–

De parte de Nodo50 May 12, 2023 461 puntos de vista

En la tercera audiencia del Juicio Contraofensiva III declar贸 Daniel Cabezas, quien dio testimonio respecto a su experiencia como sobreviviente. En el juicio donde se juzga la participaci贸n del excomisario Roberto 脕lvarez en la represi贸n a la acci贸n de Montoneros, Cabezas habl贸 acerca de su detenci贸n y relat贸 lo que pudo reconstruir de las ca铆das de sus compa帽eros y compa帽eras. Este mi茅rcoles desde las 9 ser谩n los alegatos de las partes acusadoras.

Redacci贸n: M贸nica Mexicano

Edici贸n: Pedro Ram铆rez Otero/Fernando Tebele

Foto de portada: Transmisi贸n de La Retaguardia

Daniel Cabezas se acomoda en su silla, ajusta el micr贸fono para que se escuche con claridad lo que tiene para decir. Comienza su testimonio y habla del momento en el que en 1978, junto otros exiliados en M茅xico, conformaron un grupo de prensa para imprimir la revista Evita Montonera. En esa imprenta trabajaba con Aixa Bona, su compa帽ero Gervasio Guadix y otras personas m谩s.

En 1979 ante el llamado de la organizaci贸n para el retorno a la Argentina en el contexto de la Contraofensiva, vuelven al pa铆s junto con sus familias, se instalan en Buenos Aires en diferentes casas, y contin煤an con la tarea de imprimir, encuadernar y distribuir el libro 鈥淢ontoneros, el Camino de la Liberaci贸n鈥.

Daniel y Nora Hilb, su compa帽era, buscan trabajo, transitan la clandestinidad, esperando tener noticias de la organizaci贸n. Comienzan a notar seguimientos, hasta que un d铆a, al volver a su casa, son detenidos. Los llevan a la Comisar铆a 44 y luego a Campo de Mayo. En la Comisar铆a es entregada la hija de Daniel a su suegro.

No es la primera vez que Daniel declara, lo hizo en el Juicio Contraofensiva I, donde pudo contar la reconstrucci贸n que pudo hacer muchos a帽os despu茅s de su liberaci贸n, hablando con los dem谩s sobrevivientes, de la ca铆da de sus compa帽eros y compa帽eras. Luego de su secuestro, Daniel estuvo en la c谩rcel 4 a帽os, en Rawson y Caseros, ya como preso pol铆tico de la dictadura.

La declaraci贸n en el juicio

Cabezas cont贸 lo que pens贸 cuando Aixa Bona narr贸 el hecho de su traslado, que hab铆a realizado el imputado Roberto 脕lvarez. Era llamativo que luego de tantos malos tratos sufridos en Campo de Mayo el oficial quisiera conversar con ella, motivo suficiente para que el personaje fuera claramente recordado.

Para el momento de las detenciones eran conscientes de la gravedad de la situaci贸n represiva, ten铆an conocimiento de las torturas en los campos de detenci贸n, tortura y exterminio. Sab铆an que estas personas, patotas, polic铆as y militares, eran parte del Plan de Reorganizaci贸n Nacional, que buscaba destruir a la militancia, afectar a la sociedad para imponer un plan econ贸mico. 脕lvarez era tambi茅n parte de ese plan.

Daniel dijo que gracias a la transmisi贸n de las audiencias por parte de La Retaguardia, Aixa pudo reconocer al imputado sin duda alguna. 脡l se encontraba en la sala virtual cuando 脕lvarez dio testimonio en el juicio anterior.. 鈥溍乴varez arm贸 un cuentito para deslindar responsabilidades. (鈥) Recuerdo que 脕lvarez cont贸 que iba con un coche que no era operativo por una ruta y vio a una mujer que estaba como perdida, que la levant贸 y la llev贸 a la comisar铆a, que 茅l la trataba muy bien (鈥) no solo como persona, sino como polic铆a鈥, hab铆a declarado Bona.

鈥淢e qued贸 este cuento de buena persona, algo que han hecho la mayor铆a de los militares que testimoniaron. No se acuerdan de nada. A m铆 me llama la atenci贸n c贸mo no gan贸 Montoneros, porque ninguno nos combat铆a, ninguno estaba persigui茅ndonos, entonces siempre digo, tendr铆amos que haber ganado, seg煤n ellos鈥, agreg贸 con iron铆a Cabezas.

Durante su declaraci贸n, Daniel ley贸 un documento de Inteligencia del Ej茅rcito que fue parte de las pruebas presentadas durante el juicio anterior, donde se refiere el supuesto suicidio de Guadix (esposo de Bona) y la posterior detenci贸n del grupo al que pertenec铆an Cabezas y Bona. En el documento hay testimonios de Colores (Juan Antonio del Cerro), un militar a cargo de la acci贸n represiva, 鈥渄onde queda claro c贸mo estaban organizados y quienes intervinieron鈥.

Respecto a cu谩l fue el destino de los miembros de su grupo, Daniel refiri贸 que de quien menos se sabe es de Alfredo Lires y Graciela 脕lvarez, de quienes suponen que para finales de 1980 a煤n se encontraban vivos en Campo de mayo. Ambos permanecen desaparecidos.

Daniel y su compa帽era Nora salieron de la c谩rcel el 4 de mayo de 1984, tras la intervenci贸n de la diplomacia de Alemania. Aixa Bona, recuper贸 su libertad a fines del 83. Acerca de Guadix, dijo: 鈥淪upimos en 1980 que armaron el operativo para hacer pasar su asesinato por un suicidio. De los tres fue el 煤nico cuerpo que se encontr贸鈥.

Posteriormente, Alejandro Elorz, el abogado defensor del imputado le pregunt贸 a Cabezas qu茅 era Montoneros. Despu茅s de un cruce entre las partes acerca de si la pregunta era pertinente, respondi贸: 鈥淓ra una organizaci贸n pol铆tico militar que se form贸 con distintas organizaciones y movimientos en la dictadura anterior y ten铆an como objetivos luchar de distintas maneras, de todas las maneras, para que se termine la dictadura y para construir una sociedad justa鈥. M谩s adelante agreg贸 que Montoneros 鈥渆ra una organizaci贸n emblem谩tica y por eso tuvo relaci贸n con tantas organizaciones de liberaci贸n en el mundo鈥.

El defensor nuevamente le pregunt贸 los motivos por los cuales Montoneros pas贸 a la clandestinidad. Cabezas dijo: 鈥淗abr铆a que preguntarle a la conducci贸n cu谩ndo toma esa decisi贸n鈥. A partir del inicio de la dictadura, de las pr谩cticas genocidas, 鈥渓a clandestinidad fue una manera de resistir, porque sobrevivir era resistir鈥. Agreg贸 adem谩s que Montoneros siempre comunic贸 a la sociedad lo que hac铆a, ya sea mediante comunicados o conferencias de prensa, daba cuenta de la diversidad de sus acciones. 鈥淗ay much铆sima informaci贸n sobre sus pol铆ticas y por qu茅 en cada momento decidi贸 distintas l铆neas, incluida la lucha armada, un tema que en esta sociedad todav铆a falta discutir鈥, agreg贸 el sobreviviente.

Daniel relat贸 su participaci贸n en la conferencia de prensa en M茅xico donde film贸 a 鈥淭ucho鈥 Valenzuela, militante montonero, a quien llevaron 鈥減ara que marque a la Conducci贸n. Y 茅l, en connivencia con su compa帽era, decide viajar, pero dar a conocer todo lo que pasaba en la Quinta de Funes. Yo film茅 esa conferencia, detall贸.

El abogado defensor cuestion贸 al testigo acerca de la calificaci贸n de la car谩tula del 鈥淐onsejo de guerra鈥 al que fue sometido por la dictadura, a lo que Cabezas respondi贸 que la car谩tula era por asociaci贸n il铆cita y que ellos hab铆an rechazado la amnist铆a y posteriormente fueron absueltos.

Al final de su declaraci贸n, Daniel Cabezas mostr贸 una foto de Gervasio 鈥淧aco鈥 Guadix. 鈥淧ara nosotros era un tipo muy sensible, muy creativo, que puso esa creatividad al servicio de una causa por la que dio la vida conscientemente. Paco era un buen tipo, adem谩s con muy buen humor, muy divertido. Y se pon铆a serio cuando hab铆a reuniones pol铆ticas o ten铆amos que tocar temas complejos en aquella 茅poca relacionadas con la militancia鈥, dijo.

Luego mostr贸 una foto de Alfredo Lires y Graciela 脕lvarez. 鈥淒os personas muy entra帽ables 脡l era nuestro responsable, ten铆a mucha m谩s experiencia. Ten铆an dos hijos que quedaron con su abuela materna y a quien a煤n recordamos. Yo creo que salv茅 la vida gracias a lo que 茅l me dijo que ten铆a que decir si me deten铆an鈥, cont贸 acerca de la pareja.

Para finalizar su testimonio, dijo: 鈥淓stos son tambi茅n Montoneros, que ya no est谩n y a quienes recordamos junto a los 30 mil, a nuestros familiares, a nuestros compa帽eros de vida y que por ellos seguiremos buscando Memoria, Verdad y Justicia. Creo que es fundamental que sigan los juicios, que sigamos conociendo la verdad y que los imputados, los culpables, los genocidas sean condenados. Me ha tocado en suerte este tribunal donde podemos tener confianza de que se hace justicia鈥.