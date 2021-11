–

De parte de CGT En T-Systems November 23, 2021 59 puntos de vista

CASTELLANO | CATALÁ

De nuevo defraudadas por los firmantes del convenio (la Empresa, CCOO y UGT), la nueva subida salarial para el año que viene será del 1,25%. Como podréis adivinar, nosotros no firmaremos un acuerdo con esta subida paupérrima, teniendo en cuenta que el IPC anual está en 5,4% (según INE).

Curiosidades de la vida, los mismos sindicatos que luchan por subidas salariales acordes al IPC en el sector del Metal, aquí les vale con un 1,25%. Desde CGT os animamos a colaborar con la caja de resistencia de los/las compañeros/as del metal que luchan por un convenio digno:

https://www.leetchi.com/c/caja-de-resistencia-trabajadores-del-metal-cadiz

IBAN: ES9400810340520001957797

Nova reducció del teu poder adquisitiu

CASTELLANO | CATALÁ

De nou defraudades pels signants del conveni (l’Empresa, CCOO i UGT), la nova pujada salarial per a l’any vinent serà de l’1,25%. Com podreu endevinar, nosaltres no signarem un acord amb aquesta pujada paupèrrima, tenint en compte que l’IPC anual està en 5,4% (segons INE).

Curiositats de la vida, els mateixos sindicats que lluiten per pujades salarials d’acord amb l’IPC al sector del Metall, aquí els val amb un 1,25%. Des de CGT us animem a col·laborar amb la caixa de resistència dels/les companys/es del metall que lluiten per un conveni digne:

https://www.leetchi.com/c/caja-de-resistencia-trabajadores-del-metal-cadiz

IBAN: ES9400810340520001957797