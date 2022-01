–

De parte de EZLN January 4, 2022 77 puntos de vista

Ene032022

Σας ευχαριστούμε

<!–

23569

–>

Ζαπατιστική Επιτροπή Έκτη

Συντονισμός του Ταξιδιού για τη Ζωή- Κεφάλαιο Ευρώπη

14 Δεκεμβρίου 2021

Στις οργανώσεις, τα κινήματα, τις ομάδες, τις συλλογικότητες, τους αυτόχθονες λαούς και τα άτομα από τις διάφορες γεωγραφίες της γης που είναι γνωστή πλέον ως Slumil K’ajxemk’op – Ανυπότακτη Γη.

Από τη Ζαπατιστική Αποστολή «Η Εκτός Εποχής»

Συντρόφισσες, συντροφόες, σύντροφοι:

Αδελφόες, αδελφές, αδελφοί

Σας στέλνουμε χαιρετισμούς από τα βουνά του νοτιανατολικού Μεξικού και σας ενημερώνουμε ότι ήδη βρίσκονται στις αντίστοιχες κοινότητες και θέσεις τους όλες οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι της αερομεταφερόμενης αποστολής που τους μήνες Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη και Δεκέμβρη του 2021 σας επισκέφτηκαν στις αντίστοιχες γεωγραφίες σας.

Στις 14 Δεκέμβρη, 21:34 ζαπατιστική ώρα -20:34 ώρα Μεξικού-, 03:34 της 15ης Δεκέμβρη -ώρα της Slumil K’ajxemk’op-, επιβεβαιώθηκε ότι όλες και όλοι βρίσκονται ήδη στις περιοχές, τις κοινότητες και τις θέσεις τους.

Φτάσαμε όλες και όλοι καλά, σώοι και αβλαβείς. Αν και όλες και όλοι μας κινητοποιημένοι και συγκινημένοι από τις μέρες και νύχτες που μας επιτρέψατε να μοιραστούμε μαζί σας. Γυρίσαμε με μια πληγή στην καρδιά, μια πληγή ζωντανή. Μια πληγή που δεν θα αφήσουμε να κλείσει.

Τώρα έχει σειρά να μελετήσουμε τις σημειώσεις μας για να ενημερώσουμε τους λαούς και τις κοινότητές μας για όλα όσα μάθαμε και δεχτήκαμε από εσάς: τις ιστορίες σας, τους αγώνες σας, την αντίστασή σας, την ανυπότακτη ύπαρξή σας. Και πάνω απ’ όλα, την αγκαλιά ανθρωπιάς που δεχθήκαμε από τις καρδιές σας.

Όλα όσα σας φέραμε ήταν από τους λαούς μας. Όλα όσα πήραμε από εσάς είναι για τις κοινότητές μας.

Για όλα αυτά, για τη φιλοξενία σας, την αδελφοσύνη σας, για τα λόγια σας, την προσοχή σας, το βλέμμα και τη ματιά σας, τα φαγητά και τα ποτά σας, τη διαμονή που μας προσφέρατε, για την συντροφιά σας, την ιστορία σας, για τη συλλογική αγκαλιά της καρδιάς που είστε, σας λέμε:

Kiitos

Danke schön

Hvala ti

Благодаря ти

Gràcies

Děkuju

Grazie

Hvala vam

Tak skal du have

Ďakujem

Aitäh

Eskerrik asko

Merci

Diolch

Grazas

Σας ευχαριστούμε

Köszönöm

Thanks

Go raibh maith agat

Paldies

Ačiū

Ви благодарам

Takk skal du ha

Dziękuję Ci

Obrigada

Mulțumesc

Спасибо

Хвала вам

Tack

Teşekkürler

¡Gracias SLUMIL K´AJXEMK´OP!

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας, γιατί ο αγώνας για τη ζωή δεν έχει τελειώσει. Έχουμε ακόμα πολλά να μάθουμε και πολλές αγκαλιές να μοιραστούμε.

Τα λέμε σύντομα, συντρόφια.

Από τα βουνά του νοτιοανατολικού Μεξικού.

Εκ μέρους της ζαπατιστικής «Η Εκτός Εποχής».

Εξεγερμένος Υποδιοικητής Μοϊσές.

Συντονιστής.

Μεξικό, Δεκέμβριος του 2021.

No hay comentarios todavía.

RSS para comentarios de este artículo.