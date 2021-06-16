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De parte de EZLN June 16, 2021 212 puntos de vista

Jun152021

Паспорт Сапатистский (До встречи, Португалия!, поехали в Галицию!).

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Паспорт Сапатистский

(До встречи, Португалия!, поехали в Галицию!).

Июнь 2021 г.

12 июня 2021 года, так называемый «Отряд 421», а также другие пассажиры и экипаж, получили в своих паспортах отметку о законном въезде в так называемое шенгенское пространство и высадились в Орту, Азорские острова, Португалию, Европу. Не теряя изящества и элегантности (так сказать), все они спустились с Ла-Монтанья. Как и подобает, было суета, танцы, фото и пир. Марихозе наткнулась на старое пророчество, возвещающее о ее прибытии. Они побежали на перегонки (скажем) типа «последным, заплатит за еду!» (проиграл Diego Osorno). Конечно, тост они сделали за жизнь.

– * –

В 09:17:45, 14 июня текущего года, «Ла Монтанья» оторвалась от португальских объятий, и направилась на северо-восток со скоростью 6-7 узлов. В 12:30:06 они увидели слева «Пик дас Урзес». Широта: 38,805213; длина: -28.343418. По оценке капитана Людвига, они увидят берег Пиренейского полуострова примерно 19 и 20 июня (возможно и раньше, так как ветер благоприятно дул). С этого дня будут видны возвышенности на островах Сан Мартино, Монте Фаро и Монте Агудо, затем «Риа-де-Виго». Ожидается, что они прибудут в порт Пунта Лагоа, к северу от порта Виго, Галисии, Испанского Государства.

Тогда, в тишине, сестринский дождь, станет нашей горой, влажным станет наш взор, и так мы скажем без слов:

«(…)

desperta do teu sono

fogar de Breogán.

Os bos e xenerosos

a nosa voz entenden

e con arroubo atenden

o noso ronco son,

mais sóo os iñorantes

e féridos e duros,

imbéciles e escuros

non nos entenden, non.*

Фрагмент из гимна Галиcии «Os Pinos (Сосны)». Pascual Veiga y Eduardo Pondal.

* «…пробудись из своего сна/О Очаг Бреогана./Добрый и щедрый/наш голос понимают/и охотно внемлют/нашим хриплым звукам./Но лишь несведущие/и слабые и безрассудные,/глупые и темные/не понимают нас, нет.»

– * –

Теперь позвольте мне рассказать вам о документах сапатистов, которые взял с собой Отряд 421 (тоже «морской», теперь). У товарищей паспорт сапатистский. Я имею в виду, помимо официального паспорта Мексики, у них есть так называемый «Трудовой Сапатистский Паспорт». Вот описание:

На обложке: улитка с красной звездой внутри. И табличка: «Трудовой Сапатистский Паспорт». На задней части крышки: красная звезда с улиткой внутри.

Первая страница гласит: «Этот паспорт выдается автономными гражданскими властями Автономных Повстанческих Сапатистских Муниципалитетов, и Xунт Хорошего Правительства, штата Чьяпаса, Мексики. Он действителен только в течение установленного срока и в указанном месте. Этот документ состоит из 32 страниц и недействителен, если в нем есть признаки износа, порезов, стираний и поправок».

На страницах 2 и 3 есть места для: фотографии владельца, его личных данных, данных Хунты Хорошего Правительства и AПCM (MAREZ), выдавшего документ. Предстоящая работа. Дата выдачи, а также календарь и место, где будут выполняться работы. Место для печати AПCM и ХХП.

На страницах 4 и 5; установлены следующие 7 ограничений:

«1.- Bладелец этого паспорта не может и не должен просить или получать поддержку в денежной или материальной формах для своей выгоды или выгоды своей семьи, кроме тех, что строго необходимых для выполнения своей доверенной работы.

2.- Владелец этого паспорта может выполнять только ту работу, которая указана в этом же документе.

3.- Bладельцу этого документа, запрещено ношение и использование огнестрельного оружия любого вида, и он не может предлагать или поощрять любую деятельность, которая подразумевает или вытекает из использования огнестрельного оружия на месте, где он выполняет свою работу.

4.- Bладелец этого документа способен рассказать о нашей истории сопротивления и восстания как коренные народы и как сапатисты, только после предварительнных подготовки и обучения.

5.- Bладелец этого документа не в силе устанавливать соглашения или разногласия от имени организационных структур или военно-политического командования с людьми, группами, коллективами, движениями и организациями, кроме того, что строго необходимо для выполнения своей довереной работы.

6.- Личное мнение по общественным и частным вопросам, выраженное владелецeм этого документа, не только не отражает позиции сапатистов, но и может полностью противоречить нашим мыслям и практикам.

7.- Владелец этого документа должен всегда вести себя с уважением к различиям пола, вероисповедании, языка, культуры и истории людей и мест, где выполняет свою работу, для которой этот документ выдан.

На странице 6 установлено: «Владелец этого документа прошел курс обучения (если он учился или нет, это будет видно на деле) в __ (пробел, чтобы указать место обучения)».

На странице 7 указаны даты отправления и прибытия: «Владелец этого документа выехал с территории сапатистов __ (место для деталей и штампов на половине страницы)». Нижняя половина страницы: «Владелец этого документа въехал на территорию сапатистов: ___ (место для деталей и штампов)»

Последующие страницы пусты для того, чтобы разные люди, группы, коллективы, организации или движения из разных уголков различных миров, запечатали, подписали, украшали, заштамовали, нарисовали, поцарапали их или что-то еще. Для товарища это служит, своего рода путеводителем, о том, как где он был, и в дополнение к заметкам в своей записной книжке, он расскажет всем у себя, как все прошло.

Последняя страница предназначена для «Заметок:» (например, аллергии, инвалидности или музыкальных предпочтений –вдруг владельцу нравится кумбия, и заставят его танцевать вальс, вы можете себе представить–).

Подтверждаю

СупГалеано

Земной шар, июнь 2021 года.

Музыка «Лебединое озеро» César Acuña Lecca и Los Pasteles Verdes / Звуковая версия: Heriberto Destructor

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