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De parte de EZLN April 24, 2021 83 puntos de vista

Abr242021

ПОКА В ЛАКАНДОНСКОЙ СЕЛЬВЕ…

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ПОКА В ЛАКАНДОНСКОЙ СЕЛЬВЕ…

(Товарищи Корреспонденты…)

Свидетельствующие фрагменты прощания сапатистских делегаций в некоторых коренных сапатистских общинах, на берегах рек Хатате, Тсаконеха и Колорадо, в горах на юго-востоке Мексики, Чьяпасе, Мексике, Америке, Латинской Америке, на Земле.

Музыка на плотах: Пирога (Хосе Баррос). Трио Los Inseparables (сокращенная версия Sonido Dueñez / Sabotaje Dub. Sabotaje Media (2021).

Добро. Здоровья, а «если ты не пойдешь, я возьму тебя в своем сердце, я возьму тебя в своем пении».

СупГалеано, пока тихо звучит кумбия, танцует волоча ноги, вырезая землю, любя ее, защищая ее, пляшущий (что не так, но то же самое). Жизнь такова. «На другой континент планеты Земли».

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