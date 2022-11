–

Hubo en Espa帽a diez mil hombres para los que la guerra no termin贸 en 1939 y que, desde 1936 y hasta 1952, permanecieron armados y luchando, casi siempre cuerpo a cuerpo, contra el franquismo y sus tropas. A ese grupo de combatientes, conocido como el maquis o la guerrilla, perteneci贸 durante catorce a帽os Francisco Mart铆nez L贸pez, El Quico, hoy 煤nico superviviente del movimiento guerrillero, la 煤nica voz que puede hablar en primera persona de aquella lucha para la que tan importante fue el apoyo de una parte de la sociedad, aunque la Historia, la que nos ha llegado mutilada y desfigurada, se haya decantado por una versi贸n que tiene m谩s que ver con bandoleros decimon贸nicos de la serran铆a de Ronda que con un grupo pol铆tico organizado y con una base popular. Otra v铆ctima m谩s, el maquis, de la desmemoria impuesta por la dictadura y sus coletazos. Es lo que no se cansa de repetir El Quico en esta entrevista, realizada por tel茅fono, en la que este se帽or leon茅s del Bierzo, nacido en Caba帽as Raras hace 97 a帽os, desborda inteligencia, conocimiento, sentido del humor y ning煤n problema a la hora de hablar claramente de su experiencia en la guerrilla.

Entre los muchos datos de su biograf铆a, decir que a Francisco Mart铆nez, el Quico, se le conden贸 a muerte con 20 a帽os, que se exili贸 en Francia tras catorce a帽os de guerrilla, que form贸 parte del Comit茅 Central del Partido Comunista de Espa帽a, que regres贸 del exilio en el 77, y que ha escrito varios libros, el 煤ltimo, Caminos de resistencia.

驴Qu茅 era un guerrillero?

El guerrillero es un combatiente que no tiene nada que ver con las formas cl谩sicas del ej茅rcito, porque pertenece a una organizaci贸n que es del pueblo. La lucha del movimiento guerrillero va en contra de un poder determinado, pero siempre apoyada en una estructura popular. Si se defiende una causa y no hay una sociedad que la apoye y que est茅 inmersa en ese proyecto, no tiene mucho sentido esa lucha. El movimiento guerrillero, el maquis de los a帽os cuarenta en Espa帽a, fue algo anclado en una sociedad, que requer铆a recursos log铆sticos que depend铆an del trabajo de una red de apoyo del pueblo; por ejemplo, para conseguir armas, para tener casas en las que ocultarse, para obtener informaci贸n o infiltrarse en los canales del propio sistema y para investigar la capacidad que ese sistema ten铆a para exterminarnos.

Cu茅ntenos alg煤n recuerdo del guerrillero.

Una vez estuve cercado con tres compa帽eros durante catorce horas en un pueblo; est谩bamos rodeados por ciento y pico guardias civiles, convencidos de que no sal铆amos vivos; catorce horas reflexionando sobre c贸mo ibas a morir. Ocupamos todo un barrio; ellos se acobardaron, pero ten铆an mucho material de guerra, morteros, quemaron casas. Nosotros conseguimos resistir, nos escapamos, y salimos sin un rasgu帽o; pero entre ellos hubo algunas bajas, porque, bueno, ten铆as que defenderte. M谩s tarde se vengaron, asesinaron a los dos j贸venes de 19 y 21 que eran los de la casa en la que nos hab铆amos escondido. Aquello era una tragedia. Todos 茅ramos muy j贸venes. Estaban tambi茅n los veteranos, que eran los que ten铆an 30 a帽os.

La guerrilla surgi贸 antes de terminada la guerra.

S铆, desde el primer momento hubo gente clandestina en las zonas ocupadas por el franquismo. Al principio, empez贸 por la necesidad de huir y de defenderse; despu茅s, va surgiendo un movimiento organizado que trabaja en la clandestinidad y que, poco a poco, se va armando; y luego viene el otro periodo en el que el movimiento est谩 muy organizado, ya de una forma mucho m谩s amplia. Por ejemplo, en el 42, en la provincia de Le贸n se cre贸 la primera federaci贸n de guerrillas, la Federaci贸n de Guerrillas Le贸n Galicia, en la que ya se elabora una estrategia de grupo, mejor dicho, de grupos, porque est谩bamos diseminados en la sociedad.

Guerrilleros en el congreso para la fundaci贸n de la federaci贸n en Ferradillo en 1942. Imagen cedida por el entrevistado.

驴C贸mo se pudo organizar un movimiento guerrillero en los primeros a帽os del franquismo en los que la maquinaria de la represi贸n era tan eficaz?

Apoy谩ndonos en la experiencia de la clandestinidad, de los topos; poco a poco ibas adquiriendo experiencia sobre c贸mo burlar al enemigo, siempre con el apoyo popular. Desgraciadamente, no ten铆amos el apoyo de todo el mundo, pero hab铆a sectores, por ejemplo, en Galicia o en Le贸n, en los que todo un pueblo estaba de acuerdo con la guerrilla, y hasta te pod铆as permitir hacer un congreso all铆. Elaboramos una estrategia global, la estrategia principal de la lucha frontal, siempre con perspectiva pol铆tica, porque la perspectiva pol铆tica era fundamental y necesaria. Seg煤n esta estrategia, cada grupo ten铆a un espacio y todos estaban coordinados con la Federaci贸n. Pero lo importante para la organizaci贸n de la guerrilla no fue tanto la lucha armada, como la red de apoyo popular.

驴Hab铆a alg煤n partido detr谩s del movimiento guerrillero?

En mi zona hab铆a partidos pol铆ticos, pero locales, sin vinculaci贸n con un aparato central. Hab铆a comunistas, socialistas, anarquistas, y todo era un componente de resistencia plural. Sin embargo, en Levante el movimiento lo organiz贸 principalmente el Partido Comunista despu茅s del fallo del Valle de Ar谩n; la guerrilla de Levante tuvo otro origen y otros referentes, que eran el franc茅s y el sovi茅tico. Ellos se llamaban guerrilla comunista, y yo creo que eso limitaba el campo de acci贸n. Nosotros 茅ramos un movimiento plural, y ten铆amos las puertas abiertas a todos los republicanos.

驴Cu谩l era el objetivo de la guerrilla, del maquis?

Acabar con Franco, claro [se r铆e]. Hab铆a que continuar la lucha. M谩s a煤n cuando lleg贸 la victoria de los aliados, porque pensamos que con un boicot internacional por el car谩cter fascista y colaborador de Franco con Hitler y Mussolini cambiar铆a nuestra situaci贸n, surgir铆a un auge de entusiasmo y de participaci贸n popular, y las fuerzas franquistas se desmoralizar铆an. Y as铆 fue, porque en el a帽o 46 o 47, la guardia civil ten铆a con nosotros un comportamiento diferente al que tuvo m谩s adelante, cuando ya estaban seguros de que Franco estaba reconocido.

驴Qu茅 quiere decir 鈥渦n comportamiento diferente鈥?

Si pod铆an evitar el enfrentamiento con nosotros, lo hac铆an. Nos respetaban m谩s, aunque, claro, tambi茅n era por salvar el pellejo. Al fin y al cabo, no todos los guardias civiles eran unos sanguinarios, torturadores. El que estaba ah铆 para ganar el pan tampoco se quer铆a destacar cuando ve铆a el clima violento. Tambi茅n muchos falangistas, algunos tan activistas y tan criminales en el primer momento, trataron de borrar su pasado. Hubo varios que colaboraron con nosotros. Y tambi茅n hubo guardias civiles que nos apoyaban.

驴En qu茅 consist铆a ese apoyo?

Cuando est谩s vinculado a la sociedad, hay una cantidad de familias que tienen un familiar cura, un familiar guardia civil, un familiar que es o ha sido falangista. Para nosotros era muy importante cuidar nuestra red de apoyos, porque era el elemento fundamental de vida; parte de nuestro trabajo era buscar apoyos, gente en la sociedad que colaborara con nosotros; y as铆, te encontrabas de pronto con que alguien te pon铆a en contacto con un falangista que estaba dispuesto a ayudar. Yo estuve en contacto, por lo menos, con tres guardias civiles que eran amigos o familiares de alguien, y que nos prestaban servicios como conseguirnos armas, munici贸n y tambi茅n, muy importante, informaci贸n. Y hubo cantidad de curas que colaboraron con la guerrilla en aquella zona, en Le贸n y Galicia. Yo he parado en muchas casas de curas.

Insiste usted sin parar en la importancia que tuvo el apoyo del pueblo para la organizaci贸n del movimiento guerrillero, del maquis.

Eso fue fundamental. Yo tengo muchas reservas sobre c贸mo han tratado algunos historiadores el tema del movimiento guerrillero, porque no han entrado en estos matices que son fundamentales, y han dado una visi贸n de la guerrilla como si hubiera sido cosa de unos cuantos que andaban sueltos por el monte, o como dos ej茅rcitos que se encuentran, uno muy d茅bil y otro muy fuerte, pero no era eso. El movimiento guerrillero era tambi茅n la mujer de un pueblo que nos recog铆a en su casa y despu茅s la torturaban o la asesinaban. Incluso trat谩bamos de educar a los ni帽os de las casas en las que par谩bamos para que tambi茅n jugaran un papel de complicidad con nosotros. En una buena descripci贸n hist贸rica de lo que fue el movimiento guerrillero, no hubieran quedado aparcadas las mujeres como pasa tantas veces. Pero es que, adem谩s, hubo una transici贸n pol铆tica que se hizo con los torturadores del franquismo, que ech贸 el velo sobre todo eso, organiz贸 el silencio, y quedaron muy pocos testimonios de lo que fue todo ese movimiento. Nadie sabe ahora qui茅nes eran sus miembros, porque eran clandestinos y no se conoc铆an sus nombres. Oficialmente, para el r茅gimen 茅ramos bandoleros, y eso deform贸 mucho la concepci贸n del movimiento. Francisco Aguado, que era un guardia civil torturador, fue el primero en escribir un libro sobre los maquis [El maquis en Espa帽a: su historia, 1975], justamente para contribuir a esa deformaci贸n de que en Espa帽a no hubo resistencia, que eran cuatro bandoleros que estaban por ah铆. Tampoco ha habido la cultura de buscar testimonios hasta hace muy poco, y ahora quedan ya muy pocos como el m铆o.

H谩blenos del papel de las mujeres, tan ignorado.

Fue fundamental. La guerrilla sin mujeres en aquella zona [Le贸n y Galicia] era imposible. T煤 parabas en las casas, y en las casas estaban casi siempre las mujeres. Ellas hac铆an la propaganda, la distribu铆an. Las mujeres en Le贸n y Galicia eran las guerrilleras del llano; y hab铆a m谩s mujeres que hombres en la lucha contra el franquismo. Sin las mujeres, el movimiento no hubiera durado 16 o 17 a帽os clandestino. Cuando las descubr铆a la polic铆a o la guardia civil, las torturaba con mucha m谩s sa帽a que a los hombres; no conceb铆an que las mujeres estuvieran en temas pol铆ticos. Es un concepto muy machista y patriarcal de la sociedad.

驴C贸mo entr贸 usted en el movimiento guerrillero?

Porque yo era pueblo. Yo era ni帽o cuando la guerra, pero ya en ese momento los ni帽os ten铆amos un papel importante en las redes que ocultaban a los que estaban perseguidos por el franquismo. Desde muy jovencito yo particip茅 en esas operaciones, y en una de ellas nos descubri贸 la polic铆a; a mi amigo, que ten铆a 19 a帽os, le aplicaron la ley de fugas y le pegaron un tiro. 脡ramos jovenc铆simos, pero daba igual. A mi hermano le torturaron con 16, y a muchos otros, por apoyarnos. Pero el franquismo, la polic铆a, tampoco ten铆a una visi贸n muy amplia del tema. A ellos solo les preocupaba el hecho de que hubiera gente armada, y se les escapaba el papel pol铆tico de esos grupos que, aunque estaban armados para la autodefensa, tambi茅n estaban organizando al pueblo, que era lo fundamental.

驴Cu谩ndo cogi贸 usted un fusil?

Cuando me descubri贸 la polic铆a. Entonces me incorpor茅 al grupo clandestino y ten铆as que ir armado.

Y se fue al monte.

隆No! Eso del monte es otra de las deformaciones. Yo no estaba en el monte; los guerrilleros est谩bamos en la sociedad, en las casas de la gente, del pueblo. Mi casa, la casa de mis padres, era un lugar de vivencias de la guerrilla. Y la casa de mis vecinos, tambi茅n. Cuando me incorpor茅 a la guerrilla, estuve en otras casas, en pueblos en los que nunca hab铆a estado. Cuando te convert铆as en clandestino, te incorporabas en un grupo, todos los grupos eran itinerantes; el m铆o, por ejemplo, cubr铆a Orense, Lugo, Le贸n, algo de Zamora y llegaba hasta Portugal. Nos tocaba estar en cientos de casas.

La casa de Caba帽as Raras donde naci贸 Francisco Mart铆nez L贸pez, casa de apoyo durante la Guerra Civil. Imagen cedida por el entrevistado.

A usted nunca le detuvieron.

No, no claro. Al que detuvieron y torturaron fue a mi hermano, con 16 a帽os; y a mi padre, mis hermanas, a mi madre. Sab铆an que yo estaba en la guerrilla, y les trataban como c贸mplices. A mis vecinos y a mis amigos, que no ten铆an ni idea de mi paradero, les llevaban a la c谩rcel y les pegaban para que respondieran a lo que no sab铆an. Nosotros 茅ramos muy disciplinados. A nadie le contabas nada. En mi pueblo, por ejemplo, hab铆a diez casas en las que par谩bamos los guerrilleros, pero no se dec铆a qui茅n estaba en tal casa o en otra.

驴C贸mo se financiaba la guerrilla y las redes de apoyo?

Para financiarnos, pues mire, ech谩bamos multa a alguna gente que era pudiente, que era de derechas, y se les ped铆a que apoyaran como pudieran. Nunca a criminales, porque a esos no se les aceptaba ni siquiera para que aportaran. Ese dinero que 铆bamos recogiendo se daba en las casas que nos acog铆an, casas que eran muy pobres; el dinero era para la comida, porque el peligro no lo pagas. Recuerdo que eran 25 pesetas por persona y d铆a.

Supongo que cuando 鈥渆chaban la multa鈥 era obligatorio pagar.

S铆, s铆 claro. Pero hab铆a algunos que lo hac铆an voluntariamente. A lo mejor les molestaba, pero prefer铆an estar a bien con la guerrilla.

Cuatro guerrilleros en 1941: Manuel Zapico, El Asturiano; Francisco Mart铆nez, El Quico; Pedro M茅ndez, El Jalisco y Silverio Yebra, El Atravesado. Foto cedida por el entrevistado.

Para terminar, 驴qu茅 hizo cuando dej贸 la guerrilla?

Me exil茅 en Francia en enero del 52. Pero desde octubre, hab铆a estado en la c谩rcel de la Legi贸n Extranjera, en Marsella, porque en ese momento Francia estaba en guerra con Indochina, y quer铆an combatientes extranjeros, porque los franceses no quer铆an ir. Nos hicieron la vida imposible, presionando para que fu茅ramos a la guerra. Se hizo una campa帽a de solidaridad con nosotros. Y luego ya como exilado, a trabajar de lo que fuera. Me inventaron una profesi贸n que no conoc铆a, en la industria metal煤rgica; hab铆a que ser muy audaz para aprender cualquier profesi贸n y adaptarse a estar en el extranjero. Luego pas茅 a la construcci贸n, despu茅s, pas茅 a la industria qu铆mica, y al final termin茅 con un puesto permanente en el Partido Comunista de Espa帽a, trabajando en los v铆nculos con la gente del interior. Creamos tambi茅n una asociaci贸n que se llamaba Iberia Cultura. Esto era en Par铆s. Estuve muy involucrado en el movimiento asociativo, sobre todo desde la llegada de los emigrantes econ贸micos. Cuando llegu茅 a Espa帽a me involucr茅 en la creaci贸n de grupos de Memoria. Ahora milito en la Asociaci贸n Archivo Guerra y Exilio. Todo ello contiene mi experiencia acumulada en tantos a帽os.