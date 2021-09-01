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De parte de EZLN September 1, 2021 67 puntos de vista

Sep012021

За жизнь: выезд Несвоевременной (La Extemporánea) в Европу

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Шестая сапатистская комиссия

Мексикa.

30 августа 2021 г.

Европе низов и влево:

Национальной и международной Шестой декларации:

Организациям, группам и коллективам, которые ищут истину и справедливость для своих отсутствующих:

Сестры, братья, остальные:

Товарищи:

Мы хотим начать эти слова с приветствия борьбы и приверженности всех тех людей, которые ищут тех, кто отсутствует, пропавших без вести. Их борьба —это, прежде всего, борьба за жизнь. Неслучайно сегодня мы сообщаем вам следующее:

Первое. После бесчисленных процедур, препятствий и проблем мы объявляем, что авиадесантная сапатистская рота, которую мы назвали «Несвоевременной (La Extemporánea)», покинет Мехико и направится в Европу 13 сентября 2021 года.

Во-вторых. Пункт назначения —город Вена, в географии называемoй Австрией, и мы будем путешествовать двумя группами.

В-третьих, первая группа покинет аэропорт Мехико 13 сентября 2021 года примерно в 12:10. Он прибудет в Мадрид, расположенный в географии Испании, в 06:00 14 сентября. После 2-часовой остановки и пересадки рейс возобновится в 08:20 и приземлится в городе Вена, Австрия, в 11:05 14 сентября. Вторая группа отправится в тот же день, 13 сентября, в 20:45 с остановкой, также в Мадриде, 14-го числа в 14:35, возобновит рейс в 16:00 и приземлится в Вене в 19:00 14 сентября.

В-четвертых, Несвоевременная состоит из 28 команд из группы Escucha y Palabra (состоящих из 4-5 товарищей в каждой), 1 командa из группы Juego y Travesura и одного координатора. Таким образом, « Несвоевременная» может охватывать 28 уголков европейской географии одновременно.

Через несколько дней к ним присоединится делегация Национального конгресса коренных народов и Совета правительства коренных народов и Фронта народов в защиту земли и воды.

Вместе с делегацией этих родственных организаций мы продолжим работу, начатую так называемым Oтрядом 421, который в настоящее время охватывает географию, называемую Швейцарией.

Пятое. Через несколько дней мы уточним дату, когда мы покинем рассадник «Команданта Рамона», чтобы сосредоточиться на улитке Хасинто Канека, в Сан-Кристобаль-де-лас-Касас, Чьяпас. Оттуда мы поедем наземным транспортом в Мехико, где мы разместим гарнизон на территории Кармона-и-Валле до дня и времени отъезда. На случай, если кто-то захочет сопровождать отъезд и поездку из Сан-Кристобаля в Мехико.

Шестое. – Мы посвящаем эти усилия (которые включали многих не сапатистов и некоторых даже антизапатистов) всем пропавшим без вести, семьям, которые страдают от их отсутствия, и, прежде всего, женщинам и мужчинам, которые изо всех сил пытаются найти и получить правду и справедливость, в которых мы все нуждаемся и которых мы заслуживаем. Знайте, что их пример, их неустанная работа и то, что вы не сдаетесь, не продаетесь и не сдаваетесь, являются для нас, сапатистов, уроком человеческого достоинства и подлинной приверженности делу борьбы за жизнь.

Пока мы будем в Мехико, мы сдадим протоколы собраний сапатистских, незапатистских и антизапатистских общин с их соглашениями о поддержке борьбы за правду и справедливость для тех, кто в соответствии с проведенными консультациями 1 августа 2021 года.

На этом все

С гор мексиканского юго-востока.

СубкомандантеМойзес.

Генеральный координатор «Путешествия за защиту жизни» -глава Европа.

Еще Мексика. 501 год.

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