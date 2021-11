–

November 16, 2021

Jornaleros de comunidades ind铆genas y rurales de Hidalgo, San Luis Potos铆 y Veracruz narran sus experiencias de trabajo en campos agr铆colas en el centro y norte de M茅xico. Enga帽os, malos tratos, falta de pago, condiciones de casi esclavitud son su cotidiano

Por Mar铆a Mayela Blanco Ram铆rez*

En el Informe de Pobreza y Evaluaci贸n 2020 de la CONEVAL, en lo correspondiente a Hidalgo, San Luis Potos铆 y Veracruz, se invita a entender la pobreza, no como un fen贸meno de comportamiento homog茅neo, sino como una condici贸n marcada por diferentes dimensiones como son la etnia, la edad, la discapacidad, el g茅nero, entre otras. Sin embargo, es fundamental observar las realidades m谩s profundas al interior de los estados, a trav茅s de sus comunidades y localidades, para con ello, dilucidar las condiciones estructurales que, en M茅xico, impactan de manera diferenciada a cada entidad, a pesar de las similitudes que los tres estados tienen por su cercan铆a entre s铆.

Por ello, a trav茅s de algunos casos que han sido documentados y acompa帽ados durante el a帽o 2020 por CECIG, A.C. en los tres estados, se comparten experiencias y realidades que las personas jornaleras enfrentan desde sus comunidades de origen, as铆 como en las de destino en el centro y norte M茅xico.

El primer testimonio es de Eduardo, originario de la localidad Cochiscuatitla en el Municipio de Atlapexco, Hidalgo, perteneciente a la cultura N谩huatl. 脡l sali贸 de su comunidad el 14 de septiembre, con otras personas de Hidalgo y de San Luis Potos铆; nos relata: 鈥渧en铆amos m谩s de 20 en el cami贸n, supe del trabajo por la esposa de mi primo, nos iban a pagar $180 por d铆a, con hospedaje y alimentaci贸n gratis, nos dieron de enganche $1000. El contrato (acuerdo verbal) fue para trabajar por 70 d铆as. La realidad es que nos trataron peor que a los animales; las moscas se meten a la boca, la cocina est谩 sucia, hay pocos ba帽os, dormimos en el piso, en cartones, cada uno debe llevar su cobija antes de salir de su comunidad o comprar a modo de no tener fr铆o. No est谩bamos seguros en el rancho 鈥淛acarandas鈥, hasta hab铆a v铆boras en donde hac铆amos el corte de tomate, por eso, la verdad nos escapamos mi primo y yo, caminamos desde el rancho alrededor de 7 horas por un desierto de San Luis Potos铆 hasta llegar a la carretera, a puro raite desde OXXO que est谩 por el huizache estuvimos y as铆 logramos llegar a la capital.

Otra experiencia es la de Antonio, de 49 a帽os y la de su esposa Mar铆a de 50, habitantes de la Sierra de Tamapatz, del municipio de Aquism贸n, ellos viajaron junto con Francisco de 52 a帽os, originario de la comunidad la Escalera, del municipio de Huehuetl谩n, los tres pertenecen a la cultura T茅nek, y compartieron lo siguiente: 鈥淪alimos de la comunidad el 18 de agosto, supimos del 芦contrato禄 por un anuncio en la radio, nos ofrecieron un contrato, y nos dijeron el n煤mero de d铆as de trabajo, y que ganar铆amos durante 90 d铆as, con un pago de $200 por d铆a, con comida, hospedaje y transporte gratis. Nos fuimos desde la comunidad de Tampaxal en camioneta hasta Huichihuayan, junto con otras personas de la huasteca potosina, llegamos a Chapulhuacanito, Hidalgo, un pueblo cerca de Tamazunchale, S.L.P. Luego nos subimos a un cami贸n, donde el contratista nos pidi贸 nuestra INE en original y a la fecha no nos la han devuelto. Nos dieron de enganche de $1000.鈥

Los tres llegaron a un rancho de tomate en Culiac谩n, Sinaloa. Ah铆 result贸 que la oferta de empleo no era real, pues no les pagaron lo ofrecido, tuvieron m谩s jornadas de trabajo sin pago de horas extras, eso los hizo decidir regresar a su comunidad, pero cuando pidieron su credencial al contratista para poder salir de ese rancho se las negaron.

El 煤ltimo testimonio es el de Higinio de 41 a帽os, originario del municipio Mart铆nez de la Torre, en Veracruz, 茅l se enter贸 del trabajo por una cartulina en la calle que ofrec铆a trabajo para el corte de uva en Sonora, con paga de $ 250 por d铆a, por un contrato por 90 d铆as, 鈥nos iban dar gratis el pasaje de ida y vuelta y el hospedaje鈥, menciona, por ello, el 8 de abril Higinio y su vecino, abordaron un taxi rumbo al municipio de Tlapacoyan, tambi茅n en Veracruz, ah铆 abordar铆an un cami贸n, pero antes de subir deb铆an entregar lo solicitado en el anuncio, la copia de su INE (sino ten铆as te ped铆an copia del acta de nacimiento) y as铆 te daban el enganche que en esa ocasi贸n fue de $1000. Luego narra que en el cami贸n hab铆a alrededor de 33 personas originarias de los dos municipios mencionados, hicieron un recorrido de aproximadamente 63 horas en el autob煤s, tuvieron que usar el dinero que les dieron de enganche para comprar comida mientras llegaban a Sonora, s贸lo cuando lleg贸 supo el nombre del campo donde trabajar铆a 鈥淪anta Elena鈥,

Los primeros meses le pagaron, aunque en la tarjeta Higinio se dio cuenta que le faltaba dinero, en el 煤ltimo mes le pagaron s贸lo $160 por d铆a, ya no $250, al final le descontaron las comidas de su salario y tuvo que pagar $1,750 de su pasaje para regresar a su comunidad, as铆 que no fue gratis; cabe se帽alar que donde viaj贸, no contaba con ninguna medida sanitaria de las establecidas por la Secretaria de Salud en el contexto del covid-19.

Los testimonios describen pr谩cticas realizadas en las ofertas de trabajo y el reclutamiento, lamentablemente, tambi茅n son comunes los contratos verbales que dif铆cilmente dan garant铆a como sujetos de derecho a las y los trabajadores agr铆colas en situaci贸n de migraci贸n interna, que enfrentan dificultades, retenci贸n y/o ausencia de salario, pago de horas extras, contar con un d铆a descanso, acceso al IMSS, y a un seguro m茅dico si llegan a sufrir alg煤n accidente; no les garantiza la comida sana y el hospedaje digno. Ante tal situaci贸n, es evidente que estas condiciones laborales y de vida est谩n fuera de lo establecido en la Constituci贸n Pol铆tica de los Estados Unidos Mexicanos; en la Ley Federal de Trabajo, as铆 como en los Instrumentos Internacionales que M茅xico ha firmado y ratificado, por tanto, la Dignificaci贸n del trabajo agr铆cola sigue siendo un tema pendiente y urgente para las instancias competentes en los distintos niveles gobierno en M茅xico.

*Investigadora del 谩rea de Derecho al Trabajo Decente en el Centro de Estudios en Cooperaci贸n Internacional y Gesti贸n P煤blica, (CECIG) A.C., e integrante del equipo coordinador de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agr铆colas.