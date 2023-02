–

Declaraciones de la abogada Fatma El Galia Mohamed Fadel, Secretaria de la Asociaci贸n Profesional de Abogados Saharauis en Espa帽a (APRASE) sobre la Proposici贸n de Ley que contempla la nacionalidad espa帽ola para los saharauis por carta de naturaleza.

Los saharauis nacidos antes de 1976 tienen derecho a la nacionalidad de origen. Espa帽a no hizo distinci贸n en el S谩hara Occidental entre la poblaci贸n aut贸ctona y los hijos de los militares que nacieron en el territorio: todos ten铆an partida de nacimiento en un registro civil espa帽ol, libro de familia y DNI.

Durante muchos a帽os los jueces han aplicado la nacionalidad espa帽ola de origen a los saharauis, pero ahora la jurisprudencia del Tribunal Supremo es contraria y est谩 recurrida ante el Tribual Europeo de Derechos Humanos.

Alfonso Lafarga.-

La ciudadan铆a espa帽ola por 鈥carta de naturaleza鈥 que prev茅 para los saharauis la Proposici贸n de Ley aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados es una norma negativa para la poblaci贸n saharaui al no contemplar que es espa帽ola de origen.

La abogada Fatma El Galia Mohamed Fadel, Secretaria de la Asociaci贸n Profesional de Abogados Saharauis en Espa帽a (APRASE), considera que la nacionalidad por carta de naturaleza, como se hizo con los sefard铆es, no deja de ser una 鈥済racia鈥 que se concede que se puede retirar en cualquier momento, y afirma que 鈥渘o ha sido solicitada, ni siquiera de manera formal, por los saharauis鈥.

El pasado 14 de febrero, el pleno del Congreso aprob贸 una Proposici贸n de Ley de Unidas Podemos que contempla conceder la nacionalidad espa帽ola por carta de naturaleza a los saharauis nacidos antes de 1976 y sus descendientes en primera l铆nea de consanguinidad, propuesta que cont贸 con la aprobaci贸n de todos los partidos, menos el PSOE, que vot贸 en contra, y VOX, que se abstuvo.

Fatma El Galia Mohamed Fadel, en declaraciones a Contramutis, afirma que los saharauis tienen derecho a la nacionalidad: 鈥淪omos espa帽oles de origen y se nos tiene que reconocer como tales, no somos espa帽oles de segunda鈥.

Explica que Espa帽a 鈥渆n ning煤n momento hizo una distinci贸n en el S谩hara Occidental entre la poblaci贸n aut贸ctona y los espa帽oles que nacieron en el territorio, como los hijos de los militares, a los que se documentaba e inscrib铆a en los registro civiles, lo mismo que hac铆a con los saharauis; no hab铆a ninguna distinci贸n鈥.

鈥淪i Espa帽a 鈥搃nsiste鈥 da un reconocimiento total y absoluto a la documentaci贸n que impuso a los saharauis, porque no hab铆a otra nacionalidad, estamos ante una nacionalidad de origen: ten铆an una partida de nacimiento en un registro civil espa帽ol, un libro de familia, un DNI (documento nacional de identidad), y la 煤nica distinci贸n que hab铆a era que los saharauis ten铆an el 谩rabe como idioma鈥.

驴Por qu茅 se les da algo que tienen, si en ning煤n momento han renunciado a la nacionalidad espa帽ola?, se pregunta la abogada saharaui, y precisa: 鈥淓ran tan espa帽oles como el que nac铆a en Cuenca o en Murcia, estaban representados en las Cortes Espa帽olas, hab铆a saharauis funcionarios del Estado espa帽ol. No pod铆an ser otra cosa que espa帽oles de origen鈥.

Por ello, contin煤a, 鈥渓a reivindicaci贸n del pueblo saharaui es siempre la misma, que se reconozca que Espa帽a concedi贸 una nacionalidad de origen y que admita su propia documentaci贸n鈥.

鈥淢ientras no haya un estado saharaui reconocido, somos espa帽oles鈥

Hace hincapi茅 en que los saharauis no quieren una nacionalidad por la gracia de nadie, ni, como han dicho algunos pol铆ticos, que se les repare el da帽o causado con una nacionalidad por carta de naturaleza: 鈥淓l da帽o se nos repara apoyando un refer茅ndum de autodeterminaci贸n y un reconocimiento total y absoluto de la Rep煤blica 脕rabe Saharaui Democr谩tica (RASD), respetando el Derecho Internacional. Espa帽a sigue siendo la potencia administradora del S谩hara Occidental y no se nos repara el da帽o causado d谩ndonos una nacionalidad de segunda鈥.

Es por ello que a letrada saharaui considera que Espa帽a debe asumir su 鈥渞esponsabilidad pol铆tica y jur铆dica: 鈥淢ientras no haya un estado reconocido, los saharauis somos espa帽oles, es nuestra nacionalidad de origen, porque el propio Estado espa帽ol no hizo ninguna distinci贸n, y lo que ahora no se puede hacer es suplirla por una nacionalidad derivativa (carta de naturaleza)鈥.

Sobre otro punto de la Proposici贸n aprobada en el Congreso, la inclusi贸n de los saharauis en el art铆culo 22 del C贸digo Civil 颅鈥損or el que son suficientes dos a帽os de residencia en Espa帽a para acceder a la nacionalidad para los ciudadanos de los pa铆ses latinoamericanos, Guinea Ecuatorial, Andorra, Filipinas y Portugal鈥, Fatma El Galia se帽ala que la han pedido 鈥渁nte la dificultad, hasta ahora, de que se reconozca la nacionalidad de origen, dado que hemos sido la 煤ltima colonia espa帽ola鈥.

鈥淧edimos los dos a帽os de residencia para facilitar la vida a los miles de saharauis que llevan muchos a帽os residiendo en Espa帽a, totalmente integrados, y que siendo hijos de espa帽oles de origen se ven en la obligaci贸n de residir 10 a帽os de forma continuada y legal en Espa帽a, y teniendo el espa帽ol como idioma oficial鈥, explica.

La letrada recuerda que durante muchos a帽os los jueces han aplicado la nacionalidad espa帽ola de origen a los saharauis, 鈥減ero ahora hay un cambio de criterio basado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha sido recurrido por los abogados de APRASE ante el Tribual Europeo de Derechos Humanos鈥. 鈥淟a lucha de los saharauis continuar谩 hasta que Espa帽a asuma sus responsabilidades鈥, asevera.

Sobre la postura del PSOE a la Proposici贸n de Ley, que cree no se va a aprobar en esta legislatura al no ser un tema prioritario, afirma que 鈥渆ra esperada por la posici贸n que ha tenido con Marruecos y no va a hacer nada que pueda molestar鈥, actitud que considera 鈥渆s una violaci贸n del Derecho Internacional鈥.

鈥淣os hemos reunido con todos los partidos pol铆ticos, han tenido la oportunidad de aprobar una norma que reconozca la nacionalidad de origen a los saharauis y no lo han hecho. Ahora ser谩 el Tribunal Europeo el que obligue a Espa帽a a asumir sus responsabilidades鈥, concluye.

