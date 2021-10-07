–

De parte de EZLN October 7, 2021 140 puntos de vista

Oct072021

ЖИЛА-БЫЛА ЖЕНЩИНА. Против уничтожения Природы. Австрия, Вена

<!–

23431

–>

СЛОВА САПАТИСТСКИХ ОБЩИН ПО СЛУЧАЮ МАРША ПРОТИВ УНИЧТОЖЕНИЯ ПРИРОДЫ.

Вена, Австрия. Голосом товарища Либертад, 24 сентября 2021 года.

Добрый вечер.

Это наше маленькое слово в нашей маленькой истории:

Жила-была женщина.

Не имеет значения, какого цвета ее кожа, потому что она соединяет в себе все оттенки сразу.

Не имеет значения, на каком языке она говорит, потому что она слышит и понимает все языки.

Не имеет значения ее раса и культура, потому что в ней уживаются сразу все культуры и расы.

Не имеет значения ее размер, потому что она огромная, но при этом умещается в одной руке.

Каждый день и каждый час эта женщина подвергается насилию, избиениям, мучениям, насмешкам, унижениям, презрению.

Мужчина демонстрирует свою власть над ней.

Каждый день и каждый час она взывает к нам.

Она показывает нам свои раны, свою боль, свою печаль.

А мы всего лишь говорим ей слова утешения и жалости.

Или игнорируем ее.

Иногда мы даем ей подачки, как милостыню, чтобы залечить ее раны.

Но мужчина продолжает свое насилие над ней.

И мы с вами знаем, чем это закончится.

Она будет убита, и с ее смертью умрет все.

Мы можем продолжать давать ей лишь слова поддержки и лекарство от ее болезней.

Или можем сказать ей правду: единственное лекарство, которое способно вылечить ее и полностью исцелить – это противостоять и уничтожить того, кто ее насилует.

И, также, мы можем присоединиться к ней и сражаться на ее стороне.

Мы, сапатисты, называем эту женщину: «Мать Земля».

Мужчине, который притесняет и унижает ее, дайте имя, лицо и фигуру, какие хотите.

Мы, сапатисты, называем этого мужчину-убийцу именем: капитализм.

И мы пришли в другие географии, другие регионы, чтобы спросить вас.

Собираемся ли мы и дальше думать, что с помощью мазей и обезболивающих можно избавиться от сегодняшних ударов, хотя мы знаем, что завтра рана станет еще больше и глубже?

Или мы будем драться вместе с ней?

Мы, сообщества сапатистов, решили сражаться вместе с ней, за нее и ради нее.

Это все, что мы можем вам сказать.

Большое спасибо за то, что выслушали нас.

Вена, Австрия, Европа, Планета Земля.

24 сентября 2021 г.

No hay comentarios todavía.