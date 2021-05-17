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De parte de EZLN May 17, 2021 66 puntos de vista

May172021

Дельфины!

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Дельфины!

Май 2021 г.

Это были драматические моменты. Загнанное в угол между незакрепленными концами и планширом, маленькое насекомое угрожало экипажу своим копьем, а краем глаза он наблюдал за бурным морем, где притаился Кракен из вида “жуков-кракенов”, –специалист по проглатыванию жуков–. Затем бесстрашный безбилетный пассажир взял себя в руки, поднял свои многочисленные руки к небу, и его голос взревел, заглушая шум волн, разбивающихся о корпус Горы:

Ich bin der Stahlkäfer, der Größte, der Beste! Beachtung! Hör auf meine Worte¡ (Я стальной жук, Величайший!, Лучший!. Внимание! Слушайте мои слова!)

Экипаж остановился. Не потому, что насекомое-шизофреник бросило им вызов зубочисткой и пластиковой крышкой. И не потому, что он говорил с ними по-немецки. Это потому, что, послушав свой родной язык и после многих лет слушая только тропический прибрежный испанский язык, они перенеслись на свою землю, как если бы это было редкое очарование

Позже Габриэла говорила, что немецкий язык жука был ближе к немецкому языку одного иранского мигранта, чем к Фаусту Гете. Капитан защищал безбилетного пассажира, утверждая, что его немецкий язык вполне понятен. И, постольку-поскольку, хозяин —барин, Габриэла промолчала. Эте и Карл одобрили. Эдвин, хотя только понимал слово «кумбия», согласился. Я расскажу вам версию жука, переведенную с немецкого:

– * –

«Неуверенность моих нападающих позволила мне переделать мою оборонительную стратегию, восстановить свою броню (одно дело умереть в неравном бою, а другое -умереть растрепанным) и начать контрнаступление: повесть…

Это было несколько месяцев назад в горах на юго-востоке Мексики. Те, кто живут и воюют там, бросили для себя новый вызов. Но в те моменты, они жили в тревоге и разочаровании, так как, у них не было транспорта для их путешествия. Так было до тех пор, пока я, великий, невыразимый, и так далее дон Дурито Лакандонский, AC de CV de (i) R. (i) L., добрался до их гор (аббревиатуры, как всем должно быть известно, означают: “Странствующий рыцарь, разносторонней лошади, безограниченной безответственности”). Как только вести о моем прибытии распространились, множество молодых женщин, младенцев всех возрастов, и даже старух, стремительно побежали на мою встречу. Но я стоял на своем и не поддавался хвастовству. Затем я пошел в комнаты человека, ответственного за эту несчастную экспедицию. Я был сбит мгновено с толку: дерзкий нос того, кто составил и переработал невозможные счета, чтобы покрыть расходы карательной экспедиции против Европы, заставил меня вспомнить того капитана, который известен позже как СупМаркос. Ему я долго помогал. И я его воспитал своей мудростью. Но нет, хоть и он похожий, но тот, кто сейчас себя называет СупГалеано, все же должен еще многому научиться у меня, величайшего из странствующих рыцарей.

Во всяком случае, лодки у них не было. Когда я предоставил свой корабль в их распоряжении, вышеупомянутый Суп саркастически ответил: “Тут место только для одного, и оно очень маленькое, это… –банка сардин!” “Таким образом, имея в виду мое судно, название которого ‘Будь на страже!’, он выдвинул его левее, на высоте носа. Я проигнорировал такую дерзость и, проходя мимо толпы, которая жаждала взглянуть на меня, хотя бы одним словом от меня, я направился к острову ‘Безымянному’, который был обнаружен кем-то из них в 1999 году. И на высоте, теперь густого марса корабля, я терпеливо ждал рассвета.

Затем я проклял ад. Я вызвал богинь со всех широт. Тогда я назвал самую могущественную из них: Алую Ведьму. Она, та, которую презирают другие боги, поскольку они склонны к хвастливой и показной мужской шумихе. Она, изгнанная другими богинями, преданными фальшивой красоте и косметике. Она, Алая Ведьма, старшая ведьма: Oh, die scharlachrote Hexe! Oh die ältere Hexe!

Я знал, что шансы этих странных существ, самозваных сапатистов, получить достойную лодку, невелики. Я хорошо знал, что только самые могущественные из магических сил могут вытащить их из беды и сдержать свое слово. Итак, я позвонил старшей ведьме, той в пурпурной одежде, которая может изменить вероятность будущего. Она посчитала и рассказала истории и пришла к выводу, что на самом деле вероятность того, что они получат лодку, практически равна нулю. Так она сказала:

“Но я ничего не могу сделать, если нет просьбы. А не просто просьба. Еe должен сделать Титан –великое и великодушное существо, которое в своем добром духе дает приют тем, кто нуждается в волшебном событии”.

¿А кто лучше меня? Я громко заорал. Дама в пурпурной одежде, подняла руку, требуя моего молчания. “Это еще не все”–прошептала она. «Необходимо, чтобы этот Титан рисковал своей жизнью, своими достоянием и репутацией в одиссее, в которую пустились эти существа. Это значит, чтоб он всегда любезно сопровождал и поддерживал их. И чтоб он вместе с ними, но не рядом с ними, столкнулся с их проблемами и печалями. Значит, будет но не будет его».

Я согласился, потому, что мое единственное счастье –это мои подвиги. Я рискую своей жизнью, просто существуя, ведь моя репутация находится в подвалах мира.

Итак, сестра-ведьма сделала то, что положено в таких случаях: она включила свой компьютер, подключилась к серверу в Германии, набрала какое-то заклинание, изменила график вероятности и увеличила процент с нуля и до 99,9%. Она снова набрала, и звук его принтера выдал, что бумага выходит из него. Не без предварительной оценки модернизации, существующей в гильдии алых ведьм и подобных им, я записал заметку. Только одним предложением:

“Если титан, стальным является, то найдите себе подобного, ведь от этого, зависит отсутствующее”

Что это значит? Где я мог бы найти что-то или кого-то, не только на меня похожего, но и далекого от моего величия? Титанов совсем немного. Фактически, согласно википедии вниз и влево, я единственный преобладающий. Тогда «из стали». Человек из стали? Я сомневаюсь в этом. Я не думаю, что Алая Ведьма рекомендовала мужчину. Одну женщину из стали, тогда.

Долго я гулял. Я путешествовал из Патагонии в далекую Сибирь. Я пересекался с достойным мапуче. Я кричал с кровавой Колумбией. Я пересекал страдающую, но стойкую Палестину. Я плыл через моря, запятнанные черной печалью мигрантов. И я возвращался назад, полагая, что я ощибся в своей миссии.

Но, прибывший в местность, названную “Мексикy”, кое-что привлекло мое внимание. В бирюзовых водах, корабль ремонтировали. “Stahlratte” читалось на стороне. Поскольку я нашел Алую Ведьму в нижней Германии, а это слово на ее языке означает «стальная крыса», я решил идти наобум. Я мудро и терпеливо дождался ночи. Я умело поднялся по носу и, обогнув правый борт, подошел к месту, где находится командный центр корабля. Там человек так ругался на немецком языке, что аж в аду стыдно слышать. Что-то говорил он о страданиях покидать море и приключения. Тогда я понял, что корабль считал свои последние дни, а его капитану и команде снятся кошмары о жизни на суше. Алые Ведьмы всего мира сговорились на мою удачу. Но все от меня зависело, и от жука из нержавеющей стали, и от величайшего из странствующих рыцарей, и т.д., чтобы найти “отсутствующее”. Затем я подождал, пока капитан затихнет. Когда он замолчал, я сел за руль и, повернувшись к нему, сказал: “Я Дон Дурито! А ты кто?” Капитан, не колеблясь, ответил: «Я капитан, а ты безбилетный пассажир», размахивая газетой и, угрожая подавить мою красивую и стройную фигуру. И тогда я мощным голосом представился. Капитан заколебался и промолчал.

После этого, нам обоим хватало нескольких фраз для того, чтобы понять, что мы люди-путешественники. Мы оба –добровольно в поисках приключений. Мы оба –существа, готовые принять любой вызов, каким бы внушительным и ужасным он ни был.

Я ему признался о текущей одисеи, которая позже заполнит анналы грядущих историй. Одисея о самой опасной и неблагодарной из задач –это борьба за жизнь.

Я подробно рассказал ему о лодке, построенной посреди гор. И, о том, как там не было воды кроме дождя, для того, чтобы дать лодке свое призвание и причину существования. Я рассказал ему о тех, кто решил взять на себя такую смелость. Я рассказал ему о горе, которая отказывается удерживать свои ноги на земле и, о мифах и легендах майя в голосе своих коренных первоисточников.

Капитан закурил, предложил мне одну сигарету, но я отказался от нее, когда вынул трубку. Мы сним поделились огнем и табачным дымом.

Капитан молчал и после нескольких затяжек сказал вроде как: “Честное слово, какая большая честь для меня присоединиться к такому благородному и безумному делу”. И добавил он: “У меня сейчас нет экипажа, так как мы уже на пенсии, но я уверен, что женщины и мужчины присоединятся только одним очарованием этой истории. Иди-ка к себе и скажи своим, чтобы они рассчитывали на нас –людей и корабль”.

Моя история закончилась. Я обратился к тем, кто грозили выбросить меня за борт: “И вот как вы, простые смертные, отправились в это приключение. Так, оставте меня в покое и, возвращайтесь к своим делам. Я должен следить за тем, чтобы Кракен мирно покинул наши дом и дорогу. Поэтому я пригласил дружных рыб, которые будут держать Кракена далеко от нас”.

– * –

Вдруг, кто-то на палубе закркричал: “Дельфины!” И все поднялись на палубу, вооруженные фотоаппаратами, мобильными телефонами или просто своими удивленными глазами.

В суматохе, Дурито, величайший из титанов, единственный герой на уровне искусства, сообщник волшебников и ведьм, ускользнул и снова поднялся, теперь, в марс, и оттуда он пел песни, которые, были воспроизведены, клянусь, дельфинами. И эти дельфины танцевали между волнами и саргассумом, за защиту жизни.

– * –

Позже, за ужином, капитан подтвердил историю жука. И с этого момента маленький жук перестал быть “маленьким жучком” и получил название “Durito Stahlkäfer”, “Durito, Стальной Жук”.

“Добавилась еще одна полоса к тигру” –сказал бы покойный СупМаркос, находясь уже в трёх метрах под водой, эх!… я имел в виду, под землей.

Габриэла по-дружеси исправляет немецкое произношение Stahlkäfer. На плече у Эте, Дурито залезает наверх по грот-мачте. Дурито сопровождает Карла когда он за штурвалом и развлекает его рассказами ужасных и чудесных историй. Когда Дурито на голове у Эдвина, он командует его при раскладывании и опускании паруса. А ранним утром, Дурито делится табаком и словом с капитаном Людвигом.

А когда море бушует и ветер усиливает, величайший представитель странствующей кавалерии, Stahlkäfer, развлекает Отряд 421, рассказывая невероятные легенды. Как та легенда, которая рассказывает абсурдную историю о горе, чей корабль был создан для защиты жизни.

Подтверждаю.

СупГалеано.

Земля.

Примечание: видео с дельфинами, вызванными Stahlkäfer, было снято Лупитой, потому что группа поддержки Шестой комиссии, отвечающая за такую миссию, была занята… рвотой. Да, их так жалко!. Теперь, миссия Отряда 421 –поддержать команду поддержки. А нам еще предстоит пересечь Атлантику (вздох).



Музыка: “Ла Бруха (Ведьма)”, из штата Веракруса в исполнении ансамбля Sones de México c Billiy Branch. Фото: плавание “Горы”; прибытие и высадка в Сьенфуэгосе, нa Кубe; собрание отряда 421, чтобы посмотреть страницу Enlace Zapatista.

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