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De parte de EZLN July 1, 2021 77 puntos de vista

Jul012021

Путешествие за защиту жизни. ЗАЧЕМ МЫ ПРИЕХАЛИ?

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Путешествие за защиту жизни. ЗАЧЕМ МЫ ПРИЕХАЛИ?

Июнь 2021 г.

Разъяснение: часто, когда мы используем слово «сапатисты», мы имеем в виду не мужчин (los zapatistas), а сапатистсие народы. И когда мы используем термин «сапатисты (las zapatistas, в женском значении рода)», мы описываем не женщин, а собокупость сапатистских общин. Таким образом, вы найдете этот гендерный «скачок» в нашем слове. Когда мы говорим о гендере, мы всегда добавляем «другой (ая-ое)», чтобы указать на существование и борьбу тех, кто не является ни мужчиной, ни женщиной (наше невежество на эту тему, пока не позволяет нам подробно ее осмыслить -но мы еще научимся называть все эти различия-) .

– * –

Сперва вы должны знать или понимать, что сапатисты, когда мы собираемся что-то сделать, всегда готовы к худшему. Мы исходим из того, что все неудачно кончится. И, вопреки общепринятому, мы готовимся к встрече с этой неудачой, или, в лучшем случае, чтоб избегать ее.

Например, мы представляем, что нападают на нас -жестокие расправы, геноцид под видом современной цивилизации, полное истребление. И мы готовимся к таким условиям. Что ж, к 1-му января 1994 года, мы не представляли себе поражение, мы приняли его как неизбежнным.

В любом случае, может быть, это поможет вам понять, откуда наше первоначальное удивление, наши колебание и импровизация, когда после долгого времени работы и подготовки к гибели, мы обнаружили, что … мы живы.

Именно на этом скептицизме и развиваются наши инициативы. Некоторые маленькие, другие большие, все бредовые. Наши призывы всегда обращены к «другому», то, что находится за пределами нашего повседневного горизонта, но которое мы признаем как нечто необходимое в борьбе за жизнь, то есть, в борьбе за человечество.

По этой инициативе или ставке или безумию, например, мы готовились в морской версии к тому, что Кракен, шторм или потерянный белый кит разрушат судно. Поэтому мы произвели долбленки -и они вместе путешествовали с Отрядом 421 в Ла Монтанья, до тех пор, пока не прибыли в Виго, Галисию, Испанское государство, Европу.

Мы также готовились к тому, чтобы нас не приветствовали, поэтому сначала мы стремились к консенсусу в отношении к вторжению, то есть к встрече … Что ж, мы еще не совсем уверены в том, что нам «добро пожалуют». Для некоторых наше присутствие беспокоит, встревожить даже. И мы понимаем, возможно, после такой длительной изоляции, окажется неподходящим, чтобы группа коренных майя, как малейщие производители и потребители товаров (даже избирательных), претендуют на то, чтобы поговорить лично. На яву! (Помните ли вы, что раньше, все это было частью вашей повседневной жизни?). Кроме того, у них есть основная миссия -слушать вас, задаватьвам вопросы, делиться кошмарами и, конечно же, мечтами.

Мы готовились к тому, чтобы плохие правительства с обеих сторон, помешали или препятствовали нашему прибытию, поэтому некоторые сапатисты уже были в Европе… Ох, я не должен был писать об этом, удалите! Мы уже знаем, что правительство Мексики не помешает. Еще неизвестно, как другие европейские правительства поступят, – Португалия и испанское государство, пока не возражали.

Мы готовились к провалу миссии, то есть, к тому, чтобы она стала сми событием, тем самым, мимолетным и несущественным. Поэтому мы в первую очередь, приняли приглашения от тех, кто хочет послушать и поговорить, словом, повеседовать снами. Наша главная цель -это не массовые мероприятия, хотя и не исключено, а обмен рассказами, знаниями, чувствами, оценками, проблемами, неудачами и успехами.

Мы будем готовиться к провалу самолета, поэтому мы приготовили парашюты с разноцветной вышивкой, чтобы вместо «Нормандской операции» (Ох, значит, что воздушная посадка будет во Франции? … в Париже?!), стало «днем Z» для Европы низов. Тогда поидет дождь цветов, как будто Ик-шель -богиня-мать, богиня радуги-, сопровождает нас, за руку, чтобы открыть второй фронт вторжения. И благодаря Галисии низов, отряду 421 удалось бесопаснее закрепиться на землях Брегана.

Короче говоря, мы всегда готовы потерпеть неудачу… и умереть. Вот почему жизнь для сапатизма -это сюрприз, который нужно праздновать каждый день, в любое время. А еще лучше, если это с танцами, музыкой, искусством.

– * –

За все эти годы мы многому научились. Возможно, наиболее важным является осознание того, насколько мы маленькие. И я говорю не о росте и весе, а о масштабах нашей работы. Контакт с людьми, группами, коллективами, движениями и организациями из разных частей планеты показали нам разнообразный, многогранный и сложный мир. Это укрепило нашу убежденность в том, что любое предложение о гегемонии и однородности не только невозможно, но и, прежде всего, преступно.

Потому что попытки – нередко скрытые за национализмом из папье-маше в окнах торгового центра предвыборной политики – навязать манеры и внешний вид преступны, потому что они стремятся искоренить разного рода различия.

Наш враг -это различие пола, расы, сексуальной или асексуальной идентичности, языка, цвета кожи, культуры, вероисповедания или неверия , мировоззрения, телосложения, стереотипов красоты, истории. Если рассчитывать на все миры в мире, то врагов, существующих или потенциальных, практически столько же, сколько людей.

И мы могли бы сказать, что почти любое заявление о личности -это объявление o войнe другим. Я сказал «почти», и за это «почти» мы цепляемся, как сапатисты.

– * –

В зависимости от наших привычек, наших календарей и географии, мы пришли к выводу, что кошмар всегда может усугубиться. Так называемая пандемия «коронавируса» – это не апокалипсис. Это просто его прелюдия. Если в прошлом, средства массовой информации и социальные сети, нас успокаивали, «сообщением» об исчезновении ледника, о землетрясении, о цунами, о войне в отдаленной части планеты, об убийстве другого коренного народа военизированными формированиями, о новой агрессии против Палестины или народа мапуче, о жестокости правительства в Колумбии и Никарагуа, о картине лагерей мигрантов из другого места, другого континента, другого мира, и таким образом, они убеждали нас, что это «происходит на другой стороне»; всего за несколько недель, пандемия доказала, что мир может быть просто маленьким эгоистичным уязвимым приходом. Различные национальные правительства -это банды, которые пытаются контролировать при помощи «законного» насилия, улицу или район, но «барон», контролирующий всем -это капитал.

Во всяком случае, впереди еще будет хуже. Нооб этом вы уже знали, верно? А если нет, то пора об этом знать. Потому что, помимо попытки убедить вас в том, что печали и несчастья всегда будут чужими (пока они не перестанут быть такими и не сядут с вами за стол, не нарушат ваш сон и не оставят вас без слез), они говорят вам, что индивидуально -это лучший способ встретиться лицом к лицу с этими угрозами.

Зла можно избежать, отдалившись от него, построив свое убежище и сужая его до тех пор, пока не останется место только для «себя собственного». Для этого, предлагают вам слабых «врагов», по хотению, которых можно победить, вовремя ими торгуя. Тут машина обнаружила, с удивлением, что оплата также зависит от движения товаров. А если этот процесс останавливается, то зверь страдает … так что, иx распределение -тоже бизнес.

Как сапатисты, мы изучали и проанализировали. И мы хотим обсудить наши выводы, с учеными, художниками, философами и критиками со всего мира.

Но не только с ними, но и особенно с теми, кто в своей повседневной борьбе, страдали и предвидели о грядущих несчастьях. Когда речь идет о социальном, мы высоко ценим анализ и оценку того, кто в смертельном сражении с машиной. Тем временем, мы скептически относимся к тем, кто, с внешней точки зрения, думает, ценит , советует, осуждает или оправдывает.

Но, внимание. Мы считаем , что этот критический «посторонний» взгляд, необходимый и жизненно важный. Все это позволяет нам заметить то, что нельзя видеть из-за в шума борьбы. И еще. Это добавляет знания о генеалогии зверя, его преобразования и действия.

В любом случае, мы хотим поговорить и, прежде всего, выслушать всех, кто встанет у нас на пути. И нас не волнует их цвет кожи, размер, раса, пол, религия, политическая воинственность или идеологическая неудача, если это соответствует устному портрету смертоносной машины.

Потому, что когда мы говорим о преступнике, обычно определяется его с роковой судьбой, невезением, «естественным порядком вещей», божественным гневом, ленью или беспечностью. Мы не заинтересованы в том, чтобы слушать или говорить об этом. Для того, чтобы узнать эти объяснения, достаточно посмотреть мыльные оперы или залезть в социальные сети в поисках подтверждения.

То есть, мы полагаем, что установили, кто есть преступник, его образ действий и само по себе преступление. Эти 3 характеристики синтезируются в одной системе, то есть в способе отношения к человечеству и природе: капитализму.

Мы знаем, что это на ходу преступление и, что, его продолжение будет иметь катастрофические последствия для всего мира. Но, это не тот вывод, который мы заинтересованы подтвердить, нет.

– * –

Оказывается, что, когда мы изучали и разбирали дело, мы открыли нечто важное или нет. Посмотрим.

Предполагая, что эта планета будет уничтожена, по крайней мере, как мы это представляли до сих пор, мы изучаем возможные варианты.

То есть, пока корабль тонет, там наверху говорят, что ничего не происходит, что это временно. Тоже самое, когда танкер «Престиж» потерпел крушение у берегов Европы (2002 г.) -Галисия была первым свидетелем и жертвой- и тогда представители бизнеса и правительства заявили, что разлилось лишь несколько струй топлива. За катастрофу никто не ответил, ни хозяйн, ни его прорабы. Города, живущие за счет рыболовства на этих побережьях, заплатили за это и продолжают платить. Они и их потомки.

А под «Кораблем» мы подразумеваем планету, гомогенизированную и управляемую системой: капитализмом. Конечно, они могут сказать, что «это не наш корабль», но продолжающееся опускание не только самой системы, но и всего мира вцелом, вплоть до самого отдаленного и изолированного его уголка, в том числе, всех властей.

– * –

Мы понимаем, если кто-то думает, что еще можно залатать, покрасить, починить корабль. Держать корабль на плаву любым способом. Даже продавая фантазию о том, что возможны мегапроекты, которые не только не уничтожают целые населенные пункты, но и не влияют на природу.

Eсть люди, которые думают, что достаточно решимости и хотят помириться с этим (по крайней мере, до тех пор, пока не пройдут избирательные процессы). И они верят, что лучший ответ на утверждения «Больше никогда», которые повторяются во всех уголках планеты, – это обещания и деньги, политические программы и деньги, добрые намерения и деньги, флаги и деньги, фанатизм и деньги. Чтобы они были верными сторонниками того, что проблемы мира сводятся к нехватке денег.

А деньгам нужны дороги, крупные цивилизационные проекты, отели, торговые центры, фабрики, банки, рабочая сила, потребители, … полиция и армия.

Так называемые «сельские общины» классифицируются как «слаборазвитые» или «отсталые», потому что денежное обращение, то есть товаров, отсутствует или очень ограничено. Неважно, что, например, уровень феминицидов и гендерного насилия в нем ниже, чем в городах. Правительственные достижения измеряются количеством территорий, разрушенных и заселенных производителями и потребителями товаров благодаря реконструкции этой территории. Там, где раньше было кукурузное поле, родник, лес, теперь появились отели, торговые центры, фабрики, термоэлектрические станции, … гендерное насилие, преследование различий, торговля наркотиками, детоубийства, торговля людьми, эксплуатация, расизм, дискриминация. Вкратце: ц-и-в-и-л-и-з-а-ц-и-я.

Основная идея состоит в том, чтобы крестьянское население становилось работником этой «урбанизации». Они будут продолжать жить, работать и потреблять в своей местности, но владельцем всего их окружения является промышленно-коммерческий, финансово-военный конгломерат, штаб-квартира которого находится в киберпространстве, и для которого эта завоеванная территория является лишь точкой на карте, процент прибыли, товар. И реальный результат будет заключаться в том, что коренное население будет вынуждено мигрировать, потому что капитал прибудет со своими собственными «квалифицированными» сотрудниками. Коренному населению придется поливать сады и чистить автостоянки, помещения и бассейны там, где раньше были поля, леса, берега, лагуны, реки и родники.

За этими экспансиями («захватническими войнами») прячется –будь то внутренние («включение большего количества населения в современный мир»), либо внешние с разными алиби (как у правительства Израиля в его войне против Палестины)– общая логика всех государств: завоевание территории товаром, то есть деньгами, то есть капиталом.

Мы понимаем, что эти люди, чтобы став кассиром, который управляет платежами и сборами, которые дают жизнь машине, формируют политические партии, фронты -широкие или узкие- для оспаривания доступа к правительству, альянсов и «стратегических разрывов». И также все нюансы, в которых вкладываются усилия и жизни, которые за маленькими успехами, скрывают большие неудачи. Есть где-то там небольшой закон, а здесь официальный диалог, там журналистская заметка, здесь еще один твит, лайк там, и тем не менее, чтобы дать пример продолжающейся глобальной преступности, число убийств женщин растет. Тем временем он поднимается влево и падает, поднимается вправо и падает, поднимается по центру и падает. Как пела незабываемая малагенья Марисоль, «жизнь – это розыгрыш»: все (наверху) выигрывают, все (внизу) проигрывают.

Но «цивилизация» -это лишь ненадежное алиби для жестокого разрушения. Яд еще выливается (не из Престижа, или не только), и вся система в целом, кажется, готова отравить каждый уголок планеты, потому, что разрушение и смерть более выгодны, чем останавливать машину.

Мы уверены, что вы сможете добавлять все больше примеров. Примеры из иррационального, но действующего кошмара.

– * –

Итак, в течение нескольких десятилетий мы были сосредоточены на поиске альтернатив. Строительство плотов, долбленок, лодок и даже более крупных судов (La 6ª Шестой как маловероятный ковчег) имеет четко очерченный горизонт. Где-то придется высадиться.

Мы читали и читаем. Мы учимся и продолжаем это делать. Анализируем, раньше и сейчас. Мы открываем наши сердца и взоры не для нынешних или старомодных идеологий, а для науки, искусства и наших историй как коренных народов. И с помощью этих знаний и инструментов мы обнаружили, что в этой солнечной системе есть планета, которая могла бы быть обитаемой: третья в солнечной системе и которая до сих пор фигурирует в школьных и научных книгах под названием «Земля». Она находится между Венерой и Марсом. То есть, согласно некоторым культурам, это между любовью и войной.

Проблема в том, что эта планета -полно обломков, настоящих кошмаров и материальных ужасов. Мало чего осталось. Даже сценарий, скрывающий катастрофу, трескается. Итак, как вам сказать? Проблема не в том, чтобы завоевать этот мир и насладиться удовольствиями того, кто побеждает. Это более сложно и требует, да, глобальных усилий: надо это сделать занова.

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Теперь, согласно великим голливудским фильмам, выход перед лицом мировой катастрофы (всегда что-то внешнее -инопланетяне, метеоры, необъяснимые пандемии, зомби, похожие на кандидатов на государственные должности-) является продуктом союза всех правительств мир (во главе с США) …, что еще хуже, правительства США, синтезированного в отдельном человеке (любого пола -потому, что машина научилась, что шарада должна быть инклюзивной), которая может иметь политически корректные расовые и гендерные особенности и характеристики, но она несет за пазухой, знак Гидры.

Но, далеко от этих выдумок, реальность показывает нам, что все является бизнесом: система производит разрушение и продает вам билеты, чтобы бежать от нее … в космос. И, конечно же, в офисах крупных корпораций реализуются блестящие проекты межзвездной колонизации … включая частную собственность на средства производства. То есть, система целиком переберется на другую планету. Выражение «все включено» относится к тем, кто работает, тем, кто живет поверх тех, кто работает и их эксплуататорских отношениях.

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Но иногда, они не просто смотрят в космос. «Зеленый» капитализм борется за «охраняемые» территории на планете. Экологические пузыри, в которых зверь может укрыться, пока планета исцеляется от укусов (что займет всего несколько миллионов лет).

Когда машина говорит о «новом мире» или «об очеловечивании планеты», она думает о территориях, которые нужно завоевать, обезлюдить и уничтожить, а затем заново заселить и отстроить заново, той же логикой, которая сейчас заставляет весь мир сталкиваться с бездной, всегда готов сделать шаг вперед, которого требует прогресс.

Вы можете подумать, что никто не может быть настолько глупым, чтобы разрушить дом, в котором он живет. «Лягушка не пьет всю воду из лужи, в которой она живет», – гласит пословица коренных народов сиу. Но, если вы намереваетесь применить рациональную логику к работе машины, вы этого не поймете (ну, машина тоже). Моральные и этические оценки бесполезны. Логика зверя -прибыль. Конечно, теперь вы можете задаться вопросом, как может иррациональная, аморальная и глупая машина, управлять судьбами целой планеты. Ах, (вздох), это в ее генеалогии, в самой ее сути.

Но, оставив в стороне невозможное упражнение по наделению иррационального рациональностью, вы придете к выводу, что необходимо уничтожить это чудовище, которое не является дьявольским. К сожалению -это человеческое.

И, конечно же, вы изучаете, читаете, противостоите, анализируете и обнаруживаете, что есть отличные предложения для продвижения вперед. От тех, кто предлагает макияж, до тех, которые рекомендуют уроки морали и логики для зверя, через новые или старые системы.

Да, мы понимаем вас, жизнь – говно. А всегда можно найти убежище в том цинизме, который так переоценивается в социальных сетях. Покойный СупМаркос говорил: «Плохо не то, что жизнь – говно, а то, что они заставляют нас его и все еще ждут от нас благодарность».

Но предположим, что вы знаете, что на самом деле жизнь -отстой, но ваша реакция – не уходить в себя (или в свой «мир», это зависит от количества ваших «последователей» в социальных сетях и дальше). Затем вы решаете с верой, надеждой и милосердием принять некоторые из представленных вам вариантов. И тогда вы выберите из них, самый лучший, самый большой, самыйо успешный, самый известный, который побеждает … или самый вам близкий.

Великие проекты новых и старых политических систем. Невозможные задержки часов истории. Ура-патриотическиe национализмы. Общие фьючерсы в силу того, что такой вариант придет к власти и останется там до тех пор, пока все не будет решено. Ваш кран течет? Проголосуйте за этого. Много шума по соседству?, Проголосуйте за того. Подорожали цены на транспорт, продукты питания, лекарства, энергию, школы, одежду, развлечения, культуру? Вы боитесь миграции? Вас не устраивают темнокожие люди, другие верования, непонятные языки, разные рост и телосложение?, проголосуйте за …

Есть даже те, кто отличается не от цели, а от метода. Затем они повторяют наверху то, что критиковали внизу. Отвратительно жонглируя и аргументируя геополитические стратегии, они поддерживают тех, кто повторно совершает те же преступления и глупости. Требуется, чтобы народы терпели притеснения ради «международного соотношения сил и усиления левых в регионе». Но Никарагуа – то не Ортега-Мурильо, и зверь скоро это поймет.

Во всех этих великолепных предложениях в смертоносном супермаркете системы часто не говорится, что они связаны с жестоким установлением гегемонии и декретом преследования и смерти тому, что не является однородным для победителя.

Правительства существуют для своих последователей, а не для других. Звезды социальных сетей кормят своих сторонников, даже ценой принесения в жертву интеллекта и стыда. А «политкорректность» обязана терпеть тех, кому сама посоветует примириться, «чтобы не принести пользу главному врагу».

– * –

Является ли сапатизм еще одним отличным ответом на проблемы мира?

Нет. Cапатизм -это куча вопросов. И самое маленький может быть самым тревожным вопросом: а ты, что?

Столкнувшись с капиталистической катастрофой, предлагает ли сапатизм идиллическую старую-новую социальную систему и вместе с тем повторяет навязывание теперь «хороших», гегемоний и однородностей?

Нет. Наше мышление так же мало, как и мы: именно усилия каждого, в своей географии, по совственному календарю и манерам, позволят, возможно, ликвидировать преступника, и одновременно, все переделать. И все -это все.

Каждый по своему проложит свой путь. И, как и мы, сапатисты, каждый споткнется и встанет. И то, что каждый построит, будет иметь имя, которое он захочет иметь. И будет лучшее и разное, чем то, что мы пережили раньше, и то, что мы страдаем в настоящее время, если каждый признает другого и уважает его, если он откажется навязывать свою мысль тому, что отличается, и если наконец каждый поймет, что существует множество миров, и что его богатство рождается и сияет в его различии.

Это возможно? Мы не знаем. Но мы знаем, что для этого нужно бороться за жизнь.

– * –

Итак, зачем мы собрались в этом Путешествии за Жизнь, если мы не стремимся определить наши дороги, маршруты, пункты назначения? За чем, если не искать единомышленников, голосов, лайков? Что, если мы не собираемся судить и осуждать или оправдывать? Что, если мы не называем фанатизм новым-старым вероучением? Почему, если мы не стремимся войти в историю и занять нишу в заплесневелом пантеоне политического спектра?

Если честно, как сапатисты, мы не только собираемся противопоставить наш анализ и выводы другому, который борется и думает критически.

Мы собираемся поблагодарить других за их существование. Поблагодарить за их уроки, которые нам дали их восстание и сопротивление. Передать обещанный цветок. Обнять другого и прошептать ему на ухо, что он, она, оно не одиноки. Шептать, что, стоит того, сопротивление, борьба, боль за тех, кто ушел из жизни, гнев из-за того, что преступник остается безнаказанным, мечта не об идеальном, но о лучшем мире: мире без страха.

А также, и самое главное, будем искать соучастия … на всю жизнь.

Суп Галеано.

Июнь 2021 года, Земной шар

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