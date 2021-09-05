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De parte de EZLN September 5, 2021 97 puntos de vista

Sep052021

Против ксенофобии и расизма, борьба за жизнь

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ШЕСТАЯ САПАТИСТСКАЯ КОМИССИЯ.

Мексика.

4 сентября 2021 г.

Для предъявления по месту требования:

В согласии с сапатистскими хунтами Хорошего Правительства, CCRI-CG EZLN и общинами сапатистов коренных народов, мы заявляем следующее:

Во-первых. В последние дни мы стали свидетелями бесчеловечного обращения со стороны мексиканского государства с мигрантами, пытающимися выбраться из немой и невидимой ловушки, в которой они оказались в городе Тапачула, штате Чьяпасe, Мексике.

Во-вторых, как и в правительствах, предшествовавших нынешнему, в отношении обвинений и заявлений граждан об этих жестокостях, мексиканское правительство обещает санкции за «превышения власти», совершенные агентами Национальной Миграционной Службы (INM). Это обещание —еще одна ложь. Агентам говорят, что это будет сказано публично, чтобы избежать давления от так называемого общественного мнения. На деле, они должны продолжать свои методы охоты на людей, не опасаясь последствий. Ни один мигрант не должен выезжать за пределы Чьяпаса.

В-третьих. Даже среди элементов так называемой Национальной гвардии есть недовольство. Потому что им сказали, что их миссия будет заключаться в борьбе с организованной преступностью, и теперь они используют их в качестве охотничьих собак, преследующих темнокожих людей. Иинструкция такая: выследить любого человека с темной кожей: «Остановите любого чертова черного, с которым вы столкнетесь», —это приказ. Это настоящее заявление о внешней политике.

В-четвертых. Идеологическая обработка агентов миграционной службы граничит с нелепостью. Они говорят им, что защищают Мексику от вторжения —как дерзко заявил один из официальных лиц службы. Миграционной службе не помешало бы выучить некоторые основные уроки истории —теперь, когда дети возвращаются в школу—, чтобы понять, что вторжение исходит от правительства Соединенных Штатов, которое навязывает эту иммиграционную политику, которая противоречит всей истории внешней политики Мексиканского государства.

Пятое. Маневры, проведенные Службой для инкапсуляции правозащитных организаций и прессы, чтобы они не документировали свои действия, напоминают нам о том, что правительство Салинаса де Гортари сделало в первые дни 1994 года, когда оно закрыло доступ в джунгли Лакандона, чтобы никто не узнал о его действиях. А человеческая охота на мигрантов напоминает нам о правительстве Седильо, которое в 1995 году приказало преследовать нас с собаками.

Шестое. Очень жаль, что правительство, которое называет себя прогрессивным, склоняется перед внешней политикой североамериканского правительства, имитируя того, что помещики Чьяпаса делали всего несколько лет назад со своми крестьянами. Согласно дорогим религиозным отсылкам, проповедуемым там на в верхушке: «чтобы твоая левая нога не знала, кого пинаешь правой ногой».

Седьмое. Мы призываем каждого честного и чуткого человека потребовать немедленного прекращения этой ситуации. И что по мере возможности, мигрантам оказывалась гуманитарная помощь.

Со своей стороны, общины сапатистских коренных народов через свои 12 хунт Хорошего Правительства и Шестую Сапатистскую Комиссию, собрали скромную денежную сумму, которая будет направлена некоторым приютам или организациям, которые занимаются гуманитарной работой с мигрантами в Чьяпасе.

Мы призываем Шестую Национальную, Сети Сопротивления и Восстания, коллектив «Пробил час народов», Неправительственные Организации и людей доброй воли во всем мире сделать все, что в их силах, чтобы, во-первых, остановить охоту, проводимую Службой при поддержке Национальной гвардии, и, во-вторых, чтобы улучшить условия жизни мигрантов, проживающих в этой географии под названием Мексика.

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Так же, как сейчас эти братья-мигранты и мы несвоевремнные, настанет день когда мы все будем мигрантами несвоевремнными людьми на этой планете. И у кого не будет цвета денег, того будет преследованным, заключенным, убитым, исчезанным, устраненным

Поэтому против ксенофобии и расизма, борьба за жизнь.

С гор на юго-востоке Мексики.

Субкоманданте Мойсес Субкоманданте Галеано

Мексика, 4 сентября 2021 года.

Al pie de foto:

Коллаж на основе съемки каравана мигрантов, в основном состоящего из гаитян, который идет по дороге в муниципалитете Тапачула, штат Чьяпас, Мексика, 1 сентября 2021 года. © EFE/Juan Manuel Blanco

На вывеске: «Вы не одни. Ваша ярость -тоже наша ярость».

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