenciales, aunque no hay que olvidar que hay otro problema muy grande, que son las apuestas online. Lo que las asociaciones hicimos en primer lugar fue patearnos la ciudad y mapear estas casas, porque ni la propia Administraci贸n ten铆a contabilizado el n煤mero de locales que se hab铆an abierto desde que pusimos la voz de alarma. Muchas casas se instalan cerca de colegios, y la gente est谩 socializando y obteniendo ocio de ellas tambi茅n porque no hay otro. Nadie trabaja un ocio alternativo y saludable para los barrios. Los cines han cerrado, no hay oferta cultural, no hay teatros鈥 Nosotros, despu茅s de este mapeo, con el que detectamos grandes concentraciones de locales en barrios como los madrile帽os de Aluche, Usera o Tetu谩n, lo que hicimos fue organizar caceroladas y todo otro tipo de movilizaciones, incluyendo charlas de sensibilizaci贸n en la calle.

Cuando la crisis desbord贸 del todo el Ayuntamiento empez贸 a poner en marcha las iniciativas a las que est谩 obligado, pero lo hizo trabajando con fundaciones afines

Quer铆a preguntarle tambi茅n por c贸mo vive el movimiento vecinal cierta letra peque帽a de algunas causas progresistas del momento. Pienso, por ejemplo, en lo que afectan las regulaciones medioambientales y el desincentivo del uso del coche, que se han ido poniendo en marcha en el centro de todas las grandes ciudades, a esa poblaci贸n cuyo puesto de trabajo est谩 en el centro, pero su vivienda en esas periferias cada vez m谩s distantes a las que el encarecimiento de la vivienda la ha ido expulsando, y tiene que hacer grandes desplazamientos diarios en veh铆culos que tampoco todo el mundo puede permitirse que sean el茅ctricos o h铆bridos, m谩s caros que los de Diesel.

Muchas veces, nuestros barrios se convierten en el aparcamiento tanto de la gente que va a trabajar al centro como de la que viene a trabajar aqu铆 desde periferias a煤n m谩s distantes. En mi barrio, Villaverde, hay una movilizaci贸n fuerte contra los macroparkings. Exigimos que, si acaso, se hagan parkings para residentes, y sobre todo que se refuerce el transporte p煤blico. Es una cuesti贸n de salud: Villaverde es, en Madrid, el segundo distrito m谩s contaminado seg煤n los medidores, despu茅s de Plaza El铆ptica. Eso tiene que ver con el tr谩fico y tambi茅n con c贸mo nuestros barrios se vuelven asimismo el 煤ltimo y m谩s contaminante eslab贸n de la cadena de producci贸n: depuradoras, incineradoras, plataformas log铆sticas creadas sin adecuar nuestras infraestructuras al tipo de transporte que van a implicar鈥

La pandemia de covid-19 nos ha mostrado la importancia de las relaciones vecinales y las redes de cuidados. 驴C贸mo se ha vivido esta cuesti贸n desde las asociaciones?

Nos sirvi贸 mucho tener una experiencia previa de la otra crisis, durante la cual ya pusimos en marcha neveras solidarias, plataformas de afectados por la hipoteca, etc茅tera. La saturaci贸n de los servicios sociales y la falta de respuesta institucional a gente que de repente se qued贸 sin nada (ertes, etc茅tera) tuvo una respuesta inmediata por nuestra parte por eso. Una respuesta que la Administraci贸n despreci贸 en gran parte, negando la existencia de colas del hambre para evitar hablar de la desinversi贸n y la precarizaci贸n de los servicios sociales. Solo cuando ya la crisis desbord贸 del todo el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, empez贸 a poner en marcha las iniciativas a las que est谩 obligado, pero lo hizo trabajando con oeneg茅s y fundaciones afines, sin contar con el movimiento que realmente estaba articulado en los barrios.

Las asociaciones vecinales tratan fundamentalmente con las administraciones municipales, pero le quer铆a preguntar por la opini贸n que les merece el actual Gobierno central.

Hay una cuesti贸n positiva, que es la novedosa interlocuci贸n que verdaderamente estamos teniendo con ellos: reuniones, por ejemplo, con el Ministerio de Consumo que contribuyeron a la regulaci贸n de la publicidad de las casas de apuestas, o de la Red Estatal de Mujeres Vecinales con el Ministerio de Igualdad. Nos sentimos m谩s escuchados que por anteriores gobiernos. Pero echamos de menos un apoyo m谩s firme, m谩s s贸lido, al movimiento asociativo y a las redes de cuidados. Nos gustar铆a que los espacios de interlocuci贸n entre administraciones nos incluyeran y que pudi茅ramos aportar en ellos esa visi贸n vecinal con asiduidad, m谩s all谩 de una reuni贸n puntual.

Usted es tambi茅n profesora de filosof铆a. 驴C贸mo vive las movilizaciones en torno a la defensa de esta rama del saber amenazada por la Ley Cela谩?

Pues con bastante rabia e indignaci贸n. Pese a que todas las asociaciones de filosof铆a del Estado han creado plataformas auton贸micas y, tambi茅n con la solidaridad de otras asociaciones de otras materias, le estamos diciendo al secretario de Estado de Educaci贸n, Alejandro Tiana, que la filosof铆a va a desaparecer de la ESO y a convertirse en un privilegio de los que llegan a bachillerato, 茅l niega el problema y se niega en rotundo al compromiso de 2018 con respecto a la 茅tica en cuarto de la ESO. No est谩n escuchando ni sabiendo rectificar. Y de un gobierno progresista lo m铆nimo que se puede exigir es que escuche y se replantee las cosas y d茅 un paso atr谩s si ha cometido un error. No puede ser que, aun con la buena intenci贸n de mejorar la presencia de la filosof铆a en segundo de bachillerato 鈥搎ue ahora no es obligatoria鈥, se desatienda la educaci贸n secundaria obligatoria, que es la que todo el mundo tiene que cursar y la realmente democr谩tica, y los estudiantes salgan de la ESO sin un m铆nimo conocimiento filos贸fico. A煤n est谩n a tiempo de sacar un real decreto que atienda a las peticiones de las asociaciones, que son una optativa en cuarto de la ESO y un mayor n煤mero de horas en el mismo curso para una asignatura que no es exactamente filos贸fica, pero que tiene una carga filos贸fica.