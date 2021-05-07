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De parte de EZLN May 7, 2021 39 puntos de vista

May062021

НА МОРЕ

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НА МОРЕ

Май 2021 г.

Капитан Людвиг рекомендовал уехать 2-го числа, –думая о своих пассажирах, как следует–. Моряки-новички могли бы страдать больше, чем необходимо от предвиденных волн на третий день. Поэтому капитан предложил отправиться по скорее, на 16:00 часов, второго числа, пятого месяца.

СупМой внимательно выслушал и согласился. Так как, теперь принято назвать что-угодно историческим, а сапатисти впервые завершили дело ранше запрограммированного (обычно начинаем поздно), значит, –это что-то историческое в сапатизме.

Отряд 421 отправился 2 мая, 2021 года, в 16:11:30 часов. Представляем вам, два разных сообщения по одному и тому же навигационному сегменту.

Доклад 421- го отряда Верховному Командованию Сапатистов:

Маршрут корабля “Горы”. Время указано по времени города Мехико, (UTC -5).

2 мая 2021 года. В 16:11:30 часов, Гора начала свое путешествие со скоростью примерно 4 узла (1 узел = 1852 км / ч). В 16:21:30 часов, она направилась на юго-восток, а в 17:23:04 часов, Гора начала плавный поворот на восток. В 17:24:13 часов, она начала маневры, по раскрытию парусов. Экипаж, при поддержке отряда 421, поднимал потихоньку паруса. В 17:34 часов, онa продолжилa поворот и направилaсь на восток. Она завершила поворот в 17:41 часов, с южной оконечностью острова Исла-Мухерес к северу. В то время онa направилaсь на северо-восток, в сторону первой свободной территории от США: Кубы. При благоприятном ветре, Гора поддерживала скорость от 8 до 9 узлов. В 23:01 часов, при входе в так называемый “канал Юкатана”, ее скорость составляла 6 узлов.

3 мая. Раннее утро.

В 01:42 часов со скоростью 8 узлов, Гора приближается к побережью Кубы. Точка: Мыс Сан-Антонио. В 08:18:00 часов, в нескольких милях к югу от маяка Ронкали, она направляется на юго-восток. Скорость: 5 узлов. В 10:35:30 поворот на северо-восток. Скорость увеличивается до 7 и 8 узлов, и порывы ветра плохо справляются с парусами. В нескольких милях к юго-западу от Мыса Корриентес капитан решает войти в одноименную бухту. В 13:55 часов, он пливет по берегу слева с Пунта-Каймана. 3 мая в 14:25:15 часов, капитан решает бросить якорь перед кубинским городом под названием “Мария ла Горда”; широта: 21,8225; долгота: 84,4987. Капитан собирается отремонтировать поврежденный парус, и дождаться, пока стихнет ветер.

4 мая 2021 года в 16:55:30 Гора вновь отправляется к юго-западу со скоростью 6 узлов. В 17:45:30 часов,близко к мысу Корриентес, Гора направляется на юго-восток. В 19:05:30 часов, онa поворачивает на северо-восток.

5 мая в 00:16:15 часов, “Гора” пливет со скоростью 7-8 узлов. В 04:56:30 часов, напротив Кайо-Реаль и Кайо-дель-Перро, моторный парусник направляется на юго-восток. Перед западным побережьем Исла-де-ла-Хувентуд, пливет по зигзагу и в 12:07:00 часов, парусник держится параллельно южному побережью вышеупомянутого острова со скоростью 5 узлов в восточном направлении. Последное сообщение получено в 23:16:45 часов, 5 мая: 6-7 узлов в восточном направлении. Гора тогда направляется в кубинский город, и порт Сьенфуэгос, чтобы попасть туда 6 мая.

В Сьенфуэгосе, Горe придется заправиться и припарковаться в течение нескольких дней, а затем продолжить свое путешествие. Передается, что отряд 421 в целом чувствует себя хорошо и приспосабливается. Никаких рвот, пока нет, только легкое головокружение.

На этом пока все.

– * –

Рассказ, который прислал существо, удивительно похожее на жука –безбилетного пассажира в Горe–. Члены экипажа испробовали все, чтобы его поймать. Им это не удалось. Когда им удавалось загнать его в угол, маленький жук завораживает их рассказами и легендами об ужасных и чудесных вещах, историях, которые произошли и еще не произошли. Когда экипаж выходит из транса, жук возвращается в марс корабля и оттуда читает стихи на разных языках, кричит угрозы и проклятия. Бросает вызов Гидре с помощью похожей на копье зубочистки и пластиковой крышки от какой-то банки как щит. Вот рассказ:

“Кажется, Гора не плавает, а танцует. Как в долгом и страстном поцелуе, она отплыла из порта и направилась в неопределенное место, полное вызовов, проблем, угроз и не мало расстройств.

Кумбия сопровождает еe, отмечает еe шаг и расстояние. Удивленное солнышко останавливается, чтобы лучше рассмотреть бедра в вызванном ритме. Луна, бледная от зависти и гнева, теряет темп с последним чувственным взмахом ее ладоней.

Похотливый ветер, сатир облаков и порывов, гнался за Горой, очарованный покачиванием кормы. Кумбия стоя, не только не остановливала желания и пристрастие, но и поощряла их еще больше и, таким образом, росла и усиливалась. Неуклюжий и поспешный, как начинающий любовник, рискнул ветер, непристойно, дать шлепка. Таким образом он порвал паруса, пожелтевшие от соли и воды, которыми корабль хранил свой драгоценный груз.

Гора, скромная, тайно старалась починить свою одежду. И так она размышляла: ‘Ветер должен научиться тому, что аппетит и страсть должны быть взаимными. Иначе будет грабеж, а не любовь, что так и называют’.

Гора, наряженая, возобновила свой путь и свою миссию, не без того, чтобы сначала упрекнуть ветер, который, печально, скрытно и резко, следует за ней. И он с морской настойчивостью наполняет ее комплиментами:

Пусть она избавится от скромности, –умоляет ветер. ‘Пусть парус исчезнет, пусть она покажется обнаженной, даже если свет ранит взор’. Да нагота не грешит, если она прикрывается другой наготой.

Гора, величественная и надменная, не уступает. Она твердо и нежно отвергает его. ‘Даже если я отдыхаю в порту и тут же перестроюсь», –сказала Гора. И с носа она указывает и говорит: ‘Посмотрите на тот остров, который нашу надежду держит, что называют Куба. Эти горы приветствуют с этой Горы, анахроничные существа, чьи нынешний вызов –морские тропы, пройти’.

И, раздраженное судно ругает нахальный ветер. Пусть перестанут ковыряться под юбкой, иногда одного взгляда достаточно, чтобы вызывать желание. Ветер тогда был умеренным, но не щадил вздохов, когда походка корабля улучшиться.

Итак, Гора плывет, ветер следует многообещающим ранним утром.

На востоке растет ожидание, а вместе с ним и надежда”.

Подпись: Дон Дурито Лакандонский, также известный как “Black Shield”, он же “Дурито”, он же “Навуходоносор”, также известный как “Дерзкий Жук”, он же “Разрушитель ущерба”, также известный как “Великий, чудесный, превосходный, гипер-мега-плюс, супер-пупер, уникальный, несравненный, гигант. Тот самый, Дон Дурито, из Лa Лакандона!”. Он же (далее следуют несколько томов энциклопедии атрибутов “величайших из заблудших рыцарей” –большинство из них упомянуто им самим).

И он же добавляет далекий постскриптум от далекого и покойного СупМаркос: “Надежда как печенье, –оно бесполезно, если его нет внутри”.

– * –

По мне, сниму с себя всю ответственность. Особенно из сообщения от жука.

Добро. Здоровья. И пусть, судно и ветры, для миссии, сравнялись.

Суп Галеано, гладко танцуя под кумбией.

Земля. Май 2021 г.



«Viento en espiral», composición de Jesús G. Camacho Jurado. Interpretado por PsiqueSon.



“Cumbia sobre el mar”: letra y música de Rafael David Mejía Romani. Interpreta: Quantic, Flowering Inferno.

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