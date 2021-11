–

Duran Kalkan, miembro del Consejo Ejecutivo del Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n (PKK), habl贸 con la agencia de noticia ANF sobre el papel de las potencias mundiales que aceptaron el establecimiento de una dominaci贸n genocida sobre Kurdist谩n por parte de varios estados mientras ignoraban a los kurdos.

Seg煤n Kalkan, la existencia de la cuesti贸n kurda permite a Estados Unidos, a los estados miembros de la OTAN, a Rusia y a otras potencias mundiales obtener beneficios econ贸micos y pol铆ticos. Tambi茅n debilita a Turqu铆a, Ir谩n, Irak y Siria, y los hace m谩s dependientes del apoyo externo. Por consiguiente, Estados Unidos y la OTAN est谩n a favor de este conflicto y no quieren que se resuelva la cuesti贸n kurda, ya que saldr铆an perdiendo econ贸mica y pol铆ticamente. Por lo tanto, estas fuerzas no quieren que los kurdos desaparezcan por completo.

Kalkan se帽al贸 que estas potencias consideraban que la fundaci贸n de la Rep煤blica turca era adecuada para su propia seguridad. En consecuencia, ofrecieron un apoyo desproporcionado al movimiento kemalista (por Mustaf谩 Kemal) y al Estado turco. Adem谩s, ignoraron la postura colaboracionista y la realidad genocida de este Estado y su hostilidad hacia los armenios, kurdos, asirios y griegos.

De hecho, Estados Unidos y la OTAN est谩n muy contentos de que sea el Estado turco quien divida al Kurdist谩n y lo someta a una hegemon铆a genocida colonialista, se帽al贸 Kalkan. Dijo que por eso prestan apoyo para mantener las condiciones actuales. Al mismo tiempo, han aceptado que el Estado turco se establezca como una potencia colonialista-genocida en Kurdist谩n.

鈥淓l objetivo de anexionar, de nuevo, el antiguo territorio del Imperio Otomano, especialmente Rojava y el Kurdist谩n del Sur (Bashur), es un elemento definitorio de la mentalidad y la pol铆tica del Estado turco鈥, remarc贸 Kalkan.

A continuaci贸n, publicamos la primera parte de la entrevista con Duran Kalkan.

-驴Cu谩l es la agenda o estrategia de la OTAN, y de Estados Unidos, en particular, con respecto a la invasi贸n turca del Kurdist谩n del Sur, y en relaci贸n con la KCK (Uni贸n de Comunidades de Kurdist谩n)?

-Los ataques invasivos del Estado turco contra Rojava y el Kurdist谩n del Sur no pueden considerarse por separado de su soberan铆a colonialista y genocida sobre el Kurdist谩n del Norte (Bakur, sudeste de Turqu铆a). En consecuencia, los ataques genocidas en cuesti贸n tienen el objetivo de destruir la existencia de los kurdos, como en el norte, y llevar a cabo un genocidio kurdo. Este es, definitivamente, su objetivo principal y fundamental. El Estado turco y su actual gobierno fascista de los partidos AKP-MHP, han visto claramente que, a menos que se lleve a cabo un genocidio en las otras partes del Kurdist谩n, en primer lugar en el Kurdist谩n del Sur y en Rojava, para erradicar los logros kurdos all铆, no ser谩 posible lograr un resultado exitoso de los ataques genocidas llevados a cabo en el norte. Esto se debe a que los avances democr谩ticos en una parte del Kurdist谩n afectan a la conciencia, la organizaci贸n y las acciones pr谩cticas para la lucha por la libertad y la democracia en otras partes.

En ese caso, si Turqu铆a desea completar su genocidio kurdo, tiene que dirigir sus ataques contra la existencia y la libertad de los kurdos en todas las partes del Kurdist谩n y en el extranjero. Esta es la conclusi贸n a la que han llegado el Estado turco y sus gobiernos tras m谩s de 40 a帽os de ataques al PKK con el objetivo de destruirlo u obligarlo a rendirse.

Las invasiones turcas de Rojava y el Kurdist谩n del Sur tienen dos objetivos principales. Por supuesto, una mirada m谩s cercana revela muchos m谩s objetivos, como el uso de los ataques de la ocupaci贸n turca como una herramienta en el contexto de los conflictos de intereses regionales e incluso globales. Pero podemos considerar como cruciales los dos objetivos b谩sicos siguientes.

En primer lugar: perpetrar un genocidio kurdo. En resumen, el objetivo m谩s importante de los ataques de ocupaci贸n es erradicar la conciencia, la voluntad, la organizaci贸n y las conquistas kurdas libres y destruir la existencia de los kurdos. Esto no significa s贸lo una fuerza militar, una estructura pol铆tica, econ贸mica, organizativa, sino que la intenci贸n es no dejar nada que sea kurdo, incluso a nivel de esp铆ritu, sentimiento o idea. Quieren destruir todo lo que constituye a los kurdos.

Turqu铆a ya est谩 haciendo todo lo posible para llevar a cabo un genocidio cultural y masacres f铆sicas en el Kurdist谩n del Norte. Est谩 cambiando la demograf铆a de la regi贸n, desplazando por la fuerza a los kurdos de su tierra natal y aplicando una pol铆tica de asimilaci贸n. Todo lo que constituye a los kurdos est谩 siendo sometido a un genocidio cultural: La historia, la lengua y la cultura kurdas est谩n siendo turquificadas, y la existencia kurda se ha convertido en una materia prima para la construcci贸n de la naci贸n turca, con la intenci贸n de no dejar nada en este mundo que sea kurdo.

El mismo objetivo est谩 detr谩s de la invasi贸n de Rojava y el Kurdist谩n del Sur. Es vital saber y entender esto. Porque se trata de hechos. Su objetivo es destruir las conquistas kurdas, eliminar el estatus ganado en esas dos partes y llevar a cabo un genocidio kurdo. Por lo tanto, lo que ha tenido lugar en Afr卯n, Gir锚 Sp卯 y Ser锚kaniye, no es diferente de lo que se ha hecho en el Kurdist谩n del Norte.

Es evidente que el Estado turco y el gobierno fascista del AKP-MHP est谩n cometiendo un genocidio en las zonas ocupadas. Tambi茅n es evidente que los ataques en las zonas kurdas del sur de Heftanin, Metina, Zap y Bradost tienen el mismo prop贸sito. En consecuencia, es necesario considerar los ataques en Rojava y el Kurdist谩n del Sur como parte del genocidio que se est谩 perpetrando contra los kurdos. Los ataques contra el PKK se est谩n llevando a cabo con el mismo objetivo, ya que el PKK es la fuerza fundamental que representa y desarrolla la existencia de los kurdos. Para erradicar a los kurdos, es decir, para cometer un genocidio contra los kurdos, es necesario primero destruir al PKK, por lo que el PKK es el objetivo principal.

El segundo objetivo de la invasi贸n es ocupar Rojava y el Kurdist谩n del Sur, es decir, poner todo el Kurdist谩n dentro de las fronteras de la Rep煤blica Turca, al igual que durante el antiguo Imperio Otomano. Esto forma parte de la pol铆tica 鈥渘eo-otomana鈥 del Estado turco de expansionismo en Oriente Medio. Mientras que en el pasado esto era algo que se comentaba a puerta cerrada, ahora algunos c铆rculos lo expresan abiertamente. Este Comit茅 de Uni贸n y Progreso (陌ttihat ve Terakki), o pol铆tica enverista, y la pol铆tica de los kemalistas, muestran que, aparte de algunos matices, en esencia no hay diferencia entre ellas.

La forma en que Tayyip Erdo臒an y Devlet Bah莽eli est谩n manejando esto expresa una combinaci贸n de la forma de hacer de los enveristas y los kemalistas. El objetivo de anexionar de nuevo el antiguo territorio del Imperio Otomano, especialmente Rojava y el Kurdist谩n del Sur, es un elemento que define la mentalidad y la pol铆tica del Estado turco. Mientras que el Comit茅 de Uni贸n y Progreso y Enver Pasha lo hicieron abiertamente, los kemalistas trataron de hacerlo de forma m谩s encubierta. Por ejemplo, la toma de Hatay. Somos conscientes de que Mustafa Kemal leg贸 el 鈥淧acto Nacional鈥 (Misak-谋 Mill卯) ambici贸n de utilizar todas las oportunidades para retomar estas tierras para el Estado turco. En consecuencia, Turqu铆a pretende anexionarse territorios y perseguir el expansionismo para impulsar su objetivo de convertirse en una fuerza imperialista regional.

Sin embargo, dado que la puesta en pr谩ctica de esto requiere condiciones adecuadas, no siempre se menciona ni se lleva a cabo abiertamente. Cuando las condiciones lo permiten y hay oportunidades, se hacen esfuerzos para dar pasos en esta direcci贸n. En general, son cautelosos y prudentes y no declaran sus objetivos descaradamente.

Ahora que la OTAN y Estados Unidos est谩n apoyando al Estado turco y al fascismo del AKP-MHP en la invasi贸n de Rojava y el Kurdist谩n del Sur, es necesario evaluar esta estrategia a la luz de los objetivos de Turqu铆a mencionados anteriormente porque Turqu铆a toma como base y protege las fronteras que surgieron despu茅s de la Primera Guerra Mundial y se consolidaron despu茅s de la Segunda Guerra Mundial, y de las cuales la OTAN y Estados Unidos aprueban. Somos conscientes de que estas fronteras pol铆ticas dividieron el Kurdist谩n en cuatro partes y aceptaron el establecimiento de una dominaci贸n genocida del Kurdist谩n por parte de varios estados mientras se ignoraba a los kurdos. En consecuencia, la soberan铆a colonialista-genocida del Estado turco sobre el Kurdist谩n no cuenta con la oposici贸n de Estados Unidos y la OTAN, sino que, por el contrario, es aprobada y apoyada.

De hecho, Estados Unidos y la OTAN est谩n muy contentos de que sea el Estado turco quien divida el Kurdist谩n y lo someta a una hegemon铆a genocida colonialista. Por eso prestan apoyo para mantener las condiciones actuales. Est谩n de acuerdo con que el Estado turco se establezca como potencia colonialista-genocida en el Kurdist谩n. Su aprobaci贸n se demostr贸 al convertir a Turqu铆a en miembro de la OTAN tras la Segunda Guerra Mundial. As铆, asumieron la responsabilidad de la seguridad del pa铆s. Por lo tanto, hoy apoyan la mentalidad y las pol铆ticas genocidas del Estado turco. Turqu铆a se ha aprovechado de esto al montar ataques tanto en el Kurdist谩n del Sur como en Rojava, adem谩s de su campa帽a en curso en el Kurdist谩n del Norte. Contin煤a con sus esfuerzos para ocupar y anexionar Rojava y el Kurdist谩n del Sur, demostrando una unidad de mentalidad y pol铆tica entre Estados Unidos, la OTAN y Turqu铆a.

Entonces, 驴no hay diferencias? Sin duda las hay. Por un lado, hay desacuerdos de vez en cuando sobre la aplicaci贸n pr谩ctica de las pol铆ticas descritas anteriormente. Por otro lado, est谩n las contradicciones y los conflictos sobre los intereses econ贸micos y pol铆ticos. Estados Unidos y varios miembros de la OTAN se benefician de los resultados de la pol铆tica colonialista-genocida del Estado turco hacia los kurdos; es decir, de las dificultades que Turqu铆a encuentra a causa de ella. Cuanto m谩s busque Turqu铆a un enfrentamiento abierto con los kurdos, m谩s depender谩 de los estados mencionados. Esto les permite obtener un acceso a煤n mayor a los recursos de Turqu铆a y aumentar as铆 sus beneficios. Por lo tanto, alientan a Turqu铆a ya que les conviene a sus intereses. Por supuesto, somos conscientes de que se trata de un conflicto de intereses entre estados capitalistas.

Sin embargo, hay una diferencia de perspectiva en el sentido de que la mentalidad y la pol铆tica del Estado turco es erradicar todo lo que pertenece a los kurdos, mientras que este no es el caso de Estados Unidos y la OTAN ya que no hay ning煤n beneficio para ellos. Supongamos que el pueblo kurdo fuera completamente eliminado y asimilado, y que los kurdos fueran turquificados, persianizados y arabizados. En este caso, no habr铆a ning煤n problema kurdo ya que no quedar铆a ning煤n kurdo.

En esta situaci贸n, 驴qu茅 pasar铆a? No quedar铆a ning煤n conflicto entre los kurdos y Turqu铆a-Siria-Ir谩n-Irak. Por lo tanto, desaparecer铆a la posibilidad de que Estados Unidos y los dem谩s Estados de la OTAN se beneficiaran econ贸mica y pol铆ticamente del conflicto. La existencia de la cuesti贸n kurda permite a Estados Unidos, a los Estados miembros de la OTAN, a Rusia y a otras potencias mundiales obtener beneficios econ贸micos y pol铆ticos. Tambi茅n debilita a Turqu铆a, Ir谩n, Irak y Siria y los hace m谩s dependientes del apoyo externo. Por consiguiente, Estados Unidos y la OTAN est谩n a favor de este conflicto y no quieren que se resuelva la cuesti贸n kurda, ya que saldr铆an perdiendo econ贸mica y pol铆ticamente. Por lo tanto, estas fuerzas no quieren que los kurdos desaparezcan por completo.

Entonces, 驴qu茅 es lo que quieren? No quieren que los kurdos sean completamente aniquilados, ni quieren que los kurdos establezcan un sistema unificado, libre y democr谩tico en todo el Kurdist谩n, ya que el ambiente de conflicto entre los kurdos y los estados regionales desaparecer铆a. Este objetivo determina la pol铆tica de estas potencias hacia los Estados regionales, pero tambi茅n hacia los kurdos.

La 鈥渆strategia KCK鈥 de Estados Unidos y la OTAN se basa en esto y contin煤a, siendo su prioridad el apoyo a Turqu铆a. En consecuencia, se apoyan todo tipo de asaltos colonialistas-genocidas-ocupantes-anexos turcos.

En segundo lugar, no comparten el objetivo turco de erradicar totalmente a los kurdos. Lo que quieren que desaparezcan son las fuerzas kurdas que se organizan y act煤an promoviendo una voluntad libre y democr谩tica y las ideas correspondientes. En otras palabras, no quieren al KCK, ya que expresa la libre voluntad kurda.

Entonces, 驴qu茅 quieren de la KCK? Quieren que sea como el PDK (Partido Democr谩tico del Kurdist谩n). Como se oponen a la KCK, apoyan plenamente los ataques turcos contra el PKK y la KCK. Mientras que Turqu铆a quiere destruir por completo al PKK y al KCK, fuerzas como Estados Unidos y la OTAN desean que se transforme en un nuevo movimiento tipo PDK.

驴Qu茅 significa transformarse en el PDK? Significa actuar en funci贸n de los intereses de la familia, el clan y la regi贸n en lugar de los de la unidad nacional kurda. Significa aplicar una pol铆tica interesada de colaboraci贸n y rendici贸n en lugar de una basada en la libre existencia de la totalidad de los kurdos, su unidad, su comunidad y su propia fuerza de voluntad. Es decir, significa tener una mentalidad y una pol铆tica que acepte la relaci贸n y la alianza entre el PDK y el AKP-MHP. Es evidente que estar en una alianza con el fascismo del AKP-MHP hoy en d铆a es oponerse a la unidad kurda, a la libertad kurda, a la democracia kurda y a las relaciones y una alianza con otras fuerzas democr谩ticas.

驴Qu茅 representa? Movilizar todos los recursos de los kurdos en inter茅s de su propia familia y dinast铆a, vender los valores democr谩ticos nacionales del Kurdist谩n y establecer relaciones y una alianza con una fuerza genocida como el fascismo del AKP-MHP, que es el m谩s reaccionario, dictatorial, genocida y hostil a los kurdos, para sus propios intereses. Esto es lo que representa. En esto consiste la agenda de Estados Unidos y la OTAN para la KCK. Tratar de convertir a la KCK en una entidad colaboracionista como el PDK, con una mentalidad y una pol铆tica que rechaza la libertad, la democracia, la existencia y la unidad kurdas. Su objetivo es transformar la KCK para que act煤e a favor de los intereses de Estados Unidos y de la OTAN. Es evidente que este es su plan estrat茅gico y t谩ctico que est谩n tratando de implementar.

-驴Cu谩l es la agenda de Europa, y en particular de Alemania, como miembros de la OTAN y como bloque independiente, con respecto a Turqu铆a y a la invasi贸n del Estado turco en el Kurdist谩n del Sur?

-En primer lugar, perm铆tanme afirmar que no parece realista que Alemania sea un bloque independiente. Incluso si tal cosa fuera cierta, ser铆a d茅bil. Ser铆a m谩s exacto decir que se esfuerza por actuar en funci贸n de sus propios intereses econ贸micos y trata de priorizar sus intereses econ贸micos y su explotaci贸n sobre todo lo dem谩s.

No somos los 煤nicos que decimos esto. Hace poco, la canciller Merkel declar贸: 鈥淣uestra posici贸n pol铆tica se basa en los intereses econ贸micos y la explotaci贸n鈥. Adem谩s, Alemania es uno de los Estados que m谩s necesita de la OTAN. En este sentido, se asemeja a Turqu铆a. De la misma manera que el Estado turco supera muchas de sus debilidades apoy谩ndose en la OTAN, garantizando su seguridad a trav茅s de la misma, algo similar puede decirse de Alemania. Por lo tanto, no es en absoluto cierto, aunque pueda haber contradicciones a causa de ciertas diferencias sobre intereses econ贸micos, decir que Alemania se mantiene alejada de la OTAN y que ha creado un bloque separado. Definitivamente no es as铆.

Si definimos la postura de Alemania de esta manera, resulta m谩s f谩cil comprender la actitud de Alemania ante los ataques de ocupaci贸n de Turqu铆a en el Kurdist谩n del Sur. Al igual que todo lo dem谩s, esto explica su enfoque de la ocupaci贸n de Rojava y el Kurdist谩n del Sur, basado como est谩 en sus intereses econ贸micos y su pol铆tica de explotaci贸n.

Fue Alemania el primer Estado que dio una respuesta positiva al proyecto de inversi贸n presentado a la ONU con un mapa por Tayyip Erdo臒an, que prev茅 la retirada de todas las fuerzas existentes de Idlib hasta Derik, en Rojava, y el asentamiento de los refugiados all铆. Alemania dijo que dicho proyecto podr铆a ser evaluado y que participar铆a en la preparaci贸n e inversi贸n. Su enfoque de la ocupaci贸n del Kurdist谩n del Sur es el mismo.

Somos conscientes de que Alemania ha aprovechado todas las oportunidades para desarrollar sus relaciones econ贸micas y financieras con Irak. Tambi茅n sabemos que Alemania mantiene una estrecha relaci贸n econ贸mica con Ir谩n, a pesar de las problem谩ticas relaciones de este pa铆s con Estados Unidos y la OTAN. Hoy en d铆a, estas relaciones son mucho m谩s fuertes que antes. Alemania tambi茅n mantiene relaciones similares con el GRK (Gobierno Regional del Kurdist谩n; Kurdist谩n del Sur) y es uno de sus principales patrocinadores. Por ello, Alemania aborda la ocupaci贸n de Turqu铆a en el Kurdist谩n del Sur sobre esta base.

Dado que los gobiernos de Ir谩n, Irak y Hewl锚r no se oponen a la ocupaci贸n turca del Kurdist谩n del Sur, sino que, por el contrario, la apoyan, es evidente que Alemania tambi茅n la apoyar谩. Sus intereses econ贸micos est谩n detr谩s de esta postura de apoyo.

Alemania siempre ha estado a favor de que Oriente Medio sea gobernado por Turqu铆a. A lo largo de la historia, Alemania construy贸 sus intereses econ贸micos, pol铆ticos y militares en el marco de la supervisi贸n turca, desarrollando as铆 sus relaciones con el imperio otomano. Mientras que, por un lado, deseaba explotar los recursos de Oriente Medio, por otro, calculaba que podr铆a llegar a la India a trav茅s de Oriente Medio, lo que era necesario en el marco de su lucha con Gran Breta帽a. Por consiguiente, sus relaciones con los otomanos contin煤an sobre esta base con la Rep煤blica de Turqu铆a. Alemania siempre ha apoyado la pol铆tica expansionista de Turqu铆a hacia Oriente Medio, porque calcula que as铆 podr谩 alcanzar y explotar m谩s recursos. Por lo tanto, Alemania no se opondr谩 a que el Estado turco ocupe o incluso se anexione diferentes regiones de Rojava, el Kurdist谩n del Sur o incluso otras partes de Oriente Medio. Tal vez act煤e como si se opusiera a tales actos cuando se exprese una oposici贸n general, pero seguir谩 ofreciendo apoyo de forma encubierta. Esto debe entenderse, ya que este es el posicionamiento estrat茅gico hist贸rico en el que se basan el Estado alem谩n y su sistema de capital. Por lo tanto, ni Estados Unidos ni Alemania se oponen a la ocupaci贸n turca de Rojava y el Kurdist谩n del Sur. Al contrario, la apoyan. Cuando no pueden expresarlo abiertamente, lo hacen de forma encubierta. Sus pol铆ticas con respecto a Ir谩n y al Kurdist谩n del Sur as铆 lo exigen, al igual que sus relaciones econ贸mico-pol铆ticas con Turqu铆a y su proximidad estrat茅gica. Mientras el capital alem谩n siga aplicando esta pol铆tica hegem贸nica, no ser谩 posible cambiar la postura pol铆tica de Alemania en este asunto.

驴De qu茅 manera se manifiesta esta pol铆tica? 驴En qu茅 tipo de relaci贸n y alianza contin煤a de forma encubierta y con qu茅 tipo de organizaci贸n? Por supuesto, para responder a estas preguntas es necesario realizar una investigaci贸n que revele la verdad, ya que algunas cosas se llevan a cabo de forma clandestina y no llegan a la prensa ni al 谩mbito p煤blico. En lo que respecta a estas relaciones y alianzas secretas, en particular, debe revelarse c贸mo apoya Alemania la ocupaci贸n del Estado turco.

Tambi茅n es necesario que se exponga mejor el apoyo abierto prestado a Turqu铆a. No olvidemos que las armas que Turqu铆a utiliza en sus ataques de Afrin a Ava艧卯n, Zap y Xakurke son armas de la OTAN, de Estados Unidos o de Alemania. Se est谩n utilizando veh铆culos blindados alemanes para llevar a cabo estas ocupaciones. Los tanques alemanes est谩n en las calles de Afrin perpetrando un genocidio kurdo. Esto no es algo que no se vea o no se sepa, pero los medios de comunicaci贸n no lo cubren suficientemente. El apoyo que Alemania presta a ese genocidio no se expone ni se revela suficientemente. En primer lugar, corresponde a los medios de comunicaci贸n alemanes y a los dem贸cratas alemanes sacar esto a la luz, ya que algo as铆 da帽a sobre todo la democracia y la libertad alemanas. Fortalece al capital alem谩n, debilitando en consecuencia al pueblo alem谩n y dejando a los trabajadores alemanes en una posici贸n m谩s d茅bil. Hace que Alemania apoye el fascismo-colonialismo-genocidio y socava la democracia y la libertad alemanas. Esto est谩 claro. En ese caso, todo el mundo debe ver esta realidad. En particular, los revolucionarios y dem贸cratas alemanes deben desenmascarar estas pol铆ticas y librar una lucha m谩s eficaz contra ellas.

-驴Puede hablarnos de los acontecimientos clave en la transici贸n del imperio otomano al Estado turco moderno; cu谩les fueron las transformaciones clave realizadas en este periodo, y qu茅 del Estado otomano se conserv贸 en la nueva Rep煤blica turca? 驴Qu茅 papel desempe帽aron en este proceso el proyecto de turquificaci贸n y el genocidio de otros pueblos?

-En primer lugar, est谩 el Tanzimat Ferman谋 (Edicto Imperial de Reorganizaci贸n/Edicto de G眉lhane) de 1839. Este edicto estableci贸 los primeros principios y el programa para la transici贸n del imperio otomano al Estado-naci贸n turco.

El segundo acontecimiento clave fue la Declaraci贸n de la Primera Era Constitucional de 1876 (Birinci Me艧rutiyet). La fundaci贸n de una C谩mara de Diputados (Meclis-i Mebusa) fue el segundo paso hacia la fundaci贸n de un Estado-naci贸n.

El tercer paso clave fue la declaraci贸n de la Segunda Era Constitucional en 1908 (陌kinci Me艧rutiyet). Se reabri贸 la C谩mara de Diputados, el sistema otomano qued贸 completamente superado y se abri贸 el camino para que el Comit茅 de Uni贸n y Progreso tomara el poder, lo que supuso una aceleraci贸n del proceso de formaci贸n del Estado-naci贸n turco. Sobre la base de estos desarrollos centrales, las bases de la Rep煤blica Turca fueron establecidas de hecho por la administraci贸n creada por el Comit茅 de Uni贸n y Progreso.

Tambi茅n podemos decir que el gobierno del Comit茅 de Uni贸n y Progreso (CUP) se constituy贸 como un prototipo de Rep煤blica Turca. Lo que queda es comprender y evaluar correctamente el gobierno de la CUP y su posterior transici贸n a la fundaci贸n de la Rep煤blica Turca Kemalista. Esta transici贸n tuvo lugar durante y despu茅s de la Primera Guerra Mundial, tomando forma en torno a la derrota del gobierno de la CUP.

No olvidemos que Mustafa Kemal era miembro de la CUP, un general, y que la camarilla kemalista formaba parte de la CUP. Definitivamente no estaba separada de ella. Pero la postura pol铆tica de Mustafa Kemal Pasha no era la misma que la de Talat, Enver y Cemal pashas. La diferencia entre ellos puede expresarse as铆: mientras que Talat, Enver y Cemal segu铆an pol铆ticas imperialistas m谩s abiertas y ten铆an objetivos expansionistas para que el imperio otomano abarcara a los pueblos turcos de Asia Central, Mustafa Kemal consideraba tales pol铆ticas aventureras, teniendo un enfoque pol铆tico que podemos llamar m谩s concreto o realista, previendo la protecci贸n del estado otomano existente. Aparte de eso, no hab铆a ninguna diferencia entre ellos.

Tras los Congresos de Sivas y Erzurum, lo primero que hizo Mustaf谩 Kemal fue inaugurar el nuevo parlamento en Ankara el 23 de abril de 1920. Esto muestra claramente hasta qu茅 punto su pol铆tica se basaba en la Tanzimat Ferman谋 y en la 1陋 y 2陋 Eras Constitucionales.

Mientras se fundaba dicho parlamento en Ankara, los cuadros de la CUP estaban reunidos en Estambul y no participaron en dicha inauguraci贸n. Sin embargo, un n煤mero importante de los que asistieron a los congresos de Sivas y Erzurum eran miembros de la CUP, por lo que es indiscutible que los que participaron en la apertura del Parlamento de Ankara formaban parte del movimiento de la CUP.

Adem谩s, mientras se inauguraba el parlamento en Ankara, Estambul estaba bajo ocupaci贸n estatal extranjera, lo que significaba que los cuadros de la CUP de all铆 no pod铆an desempe帽ar ning煤n papel en el nuevo gobierno. Cuando qued贸 claro que la autoridad del parlamento de Ankara aumentar铆a, estos cuadros se dirigieron a Ankara, algunos abiertamente y otros de forma clandestina. En consecuencia, sabemos que los cuadros de la CUP de Estambul desempe帽aron un papel predominante en la formaci贸n de la Rep煤blica Turca en Ankara. Hay continuidad. Es un hecho indiscutible que casi todas las figuras principales que participaron en el establecimiento del Estado turco, en primer lugar 陌smet 陌n枚n眉, eran miembros de la CUP. S贸lo Talat, Enver y Cemal quedaron fuera. De hecho, ellos establecieron la soberan铆a sobre el nuevo estado, por lo que podemos decir que el estado turco fue una continuaci贸n del gobierno de la CUP. La transici贸n fue de Estambul a Ankara y la llegada al poder de la camarilla antes m谩s d茅bil, el movimiento kemalista. La 鈥淩ep煤blica turca鈥 sustituy贸 al Imperio Otomano. Estos fueron los cambios fundamentales que se produjeron.

Aparte de eso, en realidad la mentalidad y la pol铆tica del Comit茅 de Uni贸n y Progreso continuaron. Con la desaparici贸n de Talat, Enver y Cemal pashas, Mustaf谩 Kemal pasha tom贸 el relevo, haci茅ndose realidad la diferencia de entendimiento pol铆tico antes se帽alada. En particular, al rechazar los proyectos aventureros, expansionistas e imperialistas de Enver Pa艧a, que pretend铆a incorporar a los pueblos turcos de Asia Central al redil otomano, se adopt贸 una l铆nea m谩s pr谩ctica y realista cuyo objetivo era aprovechar cualquier oportunidad disponible. Esta es la esencia de la pol铆tica kemalista. De hecho, esta pol铆tica no fue el resultado de la oposici贸n de Mustafa Kemal a las ideas de Talat, Enver y Cemal pashas. M谩s bien, se deriv贸 del hecho de que estas pol铆ticas no pod铆an aplicarse. Mustafa Kemal no cre铆a que las ideas de Enver Pasha fueran err贸neas. Simplemente, no ve铆a c贸mo pod铆an aplicarse. No consideraba que las condiciones pol铆tico-militares de la 茅poca fueran lo suficientemente favorables para que esta pol铆tica tuviera 茅xito. Por lo tanto, las consideraba equivocadas, err贸neas y peligrosas.

Por lo tanto, fue Mustafa Kemal quien tuvo raz贸n. A pesar de todos sus esfuerzos, Enver Pasha sufri贸 derrotas estrepitosas. Primero destruy贸 el imperio otomano y luego se llev贸 a s铆 mismo a la calamidad, mientras que es evidente que Mustafa Kemal actu贸 de forma m谩s realista y objetiva a la hora de establecer las fronteras actuales del Estado-naci贸n, es decir, la Rep煤blica de Turqu铆a.

Aunque la administraci贸n kemalista de este nuevo Estado rechaz贸 la pol铆tica aventurera de Enver, adopt贸 plenamente la mentalidad y la pol铆tica de la CUP. Bas贸 su pol铆tica en la guerra, el nacionalismo, la hostilidad hacia otros pueblos y culturas, las tendencias genocidas, la negativa a conceder derechos a cualquier comunidad 茅tnica aparte de los turcos y el compromiso con el expansionismo siempre que se presentaba la oportunidad.

No olvidemos que el Estado turco estuvo detr谩s del Genocidio Armenio. A continuaci贸n, llev贸 a cabo el genocidio asirio y sirio en 1924. Llev贸 a cabo el genocidio de los griegos de Asia Menor. Es el Estado turco el que inici贸 el genocidio de los kurdos durante la Primera Guerra Mundial y, convirti茅ndolo en la base de todas sus pol铆ticas, lo ha continuado hasta el presente. Ha adoptado todas las ideas racistas, chovinistas, nacionalistas turcas, pan-turquistas y turanianas de la CUP y ha aplicado una pol铆tica de turquificaci贸n hacia todas las comunidades de Anatolia y Mesopotamia, someti茅ndolas a un genocidio cultural y ling眉铆stico, masacr谩ndolas y someti茅ndolas a la asimilaci贸n.

Ha utilizado las masacres, los desplazamientos y los cambios demogr谩ficos de la manera m谩s eficaz para fomentar la asimilaci贸n. El Estado turco ha adoptado completamente la mentalidad y la pol铆tica genocida de la CUP. Incluso la ha desarrollado a煤n m谩s. Las pol铆ticas aplicadas hoy por el fascismo del AKP-MHP, la hostilidad hacia los kurdos y el continuo genocidio, y la hostilidad hacia los armenios, griegos y asirios, lo demuestran claramente. Esto tambi茅n se puede ver en el discurso oficial del Estado, su ideolog铆a y propaganda, y la educaci贸n y el comercio.

Adem谩s, siempre que se presenta la oportunidad, especialmente en las otras partes del Kurdist谩n, tiene una pol铆tica de expansionismo gradual hacia los antiguos territorios otomanos. La toma de Hatay, la invasi贸n de Chipre, los ataques de ocupaci贸n a Rojava y al Kurdist谩n del Sur, incluso la intervenci贸n en Libia y en el conflicto entre Azerbaiy谩n y Armenia y sus relaciones con Qatar y otras potencias similares ilustran claramente esta pol铆tica.

Mustafa Kemal consider贸 aventurera la pol铆tica expansionista de Enver, pero cuando se dieron las condiciones adecuadas, la aplic贸, paso a paso. Aunque daba la impresi贸n de respetar las fronteras y hac铆a declaraciones de paz, segu铆a la agenda secreta, creando oportunidades para invadir otros territorios. La 鈥淧az en el pa铆s, paz en el mundo鈥 de Mustafa Kemal no era en realidad m谩s que un dicho inventado para ocultar la pol铆tica expansionista anexionista y la guerra genocida clandestina que se libraba contra los kurdos y otros pueblos. Hoy en d铆a, el fascismo del AKP-MHP est谩 aplicando esta pol铆tica de manera muy eficiente.

De hecho, Tayyip Erdo臒an ha declarado que no considera correcto que el movimiento kemalista haya seguido dicha pol铆tica de manera clandestina, declarando que debe hacerse abiertamente. Su oposici贸n al Tratado de Lausana, sus ambiciones de invadir otras partes del Kurdist谩n y de Oriente Medio y su menci贸n al 鈥渘eo-otomanismo鈥 demuestran claramente esta verdad.

Si nos fijamos bien, veremos que el per铆odo que va desde el Tanzimat hasta la dictadura fascista del AKP-MHP es un continuo, con varias etapas. El Tanzimat es la primera etapa, luego la 1陋 Era Constitucional es otra, as铆 como la 2陋 Era Constitucional y la CUP. Otra etapa es la fundaci贸n de la Rep煤blica Turca Kemalista. La etapa m谩s reciente fue el golpe fascista-militar del 12 de septiembre de 1980 y la dictadura fascista del AKP-MHP que engendr贸. Est谩 muy claro que dicha rep煤blica es una rep煤blica CUP, turaniana, genocida y beligerante, como demuestran sus ataques genocidas contra los kurdos, el genocidio armenio, su continua hostilidad hacia Armenia, su env铆o de tropas a Libia y su participaci贸n en el conflicto de Qatar y Yemen. Es evidente que la pol铆tica es la misma que la de la CUP durante la Primera Guerra Mundial y que el objetivo es, de hecho, recuperar lo perdido durante ese conflicto.

-驴Puede hablar de la agenda de los actores internacionales en la formaci贸n de la Rep煤blica Turca, es decir, tanto de Europa, concretamente Alemania y el Reino Unido, como de la Uni贸n Sovi茅tica?

-Sabemos muy bien que Alemania y Gran Breta帽a fueron los principales responsables de la creaci贸n del Estado turco. Es una realidad indiscutible que las contradicciones y el conflicto entre estos dos estados y el capital alem谩n y brit谩nico dieron lugar a la Rep煤blica Turca. En el 煤ltimo cuarto del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la disputa por el imperio otomano fue entre Alemania y Gran Breta帽a. El imperio otomano se derrumb贸 tras la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra entre Alemania y Gran Breta帽a. La Rep煤blica Turca se construy贸 sobre las ruinas que dej贸 esta guerra. Aunque parec铆a que Alemania hab铆a perdido la guerra y, en consecuencia, no ten铆a nada que decir en el mundo de la posguerra y en Oriente Medio, 茅sta es una perspectiva superficial. Gran Breta帽a y Alemania ejercieron una gran influencia en los acontecimientos de la 茅poca.

En la reconfiguraci贸n del mundo y de Oriente Pr贸ximo, y tambi茅n de la fundaci贸n de la Rep煤blica Turca, la influencia y el poder del capital alem谩n y, en consecuencia, la pol铆tica alemana, estuvieron presentes y se les prest贸 atenci贸n.

Sin duda, en el proceso de aceptaci贸n del movimiento kemalista y la formaci贸n del Estado turco, Francia y la Uni贸n Sovi茅tica tambi茅n desempe帽aron papeles importantes. Francia, en colaboraci贸n con Gran Breta帽a, particip贸 en el establecimiento de la Rep煤blica Turca. Fue Francia la primera en llegar a un acuerdo (Acuerdo de Ankara) con el movimiento kemalista y, en consecuencia, en reconocerlo oficialmente, ya en 1921.

Fueron Gran Breta帽a y Francia los principales responsables de la divisi贸n, el reparto y la configuraci贸n de Oriente Medio tras la Primera Guerra Mundial. Ambos Estados se aliaron y emprendieron una guerra para repartirse el bot铆n. El capital franc茅s siempre quiso una parte de los recursos de Oriente Medio.

En cuanto a los brit谩nicos, su principal preocupaci贸n era proteger el Imperio Otomano como baluarte contra la llegada de Alemania a la India. Cuando se dieron cuenta de que esto ya no era posible a principios del siglo XX, desarrollaron una estrategia que preve铆a la partici贸n del Imperio Otomano y su toma de control de Oriente Medio. El Estado ingl茅s lleg贸 a librar una guerra abierta por el reparto de la regi贸n, es decir, la Primera Guerra Mundial. Junto con Francia, Gran Breta帽a estableci贸 los desarrollos pol铆ticos que dieron forma a Oriente Pr贸ximo seg煤n sus propios intereses.

Aqu铆 tambi茅n hay que mencionar el papel de la Rusia sovi茅tica. La Rusia zarista se hab铆a aliado con Gran Breta帽a y Francia. Tras la Revoluci贸n de Octubre, aunque la Rusia sovi茅tica no particip贸 en la alianza que la Rusia zarista hab铆a hecho con Francia y Gran Breta帽a, para proteger los intereses de la Rusia sovi茅tica, en el marco de la 鈥淓strategia de protecci贸n de la Revoluci贸n de Octubre鈥, particip贸 en muchos acontecimientos pol铆ticos en Oriente Medio y el sur de Asia, incluida la fundaci贸n de la Rep煤blica Turca. En este contexto, la Rusia sovi茅tica fue uno de los Estados que m谩s apoyo pol铆tico y pr谩ctico prest贸 al 茅xito del movimiento kemalista y al establecimiento del Estado turco. Esto se llev贸 a cabo como parte de la llamada estrategia para proteger la seguridad del suroeste de la Uni贸n Sovi茅tica.

Consideraban que la fundaci贸n de la Rep煤blica turca era conveniente para su propia seguridad. En consecuencia, ofrecieron un apoyo desproporcionado al movimiento kemalista y al Estado turco. Ignoraron la postura colaboracionista y la realidad genocida de este Estado y su hostilidad hacia los armenios, kurdos, asirios y griegos. El desarrollo del Estado racista, chovinista y genocida de Turqu铆a fue apoyado pol铆tica y pr谩cticamente porque la Rusia sovi茅tica lo consideraba beneficioso para sus propios intereses. Aunque el movimiento kemalista y la rep煤blica turca se forjaron dentro de las relaciones y conflictos con potencias como Gran Breta帽a, Francia, Alemania y otras, es un hecho indiscutible que, en el proceso de transici贸n del imperio otomano a la rep煤blica turca y el desarrollo del movimiento kemalista en el estado, la Rusia sovi茅tica fue uno de los estados que proporcion贸 un apoyo m谩s concreto.

En esencia, la pol铆tica sovi茅tica dio prioridad a sus propios intereses. Esta estrecha pol铆tica ten铆a poco que ver con los principios ideol贸gicos y tom贸 forma a trav茅s de las relaciones que estableci贸 con el movimiento kemalista y el Estado turco inmediatamente despu茅s de la Revoluci贸n de Octubre. Al hacer la vista gorda ante los genocidios perpetrados por la CUP, el movimiento kemalista y la Rep煤blica Turca contra los armenios, los kurdos, los asirios y los griegos, abandon贸 de hecho los principios socialistas y el principio de autodeterminaci贸n de las naciones desarrollado por Lenin. Este principio se aplic贸 cuando conven铆a a los intereses de la Uni贸n Sovi茅tica, pero se abandon贸 cuando atentaba contra sus intereses. En aquel momento, los principios del socialismo se sacrificaron en favor de los principios pol铆ticos que priorizaban los intereses de la Uni贸n Sovi茅tica. Se sabe que el giro ideol贸gico, la transici贸n al revisionismo y el colapso de la Uni贸n Sovi茅tica se produjeron sobre esta base.

Esencialmente, la realidad de la Uni贸n Sovi茅tica, que priorizaba los intereses estatales hegem贸nicos por encima de todo, comenz贸 a manifestarse desde principios de la d茅cada de 1920 en las pol铆ticas que sigui贸 en relaci贸n con Turqu铆a. Su postura de apoyo a Turqu铆a frente a las luchas de, en primer lugar, los kurdos, los armenios, los asirios y los griegos de Anatolia, demostr贸 que no aplicaba sus propios principios, y que cuando entraban en conflicto con sus intereses pol铆ticos los sacrificaban. Por lo tanto, es evidente que la Rusia sovi茅tica fue una de las responsables de la formaci贸n de la Rep煤blica Turca y que, con su apoyo, se han llevado a cabo genocidios en Anatolia y Mesopotamia, el centro del mundo, hasta la actualidad. Esta mentalidad y esta pol铆tica han sido capaces de mantener su soberan铆a hasta hoy.

