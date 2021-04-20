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De parte de EZLN April 20, 2021 28 puntos de vista

Abr192021

ОТРЯД 421.

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ОТРЯД 421.

(Сапатистская морская делегация).

Апрель 2021 г.

Календарь? Рано утром четвертого месяца. География? Горы на юго-востоке Мексики. Внезапная тишина накладывается на сверчков, на рассеянный и далекий лай собак, на эхо музыки маримбы. Здесь, в недрах холмов —шепот больше, чем храп. Если бы мы не были там, где находимся, можно было бы подумать, что это слух из открытого моря. Не волны, разбивающиеся о берег, не пляж, не скала, ограниченная причудливым вырезом. Нет, еще что-нибудь. А потом… длинный стон и преждевременная кратковременная дрожь.

Гора поднимается. Она скромно закатывает край платья. Не без трудностей, она отрывается от земли. Сделала первый шаг жестом боли. Теперь кровь течет с ее ног у этой небольшой горы, вдали от карт и от туристических направлений и катастроф. Но здесь все соучастие, поэтому анахроничный дождь омывает ей ноги и грязью лечит его раны.

«Береги себя, дочь», –говорит мать Сейба. «Держись», –говорит дерево хуапак сам себе. Птица козодой ведет ее. «На восток, детка, на восток», –говорит он, пока туда-сюда прыгает.

Одетая в деревьях, в птицах, и в камнях идет гора. И пока она проходит, мужчины и женщины цепляются за края ее платья, как сонные дети. Они залезают на ее блузку, венчают кончики груди, и проходя к ее плечам, на ее волосах просыпаются.

На востоке солнце, едва выглядывая из-за горизонта, немного останавливается в своем упорном и повседневном круговороте. Ему казалось, что оно видело странствующую гору, на которой сидит корона из людей. Но, если не считать солнца и серых облаков, о которых забыла ночь, никого здесь не удивишь.

«Этак было написано», говорит старец Антонио, затачивая обоюдоострый мачете, и донья Хуанита со вздохом кивает.

На плите пахнет кофе и вареной кукурузой. Кумбия звучит по общинному радио. Лирика повествует о невозможной легенде: горе, плывущей против шерсти истории.

– * –

Семь человек, семь сапатистов, составляют морскую часть делегации, которая посетит Европу. Четыре женщины, два мужчины и одно-другое. 4, 2, 1. Отряд 421 уже находится в так называемом «Сапатистском морско-наземном учебном центре», расположенном в рассаднике Команданты Рамоны в районе Цоц-Чой.

Это было непросто. Скорее, это было мучительно. Чтобы прийти к этому календарю, нам пришлось столкнуться с возражениями, советами, разочарованием, призывами к мере и осмотрительностью, откровенным саботажем, ложью, сквернословием, подробным описанием трудностей, сплетнями и наглостью, а также с фразой, повторяемой до отвращения: «это то, что они хотят сделать это очень сложно, если не невозможно » И, конечно, рассказывали нам, приказывали нам, что мы должны и не должны делать. И все это по ту и другую сторону океана.

Конечно, все это не без препятствий верховной власти и ее невежественной, глупой и расистской бюрократии.

Но обо всем этом в другой раз. Теперь я должен рассказать вам немного о нашей блестящей морской делегации сапатистов.

Четыре женщины, двое мужчин и одно- другое –- это люди. К ним был применен тест Тьюринга с некоторыми модификациями, которые я считал уместными, чтобы исключить, что некоторые из них или все они были кибернетическим организмом, короче роботом, способным танцевать кумбию Сапито, не спотыкаясь. Словом, 7 существ принадлежащих человеческому роду.

Семеро родились на континенте, который они называют «Америкой», и тот факт, что они разделяют боль и гнев с другими коренными народами по эту сторону океана, делает их латиноамериканцами. Они также мексиканцы по происхождению, потомки коренных народов майя, согласно тому, что было подтверждено их семьями, соседями и знакомыми. Они также являются сапатистами с документами автономных муниципалитетов и Советами добросовестного правительства, которые это подтверждают. У них нет преступлений, которые им были бы доказаны и которые не наказывались в свое время. Они живут, работают, болеют, лечатся, любят, не любят, смеются, плачут, помнят, забывают, играют, становятся серьезными, делают заметки, ищут предлог, короче говоря, они живут в горах на юго-востоке Мексики, в Чьяпасе, Мексике, Латинской Америке, Америке, Земле и т. д.

Более того, семеро добровольцев, вызванных к совершению путешествие по морю, что не вызывает особого энтузиазма у огромного разнообразия сапатистов всех возрастов. Итак, чтобы было ясно, никто не хотел путешествовать на лодке. Насколько этому способствовала террористическая кампания, развязанная Эсперансой и всей Защитой Cапатистов, которая синтезируется в знаменитом алгоритме «каждый погибнет ужасно»? Я не знаю. Но тот факт, что я победили над социальными сетями, включая WhatsApp , без каких-либо технологических преимуществ (ну, даже без сигнала сотового телефона в сельской местности), побудил меня внести свою песчинку на пляже.

Итак, тронутый моей симпатией к группе Cапатистской Защиты, я попросил СубМоя разрешения обращаться к делегацией, которая среди криков, визгов и смеха детей готовилась к вторжению, которое не является вторжением … ну, да, это и есть, но это что-то, скажем так, по обоюдному согласию. Что-то вроде садомазохистского интернационализма, который, конечно, не будет хорошо виден ортодоксальным авангардом, который, как и следовало бы, идет настолько далеко перед массами, что его не замечают.

Я появился на собрании и, сделав свое лучшее трагическое лицо, рассказал им ужасные вещи об открытом море: бесконечные «рвоты»; однообразная широта горизонта; скудная диета в кукурузе, без попкорна и –ужас!– без острого соуса «Валентина»; заключение с другими людьми в течение нескольких недель –с которыми в первые часы вы обмениваетесь улыбками и вниманием, а чуть позже взгляды, которые убивают; Я также очень подробно описал ужасные бури и неизвестные угрозы; я имел в виду Kракен и посредством одного из этих литературных привкусов я рассказал им о гигантском белом ките, который яростно искал, чтобы оторвать чью-нибудь ногу , что лишило бы жертву достойной роли в самой медленной кумбии. Это было бесполезно. И я должен признаться, не без моей сильно раненой гендерной гордости, что женщины были самыми теми, кто говорил: «на лодке», когда им предлагали путешествовать по морю или путешествовать по воздуху.

Так что не 7, не 10, не 15, а больше 20 записались. Даже маленькая 3-летняя Вероника записалась, когда услышала историю о косатке. Да непонятно. Но как только встретите ее (девушку, а не кита), вам будет ее жалко. Я имею в виду Моби Дика.

Так, почему только 7? Что ж, я могу рассказать вам о 7 сторонах света (передняя, задняя, одна сторона, другая сторона, центр, верх и низ), семи первых богах, тех, кто творили этот мир. Но правда в том, что, в отличие от символов и аллегорий, число связано с тем, что большинство из них еще не получили паспорт и все еще пытаются его получить. Об этом я расскажу позже.

Что ж, вас точно не интересуют такие проблемы. Вы хотите знать, кто собирается плыть на «Горе», пересечь Атлантический океан и вторгнуться… эх , я имел в виду, посетить Европу. Здесь я разместил их фотографии и очень краткую анкету:

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Lupita–Лупита. 19 лет. По рождению из Мексики. Цоциль из нагорья Чьяпаса. Онa свободно говорит на своем родном языке –цоцильском и на кастильском. Она умеет читать и писать. Она была местным и региональным молодежным координатором, и местным администратором коллективной работы. Музыка, которую она любит: поп, романтика, кумбии, баллады, электроника, рэп, хип-хоп, андская музыка, китайская музыка, революционная, классическая, рок 80-х (так они говорили), мариачи, традиционная музыка его народа … и регетон.(От редакции: если это не «мир, в котором умещается множество миров», я не знаю, что это такое. Конец примечания). Любимые цвета: черный, красный, вишневый и коричневый. Морской опыт: в детстве путешествовала на лодке. Она 6 месяцев подготовилась стать делегатом. Добровольно отправится на лодке в Европу. Она будет третей ответсвенной в морском путешествии.

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Carolina–Каролина. 26 лет. По рождению из Мексики. Родом из Цоциля из нагорья Чьяпаса, ныне Целталь из джунглей Лакандона. Она свободно владеет своим родным языком цоциль, а также целтальским и кастильским. Она умеет читать и писать. Мать-одиночка 6-летней девочки. Ее мать помогает заботиться о младенце. Она была координатором программы «Мы –женщины» и студенткой ветеринарных курсов. В настоящее время она является командантом в политико-организационном руководстве сапатистов. Музыка: поп, романтика, кумбия, рок 80-х (так они говорили) и революционеры. Любимые цвета: кремовый, черный и вишневый. Морской опыт: катер когда-либо. Она 6 месяцев подготовилась стать делегатом. Добровольно отправится на лодке в Европу.

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Ximena–Химена. 25 лет. По рождению из Мексики. Cho´ol с севера Чьяпаса. Она свободно говорит на своем родном языке, Чо’оле на кастильском. Она умеет читать и писать. Мать-одиночка 6-летней девочки. Мать поддерживает ее, заботясь о девочке. Она была молодежным координатором и в настоящее время является главнокомандующим в политико-организационном руководстве сапатистов. Музыка, которую он любит: кумбия, тропическая, романтическая, революционная, рок 80-х (так они говорили), электроника и ранчера. Любимые цвета: фиолетовый, черный и красный. Морской опыт: когда-либо на лодке. Она 6 месяцев подготовилась стать делегатом. Добровольно отправится на лодке в Европу. Второй в морской делегации после Дарио.

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Yuli–Юлий. 37 лет. В мае ей будет 38 лет, в море. Родом из Тоxолабала из пограничных джунглей, теперь Целталь из джунглей Лакандон. Она свободно говорит по-испански. Она умеет читать и писать. Мать двоих детей: девочке 12 лет, мальчику 6 лет. Ее партнер поддерживает, заботясь о детях. Он -Целталь, поэтому они любят друг друга, дерутся и снова любят друг друга на кастильском. Она была пропагандистом образования, инструктором по обучению (они готовят пропагандистов образования) и координатором местной группы. Музыка: романтика, кумбия, ваьленато, революционная, тропическая, поп, маримба, ранчера и рок 80-х (так они говорили). Любимые цвета: черный, коричневый и красный. Нет морского опыта. Она 6 месяцев подготовилась стать делегатом. Добровольно отправится на лодке в Европу.

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Bernal–Бернал. 57 лет. Тоxолабал в приграничной зоне джунглей. Он свободно говорит на своем родном языке, тохолабальском и на кастильском. Он умеет читать и писать. Отец 11 детей: старшему 30 лет, младшему 6. Семья поддерживает заботу о детях. Он был милиционером, местным лидером, учителем в сапатистской школе и членом хунты Буэн Гобьерно. Музыка, которую он любит: ранчера, кумбия, музыкальный хуичоль, маримба и революционеры. Любимые цвета: синий, черный, серый и коричневый. Морской опыт: каюко и лодка. Он 6 месяцев подготовился быть делегатом. Добровольно отправится на лодке в Европу.

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Darío–Дарий . 47 лет. Чо’ол с севера Чьяпаса. Он свободно говорит на своем родном языке, Чо’оле и на кастильском. Он умеет читать и писать. Отец троих детей: одному 22 года, другому 9 лет и младшему 3 года. В июле мальчик и девочка отправляются с мамой в Европу самолетом. Он был милиционером, местным чиновником, региональным чиновником, а в настоящее время является командующим в политико-организационном руководстве сапатистов. Музыка, которую он любит: ранчера Бертина и Лало, тропическая, маримба, региональная и революционная музыка. Любимые цвета: черный и серый. Морской опыт: каюко. Он 6 месяцев готовился быть делегатом. Добровольно отправится на лодке в Европу. Он будет координатором морской сапатистской делегации.

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Marijose-Марихосе. 39 лет. Тоxолабал в приграничной зоне джунглей. Он свободно говорит по-испански. Он умеет читать и писать. Он был милиционером, командующим здоровья, инструктором по обучению. Музыка, которую он любит: кумбия, романтика, ранчера, поп, электроника, рок 80-х (так они говорили), маримба и революционеры. Любимые цвета: черный, синий и красный. Морской опыт: каюко и лодка. Он 6 месяцев подготовился быть делегатом. Добровольно отправится на лодке в Европу. Он был обозначен как первым-первой сапатиcтом, который-ая высадится и начнет вторжение … ладно, визит в Европу.

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Таким образом, первое растение, которое приземлится на европейской земле (конечно, если нам разрешат высадиться), будет не мужчиной или женщиной. Это будет Он-Она.

В том, что покойный СупМаркос описал бы как «пощечину черным чулком для всех гетеропатриархальных левых», было решено, что первым, кто выйдет на берег, будет Марихосе .

Как только Он-Она ступит обеими ногами на европейскую территорию и оправится от головокружения, Марихозе закричит :

«Сдавайтесь бледные гетеропатриархальные лица, преследующиe иное!»

Не-a, я шучу. Но разве, нельзя ли так сказать?

Нет, ступая по земле, Марихосе скажет торжественным голосом:

«От имени женщин, детей, мужчин, стариков и, конечно же, остальных сапатистов, я заявляю, что название этой земли, которую ее местные жители теперь называют «Европой», отныне будет называться: SLUMIL K´AJXEMK´OP, что означает «Непокорная Земля» или «Земля, которая не сдается и не падает в обморок». И да будет это известно всем знакомым и незнакомым людям, с тех пор пока здесь не будет того, кто не падает, не сдается и не продается».

– * –

Свидетельствую.

СупГалеано

Апрель 2021 г.

(Продолжение следует…)

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