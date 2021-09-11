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De parte de EZLN September 11, 2021 4 puntos de vista

Sep112021

Маршрут Несвоевременной (La Extemporánea)

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Маршрут Несвоевременной (La Extemporánea):

10 сентября 2021 г. Рано утром выезд воздушной делегации Хасинто Канека.

10 сентября 202 г. Неопределенный час с 18:00. Прибытие Несвоевременной на помещение Кармона-и-Валле в Мехико.

11 сентября 2021 г. Экспресс-тесты ПЦР.

Прибытие 421-ого Отряда из Европы. Рейс LH498 авиакомпании Lufthansa. Прибытие 18:30 Мехико, Терминал 1.

Приглашаем вас встретиь Отряд 421.

12 сентября 2021 года. Подготовка.

13 сентября 2021 года. 08:00 выезд из территории Кармона-и-Валле в аэропорт Мехико первой воздушно-десантной группы, направлявшейся в город Вена, Австрия. Остановка в Мадриде, Испания. Рейс Iberia IB6400. Вылет в 12:10 по времени Мексики.

Вторая группа отправляется из Кармона-и-Валле в аэропорт в 16:00. Направление в город Вена, Австрия. Остановка в Мадриде, Испания. Рейс Iberia IB6402. Отправление в 20:45 по времени Мексики.

14 сентября 2021 года. Прибытие Несвоевременной в Вену, Австрия, в географию, которую называют Европой.

Лишь только

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