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De parte de EZLN April 14, 2021 78 puntos de vista

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ДОРОГА В ЕВРОПУ …

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ДОРОГА В ЕВРОПУ…

ШЕСТАЯ КОМИССИЯ САНО.

МЕКСИКА.

10 апреля 2021 г.

Людям, группам, коллективам, организациям, движениям, координаторам и коренным народам Европы, которые ждут нашего визита:

Шестому национальному и международному сообществу:

Сетям сопротивления и восстания:

Национальному конгрессу коренных народов:

Народам Мирa:

Братья, сестры и товарищи:

В этот день, 10 апреля 2021 года товарищи, входящие в первую группу делегатов «Путешествие за жизнь, глава Европа», собрались на «Рассаднике Команданты Рамоны». Речь идет о морской делегации.

С помощью небольшой церемонии, в соответствии с нашими привычками и обычаями, делегация приняла от сапатистских народов мандат передать далеко наши мысли, то есть наши сердца. У наших делегатов большое сердце. Не только для того, чтобы обнять тех, кто восстает и сопротивляется на европейском континенте, но и также для того, чтобы слушать и извлекать уроки из их историй, географии, календарей и обычаев.

Эта первая группа останется на карантине в течение 15 дней, изолированная в рассаднике чтобы убедиться, что они не заражены, так называемым Ковидом 19, и чтобы они подготовились к тому времени, пока продлится их путешествие по морю. В течение этих двух недель они будут жить в подобии судна, которое мы для этого построили в Рассаднике.

26 апреля 2021 года они отправятся в порт Мексиканской республики. Они прибудут не позднее 30 апреля и сядут на борт судна, которое мы назвали «Гора». В течение двух или трех суток они останутся на борту судна, а 3 мая 2021 года, в день Святого Креста (Чан Санта-Крус) корабль «Гора» отчалит с нашим товарищами к берегам Европы, поездка, которая должна занять от 6 до 8 недель. Предполагается, что во второй половине июня 2021 года они будут у побережья Европы.

Начиная с 15 апреля 2021 года, с 12 сапатистских общин («ракушек»), наши поддерживающие товарищи будут проводить мероприятия, чтобы попрощаться с сапатистской делегацией, которая, по морю и воздуху, совершит путешествие на землю, которую называют «Европой».

В этой части того, что мы назвали «Путешествие за жизнь. Глава Европа», сапатистские делегаты встретятся с теми, кто пригласил нас, чтобы рассказать о наших общих историях, страданиях, гневе, достижениях и неудачах. На данный момент мы получили и приняли приглашения из следующих стран:

Германия

Австрия

Бельгия

Болгария

Каталония

Сардиния

Кипр

Хорватия

Дания

Словения

Испанское государство

Финляндия

Франция

Греция

Нидерланды

Венгрия

Италия

Люксембург

Норвегия

Страна Басков

Польша

Португалия

Великобритания

Румыния

Россия

Сербия

Швеция

Швейцария

Турция

Украина

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С этого дня Субкоманданте Галеано будет публиковать серию текстов, в которых он расскажет вам о том, кто входит в состав морской делегации сапатистов, о проделанной работе, некоторых проблемах, с которыми мы столкнулись, и так далее.

Короче: мы уже на пути в Европу.

На этом пока все.

С гор юго-востока Мексики.

Субкоманданте Мойсес.

Шестая комиссия САНО.

Мексика, апрель 2021 года.

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