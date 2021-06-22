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De parte de EZLN June 22, 2021 104 puntos de vista

Jun212021

МЫ ПРИПЛЫЛИ.

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МЫ ПРИПЛЫЛИ.

20 июня 2021 г.

Около 06:59 -по мексиканскому времени-, 20 июня 2021 года, из Ла-Монтанья, сквозь туманный горизонт, была видна земля Пиренейского полуострова. Около 09:14:45, корабль встал на якорь в бухте Байона, Галисии, Испанском государстве, Европе. Отсюда недалеко, «в двух шагах», география называется Португалия, а немного северо-восточнее, видно Виго. У всех хорошее здоровье. По причинам, связанным с оформлением документов и так далее, Ла Монтанья и Отряд 421 останутся здесь, примерно, до вторника 22. Tогда в 17:00 (дата и время в Виго), будет высадкa. Гражданская Гвардия испанского государства поднялась на борт корабля, взяла данные экипажа и пассажиров, проверила паспорта и провела обычную проверку. Без перемен. Погодные условия: пасмурно, небольшие, но частые дожди, 15 градусов тепла.

Вскоре, несколько парусников подлыли с товарищами из непокорной Европы, чтобы поприветствовать их … или проверить, правдивы ли слухи, ходящие по окрестностям, полям и горам мира: «сапатисты вторглись в Европу».

На земле, у подножия чего-то похожего на маяк, другая группа кричала что-то вроде: «Мы сдаемся!»… Неа, я шучу. Они кричали, что Сапата жив!, что добро пожаловать!, что… не было совсем понятно. С собой они несут плакаты и рисунки. Насколько можно разглядеть, там нет никаких непристойных знаков –которые могли бы указывать на то, что от нас еще не отреклись … пока–. Кто-то не к месту, несет табличку с надписью: «Столовая La Palomita Insurrecta (Непокрный Голубчик). Галиский бульон, отсюдашные пирожки и Xoubas (маленькие местные сардины). Специальные скидки для Захватчиков, жуков и котопсов». Другой плакат гласит: «Вытащите меня отсюда!». Более мудрые люди используют баннеры как зонтики.

Европейское небо трогательно плачет . Эти слезы сливаются со слезами, увлажняющими щеки –загорелые от солнца, моря, боли и адреналина–, бесстрашного отряда 421. В их шагах, в их взглядах, в их сердцебиении, народы майя –так будет гласить легенда–, пересекли Атлантический океан за 50 дней и ночей в своем долгом и трудном жизненном пути.

Снаружи холодно, а внутри, глубоко в сердце, душу согревает что-то вроде чувства. В горах на юго-востоке Мексики, солнце улыбается, и громко и радостно шумят колонки под первые ноты кумбии.

Конечно, не хватает еще, высадки, приезда воздушной делегации, организации повестки дня, встреч,… и празднования слова.

То есть, всего еще не хватает.

СупГалеано

Июнь 2021 года.



Музыка: La Cumbia del Sapito –Alfredo y Sus Teclados (Кумбия Жабчика –Альфредо и его клавиши)

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