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De parte de EZLN March 5, 2022 6 puntos de vista

Mar052022

Выжженная земля после боя

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ШЕСТАЯ КОМИССИЯ САПАТИСТОВ

Мексика.

Выжженная земля после боя

(О вторжении русской армии в Украину).

2 марта 2022 г.

Тем, кто подписал Декларацию «Во имя Жизни»:

Последователям Шестой декларации в Мексике и в мире:

Товарищи, братья и сестры:

Мы делимся с вами словами и мыслями о том, что сейчас происходит в географии, которую называют Европой:

ПЕРВОЕ. Есть сила агрессора, российская армия. На карту поставлены интересы крупного капитала с обеих сторон. Те, кто сейчас страдает от иллюзий одних и хитрых экономических расчетов других – это народы России и Украины (а, возможно, вскоре и других географий, близких или далеких). Как сапатисты, мы не поддерживаем ни то, ни другое государство, а только тех, кто борется за жизнь против системы.

Во время многонационального вторжения в Ирак (почти 19 лет назад) во главе с армией США, во всем мире проводились кампании и демонстрации против войны. Никто в здравом уме не думал, что противостояние вторжению – это поддержка Саддама Хусейна. Сейчас похожая ситуация, хотя и не такая же. Ни Зеленский, ни Путин. Остановить войну.

ВТОРОЕ. Различные правительства присоединялись к той или иной стороне, делая это на основе экономических расчетов. В них нет гуманистической ценности. Для этих правительств и их «идеологов» есть хорошие интервенции-вторжения-разрушения и есть плохие. Хорошие – это те, которые совершаются их близкими, а плохие – те, что устраивают их противники. Аплодисменты преступному аргументу Путина для оправдания военного вторжения в Украину превратятся в сожаление, когда теми же словами будет оправдано вторжение других народов, которое не по нраву крупному капиталу.

Они будут вторгаться в другие регионы, чтобы спасти их от «неонацистской тирании» или положить конец соседним «нарко-государствам». Они потом будут повторять те же самые слова Путина: «мы собираемся денацифицировать» (или что-то похожее) и изобиловать «рассуждениями» об «опасности для своих народов». И тогда, как говорят нам наши товарищи в России:

«Российские бомбы, ракеты, пули летят в сторону украинцев и не спрашивают об их политических взглядах и языке, на котором они говорят», но поменяют «гражданство» и тех, и других.

ТРЕТЬЕ. Крупные капиталы и их «западные» правительства сели, чтобы поразмыслить, как ухудшается положение, и даже поощрить это. Потом, когда вторжение уже началось, они ждали, будет ли сопротивляться Украина, и подсчитывали, какую пользу можно извлечь из того или иного результата. Поскольку Украина сопротивляется, они начинают выдавать счета за «помощь», платы по которым будут требовать позже. Путин не единственный, для кого украинское сопротивление стало сюрпризом.

В этой войне выигрывают крупные оружейные консорциумы и крупные капиталы, для которых происходящее – возможность завоевывать, разрушать или отстраивать территории и создавать новые рынки для товаров и потребителей.

ЧЕТВЕРТОЕ. Мы не стали прислушиваться к тому, что распространяют средства массовой информации и социальные сети обеих сторон – и то, и другое представляется нам как «новости», – или к «анализу» внезапно увеличившегося числа экспертов по геополитике, Варшавскому договору и НАТО – вместо этого мы решили разыскать и расспросить тех, кто так же, как и мы, борется за жизнь в Украине и России.

После нескольких попыток Шестой Сапатистской Комиссии удалось установить контакт с нашими знакомыми, которые участвуют в сопротивлении и бунтарстве в географиях, называемых Россией и Украиной.

ПЯТОЕ. Резюмируем: наши знакомые, которые тоже поднимают либертарный флаг, твердо заявляют – те, кто сопротивляется, есть и на Донбассе, и в Украине; бунтуют и те, кто работает и ходит по улицам и полям России. В России много задержанных и избитых за протесты против войны. Есть убитые в Украине российской армией.

Объединяет их между собой, а их с нами не только НЕТ войне, но и неприятие «сотрудничества» с правительствами, угнетающими их народ.

Посреди смятения и хаоса с обеих сторон тверды их убеждения: их борьба за свободу, их отказ от границ, национальных государств и угнетения, которое меняет флаги, но остается неизменным.

Наша обязанность – поддерживать их в меру своих возможностей. Слово, изображение, мелодия, танец, поднятый кулак, объятие – даже из дальних географий – также являются поддержкой, которая подбодрит их сердца.

Сопротивляться – значит упорствовать и побеждать. Мы поддерживаем наших знакомых в их сопротивлении, то есть в их борьбе за жизнь. Мы в долгу перед ними и в долгу перед собой.

ШЕСТОЕ. В связи с вышеизложенным, мы призываем последователей Шестой декларации провести демонстрацию против войны в поддержку украинцев, в соответствии с вашим календарем, географией и методами, которыми вы боретесь за мир и свободу.

Кроме того, мы призываем к финансовой поддержке сопротивления в Украине, номера счетов мы укажем позже.

Со своей стороны, Шестая комиссия САНО делает то же самое, направляя небольшую помощь тем, кто в России и Украине борется против войны. Также были установлены контакты с нашими знакомыми в SLUMIL K´AJXEMK´OP для создания общего экономического фонда для поддержки тех, кто сопротивляется в Украине.

Без всякой рисовки мы кричим и призываем кричать и требовать: Выведите российскую армию из Украины.

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Война должна быть остановлена. Если она продолжится и масштабируется, что ожидаемо, то, возможно, в конечном итоге после боя не останется ничего, кроме выжженной земли.

С гор юго-востока Мексики.

Субкоманданте Мойсес. Субкоманданте Галеано.

Шестая Комиссия САНО.

Март 2022.

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