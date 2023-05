–

De parte de Nodo50 May 31, 2023 292 puntos de vista

Jos茅 Mujica recibe a CTXT en su chacra, ubicada en el barrio Cerro de Montevideo. Cordial y atento, habla durante 50 minutos de pol铆tica con su lucidez habitual. Reconoce que se puede equivocar cuando afirma que Europa ha decidido abdicar del liderazgo hist贸rico que tuvo en la creaci贸n de la civilizaci贸n contempor谩nea. El expresidente, de 88 a帽os, afirma que con Espa帽a nos unen muchas cosas y que 鈥渘os duele Espa帽a鈥. Se帽ala que los puentes entre nuestro continente y Europa est谩n complicados porque es dif铆cil de entender para d贸nde va Europa hoy. Mujica, presidente de Uruguay entre 2010 y 2015, se muestra pesimista sobre la guerra de Ucrania: 鈥No estoy visualizando una salida鈥. La soluci贸n pol铆tica no aparece y si la salida es militar 鈥渉abr谩 guerra para rato鈥. Con preocupaci贸n afirma que la humanidad camina hacia un 鈥渉olocausto ecol贸gico鈥, y vuelve a pedir unidad, esta vez para mejorar el conjunto de 鈥渂arbaridades que le hemos metido a la naturaleza鈥.

驴Cu谩l es su visi贸n de la unidad de la izquierda en Uruguay y c贸mo fue la experiencia?

La izquierda uruguaya ten铆a m谩s de medio siglo de una presencia testimonial en la pol铆tica uruguaya, estaba reducida, desde el 1900 en adelante, hasta la fundaci贸n del Frente (Amplio), a dos partidos tradicionales 鈥揺l Partido Socialista y el Partido Comunista鈥 y a algunas agrupaciones de tradici贸n libertaria muy ligadas a los viejos movimientos sindicales, que como en tantas partes de Am茅rica fueron fundadas por las corrientes libertarias que trajeron los inmigrantes, con alguna presencia estudiantil, pero nunca capaces de generar una convocatoria de masas importante que les permitiera incidir en el destino del pa铆s. Recuerdo que cuando era jovencito, los que 铆bamos a los Primeros de Mayo nos conoc铆amos todos, 茅ramos como una familia grande de gente que se conoc铆a, muy lejos de ser partido de masas, y no cost贸 mucho juntarnos. Ac谩 lleg贸 a haber tres centrales de trabajadores, cada una respondiendo a una tendencia ideol贸gica. Pasando la d茅cada de los cincuenta, se logr贸 un acuerdo entre sindicatos independientes y sindicatos un poco m谩s politizados que respond铆an a distintas tendencias, para hacer una 煤nica central que ten铆a las caracter铆sticas de ser una confederaci贸n, no una central que impusiera, sino que se llevaba como conjunto lo que se estaba de acuerdo y el que no estaba de acuerdo no lo llevaba; se respetaban las diferencias. Esto tiene importancia porque es el antecedente a lo que va a ocurrir despu茅s, la construcci贸n del Frente Amplio. Fuimos aprendiendo las distintas agrupaciones de izquierda que val铆a la pena juntarse, negociar nuestras diferencias y movernos por programas cortos, no quer铆amos ponernos de acuerdo hasta el juicio final, nos d谩bamos cuenta de que eso nos separaba y algunos empezaban a practicar una consigna: 鈥渓a acci贸n nos une, las palabras nos separan鈥.

Las generaciones tienen derecho a cometer los errores de su tiempo, pero no pueden cometer los errores del pasado

Ese fue un largo proceso que dur贸 algunos a帽os y en el pa铆s se dio un cambio muy fuerte cuando termin贸 la guerra de Corea: el mundo en el que nos hab铆amos criado cambi贸, porque cambiaron las leyes de intercambio, lo que le vend铆amos a Europa cada vez lo vend铆amos m谩s barato y lo que compr谩bamos cada vez lo compr谩bamos m谩s caro. Eso va a generar una crisis econ贸mica y un cambio abismal en la pol铆tica del pa铆s que durante 90 a帽os hab铆a sido gobernado por un partido, el Partido Colorado. Al pisar el a帽o 50 el Partido Colorado en este pa铆s hab铆a ganado las elecciones nacionales y todas las intendencias departamentales 鈥損or departamentos es el tipo de divisi贸n del territorio en Uruguay鈥. Cuatro a帽os despu茅s perdi贸 todo y le qued贸 solo la intendencia de Artigas (gobierno departamental) y ah铆 vino un gobierno alternativo m谩s de derecha, con una serie de reformas. 驴Qu茅 estaba pasando? Aunque no nos di茅ramos cuenta, los t茅rminos de intercambio estaban afectando a nuestra econom铆a y el reparto tradicional del pa铆s, un pa铆s un tanto socialdem贸crata, dejaba de serlo y se instalaba una crisis que iba a durar muchos a帽os. La misma crisis que en Argentina se llev贸 a Per贸n, ac谩 se llev贸 al Partido Colorado. El elemento de fondo era que nuestro trabajo, como pa铆s exportador, cada vez val铆a menos y era m谩s dif铆cil. Las clases poseedoras no quer铆an perder sus privilegios y empez贸 un recorte paulatino. La respuesta pol铆tica es que ante la crisis nos juntamos m谩s, somos hijos de una crisis, aprendimos que para defendernos ten铆amos que juntarnos y para juntarnos no pod铆amos seguir atrincherados en una propuesta ideol贸gica cerrada, lo ten铆amos que hacer alrededor de un programa corto, para algunos a帽os, y as铆 terminamos fundando el Frente, donde lleg贸 a haber entre 25 y 30 agrupaciones de distintos or铆genes.

Desde dem贸cratas cristianos hasta marxistas, 驴c贸mo se conform贸 el Frente Amplio?

S铆, dem贸crata cristianos, marxistas, comunistas, socialistas y librepensadores.

驴La clave fue la unidad?

La clave fue la unidad. En aquellos a帽os, d茅cada de los 60, con el impacto de la revoluci贸n cubana y de otras revoluciones como la de Argelia, en la izquierda hab铆a una discusi贸n sobre la v铆a. Algunos entre los que me incluyo optamos por la v铆a armada, como en muchas partes de Am茅rica, de todas maneras, ten铆amos una pata en un lado y una pata en el otro, en las dos v铆as, a tal punto que estando presos algunos de nosotros, apoyamos la construcci贸n del Frente. Es decir, era una alternativa y decidimos apoyar una salida electoral, mandamos gente de la lucha armada a pintar carteles, etc. En general, los grupos guerrilleros no tuvieron jam谩s esa flexibilidad, salvo en el Uruguay, porque durante muchos a帽os mantuvimos una doble militancia, por un lado ilegal y por otro lado legal. Es un largo proceso y construimos el Frente, el Frente es una maravilla expresada en un Estatuto. Es tan exigente el Estatuto que no se puede echar a nadie y eso a la larga fue maravilloso. 驴Por qu茅? Porque al estar juntos se empez贸 a construir una alternativa a los ojos de la gente de la calle, ya no 茅ramos unos locos contestatarios, 茅ramos unos locos que pod铆amos ser una alternativa de gobierno. Empezamos a crecer, pero empezamos a crecer porque est谩bamos juntos, y cosa curiosa, no quiere decir que no hubiera discrepancias y diferencias, pero ese corral grande que se llam贸 Frente Amplio tra铆a esta circunstancia: cuando discrep谩bamos de un lado nos 铆bamos para el otro, pero nos qued谩bamos en el corral grande. Algunos que discreparon y se fueron, desaparecieron pol铆ticamente, con el paso del tiempo la sigla Frente Amplio empez贸 a ser un elemento convocante, a tal punto que se transform贸 en una tradici贸n. Eso llev贸 a帽os, pero logr贸 transformarse en una tradici贸n tambi茅n con peso a los ojos de la gente. 驴C贸mo fue posible? Fue posible por la flexibilidad y por entender que el sostener la unidad multiplicaba nuestra fortaleza, ello significaba que tuvimos que aprender, a veces a discrepar, comernos alg煤n sapo, pero sostener la unidad. No es un camino id铆lico, es un camino donde aparecen chisporroteos y diferencias, pero como tenemos muy clara la importancia que tiene el todo, el mantener la unidad, las discrepancias no pueden tener la gravedad de romper eso. 驴Por qu茅? Porque tirios y troyanos pierden, es decir perdemos todos.

A d铆a de hoy, Espa帽a est谩 enfrentada a tres elecciones: auton贸micas, municipales y generales en diciembre. Por un lado est谩 el PSOE, el reciente conglomerado de izquierda SUMAR encabezado por Yolanda D铆az y tambi茅n est谩 PODEMOS. D铆az ha lanzado su candidatura a presidenta y ha dicho: 鈥淨uiero ser la primera presidenta de Espa帽a. Porque ahora es el tiempo de las mujeres鈥. Entre tanto, Pablo Iglesias de PODEMOS ha dicho que si 鈥淪UMAR decide ir sin PODEMOS, ser谩 una tragedia electoral y pol铆tica鈥. Analistas pol铆ticos espa帽oles coinciden que si la izquierda se divide, corre el riesgo de perder no solo las elecciones, sino esca帽os en el Congreso.

Europa ha rehuido ser un polo en este mundo

驴Su lectura?

Este es un problema cr贸nico en la izquierda. Espa帽a pag贸 un precio tr谩gico en su historia, porque en el sostenimiento de la Rep煤blica, cuando las papas quemaban, la confrontaci贸n entre comunistas, socialistas y anarquistas le quit贸 fuerza para defender a la Rep煤blica y enfrentar al franquismo. Pag贸 un precio hist贸rico y tambi茅n le pas贸 a la izquierda alemana en Europa, la confrontaci贸n entre comunistas y socialistas tuvo tal car谩cter que le abri贸 las puertas al avance del nazismo. S铆, la humanidad ha pagado por la ceguera de la izquierda por el alto valor que tiene la parte frente a la importancia que tiene el todo, ha pagado un precio hist贸rico tremendo, y ser铆a bueno que los militantes de hoy conozcan un poco mejor su propia historia, porque la historia no se repite pero hay que aprender ciertas cosas. Las generaciones tienen derecho a cometer los errores de su tiempo, pero no pueden cometer los errores del pasado, porque entonces hemos vivido in煤tilmente. Es un disparate que la izquierda no se pueda juntar y es un disparate no s贸lo para la izquierda, lo es para el destino de las grandes desigualdades que hay en la sociedad, porque tenemos que pensar y tener una actitud emp谩tica. Podemos tener muchos defectos y muchas limitaciones, pero cualquier gobierno de izquierda, por malo que sea, siempre va a tender a acordarse de lo m谩s postergados en la sociedad. Es decir, quien tenga simpat铆a por la cuesti贸n humana, por el sentimiento de igualdad, tiene que darse cuenta de que en pol铆tica tambi茅n tiene que haber una 茅tica que va m谩s all谩 del poder y de la conveniencia, y de los puntos de vista que puede tener. No se puede construir una herramienta importante que empieza en la realidad si cada cual va por su lado, hay que sumar fuerzas y ese sumar fuerzas significa que quedan cosas por el camino, que quedan cosas que nos la tenemos que tragar, que no es id铆lico pero que, en definitiva, a los m谩s d茅biles de la sociedad le conviene y no militamos por nosotros, militamos por un sentimiento de empat铆a hacia los m谩s postergados que hay en la sociedad. Si la izquierda no es capaz de construir unidad, no tendr谩 el peso ni las herramientas para defender los intereses de la gente m谩s postergada en la sociedad. Lo que pasa es que se nos entrevera la vanidad humana, no somos tan perfectos, somos lo que somos, pesan mucho los personalismos y los puntos de vista. A veces la pasi贸n que nos generan esas confrontaciones nos hace olvidar para qu茅 estamos. No estamos solo para discutir programas en un caf茅 o en un torneo de car谩cter intelectual, estamos para servir a la gente m谩s postergada, porque nuestro hilo conductor m谩s profundo es que pertenecemos a esa pata que planteaba la revoluci贸n francesa, igualdad, y sabemos perfectamente que en las sociedades contempor谩neas, podr谩 haber todo lo que se quiera, lo que menos hay es igualdad, por lo menos en el derecho de partida.

Jos茅 Mujica y Ana Mar铆a Mizrahi, durante la entrevista. / Fotograf铆a de la entrevistadora

En este momento, Espa帽a tiene la presidencia de la Uni贸n Europea y el presidente de Brasil Lula da Silva preside la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribe帽os) 驴Puede mejorar la relaci贸n entre Europa y Am茅rica latina a partir de dos presidentes progresistas y de izquierda?

No son magos, tienen limitaciones, muchas limitaciones.

驴Conversan al menos?

S铆, estoy seguro de que conversan, Lula es muy abierto pero desconf铆o mucho de las contradicciones que tiene Europa, que son muy severas. Curiosamente, Europa, vista de lejos, y me puedo equivocar, da la impresi贸n de que ha decidido abdicar del liderazgo hist贸rico que tuvo en la creaci贸n de la civilizaci贸n contempor谩nea. Es como si Europa hubiera decidido no hacerse cargo y se ha colocado demasiado a la sombra de los poderes norteamericanos y ha perdido su propia identidad. A veces me lamento de que no existan m谩s aquellos viejos conservadores, muy sinverg眉enzas, hasta colonialistas, pero que ve铆an lejos.

La guerra de Ucrania es un monumento a la estupidez, y nadie se plantea una salida pol铆tica

驴Por ejemplo?

Hace 20 a帽os que discutimos un acuerdo con Europa, y Europa no puede lidiar con las contradicciones, el peso de la agricultura francesa y de la polaca, que se sienten amenazadas y ha optado por ser una sombra de Estados Unidos y no ser ella. Europa ha rehuido ser un polo en este mundo.

驴Incluida Espa帽a?

S铆, Espa帽a tiene una contradicci贸n hist贸rica. Hay una Espa帽a de charanga y pandereta y est谩 la otra Espa帽a, nos unen muchas cosas, y nos duele Espa帽a, alguna gente importante ha querido ser una especie de puente entre Am茅rica y Europa, pero es muy dif铆cil de compartir y de entender para d贸nde va Europa hoy. El mundo va a vivir un enfrentamiento muy duro, lo est谩 viviendo hoy, entre el desarrollo de China y el de Estados Unidos, que no va a querer perder su preeminencia. El que existiera otra alternativa ser铆a un elemento de distensi贸n para el mundo, pero Europa no entiende ese papel. Y est谩 como manejada desde lejos. La guerra de Ucrania es un monumento a la estupidez, y nadie se plantea una salida pol铆tica, parece que tiene que ser una salida militar, y una salida militar nos coloca ante el peligro de una guerra at贸mica, es cuesti贸n de d铆as que empiecen las armas nucleares de baja intensidad, las armas t谩cticas pero nucleares鈥 驴Y despu茅s donde terminamos?

驴No est谩 visualizando una salida?

No estoy visualizando una salida, porque la salida tiene que ser una salida inteligente, la salida tiene que ser a la coreana, como fue la guerra de Corea, organizando la desconfianza. No se puede confiar jam谩s en [Vladimir] Putin, obviamente, pero Rusia tampoco va a confiar en la OTAN y en la vida no puedes pedir lo que no te van a dar; no hay ninguna gran potencia que vaya a aceptar que otra potencia le coloque cohetes en la frontera, no lo va a aceptar. Los que vivimos aquel viejo pleito en la 茅poca de Nikita Jrushchov (1894 鈥 1971), sabemos que ah铆 funcion贸 la pol铆tica, funcion贸 un tel茅fono rojo. Los americanos retiraron sus cohetes de Turqu铆a y la Uni贸n Sovi茅tica retir贸 los barcos con los cohetes (de Cuba). Ahora no est谩 funcionando la pol铆tica, porque plantear una soluci贸n negociada es como una especie de traici贸n, lo 煤nico en que se piensa es en una salida militar. Y si la salida es militar, habr谩 guerra para rato.

驴Y Am茅rica Latina c贸mo est谩?

Am茅rica Latina est谩 balconeando (observando sin participar), pero podemos ser v铆ctimas: no puede haber una estrategia de guerra basada en la guerra y sin embargo est谩n para eso.

Despu茅s de la pandemia en Am茅rica Latina se profundiz贸 la pobreza y la desigualdad.

S铆, adem谩s sufrimos la consecuencia de esto, el mundo est谩 muy entrelazado y la guerra es un despilfarro de energ铆a y estamos haciendo todo lo contrario de lo que hay que hacer con respecto al cambio clim谩tico, ahora tenemos un nuevo problema, la humanidad se transform贸 en un fen贸meno geol贸gico. 驴Y c贸mo vamos? Vamos caminando hacia un holocausto ecol贸gico y lo que menos precisamos es una guerra, necesitamos organizarnos para pelear con la naturaleza y poder encauzar y mejorar el conjunto de barbaridades que le hemos metido a la naturaleza. Por primera vez en la historia, la humanidad se ha transformado en una fuerza geol贸gica en los equilibrios del planeta y lo estamos alterando, esto tiene una gravedad para la existencia de la vida en la tierra y no nos queremos hacer cargo de eso. Hace 32 a帽os por lo menos que la ciencia en Kioto nos dijo 鈥渓os fen贸menos extremos van a ser cada vez m谩s frecuentes y m谩s intensos鈥, y es lo que est谩 pasando.

La democracia representativa va a tener que evolucionar a una especie de conjunto de gobiernos interiores

En Barcelona, en particular le ocurre a la alcaldesa Ada Colau, donde la acci贸n de poderes econ贸micos busca desgastar su gobierno. Ella ha tenido que comparecer en sede judicial a ra铆z de una querella que le impuso un 鈥渇ondo buitre鈥 que hab铆a sido sancionado por desahuciar a familias vulnerables 驴C贸mo ve el fen贸meno de la judicializaci贸n de la pol铆tica?

Este es otro problema contempor谩neo, el Estado-Naci贸n en el cual nos hemos educado est谩 cada vez m谩s cuestionado, porque han aparecido un conjunto de poderes internacionales que no tienen nada que ver con el Estado-Naci贸n, pero que le quitan fuerza y capacidad de realizaci贸n. Estamos ante una crisis pol铆tica y creo que va a haber muchos movimientos; la democracia representativa hoy no representa al conjunto de conflictos y de contradicciones que hay en la sociedad. No creo tampoco que la democracia parlamentaria que hemos conocido sea el 煤ltimo escal贸n de la especie humana. Creo que va a haber cambios institucionales, y toda 茅poca de cambios significa muchos conflictos. La gente que se dedica a estudiar la prospectiva vaticina que la democracia representativa va a tener que evolucionar a una especie de conjunto de gobiernos interiores; por ejemplo la ense帽anza es un mundo que va a tener que elegir su gobierno, la industria va a tener que elegir su gobierno, y el papel de los gobiernos centrales no es decir lo que tienen que hacer sino frenar lo que no tienen que hacer, y que tengan una cierta armon铆a, porque la complejidad de los fen贸menos es imposible de resumir en un 煤nico gobierno, pero eso supone una 茅poca de caos. Cuando hay caos vienen los sue帽os de soluciones verticales de un gobierno que ponga orden. Para m铆, va a haber conflictos largos. Lo que tengo claro es que es imposible para un gobierno central entender y manejar en profundidad el mundo de la ense帽anza, el mundo de la industria, todo tiene una complejidad tal que te sent铆s analfabeto, pero lograr un gobierno de armon铆a con esos tonos, no estamos ni educados, ni formados por eso. Ac谩 van a aparecer los l铆mites del hombre, estoy hablando de prospectiva, de nada para ma帽ana. Me doy cuenta de que va a haber altibajos as铆, porque en la historia norteamericana por ejemplo jam谩s hubo una dureza y un enfrentamiento como el que tienen hoy republicanos y dem贸cratas. Hemos presenciado por ejemplo en Francia la desaparici贸n de partidos hist贸ricos y el surgimiento de otros. Apareci贸 Macron y al poco tiempo estaban los Chalecos Amarillos en la calle, es como una locura. Capaz gana una expresi贸n de derecha o extrema derecha como ocurri贸 en Italia. En Italia tuvieron los partidos m谩s grandes de occidente y ahora hay un gobierno de ultraderecha. Esto est谩 expresando un fen贸meno de crisis de representatividad en el fondo de la sociedad y creo que va a definir una 茅poca y que tenemos que acostumbrarnos a vivir un tiempo de caos.