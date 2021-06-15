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De parte de EZLN June 15, 2021 88 puntos de vista

Jun142021

АЗОРСКИЕ ОСТРОВА, ПОРТУГАЛИЯ, ЕВРОПА

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АЗОРСКИЕ ОСТРОВА, ПОРТУГАЛИЯ, ЕВРОПА

11 июня 2021 года.

(Примечание: календарь и время, по географии Мексикии).

16 мая, Ла Монтанья (Гора) направилась на восток от Сьенфуэгоса, Кубы, после того, как ее личико было напудрено и модернизировано, ее палуба была очищена и паруса были переставлены. Ла Монтанья огибала пляж Лас Колорадас а Сьерра-Маэстра слева от нее. Cнова в сопровождении дельфинов, созванных Дурито Stahlkäfer, который проклял, когда они проходили перед американской аберрацией в Гуантанамо. Перед Гаити, киты встретили ее, а на острове Тортю, Дурито и Котопес высадились, разбираясь о каком-то закопанном сокровище … или еще не закопанном. В поддержку группы поддержки, Лупита, Химена и Бернал вырвали по-братски, хотя я думаю, что они предпочли бы поддержать другим способом. В Пунте Русии, Доминиканской Республике, Ла-Монтанья осторожно отдохнула из-за сильного встречного ветра. 24 мая на рассвете и на всех парусах («чтобы ветер не испугать» –сказал капитан Людвиг), Ла-Монтанья направилась к северу. В этот раз, косатки попращались с Ла Монтанья в Карибском море. 25-26 мая шизофренический корабль, переплыл через Багамскиe, и 27 направилaсь к северо-востокy, уже в открытом море, Duc in Altum.

4 июня, преодолев так называемый Бермудский треугольник, судно и егo драгоценная команда столкнулись с восходом солнца на востоке. С 5 по 9 июня они плыли по месту где, по легендам, была Атлантида.

10 июня в 22:10:15, в европейском тумане, с марса Ла-Монтанья, мы увидели сестринскую гору Гордa на острове Фаял, на архипелаге Азорских островов, в автономном регионе Португалия, в Европе.

Около 02:30:45, 11 июня, вид «в двух шагах» от берегов порта Орты, затуманил глаза корабля и экипажа. В этот день, в горах Азорских островов было 07:30 утра. Около 03:45:13, лодка администрации порта Орты, приблизилась к Ла-Монтаньа, чтобы указать место отдачи якоря. Около 04:15:33, корабль бросил якорь напротив других гор. Около 08:23:54, лодка администрации порта подобрала экипаж из Ла-Монтанья и доставила их на берег для тестов Covid PCR, а затем вернула их на корабль, чтобы дождаться результатов. «Autoridade Maritima» в порту Орты всегда вел себя с уважением.

Экипаж, включая пассажиров, находится в очень хорошем состоянии, «оживлены и счастливы, без драк и сплетен. (В отряде 421) они заботятся друг о друге ».

Надо доложить –кроме экипажа Stahlratte и сапатистского отряда 421, сопровождает María Secco, стрингер режиссер-фотограф, и Diego Enrique Osorno, стрингер репортер, чтобы снимать морское путешествие. Javier Elorriaga работает в команде поддержки сапатистской делегации.

В соответствии с обычаями сапатистов, эти 3 человека должны были, помимо оплаты своих расходов, тоже предоставить письменное разрешение от своих семей, партнеров и детей. Докуметы были доставлены СупМой. Их мужья, жены, матери и дети написали и подписали собственноручно эти разрешения. Я сам их прочитал. В них есть все: от философских размышлений до детских рисунков, и до внимательной просьбы девочки привести ей кита. Никто не просил жуков или котопсов, что я не знаю, оскорбление ли это или облегчение. В детских письмах можно увидеть гордость за то, что отец или мать дали свое разрешения (классический подход сапатиста: «утки стреляют в ружья»). Я полагаю, что у вас будет возможность, когда-нибудь, узнать взгляд Maria и Diego, их истории, размышления и оценку, их участие «в первом ряду» (они же занимаются кино) в этом безумии. Бзгляд другого всегда хорошо приветствуется, и освежает.

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Когда новость стала известна в горах на юго-востоке Мексики, общины сапатистов направили сообщение, через своего капитана, экипажу Stahlratte: «Спасибо, вы молодцы!». Они все еще пытаются перевести это на немецкий язык.

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Для размышления: девиз Азорских островов: “Antes morrer livres que em paz sujeitos” (Лучше умереть свободным, чем быть порабощeнным).

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Вдали, на востоке, стоят колонны Геркулеса –в свое время были пределом известного мира. Они с изумлением смотрели на гору, плывущую с запада.

Подтверждаю

СупГалеано

11 июня 2021 г.

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