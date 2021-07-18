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De parte de EZLN July 18, 2021 59 puntos de vista

Jul172021

Несвоевременная и национальная инициатива

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САПАТИСТСКАЯ ШЕСТАЯ КОМИССИЯ.

Мексика.

Июль 2021 г.

Приверженцам Декларации за защиту жизни:

Европе низов и влево:

Национальной и международной Шестой декларации :

Национальному Конгрессу Коренных Народов-Правительственному Совету Коренных Народов:

Сетям В сопротивлении и восстании:

Коллективу: «Пробил Час Народов»:

От: Субкоманданте Мойсес.

Товарищи:

Сестры, братья:

Приветствую вас от имени детей, женщин, стариков и мужчин сапатистских общин. Я сообщаю вам следующее:

Во первых. У нас есть уже готовая сильная авиационная сапатистская рота, составлена из 177 сапатистов. Она полностью состоит из коренных индейцев майя из языков cho´ol, tzotzil, tzeltal, tojolabal y castilla (чо’ол, цоциль, целталь, тохолабал и испанский языки). Мы родились в географии, называемой Мексикой. Наши предки родились и умерли на этих землях. Поскольку мексиканское государство не признает нашу личность и происхождение и говорит нам, что мы «Несвоевременные» (как говорит Министерство иностранных дел, что мы «Несвоевременные» мексиканцы), мы решили окрестить эту роту Слушания и Слова как «La Extemporanea (Несвоевременную)».

Как мы читали в словарях, «несвоевременный» означает «неуместно, неудобно» или «происшедший не вовремя, не в надлежащее, не в назначенное время, не в тот срок, когда следует». Другими словами, мы неудобные, неуместные, некстати.

Никогда раньше так нас не определяли как нельзя более кстати. Мы счастливы, что, наконец, Мексиканское Государство признает, что именно так оно считает коренные народы из этой географии под названием Мексика. Думаю, именно поэтому онo сожалеет о том, что не уничтожилo нас… пока; и что наше существование противоречит официальным трактовкам о «завоевании». Теперь понятно, как правительство Мексики требует от правительства Испании просить прощения за то, чтобы оно не истребило нас.

Из 177 делегатов, 62 человека еще не имеют паспорта. Министерство Иностранных Дел настаивает на «неудобстве», которое мы представляем. Несмотря на то, что мы доказали личность и происхождение, оно продолжает требовать все больше и больше документов. Остается только попросить правительства Центральной Америки заявить, что мы не граждане тех стран.

2.- Авиационная рота «Несвоевременнaя (La Extemporanea)» во главе со мной ведет подготовку с октября 2020 года, и мы уже почти месяц находимся на карантине. В его состав входят:

.- Несколько групп от « Слушания и Слова ». Сапатисты из числа коренных народов, чья жизнь и память охватывают историю нашей борьбы, начиная со времен перед восстанием и до начала Путешествия за защиту жизни.

.- Женская футбольная команда. Она состоит из 36 ополченок (также от « Слушания и Слова»), которые взяли имя и пример покойной команданты Рамоны, первой сапатистской, покинувшей Чьяпас, под названием «Иш-Чель Рамона». Так они выйдут на спортивные площадки Европы.

.- Самозваная команда «Попкорн». Это 6 девочек и мальчиков из группы «Игра и шалость» . Как и все мы, они готовились.

.- Координационная группа вторжения. Именно они будут отвечать за организацию и, при необходимости, укрепление групп « Слушания и Слова », которые будут распределены в 5 областях, на которые мы разделили европейский континент. Они также будут посещать бесплатные и платные СМИ, участвовать в круглых столах, конференциях и массовых мероприятиях; и они будут оценивать развитие вторжения.

С помощью Отряда 421 мы завершим первую волну сапатистов и начнем визиты к тем, кто нас пригласил, и с вниманием и уважением мы их выслушаем. Если нужно, мы им расскажем о нашей небольшой истории сопротивления и восстания.

3.- С нами поедет делегация Национального Конгресса Коренных Народов (CIG), составлена из 10 членов коренных народов, владеющих языками: исконным Майя, Пополука, Биниза, Пурепеча, Рарамури, Отоми, Наайери/Виксарика и Науа; а также 3 брата из Фронта народов в защиту земли и воды Тласкалы, Пуэблы и Морелоса. Всего 13.

4.- Поскольку настала моя очередь вести главу «Путешествия за защиту жизни-глава Европа», я поручил СупГалеано взять на себя командование в Мексике и как можно скорее установить контакты с Национальным конгрессом коренных народов-CIG, с Шестой Национальной, с Сетями сопротивления и восстания, с неправительственными организациями по защите прав человека, с Группами жертв насилия, с родственниками пропавших без вести и связанными с ними, а также с художниками, учеными и интеллектуалами, с целью сообщить им о новой национальной инициативе и пригласить их организоваться для этого. И тем самым открыть фронт борьбы за Жизнь в нашей стране.

5.- Через несколько дней, о которых мы сообщим вам в свое время, мы начнем наше путешествие. Сейчас мы пытаемся вакцинировать всех нас, чтобы не доставлять вам проблем со здоровьем, и ждем, когда так называемая «третья волна» инфекций в Мексике немного снизится.

Затем мы отправимся к улитке Хасинто Канек в Сан-Кристобаль-де-Лас-Касас, и там мы сконцентрируемся. Оттуда мы переедем в город Мехико, где мы 177 делегатов пойдем в офисы МИД, чтобы заявили нам, лицом к лицу и публично, что у нас нет прав, потому что мы «несвоевременны», и что их «стремление» вынуждает делегировать свою ответственность расистским и невежественным бюрократам. Тогда, может быть, Париж, Франция.

Мы сообщим вам точные даты позже, потому что, похоже, для французского правительства мы также неуместны. Вдобавок, конечно, новая мировая волна COVID 19. Что ж -это глобализация.

Сразу мы пoблагодарим «Нижнюю Европу», «Шестую национальную», «Сети сопротивления и восстания», Неправительственные организации солидарности этого и другого берега океана, а также группу «Пробил Час народов» за экономическую и материальную поддержку, что позволит нас путешествовать по воздуху. Стоимость морских путешествий и паспортов (от 10 тысяч до 15 тысяч песо на одного человека для непрерывных поездок туда и обратно, и из них для удовлетворения нелепых требований мексиканского государства в отношении «несвоевременности»), была полностью оплачена САНО (EZLN) и пока у нас мало осталось из резервного фонда. Но это не повлекло за собой каких-либо личных расходов ни для кого из делегатов.

7.- Что касается национальной инициативы, за которую отвечает СупГалеано, я только ожидаю, что она начнется с нашего призыва принять участие в так называемом «Народном референдуме» 1 августа и ответить «Да» на вопрос о том, следует ли что-то делать для соблюдения права на установление истины и справедливости тех, кто стал жертвой действий или бездействия мексиканского государства (это, а не что-либо другое, указывает на тот вопрос подготовлен Верховным судом страны под названием Мексика). Те, кто там наверху, в «оппозиционных» партиях, сопротивляются консультациям, не только опасаются того, что последует за ними. Они также напуганы тем, что жертвы восстановят свои требования в результате подлого и извращенного использования, которое крайне правые применяют к их боли. Потому что боль не должна быть предвыборным делом, и тем более для таких дерьмовых целей, как те, кто несет главную ответственность за насилие и которые ранее посвятили себя только накоплению заработной платы и цинизма, и собираются к возвращению в правительство. Вот почему Национальный избирательный институт (INE), который также считает нас коренными народами «несвоевременными» и лишает нас наших полномочий, делает все возможное, чтобы референдум провалился, потому что он знает, что он также несет свою долю преступления из-за своей исключительной политики в ползу населения светлой и городской кожи.

Надо за дело, не глядя вверх, а глядя на жертв. Референдум должен быть преобразован в «несвоевременный» запрос. Это для того, чтобы начать, независимо от верхушки, мобилизацию за образавание Комиссию по Установлению Истины и Справедливости для Жертв, или как ее не называли. Потому что без правды и справедливости не может быть жизни.

На этом пока все.

С гор на юго-востоке Мексики.

Во имя несвоевременных сапатистов.

Субкоманданте Мойсес

Все еще в Мексике, июль 2021 года.

«Bella Ciao» versión trombones, Germán El Trombón & El Clan del Solar

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