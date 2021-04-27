–

De parte de EZLN April 27, 2021 66 puntos de vista

Abr272021

Маршрут Иш-Челя

<!–

22681

–>

Маршрут Иш-Челя

Апрель 2021 г.

Гора выйдет наружу.

Из одного дома Иш-Челя , матери любви и плодородия, прародителя растений и животных, молодой матери и старой матери –ярость, в которой боль земли преобразуется, когда ее ранят и оскверняют, выйдет гора.

Одна из легенд майя гласит, что Иш-чель раскинулась по миру в форме радуги. И так было сделано для того, чтобы научился мир множественности и инклюзивности, и напомнить планете что цвет Земли не один, а разноцветный, и что все не переставая быть тем, кем они являются, вместе освещают чудо жизни. И она, Иш-чель –женщина-радуга– охватывает все цвета и делает их частью себя.-

В горах на юго-востоке Мексики, на коренном языке майя (древнейшем из древних) рассказывается одна из историй об Иш-челе -–матери-луне, матери любви, матери ярости, матери жизни. Tак говорит Старец Антонио:

«С востока прибыли смерть и рабство. Так вышло. Мы ничего не можем изменить из былого, но так сказалa Иш-чель:

«Пусть завтра жизнь и свобода плывут на восток, в слове моих костей и крови, моих детей. И не важен цвет так, чтобы никто не слушался, и чтобы каждый был таким какой он есть, с радостью. Потому что горе и боль исходят от тех, кто хочет зеркала, а не хрусталь для того, чтобы могли вглядываться во все миры, которыми я являюсь. В гневе придется разбить 7 тысяч зеркал, пока не пройдет боль. Великая смерть причинит боль так что, в конце концов жизнь оставалась единственным путём. Пусть радуга наденет корону над жилищем моих детей, над горой, которая является землей моих преемников».

Когда угнетение достигло земли майя в металле и огне, Ц-уль (Ts’ul) пришедший издалека, взглянул на множество фигур богини радуги и назвал эту землю Остров Женщин (Isla Mujeres).

Завтрашним утром, когда говорящий крест напомнит не о прошлом, а о будущем, гора поплывет к земле Ц’ул (Ts’ul) и причалит к старому оливковому дереву, которое дает тень морю и идентичность тем, кто живет и работает на тех берегах.

– * –

3 мая 2021 года XXI века из Острова Женщи, штат Кинтана-Роо, Мексика – Гора отправится в плавание, чтобы пересечь Атлантику в путешествии, сопряженном с большими трудностями и не без упреков. В шестом месяце календаря вы увидитe побережье порта Виго (оливковый Город), Понтеведра, в автономном сообществе Галисии, испанском государствe.

– * –

Если вы не можете высадиться из-за COVID, миграции, явной дискриминации, шовинизма, не того порта, или черт знает чего –мы ко всему готовы.

Мы готовы ждать там, и развернуть у европейского побережья большой баннер с надписью «Пробудитесь!». Мы будем ждать чтобы кто-нибудь увидел, прочитал сообщение, а затем еще чтобы увидеть, действительно ли кто-нибудь проснулся и cделал ли что-нибудь.

Если нижняя Европа не хочет или не может, то забегая вперед, мы берем 4 долбленки с их соответствующими веслами, и отправимся обратно. Конечно, пройдет некоторое время, прежде чем мы снова увидим дом Иш-челя.

Долбленки представляют собой 4 стадии нашего существования как сапатистов:

.- Наша культура как народ истинных корней майя. Это самая большaя долбленка, в которой можно хранить оставшиеся 3 долбленки. Это дань уважения нашим предкам.

.- Этап подполья и восстания. Это долбленка вторaя по величине после первой, и это дань уважения к тем, кто погиб с 1 января 1994 года.

.- Этап автономии. Это является третьей по величине долбленкой, от самой большой до самой маленькой, и это дань уважения к нашим народам, регионам и территориям, которые, сопротивлялись и восставали, повышали, и сейчас поддерживают автономию сапатистов.

.- Этап сапатистского детства. Это самая маленькая долбленка, которую сапатистские дети раскрасили, и украсили фигурами и цветами какими они захотели.

– * –

Но если все таки нам удастся высадиться и обнять словом тех, кто сражается, сопротивляется и восстает, тогда там будут вечеринки, танцы, песни, а кумбии и бедра сотрясут землю и далекие друг от друга небеса.

И по обе стороны океана, короткое сообщение охватит весь электромагнитный спектр, киберпространство, и откликнется эхом в сердцах:

вторгнення почалося

bosqinchilik boshlandi

a invasión comezou

Die Invasion hat begonnen

istila başladı

la invasió ha iniciat

l’invasione hè principiata

invazija je započela

invaze začala

инвазията е започнала

invasionen er startet

invázia sa začala

invazija se je začela

la invado komenciĝis

the invasion has started

invasioon on alanud

inbasioa hasi da

hyökkäys on alkanut

l’invasion a commencé

mae’r goresgyniad wedi cychwyn η εισβολή έχει ξεκινήσει

tá an t-ionradh tosaithe

innrásin er hafin

l’invasione è iniziata

بدأ الغزو

êriş dest pê kiriye

iebrukums ir sācies

prasidėjo invazija

d’Invasioun huet ugefaang

започна инвазијата

bdiet l-invażjoni

de invasie is begonnen

invasjonen har startet

حمله آغاز شده است

rozpoczęła się inwazja

a invasão começou

invazia a început

вторжение началось

инвазија је започела

invasionen har börjat

«Вторжение началось».

.- .. .- / .. -. … – .-… .. – -. /…. .- / .. -. .. -.-. .. .- – .. – (на азбуке Морзе)

И, возможно, лишь только, Иш-чель, богиня-лунa, станет тогда светилом на нашем пути и, как на рассвете, светом и судьбой.

Подтверждаю

Из Cапатистского Морско-наземного учебного центра

Pассадника команданты Рамоны. Район Цоц-Чой.

СупГалеано.

Мексика, 26 апреля 2021 года. Полнолуние.

Soundtrack del video: “Te Llevaré” Lisandro Meza.

No hay comentarios todavía.

RSS para comentarios de este artículo.