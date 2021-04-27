Abr272021
Маршрут Иш-Челя
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Маршрут Иш-Челя
Апрель 2021 г.
Гора выйдет наружу.
Из одного дома Иш-Челя , матери любви и плодородия, прародителя растений и животных, молодой матери и старой матери –ярость, в которой боль земли преобразуется, когда ее ранят и оскверняют, выйдет гора.
Одна из легенд майя гласит, что Иш-чель раскинулась по миру в форме радуги. И так было сделано для того, чтобы научился мир множественности и инклюзивности, и напомнить планете что цвет Земли не один, а разноцветный, и что все не переставая быть тем, кем они являются, вместе освещают чудо жизни. И она, Иш-чель –женщина-радуга– охватывает все цвета и делает их частью себя.-
В горах на юго-востоке Мексики, на коренном языке майя (древнейшем из древних) рассказывается одна из историй об Иш-челе -–матери-луне, матери любви, матери ярости, матери жизни. Tак говорит Старец Антонио:
«С востока прибыли смерть и рабство. Так вышло. Мы ничего не можем изменить из былого, но так сказалa Иш-чель:
«Пусть завтра жизнь и свобода плывут на восток, в слове моих костей и крови, моих детей. И не важен цвет так, чтобы никто не слушался, и чтобы каждый был таким какой он есть, с радостью. Потому что горе и боль исходят от тех, кто хочет зеркала, а не хрусталь для того, чтобы могли вглядываться во все миры, которыми я являюсь. В гневе придется разбить 7 тысяч зеркал, пока не пройдет боль. Великая смерть причинит боль так что, в конце концов жизнь оставалась единственным путём. Пусть радуга наденет корону над жилищем моих детей, над горой, которая является землей моих преемников».
Когда угнетение достигло земли майя в металле и огне, Ц-уль (Ts’ul) пришедший издалека, взглянул на множество фигур богини радуги и назвал эту землю Остров Женщин (Isla Mujeres).
Завтрашним утром, когда говорящий крест напомнит не о прошлом, а о будущем, гора поплывет к земле Ц’ул (Ts’ul) и причалит к старому оливковому дереву, которое дает тень морю и идентичность тем, кто живет и работает на тех берегах.
– * –
3 мая 2021 года XXI века из Острова Женщи, штат Кинтана-Роо, Мексика – Гора отправится в плавание, чтобы пересечь Атлантику в путешествии, сопряженном с большими трудностями и не без упреков. В шестом месяце календаря вы увидитe побережье порта Виго (оливковый Город), Понтеведра, в автономном сообществе Галисии, испанском государствe.
– * –
Если вы не можете высадиться из-за COVID, миграции, явной дискриминации, шовинизма, не того порта, или черт знает чего –мы ко всему готовы.
Мы готовы ждать там, и развернуть у европейского побережья большой баннер с надписью «Пробудитесь!». Мы будем ждать чтобы кто-нибудь увидел, прочитал сообщение, а затем еще чтобы увидеть, действительно ли кто-нибудь проснулся и cделал ли что-нибудь.
Если нижняя Европа не хочет или не может, то забегая вперед, мы берем 4 долбленки с их соответствующими веслами, и отправимся обратно. Конечно, пройдет некоторое время, прежде чем мы снова увидим дом Иш-челя.
Долбленки представляют собой 4 стадии нашего существования как сапатистов:
.- Наша культура как народ истинных корней майя. Это самая большaя долбленка, в которой можно хранить оставшиеся 3 долбленки. Это дань уважения нашим предкам.
.- Этап подполья и восстания. Это долбленка вторaя по величине после первой, и это дань уважения к тем, кто погиб с 1 января 1994 года.
.- Этап автономии. Это является третьей по величине долбленкой, от самой большой до самой маленькой, и это дань уважения к нашим народам, регионам и территориям, которые, сопротивлялись и восставали, повышали, и сейчас поддерживают автономию сапатистов.
.- Этап сапатистского детства. Это самая маленькая долбленка, которую сапатистские дети раскрасили, и украсили фигурами и цветами какими они захотели.
– * –
Но если все таки нам удастся высадиться и обнять словом тех, кто сражается, сопротивляется и восстает, тогда там будут вечеринки, танцы, песни, а кумбии и бедра сотрясут землю и далекие друг от друга небеса.
И по обе стороны океана, короткое сообщение охватит весь электромагнитный спектр, киберпространство, и откликнется эхом в сердцах:
|вторгнення почалося
bosqinchilik boshlandi
a invasión comezou
Die Invasion hat begonnen
istila başladı
la invasió ha iniciat
l’invasione hè principiata
invazija je započela
invaze začala
инвазията е започнала
invasionen er startet
invázia sa začala
invazija se je začela
la invado komenciĝis
the invasion has started
invasioon on alanud
inbasioa hasi da
hyökkäys on alkanut
l’invasion a commencé
mae’r goresgyniad wedi cychwyn
|η εισβολή έχει ξεκινήσει
tá an t-ionradh tosaithe
innrásin er hafin
l’invasione è iniziata
بدأ الغزو
êriş dest pê kiriye
iebrukums ir sācies
prasidėjo invazija
d’Invasioun huet ugefaang
започна инвазијата
bdiet l-invażjoni
de invasie is begonnen
invasjonen har startet
حمله آغاز شده است
rozpoczęła się inwazja
a invasão começou
invazia a început
вторжение началось
инвазија је започела
invasionen har börjat
«Вторжение началось».
.- .. .- / .. -. … – .-… .. – -. /…. .- / .. -. .. -.-. .. .- – .. – (на азбуке Морзе)
И, возможно, лишь только, Иш-чель, богиня-лунa, станет тогда светилом на нашем пути и, как на рассвете, светом и судьбой.
Подтверждаю
Из Cапатистского Морско-наземного учебного центра
Pассадника команданты Рамоны. Район Цоц-Чой.
СупГалеано.
Мексика, 26 апреля 2021 года. Полнолуние.
Soundtrack del video: “Te Llevaré” Lisandro Meza.
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Fuente: Enlacezapatista.ezln.org.mx