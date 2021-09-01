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De parte de EZLN September 1, 2021 49 puntos de vista

Sep012021

Не прошло и 500 лет

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Слова сапатистских народов.

13 августа 2021 г.

Сестры, братья:

Товарищи:

Сообщества сапатистов говорят нашими голосами.

Сначала хотим поблагодарить.

Спасибо, что пригласили нас.

Спасибо, что приняли нас.

Спасибо, что устроили нас.

Спасибо за то, что нас накормили.

Спасибо за заботу о нас.

Но прежде всего, спасибо за то, что, несмотря на ваши разногласия и неудачи, вы согласились с нашем сегодняшным делом . Возможно, вам это покажется малым, но для нас, сапатистов, это и есть великое дело.

– * –

Мы сапатисты с корнями майя.

Мы из страны под названием Мексика, и мы пересекли океан, чтобы сказать вам эти слова, чтобы быть с вами, чтобы выслушать вас, чтобы поучиться у вас.

Мы из Мексики, и в вас и с вами мы находим любовь, заботу, уважение.

Мексиканское государство и его правительства не признают нас гражданами той географии. Мы чужие, инострацы, нежелательные, неудобные на тех же почвах, которые возделывались нашими предками.

Мы «несвоевременны» для мексиканского государства. Вот что написано в свидетельстве о рождении, которое нам удалось получить после многих расходов и поездок из наших деревень в офисы плохого правительства. И мы это сделали , чтобы добраться до вас.

Но мы не здесь, так далеко, чтобы жаловаться. Даже не для того, чтобы осудить плохое правительство, от которого мы страдаем.

Это то же самое плохое правительство, которое потребовало от испанского государства извинений за то, что произошло 500 лет назад.

Вы должны понять, что плохое правительство Мексики не только наглое, но и не знает истории. И скручивает и испрвляет ее по собственному желанию.

Так что давайте отложим в сторону плохие правительства, от которых страдает каждый из нас в своих регионах.

Они просто прорабы, послушные сотрудники более крупного преступника.

– * –

Те из нас, кто составляет Морской сапатистскый отряд, известен как Отряд 421, сегодня перед вами, лишь предшественники более крупной группы. 501 делегата. И мы 501 делегат, чтобы показать плохим правительствам, что мы их опередили. Пока они симулируют фальшивое празднование 500-летия, все мы находимся уже в следующем: жизни.

В 501 году нам придется путешествовать по углам этой мятежной земли.

Но не волнуйтесь. 501 делегат приедут не сразу. Но, по частям они будут поступать.

Прямо сейчас в горах на юго-востоке Мексики готовится десантная сапатистская рота, которую мы называем «La Extemporánea (Несвоевременная)», которая состоит из сапатистских женщин, мужчин, мальчиков и девочек.

Делегация Национального Конгресса Коренных Народов-Совета Правительства Коренных Народов и Фронта Народов зa защиту земли и воды также будет путешествовать вместе с этой воздушно-десантной ротой.

Все вцелом пострадали из-за волокиты и вакцин. Они заболели и поправились. Они были голодны и были вдали от своих семей, своих общин, своей земли, своего языка, своей культуры.

Но все они, воодушевлены и взволнованы, чтобы встретиться с вами. Но не в больших собраниях, а в тех местах, где все вы сопротивляетесь, бунтуете, сражаетесь.

Возможно, кому-то покажется, что мы заинтересованы в больших собраниях и влиянии средств массовой информациию. Таким образом определяются успехи и неудачи.

Но мы узнали, что семена обмениваются, сеют и выращивают ежедневно на собственной земле с ведома каждого человека.

Завтрашний день сам не выходит в свет. Он рожден из тьмы в незаметных тенях раннего утра, когда ночь только начинает уступать место.

Землетрясения, сотрясающие историю человечества, начинаются с изолированного, почти незаметного крика «достаточно». Диссонанс в середине шума. Трещина в стене.

– * –

Итак, мы не приехали для того, чтобы предложить вам рецепты, или навязывать видения и стратегии, или обещать яркое и мгновенное будущее, также полные форумы, немедленные решения. Мы не здесь не для того, чтобы призвать вас к чудесным союзам.

Мы здесь чтобы слушать вас.

Это будет непросто, правда.

Мы такие разные, такие далекие, такие противоположные и, самое главное, такие противоречивые.

Нас разделяет многое.

Возможно, когда мы говорим, так или иначе, мы не только рассказываем свою историю, мы также демонстрируем убежденность в том, что то, что принадлежит нам, того стоит, это правда.

Каждый взгляд в прошлое разделяет нас. И эта разница не зря. В каждом взгляде есть гнев и боль, которые легитимно заглядывают в прошлое.

Конечно, глядя на прошлую историю, мы стремимся найти то, что хотим. Будь то гнев, обиды, осуждение или оправдание. Хотя и есть серьезные и глубокие исследования, мы можем поискать то, что нам подходит, то, которое доказывает свою правоту. То, которое нас оправдывает. И превратим в «верно».

Так что мы можем судить и осуждать. Но справедливость забыта.

И поэтому мы можем найти много вещей, которые нас разделяют и противостоят.

У нас бывают ссоры в нашей семье, в нашей группе, коллективе, организации. В нашем районе. В нашем регионе. В нашей географии.

У каждого есть своя собственная боль и свой собственный движущий гнев.

И боль и гнев, которых немало, еще присутствуют.

А мы, сапатистские народы говорим, что только большая угроза, более ужасная боль и больший гнев -вот что заставит нас направить гнев и боль еще выше.

Но эти наши различия, не исчезают в ложных призывах к «единству», которые склонны делать те, кто наверху, когда те, кто внизу, считают их ответственными.

Нет, то, о чем мы, сапатистов говорим, о причинe, мотиве, цели: жизни.

Это не об отказе от убеждений и борьбы. Наоборот. Мы думаем, что борьба женщин, других-всех, рабочих, туземцев, не только не должна прекращаться, но и должна быть более глубокой и радикальной. Каждый сталкивается с одной или несколькими головами Гидры.

Потому что вся эта борьба, ваша и наша, сапатистская —за защиту жизни.

Но до тех пор, пока мы не уничтожим чудовище в его сердце, эти головы будут продолжать расти и менять форму, но с большей жестокостью.

– * –

В настоящее время, мы наблюдаем и терпим гигантские разрушения; природы, включая человечества.

Потому что под завалами, пеплом, грязью, грязной водой, пандемиями, эксплуатацией, презрением, лишениями, преступностью, расизмом и нетерпимостью есть люди без жизни. И каждая жизнь – это история, которая становится числом, статистикой, забвением.

Будущее, грядущая история, как и настоящее —настоящий кошмар. И когда мы думаем, что хуже быть не может, реальность бьет нас по лицу.

Тогда каждый сам следит за собой и, в лучшем случае, за своими близкими: своей семьёй, своими друзями, своими знакомыми.

Но так же, как в каждом уголке планеты, в каждом бьющемся сердце есть настоящее и грядущее несчастье, есть также сопротивление, восстание, борьба за жизнь.

Потому что жить —это не только не умирать, но и не выживание. Живя по-человечески, мы живем со свободой. Жизнь —это искусство, это наука, это радость, это танец, это борьба.

И, конечно же, жизнь —это еще и несогласие с тем или иным, тоже и есть споры, дискуссии, конфронтации.

Затем появляется тот или то, что мешает нам жить, что лишает нас свободы, что обманывает нас, что загоняет нас в угол, что отнимает наш мир укусами, порезами, ранами.

Там можно выбрать ответственного. Найти виновного. Столкнуться с ним и отдавать ему должное. Заставлять кого-то платить, чтобы ответитл за боль, которая оставляет нас в одиночестве. Того, кто загоняет нас в угол на все меньше и меньше острове, который становится, настолько крошечным, что остается только «я» каждого человека.

И даже там, на том маленьком острове, далеко от сего всех, заставляют нас быть кем-то другими, а не тем, что мы есть. Наша индивидуальная история, которая имеет свою часть коллективной истории: комнату, дом, район, общину, географию, причину, которую нужно изменить и предать, чтобы стала частью чего-то еще.

Женщина, которая нравится мужчине. Человек, который мог стать безразлично принятым гетеро, гомо или би. Молодость к удовлетворению зрелости. Старость, принянтая молодостю. Детство, оспариванное молодыми, взрослыми, стариками. Эффективная и послушная рабочая сила прорабу. Прораб по нраву Властного.

И это давление с целью превратиться в то, чем мы не являемся, имеет форму насилия.

И это структурно. Вся система построена так, чтобы навязывать шаблон-образец нормальности.

Если мы женщины, мы должны соответствовать мужскому образцу.

Если мы другие , мы должны соответствовать образцу гетеросексуалов.

Например, вы видите, что существуют даже клиники для «исправления» полового различия.

Что ж, система – это гигантская жестокая клиника, которая «лечит» «ненормальность». Машина, которая атакует, изолирует и ликвидирует другого, различного.

Вот как они приводят нас днем и ночью, желая приручить нас, стремясь приручить нас.

А мы-то сопротивляемся. Вся жизнь и целые поколения сопротивляются, бунтуют. Говорим «нет» навязываемому. Кричим «да» жизни.

Это не новоe, это правда. Мы могли бы вернуться на 5 веков назад и повторить ту же историю.

И самое смешное во всем этом то, что те, кто нас сейчас притесняет, претендуют на роль наших «освободителей».

– * –

Однако кое-что другое. И боль земли, природы, присоединилась к нашей.

И тут мы можем соглашаться, или нет. Мы можем сказать, что это неправда, что пандемии прекратятся, что катастрофы прекратятся, что мир, что наша жизнь в мире вернется по прежнему. Хотя это «прежне» было и есть боль, разрушение и несправедливость.

Мы, сапатисты, думаем, что нет. Не будет по прежнему. Будет еще хуже.

Мы, сапатистские общины, называем ответственного за это зло, и называем его «капитализмом».

И мы также говорим, что только при полном разрушении этой системы, каждый сможет соружить что-то еще, в зависимости от своего пути, своего календаря и своего географического положения.

Не в совершенстве, но лучше.

И что бы ни было построено, этим новым отношениям между людьми и между человечеством и природой будет названним, по собственному хотению.

И мы знаем, что это будет непросто. Чего еще нет.

И мы хорошо знаем, что не сможем сделать это в одиночку, каждый на своем поле сражается с головой гидры, от которой ему приходится страдать, в то время как сердце монстра восстанавливается и разрастается еще больше.

И, прежде всего, мы знаем, что не будем смотреть на то утро, когда зверь, наконец, сгорит, пока от него не останется только плохое воспоминание.

Но мы также знаем, что внесем свой вклад, даже если он небольшой, даже если о нем забудут грядущие поколения.

– * –

Как общины сапатистов, мы видим знаки.

Но, может быть, мы ошибаемся.

Понимаете, они говорят, что мы невежественные, отсталые, консервативные, противники прогресса, досовременные, варварские, нецивилизованные, несвоевременные и неудобные.

Может быть это так.

Возможно, мы отстаем, потому что как женщины или другие разные, мы можем выйти на прогулку, не опасаясь нападений, изнасилования, расчленения или исчезновения.

Возможно, мы против прогресса, потому что мы против мегапроектов, которые разрушают природу и уничтожают нас как людей и которые наследуют смерть для последующих поколений.

Возможно, мы против Эпохи модерна, потому что мы против поезда, шоссе, плотины, ТЭЦ, торгового центра, аэропорта, шахты, месторождения токсичных материалов, разрушения леса, загрязнения рек и лагун, культа ископаемого топлива.

Может быть, мы отсталые, потому что почитаем землю, а не деньги.

Может быть, мы варвары, потому что выращиваем пищу. Потому что мы работаем, чтобы жить, а не зарабатывать деньги.

Возможно, мы неуместны и неудобны, потому что мы управляем собой как народы, которыми мы являемся. Потому что мы рассматриваем правительственную работу как еще одну общественную работу, которую нам придется выполнять.

Может быть, мы бунтуем, потому что не продаемся, потому что не сдаемся, потому что не сдаемся.

Может быть, мы все, что о нас говорят.

– * –

Но мы наблюдаем, мы слушаем, что-то мы знаем, происходит и что должно произойти.

И поэтому мы в этом путешествии. Потому что мы думаем и знаем, что мы не единственные, кто сражается, что мы не единственные, кто видит, что происходит и что должно произойти

Наш уголок мира —это небольшая география борьбы за жизнь.

Мы ищем другие углы и хотим учиться у них.

Поэтому мы приехали сюда. A не для того, чтобы приносить вам упреки, оскорбления, претензии, взыскания по неоплаченным долгам.

Хотя это модно и хоть кто-то скажет «да», что мы правы в этих утверждениях или что мы не знаем, что нам делать, и они, плохие правительства, сделают это за нас.

И что этим плохим правительствам модно прятаться за картонным национализмом.

И что под знаменем национализма мы прикрываем себя, и тех, кто нас угнетает, преследует, убивает, разделяет и противостоит нам.

Нет, мы до этого не доходим.

За национализмом скрываются не только различия, но и прежде всего преступления. Под одним и тем же национализмом укрываются агрессивный мужчина и атакованная женщина, гетеросексуальная нетерпимость и преследуемая инаковость, хищная цивилизация и уничтоженные коренные народы, эксплуатирующий капитал и порабощенные рабочие, богатые и бедные.

Национальные флаги скрывают больше, чем показывают, гораздо больше.

Потому что мы думаем, что наша приверженность жизни глобальна. Онa не распознает границы, языки, цвета кожи, расы, идеологии, религии, пол, возраст, размеры, флаги.

Поэтому наше Путешествие —за защиту жизни.

– * –

Это один из немногих случаев, когда мы выступаем на мероприятии, когда говорят несколько, а многие слушают.

И мы пользуемся этим, чтобы сделать уважительную просьбу.

Расскажите нам свою историю. Неважно, большaя онa или маленькaя.

Расскажите нам свою историю сопротивления, восстания. О своей боли, ярости, своих «нет» и «да».

Потому что мы, сапатистские общины, здесь чтобы послушать и изучить историю, которая есть в каждой комнате, в каждом доме, в каждом районе, в каждой общине, на каждом языке, в каждом образе жизни.

Потому что по прошествии стольких лет мы узнали, что в каждом инакомыслии, в каждом восстании, в каждом сопротивлении есть крик о жизни.

И, по мнению нас, сапатистов, в этом вся суть: жизни.

И, когда однажды кто-нибудь спросит вас: «К чему пришли сапатисты?», Мы вместе можем без стыда для вас и без стыда для нас ответить: «Они пришли учиться».

500 лет спустя общины сапатистов приехали послушать нас.

Из Мадрида, в географии, которую они называют Испанией,

и в этих почвах и под этим небом, переименованных в

SLUMIL K´AJXEMK´OP, или «непокорная земля».

От имени сапатистских общин.

Сапатистский морской отряд, называемый «421-й отряд».

Земной шар. 13 августа, всего 500 лет спустя.



Música: Rage Against The Machine – «Wake Up»

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