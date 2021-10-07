Oct072021
ЖИЛА-БЫЛА ЖЕНЩИНА. Против уничтожения Природы. Австрия, Вена
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СЛОВА САПАТИСТСКИХ ОБЩИН ПО СЛУЧАЮ МАРША ПРОТИВ УНИЧТОЖЕНИЯ ПРИРОДЫ.
Вена, Австрия. Голосом товарища Либертад, 24 сентября 2021 года.
Добрый вечер.
Это наше маленькое слово в нашей маленькой истории:
Жила-была женщина.
Не имеет значения, какого цвета ее кожа, потому что она соединяет в себе все оттенки сразу.
Не имеет значения, на каком языке она говорит, потому что она слышит и понимает все языки.
Не имеет значения ее раса и культура, потому что в ней уживаются сразу все культуры и расы.
Не имеет значения ее размер, потому что она огромная, но при этом умещается в одной руке.
Каждый день и каждый час эта женщина подвергается насилию, избиениям, мучениям, насмешкам, унижениям, презрению.
Мужчина демонстрирует свою власть над ней.
Каждый день и каждый час она взывает к нам.
Она показывает нам свои раны, свою боль, свою печаль.
А мы всего лишь говорим ей слова утешения и жалости.
Или игнорируем ее.
Иногда мы даем ей подачки, как милостыню, чтобы залечить ее раны.
Но мужчина продолжает свое насилие над ней.
И мы с вами знаем, чем это закончится.
Она будет убита, и с ее смертью умрет все.
Мы можем продолжать давать ей лишь слова поддержки и лекарство от ее болезней.
Или можем сказать ей правду: единственное лекарство, которое способно вылечить ее и полностью исцелить – это противостоять и уничтожить того, кто ее насилует.
И, также, мы можем присоединиться к ней и сражаться на ее стороне.
Мы, сапатисты, называем эту женщину: «Мать Земля».
Мужчине, который притесняет и унижает ее, дайте имя, лицо и фигуру, какие хотите.
Мы, сапатисты, называем этого мужчину-убийцу именем: капитализм.
И мы пришли в другие географии, другие регионы, чтобы спросить вас.
Собираемся ли мы и дальше думать, что с помощью мазей и обезболивающих можно избавиться от сегодняшних ударов, хотя мы знаем, что завтра рана станет еще больше и глубже?
Или мы будем драться вместе с ней?
Мы, сообщества сапатистов, решили сражаться вместе с ней, за нее и ради нее.
Это все, что мы можем вам сказать.
Большое спасибо за то, что выслушали нас.
Вена, Австрия, Европа, Планета Земля.
24 сентября 2021 г.
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Fuente: Enlacezapatista.ezln.org.mx