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De parte de EZLN January 8, 2022 36 puntos de vista

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ШЕСТАЯ САПАТИСТСКАЯ КОМИССИЯ.

Организаторы Путешествия за Защиту Жизни-Глава Европа.

14 декабря 2021 г.

Организациям, движениям, группам, коллективам, коренным народам и отдельным лицам из разных географических регионов материка, ныне известным как Slumil K´ajxemk´op.

От Cапатистской Делегации La Extemporánea (Несвоевременной).

Товарищи:

Братья, сестры.

Мы приветствуем вас с гор на Юго-востоке Мексики и сообщаем вам, что все товарищи воздушной делегации, которые посетили вас в своих регионах в течение сентября, октября, ноября и декабря месяцев 2021 года —находятся уже в своих городах и постах.

В 21:34 по сапатистскому времени -20:34 по времени Мехико- 14 декабря; 03:34 15 декабря, по времени Slumil K´ajxemk´op, было подтверждено, что все все товарищи уже на своих местах, в городах и постах.

Мы все приехали живыми и здоровыми. Хотя мы все тронуты теми днями и ночами, которыми вы позволили нам поделиться с вами. Мы теперь дома с раной в сердце от жизни. Рана, которую мы не дадим залечить.

Теперь мы должны пересмотреть наши заметки, чтобы передать нашим народам и общинам обо всем, что мы узнали и получили от вас: о ваших историях, o вашей борьбе, o вашем сопротивлении, o вашем непокорном существовании. И, прежде всего, о том человеческом объятии, которое мы получали от ваших сердец.

Все, что мы привезли —от наших народов. Все, что мы получали от вас —нашим общинам.

За все это, за гостеприимство, за братство, за слово, за слух, за взгляд, за еду, за напитки, за гостеприимство, за компанию, за историю, за коллективные объятия сердцa, за тo, какие вы есть, мы всем вам говорим:

Kiitos

Danke schön

Hvala ti

Благодаря ти

Gràcies

Děkuju

Grazie

Hvala vam

Tak skal du have

Ďakujem

Aitäh

Eskerrik asko

Merci

Diolch

Grazas

Σας ευχαριστώ

Köszönöm

Thanks

Go raibh maith agat

Paldies

Ačiū

Ви благодарам

Takk skal du ha

Dziękuję Ci

Obrigada

Mulțumesc

Спасибо

Хвала вам

Tack

Teşekkürler

¡Gracias SLUMIL K´AJXEMK´OP!

Скоро мы с вами свяжемся снова, ведь борьба за защиту жизни еще не окончена. Нам еще есть много чему у вас поучиться и крепко вас обнять.

До скорой встречи, товарищи.

С гор на юго-востоке Мексики.

От имени La Extemporánea Zapatista.

Субкоманданте Мойсес.

Мексика, декабрь 2021 года.

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