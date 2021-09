–

驴ES UNA IRRESPONSABILIDAD?

S脥. Para CGT est谩 claro que, efectivamente lo es y as铆 se lo hemos hecho saber al Director General de Gesti贸n de Personas en la reuni贸n que hemos mantenido los representantes de los sindicatos en el d铆a de ayer, en la que se nos ha 鈥渋nformado鈥 de la actualizaci贸n que ha hecho la Empresa del PROTOCOLO DE ACTUACI脫N Y MODELO DE GESTI脫N PARA LA TRANSICI脫N HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE ADIF Y ADIF AV.

La Empresa justifica esta medida por la baja tasa de contagio existente en este momento que est谩 cerca de 80 y que permite pasar de un 50% de trabajo presencial actual a un 80% de trabajo presencial, concret谩ndose en un d铆a solamente de trabajo a distancia.

Nos informan tambi茅n que se seguir谩n manteniendo las pautas de seguridad existentes en la actualidad para el personal declarado Trabajador Especialmente Sensible (TES), se respetar谩n las cuarentenas para el personal que en este momento la tenga determinadas por las autoridades sanitarias, incluidas las que est茅n prescritas por convivencia con ascendientes o descendientes con positivo por COVID. Nos trasladan tambi茅n, que la jornada se llevar谩 a cabo exclusivamente de forma intensiva eliminando de momento, la realizaci贸n del trabajo en Jornada Partida para evitar uso de espacios comunes (comedores, etc.) y se seguir谩n respetando las pautas determinadas de seguridad con relaci贸n a las distancias m铆nimas, mascarillas, ventilaci贸n, etc.

El ACUERDO PARA LA REGULACI脫N DEL TRABAJO A DISTANCIA EN ADIF Y ADIF-AV, no es de aplicaci贸n, seg煤n la Empresa por cuanto en su cl谩usula V deja claro que no entrar谩 en vigor hasta que finalicen las medidas sanitarias establecidas en la pandemia.

Para CGT, el mantenimiento de la modalidad de trabajo no presencial 鈥淭eletrabajo鈥 ser铆a la mejor herramienta de lucha contra el COVID en las Oficinas, facilitando a su vez la conciliaci贸n de la vida laboral y familiar del personal.

Para CGT, que de la situaci贸n actual se pase a una presencialidad tan alta, es una decisi贸n poco acertada y ciertamente irresponsable por parte de la empresa. El tiempo nos dar谩 la raz贸n, lamentablemente.

Si esto fuera as铆, no dudaremos en exigir 鈥渜ue rueden cabezas鈥 en las esferas de la MAD (Muy Alta Direcci贸n) de Adif.

