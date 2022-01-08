Ene082022
Спасибо
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ШЕСТАЯ САПАТИСТСКАЯ КОМИССИЯ.
Организаторы Путешествия за Защиту Жизни-Глава Европа.
14 декабря 2021 г.
Организациям, движениям, группам, коллективам, коренным народам и отдельным лицам из разных географических регионов материка, ныне известным как Slumil K´ajxemk´op.
От Cапатистской Делегации La Extemporánea (Несвоевременной).
Товарищи:
Братья, сестры.
Мы приветствуем вас с гор на Юго-востоке Мексики и сообщаем вам, что все товарищи воздушной делегации, которые посетили вас в своих регионах в течение сентября, октября, ноября и декабря месяцев 2021 года —находятся уже в своих городах и постах.
В 21:34 по сапатистскому времени -20:34 по времени Мехико- 14 декабря; 03:34 15 декабря, по времени Slumil K´ajxemk´op, было подтверждено, что все все товарищи уже на своих местах, в городах и постах.
Мы все приехали живыми и здоровыми. Хотя мы все тронуты теми днями и ночами, которыми вы позволили нам поделиться с вами. Мы теперь дома с раной в сердце от жизни. Рана, которую мы не дадим залечить.
Теперь мы должны пересмотреть наши заметки, чтобы передать нашим народам и общинам обо всем, что мы узнали и получили от вас: о ваших историях, o вашей борьбе, o вашем сопротивлении, o вашем непокорном существовании. И, прежде всего, о том человеческом объятии, которое мы получали от ваших сердец.
Все, что мы привезли —от наших народов. Все, что мы получали от вас —нашим общинам.
За все это, за гостеприимство, за братство, за слово, за слух, за взгляд, за еду, за напитки, за гостеприимство, за компанию, за историю, за коллективные объятия сердцa, за тo, какие вы есть, мы всем вам говорим:
Kiitos
Danke schön
Hvala ti
Благодаря ти
Gràcies
Děkuju
Grazie
Hvala vam
Tak skal du have
Ďakujem
Aitäh
Eskerrik asko
Merci
Diolch
Grazas
Σας ευχαριστώ
Köszönöm
Thanks
Go raibh maith agat
Paldies
Ačiū
Ви благодарам
Takk skal du ha
Dziękuję Ci
Obrigada
Mulțumesc
Спасибо
Хвала вам
Tack
Teşekkürler
¡Gracias SLUMIL K´AJXEMK´OP!
Скоро мы с вами свяжемся снова, ведь борьба за защиту жизни еще не окончена. Нам еще есть много чему у вас поучиться и крепко вас обнять.
До скорой встречи, товарищи.
С гор на юго-востоке Мексики.
От имени La Extemporánea Zapatista.
Субкоманданте Мойсес.
Мексика, декабрь 2021 года.
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Fuente: Enlacezapatista.ezln.org.mx