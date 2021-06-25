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De parte de EZLN June 25, 2021 52 puntos de vista

Jun242021

Высадка

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Высадка

Из Другой Европы.

Люди, группы, коллективы, организации и европейские движения -в сотрудничестве с отрядом 421.

Июнь 2021 г.

P.S. Есть такая песня, автора Leon Gieco, (Леона Джеко) под названием «El Desembarco (Высадка)». Годами она у меня лежала в папке «ожидании». Я ждал момент, когда и куда ее включить. В конце концов, я подумал, что когда настанет время, тогда все будет ясно.

Глядя на тот момент, когда Марихозе ступает своей ногой на галиcкую землю, я думал не о песне, но и о невидимой структуре, которая соединяла музыку и пиратский сапог, носящий коренную ногу майя, приземляясь на иберийскую землю.

Я рылся и оказалось, что этой песне более 10 лет давности. Когда автор сочинил эту песню в таком большом объятии Латинской Америки? Давно ли это?

Сам Леон мечтал о таких словах?

Разве -это та же мечта, что приснилась Марихозе, когда в огненных объятиях апреля ей сказали, что она выйдет на берег первой? Тa же самaя, что и у покойного СупМаркоса, когда за несколько лет до восстания, он написал «Моряк на горе»? Тa, которaя раскрылa Дона Дурито Лакандонского, когда он вообразил (или совершил, не известно) свое путешествие по Европе? Мечтала ли об этом команданта Рамона, первая, кто покинулa территорию сапатистов и по инициативе которой родился Национальный конгресс коренных народов? Это то же самое, о чем мечтал тогдашний подполковник повстанец Мойзес, когда -в 2010 году на окраине гора юго-востока Мексики- он получил звание второго главного (СупМой)? Та, которая была у Гсподина Ика, СупПедро и 45 других сапатистов, павших в январе 1994 года? Та о которой мечтал народ Саамы -на самом севере Европы- в их общей Декларации о защите жизни? Мечтал ли об этом Гонсало Герреро более 500 лет назад, когда он слил свой путь и судьбу с народом майя? Беспокоился об этом Хасинто Канек?

Стало легче от кончины Командира Исмаэля, доктора Паулины Фернандес, Оскара Чавеса, Хайме Монтехо, Жана Роберта, Поля Ледука, Висенте Рохо, Марио Молина, Эрнесто Карденала и многих других родствнников -непроизвольных братьев и сестер-, потерянных за последнее время?

Мечта, которая воодушевила Европу низов, устроившую этот ужасный а также чудесный, прием в Виго?

Та, которая сейчас ходит по улицам, районам, полям и побережьям Европы, повторяя «В июле в Париже будет дождь»?

Это мечта, которая оживляет голоса, пересекшие Атлантику в символических зеркалах пляжа Виго, и теперь гнездятся в сообществах сапатистов?

Потому, это не с корабля высадка Отряда 421, а с Ла-Монтаньа «без оружия, за защиту жизни».

Человеческое ли это? То, что глубоко и скрыто объединяет разные и далекие между собой географические регионы и календари?

Я не знаю. Но тем, для кого искусство -это проклятие, я бы посоветовал: выполните свою мечту! Что бы это ни было, но пусть будет своей мечтой.

Нникогда не будет известно, кто, где и когда, сбудется чью-то мечту вместо вашей, где-нибудь, когда-нибудь в этой болезненной реальности.

Подтверждаю

СупГалеано

Июнь 2021 года.



Речь Марихосе. Видео 4.

“От имени сапатистских женщин, детей, мужчин, стариков и, конечно же других, я заявляю, что название этой страны, которую ее жители теперь называют Европой, отныне будет Slumil K’ajxemk’op. Это означает: мятежная страна или страна, которая не сдается. Вот как это будет известно -среди «своих и чужих»- до тех пор, пока есть кто не сдается и не продает себя.”

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